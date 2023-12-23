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  4. A-Лига 2023-2024
Тур: 9. Стадион: .
Веллингтон Феникс
0:0
Второй тайм: 70'
Вестерн Сидней Уондерерс
0'
31' Желтая карточка
Руфер Алекс

Ход матча

31'
Руфер Алекс
 
66'
 
Alexander Badolato
Юл Валентино
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Веллингтон Феникс
Ничья
Вестерн Сидней Уондерерс
3.32
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Полсен
Алекс
6
Пейн
Тим
3
Сармэн
Финн
4
Вуттон
Скотт
19
Саттон
Сэм
15
Пеннингтон
Николас
14
Руфер
Алекс
8
Олд
Бенжамин
10
Болл
Дэвид
7
Барбарусес
Костас
11
Краев
Божидар
20
Лоуренс
Томас
31
Aidan
Simmons
6
Фильо
Марсело
33
Alex
Bonetig
19
Клисби
Джек
7
Пирьес
Дилан
21
Хендрикс
Йоррит
36
Oscar
Priestman
11
Юл
Валентино
9
Антонссон
Маркус
14
Nicolas
Milanovic
Веллингтон Феникс
Вестерн Сидней Уондерерс

История личных встреч

Веллингтон Феникс
Вестерн Сидней Уондерерс

15 матчей

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
33.3%
6.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.3%
33.3%
13.4%
8 побед 5 ничьих 0 побед

18 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 9 ничьих 10 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 16 побед

33 матча

30.3%
21.2%
48.5%
10 побед 7 ничьих 16 побед

Первый тайм

27.3%
42.4%
30.3%
9 побед 14 ничьих 10 побед

Второй тайм

24.2%
27.3%
48.5%
8 побед 9 ничьих 16 побед

История матчей

0:0
4:0
1:1
1:2
1:0
0:2
1:2
4:3
2:2
1:0
2:0
2:1
3:1
2:3
0:3
4:1
4:0
1:1
КФ
1:0
3:1
1:3
2:2
КФ
2:3
0:2
2:5
2:1
2:0
1:3
0:0
1:1
2:1
0:2
1:0

Голы

Всего голов

18
23

Голов в среднем за матч

1.13
1.35

Среднее время на гол

80
66

Всего голов

35
23

Голов в среднем за матч

2.06
1.44

Среднее время на гол

43
62

Всего голов

53
46

Голов в среднем за матч

1.61
1.39

Тотал матчей

2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
27
Больше 82%
Меньше 18%
6
19
Больше 58%
Меньше 42%
14
13
Больше 39%
Меньше 61%
20
5
Больше 15%
Меньше 85%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
31

Среднее время на гол

56
64

Бомбардиры внутри турнира

Веллингтон Феникс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Краев Божидар 4 0.44
Завада Оскар 4 0.44
Барбарусес Костас 2 0.22
Пейн Тим 1 0.11
Олд Бенжамин 1 0.11
Болл Дэвид 0 0
Пеннингтон Николас 0 0
Келли-Хилд Лукас 0 0
Вестерн Сидней Уондерерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Антонссон Маркус 4 (1) 0.44
Nicolas Milanovic 3 0.33
Брук Лаклан 2 0.22
Фильо Марсело 1 0.11
Бриллант Джошуа 1 0.11
Клисби Джек 1 0.11
Пирьес Дилан 1 0.11
Юл Валентино 1 0.11
Расселл Тэйт 1 0.11
Zachary Sapsford 1 0.11
Хендрикс Йоррит 0 0
Боррьелло Брендон 0 0
Oscar Priestman 0 0
Aidan Simmons 0 0
Marcus Younis 0 0

Карточки

Веллингтон Феникс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руфер Алекс 4 0
Барбарусес Костас 3 0
Пеннингтон Николас 3 0
Краев Божидар 2 0
Завада Оскар 2 0
Пейн Тим 1 0
Саттон Сэм 1 0
Сармэн Финн 1 0
Келли-Хилд Лукас 1 0
Вестерн Сидней Уондерерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фильо Марсело 3 0
Бриллант Джошуа 1 1
Nicolas Milanovic 2 0
Хендрикс Йоррит 1 0
Клисби Джек 1 0
Шиклуна Дилан 1 0

Результаты матчей

Веллингтон Феникс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Вестерн Сидней Уондерерс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
4
Веллингтон Феникс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Вестерн Сидней Уондерерс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

4
8
Веллингтон Феникс
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Вестерн Сидней Уондерерс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

4
12

Голы по времени матча

Забито

8
5
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
1
20%
46-60
2
25%
2
40%
61-75
1
13%
2
40%
76-90

Пропущено

6
4
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
2
33%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
11
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
25%
3
27%
31-45
1
25%
3
27%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
18%
76-90

