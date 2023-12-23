Тур: 9. Стадион: Юбилейный стадион Нетстрата.
4:2
Конец матча
0'
3' Желтая карточкаГирдвуд-Райх Джейк
0:1
5' ГолТергейт Ангус
16' Желтая карточкаРисдон Джош
1:1
26' ГолFabio da Silva2
2:1
40' ГолЛолли Джо
3:1
47' ГолРодуэлл Джек
3:2
83' ГолMatthew Grimaldi
4:2
90' ГолЛолли Джо
90' Желтая карточкаNathan Amanatidis
90'+5
Ход матча
5'
0:1
16'
26'
40'
2:1
47'
3:1
83'
3:2
90'
4:2
90'
Прогноз на матч от Liveresult
23
Грант
Райан
16
Кинг
Джоэл
26
Брэттан
Люк
11
Мак
Роберт
10
Лолли
Джо
19
Рисдон
Джош
11
Daniel
Penha
38
Noah
Botic
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Грант РайанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Кинг ДжоэлЗащитник
- Полузащитник
-
26 Брэттан ЛюкПолузащитник
-
11 Мак РобертПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Лолли ДжоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Вуд ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Уфук Талай
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Рисдон ДжошЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Daniel PenhaПолузащитник
- Полузащитник
-
38 Noah BoticНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 О'тул КоннорЗащитник
- Полузащитник
-
22 Kane Vidmar
-
-
-
-
Главный тренер: John Aloisi
История личных встреч
ФК Сидней
Вестерн Юнайтед
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
11 матчей
54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
6
Голов в среднем за матч
2.17
1.2
Среднее время на гол
41
75
Всего голов
3
6
Голов в среднем за матч
0.6
1
Среднее время на гол
150
90
Всего голов
16
12
Голов в среднем за матч
1.45
1.09
Тотал матчей
2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
61
82
Бомбардиры внутри турнира
ФК Сидней
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лолли Джо
|5
|0.56
|Fabio da Silva2
|2
|0.22
|Кучарски Джейден
|2
|0.22
|Родуэлл Джек
|1
|0.11
|Мак Роберт
|1
|0.11
|Брэттан Люк
|0
|0
|Гирдвуд-Райх Джейк
|0
|0
Вестерн Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уэлс Лаклан
|2
|0.22
|Рисдон Джош
|1
|0.11
|Тергейт Ангус
|1
|0.11
|Matthew Grimaldi
|1
|0.11
|Daniel Penha
|1 (1)
|0.11
|Noah Botic
|1 (1)
|0.11
Карточки
ФК Сидней
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грант Райан
|2
|0
|Кинг Джоэл
|2
|0
|Вуд Патрик
|2
|0
|Рэдмейн Эндрю
|0
|1
|Стив Корика
|1
|0
|Брэттан Люк
|1
|0
|Кортни-Перкинс Джордан
|1
|0
|Гирдвуд-Райх Джейк
|1
|0
|Nathan Amanatidis
|1
|0
Вестерн Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рисдон Джош
|5
|0
|John Aloisi
|1
|1
|Луштица Стивен
|2
|0
|Daniel Penha
|2
|0
|Имаи Томоки
|1
|0
|Benjamin Garuccio
|1
|0
|Тратт Джейкоб
|1
|0
|Matthew Grimaldi
|1
|0
Результаты матчей
ФК Сидней
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Вестерн Юнайтед
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
0
2
ФК Сидней
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Вестерн Юнайтед
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
8
5
Упущенные победы
5
2
ФК Сидней
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Вестерн Юнайтед
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
13
6
Упущенные победы
5
4
Голы по времени матча
Забито
6
4
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
0
0%
1
25%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
2
50%
76-90
Пропущено
10
15
2 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
10%
3
20%
1-15
1
10%
2
13%
16-30
0
0%
5
33%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
3
30%
1
7%
61-75
5
50%
3
20%
76-90
Забито
5
3
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
8 Не забивали 7
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
9
6
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
1
17%
16-30
1
11%
1
17%
31-45
3
33%
1
17%
46-60
1
11%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
11
7
8 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
2
18%
1
14%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
5
45%
0
0%
31-45
2
18%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
9%
4
57%
76-90
Пропущено
19
21
7 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
2
11%
3
14%
1-15
4
21%
3
14%
16-30
1
5%
6
29%
31-45
3
16%
2
10%
46-60
4
21%
3
14%
61-75
5
26%
4
19%
76-90
