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  4. A-Лига 2023-2024
Тур: 9. Стадион: .
Аделаида Юнайтед
3:1
Конец матча
Ньюкасл Джетс
0'
9' Желтая карточка
Ингем Дэйн
14' Желтая карточка
Стамателопулос Апостолос
1:0
14' Гол
Ибусуки Хироси
2:0
68' Пенальти
Клаф Зак
3:0
70' Гол
Халлоран Бен
76' Желтая карточка
Nestor Irankunda
3:1
89' Гол
Justin Vidic
90'+7
46
Госи
Джо
43
Giuseppe
Bovalina
41
Alexandar
Popovic
4
Анселл
Николас
7
Китто
Райан
10
Клаф
Зак
22
Танниклифф
Райан
8
Sanchez
Cortes
Isaias
37
Jonny
Yull
9
Ибусуки
Хироси
17
_Luka
Jovanovic
1
Скотт
Райан
14
Ингем
Дэйн
22
Phillip
Cancar
33
Mark
Natta
5
Маурагис
Лукас
39
Thomas
Aquilina
17
Грозос
Костандинос
6
О'Нилл
Брэндон
13
Clayton
Taylor
8
Стамателопулос
Апостолос
10
Пископо
Рено
Аделаида Юнайтед
Ньюкасл Джетс

История личных встреч

Аделаида Юнайтед
Ньюкасл Джетс

30 матчей

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
22 победы 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
36.7%
13.3%
15 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
46.7%
3.3%
15 побед 14 ничьих 0 побед

18 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед

Первый тайм

61.1%
38.9%
0 побед 11 ничьих 11 побед

Второй тайм

61.1%
38.9%
0 побед 11 ничьих 8 побед

48 матчей

45.8%
29.2%
25%
22 победы 14 ничьих 12 побед

Первый тайм

31.3%
45.8%
22.9%
15 побед 22 ничьи 11 побед

Второй тайм

31.3%
52.1%
16.6%
15 побед 25 ничьих 8 побед

История матчей

2:4
0:1
К
0:2
2:1
1:2
1:4
2:1
0:3
2:1
1:2
КФ
1:0
0:0
1:2
1:1
5:2
2:1
1:2
КФ
1:0
1:0
2:1
1:1
1:0
0:0
0:0
0:1
7:0
2:1
2:0
1:0
1:2
1:1
0:0
0:2
ХАЛ
1:0
ХАЛ
1:1
ХАЛ
0:0
ХАЛ
3:1
ХАЛ
2:1
ХАЛ
0:0
ХАЛ
1:2
ХАЛ
0:2
ХАЛ
1:1
ХАЛ
2:0
ХАЛ
1:1
ХАЛ
2:0
ПК
0:0
ХАЛ
2:1
ХАЛ
1:1

Голы

Всего голов

36
28

Голов в среднем за матч

1.38
1.27

Среднее время на гол

65
70

Всего голов

23
21

Голов в среднем за матч

1.05
0.81

Среднее время на гол

86
111

Всего голов

59
49

Голов в среднем за матч

1.23
1.02

Тотал матчей

2.5
41
Больше 85%
Меньше 15%
7
33
Больше 69%
Меньше 31%
15
20
Больше 42%
Меньше 58%
28
5
Больше 10%
Меньше 90%
43
4
Больше 8%
Меньше 92%
44
3
Больше 6%
Меньше 94%
45
2
Больше 4%
Меньше 96%
46

Среднее время на гол

73
88

Бомбардиры внутри турнира

Аделаида Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Клаф Зак 5 (3) 0.56
Халлоран Бен 3 0.33
Бернардо Эспиноса 2 0.22
Ибусуки Хироси 2 0.22
Nestor Irankunda 1 0.11
_Luka Jovanovic 1 0.11
Танниклифф Райан 1 0.11
Анселл Николас 1 0.11
Alexandar Popovic 1 0.11
Musa Toure 1 0.11
Giuseppe Bovalina 1 0.11
Китто Райан 0 0
Ньюкасл Джетс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стамателопулос Апостолос 7 (2) 0.78
Clayton Taylor 3 0.33
Бухагьяр Трент 1 0.11
Грозос Костандинос 1 0.11
Archie Goodwin 1 0.11
Mark Natta 1 0.11
Justin Vidic 1 0.11
Дженкинсон Карл 0 0
Бертомье Жезон 0 0
Ингем Дэйн 0 0
Маурагис Лукас 0 0
Phillip Cancar 0 0

Карточки

Аделаида Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nestor Irankunda 2 1
Panashe Madanha 2 0
Sanchez Cortes Isaias 1 0
Танниклифф Райан 1 0
Ибусуки Хироси 1 0
Дьюзел Люк 1 0
Jonny Yull 1 0
Musa Toure 1 0
Карл Виарт 1 0
Ньюкасл Джетс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стамателопулос Апостолос 3 0
Маурагис Лукас 3 0
Бухагьяр Трент 2 0
Дженкинсон Карл 1 0
Ингем Дэйн 1 0
Пископо Рено 1 0
Phillip Cancar 1 0

Результаты матчей

Аделаида Юнайтед
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Ньюкасл Джетс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
7
Аделаида Юнайтед
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Ньюкасл Джетс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

4
4
Аделаида Юнайтед
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Ньюкасл Джетс
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

5
11

Голы по времени матча

Забито

12
11
3 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
2
17%
3
27%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
8%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
5
42%
1
9%
61-75
4
33%
3
27%
76-90