Пропущено

2
4
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

12
16
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 4
3 Не забивали 1
1
8%
2
13%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
2
17%
3
19%
31-45
3
25%
4
25%
46-60
3
25%
2
13%
61-75
2
17%
4
25%
76-90

Пропущено

8
8
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
3
38%
3
38%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
25%
2
25%
31-45
3
38%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Веллингтон Феникс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Макартур - Веллингтон Феникс 0:3 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 0:3 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 1:0
Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 1:1 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 5:2 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 0:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 3:0 Пенинсула Пауэр - Веллингтон Феникс 1:2 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 2:0 Макартур - Веллингтон Феникс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 4:0 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 2:2 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 4:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:2 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 5:1 Веллингтон Феникс - ФК Сидней 1:0 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 2:1 Централ Кост Маринерс - Веллингтон Феникс 1:1
Вестерн Сидней Уондерерс
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 3:4 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 ФК Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1
Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 2:0 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 5:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 0:0 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 4:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 5:1 Флорит Афина - Вестерн Сидней Уондерерс 1:6 Вестерн Сидней Уондерерс - ФК Сидней 1:2 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 4:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 2:1 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 2:3 ФК Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:4 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 2:0

Результаты матчей

Веллингтон Феникс
Вестерн Сидней Уондерерс

Точный счет

0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
5:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Веллингтон Феникс
Вестерн Сидней Уондерерс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
4
1
2
2
1.5
3
2
1
3
2.5
2
3
1
3
3.5
1
4
1
3
4.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
2
1
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
7
1
3
5
1.5
5
3
2
6
2.5
2
6
1
7
3.5
1
7
1
7
4.5
1
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 0:0 9 5 3 1 13 - 7 18
2.
Мельбурн Виктори
 8 4 4 0 19 - 11 16
3.
Вестерн Сидней Уондерерс
 0:0 9 4 4 1 16 - 8 16
4.
Макартур
 8 4 3 1 14 - 12 15
5.
Брисбен Роар
 9 4 2 3 15 - 15 14
6.
Аделаида Юнайтед
 9 4 1 4 20 - 15 13
7.
Мельбурн Сити
 8 3 2 3 13 - 16 11
8.
Централ Кост Маринерс
 9 3 2 4 17 - 15 11
9.
Ньюкасл Джетс
 9 2 3 4 15 - 19 9
10.
ФК Сидней
 8 2 0 6 8 - 16 6
11.
Вестерн Юнайтед
 8 2 0 6 5 - 17 6
12.
Перт Глори
 8 1 2 5 11 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерн Сидней Уондерерс
 0:0 5 3 1 1 11 - 4 10
2.
Веллингтон Феникс
 0:0 5 3 1 1 8 - 6 10
3.
Аделаида Юнайтед
 5 3 0 2 13 - 8 9
4.
Мельбурн Виктори
 4 2 2 0 10 - 5 8
5.
Макартур
 5 2 2 1 7 - 8 8
6.
Брисбен Роар
 4 2 1 1 7 - 6 7
7.
Централ Кост Маринерс
 5 2 1 2 11 - 7 7
8.
Мельбурн Сити
 4 1 2 1 9 - 8 5
9.
Перт Глори
 3 1 1 1 5 - 4 4
10.
Вестерн Юнайтед
 4 1 0 3 3 - 6 3
11.
ФК Сидней
 4 1 0 3 3 - 7 3
12.
Ньюкасл Джетс
 3 0 2 1 4 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 0:0 4 2 2 0 5 - 1 8
2.
Мельбурн Виктори
 4 2 2 0 9 - 6 8
3.
Макартур
 3 2 1 0 7 - 4 7
4.
Брисбен Роар
 5 2 1 2 8 - 9 7
5.
Ньюкасл Джетс
 6 2 1 3 11 - 13 7
6.
Мельбурн Сити
 4 2 0 2 4 - 8 6
7.
Вестерн Сидней Уондерерс
 0:0 4 1 3 0 5 - 4 6
8.
Аделаида Юнайтед
 4 1 1 2 7 - 7 4
9.
Централ Кост Маринерс
 4 1 1 2 6 - 8 4
10.
ФК Сидней
 4 1 0 3 5 - 9 3
11.
Вестерн Юнайтед
 4 1 0 3 2 - 11 3
12.
Перт Глори
 5 0 1 4 6 - 11 1
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мельбурн Виктори Форнароли Бруно 12 (1)
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 7
Централ Кост Маринерс Торрес Анхель 6 (2)
Аделаида Юнайтед Клаф Зак 5 (3)
Перт Глори Таггарт Адам 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 4
Веллингтон Феникс Руфер Алекс 4
Макартур Беккас Кирин 4
Макартур Аспропотамитис Джонатан 4
Перт Глори Кутрумбис Джон 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 66'
    Valentino Yuel уходит с поля. Alexander Badolato выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 31'
    Руфер Алекс получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Веллингтон Феникс
Ничья
Вестерн Сидней Уондерерс
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