Результаты последних матчей
ФК Сидней
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Мельбурн Виктори - ФК Сидней 3:0 ФК Сидней - Макартур 0:2 ФК Сидней - Перт Глори 3:2 ФК Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1
Аделаида Юнайтед - ФК Сидней 1:5 Мельбурн Сити - ФК Сидней 2:0 Брисбен Роар - ФК Сидней 3:0 ФК Сидней - Мельбурн Виктори 0:2 ФК Сидней - Брисбен Роар 3:1 Мельбурн Сити - ФК Сидней 1:2 ФК Сидней - Вестерн Юнайтед 3:0 АПИА Лейхардт Тайгерз - ФК Сидней 0:2 ФК Сидней - Централ Кост Маринерс 3:3 Мельбурн Сити - ФК Сидней 4:0 ФК Сидней - Мельбурн Сити 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - ФК Сидней 1:2 ФК Сидней - Ньюкасл Джетс 2:0 Брисбен Роар - ФК Сидней 0:2 ФК Сидней - Перт Глори 4:1 Аделаида Юнайтед - ФК Сидней 1:1
Вестерн Юнайтед
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 2:1 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 4:0 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:1 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 1:3
Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 0:1 Макартур - Вестерн Юнайтед 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 5:0 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 1:2 ФК Сидней - Вестерн Юнайтед 3:0 Голд-Кост Найтс - Вестерн Юнайтед 0:2 Эджворт Иглз - Вестерн Юнайтед 0:4 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 1:2 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:3 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 0:1 Вестерн Юнайтед - Централ Кост Маринерс 0:3 ФК Сидней - Вестерн Юнайтед 3:3 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:2 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 2:1 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 1:3
Результаты матчей
ФК Сидней
Вестерн Юнайтед
Точный счет
0:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
0:1
2 раза 50%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
3:0
2 раза 50%
1:5
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
5
1 раз 25%
0
3 раза 60%
2
2 раза 40%
Точный счет
0:2
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
6 раз 67%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
0
5 раз 56%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
ФК Сидней
Вестерн Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
22
23
13
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
23
13
23
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
36
Больше Меньше
45
36
36
36
27
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|2
|1
|15 - 7
|20
|2.
|0:0
|9
|4
|5
|0
|19 - 11
|17
|3.
|8
|4
|3
|1
|14 - 12
|15
|4.
|9
|4
|3
|2
|16 - 10
|15
|5.
|9
|4
|2
|3
|15 - 15
|14
|6.
|9
|4
|1
|4
|20 - 15
|13
|7.
|0:0
|9
|3
|3
|3
|13 - 16
|12
|8.
|9
|3
|2
|4
|17 - 15
|11
|9.
|9
|3
|0
|6
|12 - 18
|9
|10.
|9
|2
|3
|4
|15 - 19
|9
|11.
|9
|2
|0
|7
|7 - 21
|6
|12.
|8
|1
|2
|5
|11 - 15
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|0
|1
|10 - 6
|12
|2.
|5
|3
|1
|1
|11 - 4
|10
|3.
|5
|3
|0
|2
|13 - 8
|9
|4.
|0:0
|4
|2
|2
|0
|10 - 5
|8
|5.
|5
|2
|2
|1
|7 - 8
|8
|6.
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|7.
|5
|2
|1
|2
|11 - 7
|7
|8.
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|9.
|0:0
|5
|1
|3
|1
|9 - 8
|6
|10.
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|11.
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|12.
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|5
|2
|3
|0
|9 - 6
|9
|2.
|4
|2
|2
|0
|5 - 1
|8
|3.
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|4.
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|5.
|6
|2
|1
|3
|11 - 13
|7
|6.
|0:0
|4
|2
|0
|2
|4 - 8
|6
|7.
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|8.
|4
|1
|1
|2
|7 - 7
|4
|9.
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|10.
|4
|1
|0
|3
|5 - 9
|3
|11.
|5
|1
|0
|4
|4 - 15
|3
|12.
|5
|0
|1
|4
|6 - 11
|1
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|12 (1)
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|7
|Централ Кост Маринерс
|Торрес Анхель
|6 (2)
|Аделаида Юнайтед
|Клаф Зак
|5 (3)
|ФК Сидней
|Лолли Джо
|5 (2)
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|5
|Веллингтон Феникс
|Руфер Алекс
|4
|Макартур
|Беккас Кирин
|4
|Макартур
|Аспропотамитис Джонатан
|4
|Перт Глори
|Кутрумбис Джон
|4