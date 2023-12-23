Тур: 9. Стадион: ВИН.
0:0
Второй тайм: 70'
Ход матча
Прогноз на матч от Liveresult
40
Полсен
Алекс
6
Пейн
Тим
19
Саттон
Сэм
14
Руфер
Алекс
10
Болл
Дэвид
33
Alex
Bonetig
19
Клисби
Джек
11
Юл
Валентино
- Основной состав
-
40 Полсен АлексВратарь
-
6 Пейн ТимЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Саттон СэмЗащитник
- Полузащитник
-
14 Руфер АлексПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Болл ДэвидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Данкан ДжекВратарь
-
26 Хьюз ИсаакЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
23 Luke Supyk
-
Главный тренер: Giancarlo Italiano
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Alex BonetigЗащитник
-
19 Клисби ДжекЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Юл ВалентиноПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
13 Расселл ТэйтЗащитник
-
17 Брук ЛакланПолузащитник
- Полузащитник
-
40 Jack Gibson
-
-
-
Главный тренер: Рудан Марк
История личных встреч
Веллингтон Феникс
Вестерн Сидней Уондерерс
15 матчей
66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
33.3%
6.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.3%
33.3%
13.4%
8 побед 5 ничьих 0 побед
18 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 9 ничьих 10 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 16 побед
33 матча
30.3%
21.2%
48.5%
10 побед 7 ничьих 16 побед
Первый тайм
27.3%
42.4%
30.3%
9 побед 14 ничьих 10 побед
Второй тайм
24.2%
27.3%
48.5%
8 побед 9 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
23
Голов в среднем за матч
1.13
1.35
Среднее время на гол
80
66
Всего голов
35
23
Голов в среднем за матч
2.06
1.44
Среднее время на гол
43
62
Всего голов
53
46
Голов в среднем за матч
1.61
1.39
Тотал матчей
2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
27
Больше 82%
Меньше 18%
6
19
Больше 58%
Меньше 42%
14
13
Больше 39%
Меньше 61%
20
5
Больше 15%
Меньше 85%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
Среднее время на гол
56
64
Бомбардиры внутри турнира
Веллингтон Феникс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Краев Божидар
|4
|0.44
|Завада Оскар
|4
|0.44
|Барбарусес Костас
|2
|0.22
|Пейн Тим
|1
|0.11
|Олд Бенжамин
|1
|0.11
|Болл Дэвид
|0
|0
|Пеннингтон Николас
|0
|0
|Келли-Хилд Лукас
|0
|0
Вестерн Сидней Уондерерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Антонссон Маркус
|4 (1)
|0.44
|Nicolas Milanovic
|3
|0.33
|Брук Лаклан
|2
|0.22
|Фильо Марсело
|1
|0.11
|Бриллант Джошуа
|1
|0.11
|Клисби Джек
|1
|0.11
|Пирьес Дилан
|1
|0.11
|Юл Валентино
|1
|0.11
|Расселл Тэйт
|1
|0.11
|Zachary Sapsford
|1
|0.11
|Хендрикс Йоррит
|0
|0
|Боррьелло Брендон
|0
|0
|Oscar Priestman
|0
|0
|Aidan Simmons
|0
|0
|Marcus Younis
|0
|0
Карточки
Веллингтон Феникс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Руфер Алекс
|4
|0
|Барбарусес Костас
|3
|0
|Пеннингтон Николас
|3
|0
|Краев Божидар
|2
|0
|Завада Оскар
|2
|0
|Пейн Тим
|1
|0
|Саттон Сэм
|1
|0
|Сармэн Финн
|1
|0
|Келли-Хилд Лукас
|1
|0
Вестерн Сидней Уондерерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фильо Марсело
|3
|0
|Бриллант Джошуа
|1
|1
|Nicolas Milanovic
|2
|0
|Хендрикс Йоррит
|1
|0
|Клисби Джек
|1
|0
|Шиклуна Дилан
|1
|0
Результаты матчей
Веллингтон Феникс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Вестерн Сидней Уондерерс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
4
Веллингтон Феникс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Вестерн Сидней Уондерерс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
4
8
Веллингтон Феникс
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Вестерн Сидней Уондерерс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
4
12
Голы по времени матча
Забито
8
5
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
1
20%
46-60
2
25%
2
40%
61-75
1
13%
2
40%
76-90
Пропущено
6
4
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
2
33%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
11
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
25%
3
27%
31-45
1
25%
3
27%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
18%
76-90
Пропущено
2
4
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
12
16
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 4
3 Не забивали 1
1
8%
2
13%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
2
17%
3
19%