Пропущено

9
13
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
22%
3
23%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
4
31%
31-45
3
33%
2
15%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
1
11%
1
8%
76-90

Забито

7
4
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
2
50%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

7
6
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
14%
1
17%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
3
50%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
29%
1
17%
76-90

Забито

19
15
6 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
2
11%
3
20%
1-15
2
11%
2
13%
16-30
2
11%
3
20%
31-45
3
16%
2
13%
46-60
6
32%
1
7%
61-75
4
21%
4
27%
76-90

Пропущено

16
19
9 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
3
19%
4
21%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
2
13%
4
21%
31-45
4
25%
5
26%
46-60
0
0%
4
21%
61-75
3
19%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Аделаида Юнайтед
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 1:0 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 0:2 Макартур - Аделаида Юнайтед 4:3 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 1:3
Аделаида Юнайтед - ФК Сидней 1:5 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 6:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 5:1 Норткоут Сити - Аделаида Юнайтед 0:2 Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 2:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:2 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 2:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:4 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 4:4 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 0:1 Аделаида Юнайтед - ФК Сидней 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 2:3 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 5:1 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 2:4
Ньюкасл Джетс
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:2 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 0:3 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 0:2 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 3:1
Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 0:1 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 5:3 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 2:3 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 2:2 ФК Сидней - Ньюкасл Джетс 2:0 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 1:3 Ньюкасл Джетс - Макартур 2:1 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 3:0 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 1:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:2 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 2:4 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 2:1 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 1:3 Макартур - Ньюкасл Джетс 0:1

Результаты матчей

Аделаида Юнайтед
Ньюкасл Джетс

Точный счет

0:2
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%
2:2
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
6
1 раз 20%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
3:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
5:3
1 раз 17%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
1
3 раза 50%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
6:0
1 раз 11%
2:2
3 раза 33%
3:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%

Точное количество голов

3
4 раза 44%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
6
1 раз 11%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Аделаида Юнайтед
Ньюкасл Джетс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
1
3
2
1.5
2
1
3
2
2.5
1
4
3.5
1
4
4.5
1
4
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
3
3
2
2
2.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
8
1
5
4
1.5
5
4
5
4
2.5
2
7
1
8
3.5
1
8
4.5
1
8
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 8 5 2 1 13 - 7 17
2.
Мельбурн Виктори
 8 4 4 0 19 - 11 16
3.
Вестерн Сидней Уондерерс
 8 4 3 1 16 - 8 15
4.
Макартур
 8 4 3 1 14 - 12 15
5.
Брисбен Роар
 9 4 2 3 15 - 15 14
6.
Аделаида Юнайтед
 9 4 1 4 20 - 15 13
7.
Мельбурн Сити
 8 3 2 3 13 - 16 11
8.
Централ Кост Маринерс
 9 3 2 4 17 - 15 11
9.
Ньюкасл Джетс
 9 2 3 4 15 - 19 9
10.
ФК Сидней
 8 2 0 6 8 - 16 6
11.
Вестерн Юнайтед
 8 2 0 6 5 - 17 6
12.
Перт Глори
 8 1 2 5 11 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерн Сидней Уондерерс
 5 3 1 1 11 - 4 10
2.
Веллингтон Феникс
 4 3 0 1 8 - 6 9
3.
Аделаида Юнайтед
 5 3 0 2 13 - 8 9
4.
Мельбурн Виктори
 4 2 2 0 10 - 5 8
5.
Макартур
 5 2 2 1 7 - 8 8
6.
Брисбен Роар
 4 2 1 1 7 - 6 7
7.
Централ Кост Маринерс
 5 2 1 2 11 - 7 7
8.
Мельбурн Сити
 4 1 2 1 9 - 8 5
9.
Перт Глори
 3 1 1 1 5 - 4 4
10.
Вестерн Юнайтед
 4 1 0 3 3 - 6 3
11.
ФК Сидней
 4 1 0 3 3 - 7 3
12.
Ньюкасл Джетс
 3 0 2 1 4 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 4 2 2 0 5 - 1 8
2.
Мельбурн Виктори
 4 2 2 0 9 - 6 8
3.
Макартур
 3 2 1 0 7 - 4 7
4.
Брисбен Роар
 5 2 1 2 8 - 9 7
5.
Ньюкасл Джетс
 6 2 1 3 11 - 13 7
6.
Мельбурн Сити
 4 2 0 2 4 - 8 6
7.
Вестерн Сидней Уондерерс
 3 1 2 0 5 - 4 5
8.
Аделаида Юнайтед
 4 1 1 2 7 - 7 4
9.
Централ Кост Маринерс
 4 1 1 2 6 - 8 4
10.
ФК Сидней
 4 1 0 3 5 - 9 3
11.
Вестерн Юнайтед
 4 1 0 3 2 - 11 3
12.
Перт Глори
 5 0 1 4 6 - 11 1
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мельбурн Виктори Форнароли Бруно 12 (1)
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 7
Централ Кост Маринерс Торрес Анхель 6 (2)
Аделаида Юнайтед Клаф Зак 5 (3)
Перт Глори Таггарт Адам 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 4
Макартур Беккас Кирин 4
Макартур Аспропотамитис Джонатан 4
Перт Глори Кутрумбис Джон 4
Мельбурн Виктори Родерик Миранда 1 2
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