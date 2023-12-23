Тур: 9. Стадион: ВИН.
2:0
Конец матча
0'
31' Желтая карточкаРуфер Алекс
75' Желтая карточкаNicolas Milanovic
1:0
90' ГолБарбарусес Костас
2:0
90' ГолОлд Бенжамин
90'+9
Ход матча
31'
74'
90'
1:0
90'
Прогноз на матч от Liveresult
40
Полсен
Алекс
6
Пейн
Тим
19
Саттон
Сэм
14
Руфер
Алекс
10
Болл
Дэвид
33
Alex
Bonetig
19
Клисби
Джек
11
Юл
Валентино
- Основной состав
-
40 Полсен АлексВратарь
-
6 Пейн ТимЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Саттон СэмЗащитник
- Полузащитник
-
14 Руфер АлексПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Болл ДэвидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Данкан ДжекВратарь
-
26 Хьюз ИсаакЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
23 Luke Supyk
-
Главный тренер: Giancarlo Italiano
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Alex BonetigЗащитник
-
19 Клисби ДжекЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Юл ВалентиноПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
13 Расселл ТэйтЗащитник
-
17 Брук ЛакланПолузащитник
- Полузащитник
-
40 Jack Gibson
-
-
-
Главный тренер: Рудан Марк
История личных встреч
Веллингтон Феникс
Вестерн Сидней Уондерерс
15 матчей
66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
33.3%
6.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.3%
33.3%
13.4%
8 побед 5 ничьих 0 побед
18 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 9 ничьих 10 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 16 побед
33 матча
30.3%
21.2%
48.5%
10 побед 7 ничьих 16 побед
Первый тайм
27.3%
42.4%
30.3%
9 побед 14 ничьих 10 побед
Второй тайм
24.2%
27.3%
48.5%
8 побед 9 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
23
Голов в среднем за матч
1.13
1.35
Среднее время на гол
80
66
Всего голов
35
23
Голов в среднем за матч
2.06
1.44
Среднее время на гол
43
62
Всего голов
53
46
Голов в среднем за матч
1.61
1.39
Тотал матчей
2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
27
Больше 82%
Меньше 18%
6
19
Больше 58%
Меньше 42%
14
13
Больше 39%
Меньше 61%
20
5
Больше 15%
Меньше 85%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
Среднее время на гол
56
64
Бомбардиры внутри турнира
Веллингтон Феникс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Краев Божидар
|4
|0.44
|Завада Оскар
|4
|0.44
|Барбарусес Костас
|3
|0.33
|Олд Бенжамин
|2
|0.22
|Пейн Тим
|1
|0.11
|Болл Дэвид
|0
|0
|Руфер Алекс
|0
|0
|Пеннингтон Николас
|0
|0
|Келли-Хилд Лукас
|0
|0
Вестерн Сидней Уондерерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Антонссон Маркус
|4 (1)
|0.44
|Nicolas Milanovic
|3
|0.33
|Брук Лаклан
|2
|0.22
|Фильо Марсело
|1
|0.11
|Бриллант Джошуа
|1
|0.11
|Клисби Джек
|1
|0.11
|Пирьес Дилан
|1
|0.11
|Юл Валентино
|1
|0.11
|Расселл Тэйт
|1
|0.11
|Zachary Sapsford
|1
|0.11
|Хендрикс Йоррит
|0
|0
|Боррьелло Брендон
|0
|0
|Oscar Priestman
|0
|0
|Aidan Simmons
|0
|0
|Marcus Younis
|0
|0
Карточки
Веллингтон Феникс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Руфер Алекс
|4
|0
|Барбарусес Костас
|3
|0
|Пеннингтон Николас
|3
|0
|Краев Божидар
|2
|0
|Завада Оскар
|2
|0
|Пейн Тим
|1
|0
|Саттон Сэм
|1
|0
|Сармэн Финн
|1
|0
|Келли-Хилд Лукас
|1
|0
Вестерн Сидней Уондерерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фильо Марсело
|3
|0
|Nicolas Milanovic
|3
|0
|Бриллант Джошуа
|1
|1
|Хендрикс Йоррит
|1
|0
|Клисби Джек
|1
|0
|Шиклуна Дилан
|1
|0
Результаты матчей
Веллингтон Феникс
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Вестерн Сидней Уондерерс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
4
Веллингтон Феникс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Вестерн Сидней Уондерерс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
4
8
Веллингтон Феникс
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Вестерн Сидней Уондерерс
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
4
12
Голы по времени матча
Забито
10
5
3 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
1
20%
46-60
2
20%
2
40%
61-75
3
30%
2
40%
76-90
Пропущено
6
6
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
2
33%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
4
11
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
25%
3
27%
31-45
1
25%
3
27%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
18%
76-90
Пропущено
2
4
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
14
16
4 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
1
7%
2
13%
1-15
1
7%
1
6%
16-30
2
14%
3
19%
31-45
3
21%
4
25%
46-60
3
21%
2
13%
61-75
4
29%
4
25%
76-90
Пропущено
8
10
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
3
38%
3
30%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
25%
2
20%
31-45
3
38%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Веллингтон Феникс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Макартур - Веллингтон Феникс 0:3 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 0:3 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 1:0
Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 1:1 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 5:2 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 0:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 3:0 Пенинсула Пауэр - Веллингтон Феникс 1:2 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 2:0 Макартур - Веллингтон Феникс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 4:0 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 2:2 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 4:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:2 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 5:1 Веллингтон Феникс - ФК Сидней 1:0 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 2:1 Централ Кост Маринерс - Веллингтон Феникс 1:1
Вестерн Сидней Уондерерс
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 3:4 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 ФК Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1
Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 2:0 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 5:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 0:0 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 4:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 5:1 Флорит Афина - Вестерн Сидней Уондерерс 1:6 Вестерн Сидней Уондерерс - ФК Сидней 1:2 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 4:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 2:1 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 2:3 ФК Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:4 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 2:0
Результаты матчей
Веллингтон Феникс
Вестерн Сидней Уондерерс
Точный счет
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
5:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
5
1 раз 20%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Точный счет
0:3
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
2:0
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Веллингтон Феникс
Вестерн Сидней Уондерерс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
32
32
14
23
14
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
13
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
72
45
54
27
27
18
18
18
18
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|12 (1)
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|7
|Централ Кост Маринерс
|Торрес Анхель
|6 (2)
|Аделаида Юнайтед
|Клаф Зак
|5 (3)
|ФК Сидней
|Лолли Джо
|5 (2)
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|5
|Веллингтон Феникс
|Руфер Алекс
|4
|Макартур
|Беккас Кирин
|4
|Макартур
|Аспропотамитис Джонатан
|4
|Перт Глори
|Кутрумбис Джон
|4