31-45
3
25%
4
25%
46-60
3
25%
2
13%
61-75
2
17%
4
25%
76-90
Пропущено
8
8
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
3
38%
3
38%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
25%
2
25%
31-45
3
38%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Веллингтон Феникс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Макартур - Веллингтон Феникс 0:3 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 0:3 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 1:0
Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 1:1 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 5:2 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 0:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 3:0 Пенинсула Пауэр - Веллингтон Феникс 1:2 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 2:0 Макартур - Веллингтон Феникс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 4:0 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 2:2 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 4:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:2 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 5:1 Веллингтон Феникс - ФК Сидней 1:0 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 2:1 Централ Кост Маринерс - Веллингтон Феникс 1:1
Вестерн Сидней Уондерерс
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 3:4 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 ФК Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1
Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 2:0 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 5:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 0:0 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 4:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 5:1 Флорит Афина - Вестерн Сидней Уондерерс 1:6 Вестерн Сидней Уондерерс - ФК Сидней 1:2 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 4:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 2:1 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 2:3 ФК Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:4 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 2:0
Результаты матчей
Веллингтон Феникс
Вестерн Сидней Уондерерс
Точный счет
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
5:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Веллингтон Феникс
Вестерн Сидней Уондерерс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
41
22
32
13
23
13
14
13
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
21
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
71
35
53
26
26
17
17
17
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|9
|5
|3
|1
|13 - 7
|18
|2.
|8
|4
|4
|0
|19 - 11
|16
|3.
|0:0
|9
|4
|4
|1
|16 - 8
|16
|4.
|8
|4
|3
|1
|14 - 12
|15
|5.
|9
|4
|2
|3
|15 - 15
|14
|6.
|9
|4
|1
|4
|20 - 15
|13
|7.
|8
|3
|2
|3
|13 - 16
|11
|8.
|9
|3
|2
|4
|17 - 15
|11
|9.
|9
|2
|3
|4
|15 - 19
|9
|10.
|8
|2
|0
|6
|8 - 16
|6
|11.
|8
|2
|0
|6
|5 - 17
|6
|12.
|8
|1
|2
|5
|11 - 15
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|5
|3
|1
|1
|11 - 4
|10
|2.
|0:0
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|3.
|5
|3
|0
|2
|13 - 8
|9
|4.
|4
|2
|2
|0
|10 - 5
|8
|5.
|5
|2
|2
|1
|7 - 8
|8
|6.
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|7.
|5
|2
|1
|2
|11 - 7
|7
|8.
|4
|1
|2
|1
|9 - 8
|5
|9.
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|10.
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|11.
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|12.
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|4
|2
|2
|0
|5 - 1
|8
|2.
|4
|2
|2
|0
|9 - 6
|8
|3.
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|4.
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|5.
|6
|2
|1
|3
|11 - 13
|7
|6.
|4
|2
|0
|2
|4 - 8
|6
|7.
|0:0
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|8.
|4
|1
|1
|2
|7 - 7
|4
|9.
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|10.
|4
|1
|0
|3
|5 - 9
|3
|11.
|4
|1
|0
|3
|2 - 11
|3
|12.
|5
|0
|1
|4
|6 - 11
|1
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|12 (1)
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|7
|Централ Кост Маринерс
|Торрес Анхель
|6 (2)
|Аделаида Юнайтед
|Клаф Зак
|5 (3)
|Перт Глори
|Таггарт Адам
|5 (1)
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|4
|Веллингтон Феникс
|Руфер Алекс
|4
|Макартур
|Беккас Кирин
|4
|Макартур
|Аспропотамитис Джонатан
|4
|Перт Глори
|Кутрумбис Джон
|4