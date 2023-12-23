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  4. A-Лига 2023-2024
Тур: 9. Стадион: .
Веллингтон Феникс
2:0
Конец матча
Вестерн Сидней Уондерерс
0'
31' Желтая карточка
Руфер Алекс
75' Желтая карточка
Nicolas Milanovic
1:0
90' Гол
Барбарусес Костас
2:0
90' Гол
Олд Бенжамин
90'+9
40
Полсен
Алекс
6
Пейн
Тим
3
Сармэн
Финн
4
Вуттон
Скотт
19
Саттон
Сэм
15
Пеннингтон
Николас
14
Руфер
Алекс
8
Олд
Бенжамин
10
Болл
Дэвид
7
Барбарусес
Костас
11
Краев
Божидар
20
Лоуренс
Томас
31
Aidan
Simmons
6
Фильо
Марсело
33
Alex
Bonetig
19
Клисби
Джек
7
Пирьес
Дилан
21
Хендрикс
Йоррит
36
Oscar
Priestman
11
Юл
Валентино
9
Антонссон
Маркус
14
Nicolas
Milanovic
Веллингтон Феникс
Вестерн Сидней Уондерерс

История личных встреч

Веллингтон Феникс
Вестерн Сидней Уондерерс

15 матчей

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
33.3%
6.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.3%
33.3%
13.4%
8 побед 5 ничьих 0 побед

18 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 9 ничьих 10 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 16 побед

33 матча

30.3%
21.2%
48.5%
10 побед 7 ничьих 16 побед

Первый тайм

27.3%
42.4%
30.3%
9 побед 14 ничьих 10 побед

Второй тайм

24.2%
27.3%
48.5%
8 побед 9 ничьих 16 побед

История матчей

0:0
4:0
1:1
1:2
1:0
0:2
1:2
4:3
2:2
1:0
2:0
2:1
3:1
2:3
0:3
4:1
4:0
1:1
КФ
1:0
3:1
1:3
2:2
КФ
2:3
0:2
2:5
2:1
2:0
1:3
0:0
1:1
2:1
0:2
1:0

Голы

Всего голов

18
23

Голов в среднем за матч

1.13
1.35

Среднее время на гол

80
66

Всего голов

35
23

Голов в среднем за матч

2.06
1.44

Среднее время на гол

43
62

Всего голов

53
46

Голов в среднем за матч

1.61
1.39

Тотал матчей

2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
27
Больше 82%
Меньше 18%
6
19
Больше 58%
Меньше 42%
14
13
Больше 39%
Меньше 61%
20
5
Больше 15%
Меньше 85%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
31

Среднее время на гол

56
64

Бомбардиры внутри турнира

Веллингтон Феникс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Краев Божидар 4 0.44
Завада Оскар 4 0.44
Барбарусес Костас 3 0.33
Олд Бенжамин 2 0.22
Пейн Тим 1 0.11
Болл Дэвид 0 0
Руфер Алекс 0 0
Пеннингтон Николас 0 0
Келли-Хилд Лукас 0 0
Вестерн Сидней Уондерерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Антонссон Маркус 4 (1) 0.44
Nicolas Milanovic 3 0.33
Брук Лаклан 2 0.22
Фильо Марсело 1 0.11
Бриллант Джошуа 1 0.11
Клисби Джек 1 0.11
Пирьес Дилан 1 0.11
Юл Валентино 1 0.11
Расселл Тэйт 1 0.11
Zachary Sapsford 1 0.11
Хендрикс Йоррит 0 0
Боррьелло Брендон 0 0
Oscar Priestman 0 0
Aidan Simmons 0 0
Marcus Younis 0 0

Карточки

Веллингтон Феникс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руфер Алекс 4 0
Барбарусес Костас 3 0
Пеннингтон Николас 3 0
Краев Божидар 2 0
Завада Оскар 2 0
Пейн Тим 1 0
Саттон Сэм 1 0
Сармэн Финн 1 0
Келли-Хилд Лукас 1 0
Вестерн Сидней Уондерерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фильо Марсело 3 0
Nicolas Milanovic 3 0
Бриллант Джошуа 1 1
Хендрикс Йоррит 1 0
Клисби Джек 1 0
Шиклуна Дилан 1 0

Результаты матчей

Веллингтон Феникс
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Вестерн Сидней Уондерерс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
4
Веллингтон Феникс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Вестерн Сидней Уондерерс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

4
8
Веллингтон Феникс
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Вестерн Сидней Уондерерс
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

4
12

Голы по времени матча

Забито

10
5
3 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
1
20%
46-60
2
20%
2
40%
61-75
3
30%
2
40%
76-90

Пропущено

6
6
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
2
33%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

4
11
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
25%
3
27%
31-45
1
25%
3
27%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
18%
76-90

