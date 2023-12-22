Тур: 9. Стадион: Куперс.
3:1
Конец матча
0'
9' Желтая карточкаИнгем Дэйн
14' Желтая карточкаСтамателопулос Апостолос
1:0
14' ГолИбусуки Хироси
2:0
68' ПенальтиКлаф Зак
3:0
70' ГолХаллоран Бен
76' Желтая карточкаNestor Irankunda
3:1
89' ГолJustin Vidic
90'+7
Ход матча
9'
14'
68'
2:0
70'
3:0
76'
79'
89'
3:1
Прогноз на матч от Liveresult
46
Госи
Джо
10
Клаф
Зак
37
Jonny
Yull
14
Ингем
Дэйн
33
Mark
Natta
10
Пископо
Рено
- Основной состав
-
46 Госи ДжоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Клаф ЗакПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Jonny YullПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Хави ЛопеcПолузащитник
-
26 Халлоран БенПолузащитник
-
23 Дьюзел ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Carl Veart
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Ингем ДэйнЗащитник
- Защитник
-
33 Mark NattaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Пископо РеноНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Justin Vidic
-
-
-
66 Zac Bowling
-
Главный тренер: Robert Stanton
История личных встреч
Аделаида Юнайтед
Ньюкасл Джетс
30 матчей
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
22 победы 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
36.7%
13.3%
15 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
46.7%
3.3%
15 побед 14 ничьих 0 побед
18 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед
Первый тайм
61.1%
38.9%
0 побед 11 ничьих 11 побед
Второй тайм
61.1%
38.9%
0 побед 11 ничьих 8 побед
48 матчей
45.8%
29.2%
25%
22 победы 14 ничьих 12 побед
Первый тайм
31.3%
45.8%
22.9%
15 побед 22 ничьи 11 побед
Второй тайм
31.3%
52.1%
16.6%
15 побед 25 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
36
28
Голов в среднем за матч
1.38
1.27
Среднее время на гол
65
70
Всего голов
23
21
Голов в среднем за матч
1.05
0.81
Среднее время на гол
86
111
Всего голов
59
49
Голов в среднем за матч
1.23
1.02
Тотал матчей
2.5
41
Больше 85%
Меньше 15%
7
33
Больше 69%
Меньше 31%
15
20
Больше 42%
Меньше 58%
28
5
Больше 10%
Меньше 90%
43
4
Больше 8%
Меньше 92%
44
3
Больше 6%
Меньше 94%
45
2
Больше 4%
Меньше 96%
46
Среднее время на гол
73
88
Бомбардиры внутри турнира
Аделаида Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Клаф Зак
|5 (3)
|0.56
|Халлоран Бен
|3
|0.33
|Бернардо Эспиноса
|2
|0.22
|Ибусуки Хироси
|2
|0.22
|Nestor Irankunda
|1
|0.11
|_Luka Jovanovic
|1
|0.11
|Танниклифф Райан
|1
|0.11
|Анселл Николас
|1
|0.11
|Alexandar Popovic
|1
|0.11
|Musa Toure
|1
|0.11
|Giuseppe Bovalina
|1
|0.11
|Китто Райан
|0
|0
Ньюкасл Джетс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стамателопулос Апостолос
|7 (2)
|0.78
|Clayton Taylor
|3
|0.33
|Бухагьяр Трент
|1
|0.11
|Грозос Костандинос
|1
|0.11
|Archie Goodwin
|1
|0.11
|Mark Natta
|1
|0.11
|Justin Vidic
|1
|0.11
|Дженкинсон Карл
|0
|0
|Бертомье Жезон
|0
|0
|Ингем Дэйн
|0
|0
|Маурагис Лукас
|0
|0
|Phillip Cancar
|0
|0
Карточки
Аделаида Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nestor Irankunda
|2
|1
|Panashe Madanha
|2
|0
|Sanchez Cortes Isaias
|1
|0
|Танниклифф Райан
|1
|0
|Ибусуки Хироси
|1
|0
|Дьюзел Люк
|1
|0
|Jonny Yull
|1
|0
|Musa Toure
|1
|0
|Карл Виарт
|1
|0
Ньюкасл Джетс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стамателопулос Апостолос
|3
|0
|Маурагис Лукас
|3
|0
|Бухагьяр Трент
|2
|0
|Дженкинсон Карл
|1
|0
|Ингем Дэйн
|1
|0
|Пископо Рено
|1
|0
|Phillip Cancar
|1
|0
Результаты матчей
Аделаида Юнайтед
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Ньюкасл Джетс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
7
Аделаида Юнайтед
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Ньюкасл Джетс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
4
4
Аделаида Юнайтед
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Ньюкасл Джетс
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
5
11
Голы по времени матча
Забито
12
11
3 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
2
17%
3
27%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
8%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
5
42%
1
9%
61-75
4
33%
3
27%
76-90
Пропущено
9
13
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
22%
3
23%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
4
31%
31-45
3
33%
2
15%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
1
11%
1
8%
76-90
Забито
7
4
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
2
50%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
7
6
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
14%
1
17%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
3
50%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
29%
1
17%
76-90
Забито
19
15
6 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
2
11%
3
20%
1-15
2
11%
2
13%
16-30
2
11%
3
20%
31-45
3
16%
2
13%
46-60
6
32%
1
7%
61-75
4
21%
4
27%
76-90
Пропущено
16
19
9 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
3
19%
4
21%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
2
13%
4
21%
31-45
4
25%
5
26%
46-60
0
0%
4
21%
61-75
3
19%
2
11%
76-90
Результаты последних матчей
Аделаида Юнайтед
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 1:0 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 0:2 Макартур - Аделаида Юнайтед 4:3 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 1:3
Аделаида Юнайтед - ФК Сидней 1:5 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 6:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 5:1 Норткоут Сити - Аделаида Юнайтед 0:2 Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 2:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:2 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 2:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:4 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 4:4 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 0:1 Аделаида Юнайтед - ФК Сидней 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 2:3 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 5:1 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 2:4
Ньюкасл Джетс
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:2 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 0:3 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 0:2 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 3:1
Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 0:1 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 5:3 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 2:3 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 2:2 ФК Сидней - Ньюкасл Джетс 2:0 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 1:3 Ньюкасл Джетс - Макартур 2:1 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 3:0 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 1:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:2 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 2:4 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 2:1 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 1:3 Макартур - Ньюкасл Джетс 0:1
Результаты матчей
Аделаида Юнайтед
Ньюкасл Джетс
Точный счет
0:2
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%
2:2
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%
Точное количество голов
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
6
1 раз 20%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
3:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
5:3
1 раз 17%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
1
3 раза 50%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
6:0
1 раз 11%
2:2
3 раза 33%
3:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%
Точное количество голов
3
4 раза 44%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
6
1 раз 11%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Аделаида Юнайтед
Ньюкасл Джетс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
21
32
21
32
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
33
22
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
81
54
54
54
27
18
18
18
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|12 (1)
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|7
|Централ Кост Маринерс
|Торрес Анхель
|6 (2)
|Аделаида Юнайтед
|Клаф Зак
|5 (3)
|Перт Глори
|Таггарт Адам
|5 (1)
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|4
|Макартур
|Беккас Кирин
|4
|Макартур
|Аспропотамитис Джонатан
|4
|Перт Глори
|Кутрумбис Джон
|4
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|1 2