Пропущено

2
4
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

14
16
4 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
1
7%
2
13%
1-15
1
7%
1
6%
16-30
2
14%
3
19%
31-45
3
21%
4
25%
46-60
3
21%
2
13%
61-75
4
29%
4
25%
76-90

Пропущено

8
10
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
3
38%
3
30%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
25%
2
20%
31-45
3
38%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Веллингтон Феникс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Макартур - Веллингтон Феникс 0:3 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 0:3 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 1:0
Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 1:1 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 5:2 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 0:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 3:0 Пенинсула Пауэр - Веллингтон Феникс 1:2 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 2:0 Макартур - Веллингтон Феникс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 4:0 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 2:2 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 4:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:2 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 5:1 Веллингтон Феникс - ФК Сидней 1:0 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 2:1 Централ Кост Маринерс - Веллингтон Феникс 1:1
Вестерн Сидней Уондерерс
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 3:4 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 ФК Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1
Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 2:0 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 5:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 0:0 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 4:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 5:1 Флорит Афина - Вестерн Сидней Уондерерс 1:6 Вестерн Сидней Уондерерс - ФК Сидней 1:2 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 4:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 2:1 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 2:3 ФК Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:4 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 2:0

Результаты матчей

Веллингтон Феникс
Вестерн Сидней Уондерерс

Точный счет

0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
5:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
5
1 раз 20%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:3
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
2:0
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Веллингтон Феникс
Вестерн Сидней Уондерерс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
3
2
1.5
3
2
1
4
2.5
2
3
1
4
3.5
1
4
1
4
4.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
2
2
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
7
2
4
5
1.5
5
4
2
7
2.5
2
7
1
8
3.5
1
8
1
8
4.5
1
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 9 6 2 1 15 - 7 20
2.
Мельбурн Виктори
 8 4 4 0 19 - 11 16
3.
Макартур
 8 4 3 1 14 - 12 15
4.
Вестерн Сидней Уондерерс
 9 4 3 2 16 - 10 15
5.
Брисбен Роар
 9 4 2 3 15 - 15 14
6.
Аделаида Юнайтед
 9 4 1 4 20 - 15 13
7.
Мельбурн Сити
 8 3 2 3 13 - 16 11
8.
Централ Кост Маринерс
 9 3 2 4 17 - 15 11
9.
ФК Сидней
 9 3 0 6 12 - 18 9
10.
Ньюкасл Джетс
 9 2 3 4 15 - 19 9
11.
Вестерн Юнайтед
 9 2 0 7 7 - 21 6
12.
Перт Глори
 8 1 2 5 11 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 5 4 0 1 10 - 6 12
2.
Вестерн Сидней Уондерерс
 5 3 1 1 11 - 4 10
3.
Аделаида Юнайтед
 5 3 0 2 13 - 8 9
4.
Мельбурн Виктори
 4 2 2 0 10 - 5 8
5.
Макартур
 5 2 2 1 7 - 8 8
6.
Брисбен Роар
 4 2 1 1 7 - 6 7
7.
Централ Кост Маринерс
 5 2 1 2 11 - 7 7
8.
ФК Сидней
 5 2 0 3 7 - 9 6
9.
Мельбурн Сити
 4 1 2 1 9 - 8 5
10.
Перт Глори
 3 1 1 1 5 - 4 4
11.
Вестерн Юнайтед
 4 1 0 3 3 - 6 3
12.
Ньюкасл Джетс
 3 0 2 1 4 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 4 2 2 0 5 - 1 8
2.
Мельбурн Виктори
 4 2 2 0 9 - 6 8
3.
Макартур
 3 2 1 0 7 - 4 7
4.
Брисбен Роар
 5 2 1 2 8 - 9 7
5.
Ньюкасл Джетс
 6 2 1 3 11 - 13 7
6.
Мельбурн Сити
 4 2 0 2 4 - 8 6
7.
Вестерн Сидней Уондерерс
 4 1 2 1 5 - 6 5
8.
Аделаида Юнайтед
 4 1 1 2 7 - 7 4
9.
Централ Кост Маринерс
 4 1 1 2 6 - 8 4
10.
ФК Сидней
 4 1 0 3 5 - 9 3
11.
Вестерн Юнайтед
 5 1 0 4 4 - 15 3
12.
Перт Глори
 5 0 1 4 6 - 11 1
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мельбурн Виктори Форнароли Бруно 12 (1)
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 7
Централ Кост Маринерс Торрес Анхель 6 (2)
Аделаида Юнайтед Клаф Зак 5 (3)
ФК Сидней Лолли Джо 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 5
Веллингтон Феникс Руфер Алекс 4
Макартур Беккас Кирин 4
Макартур Аспропотамитис Джонатан 4
Перт Глори Кутрумбис Джон 4
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