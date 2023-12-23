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  4. A-Лига 2023-2024
Тур: 9. Стадион: .
ФК Сидней
4:2
Конец матча
Вестерн Юнайтед
0'
3' Желтая карточка
Гирдвуд-Райх Джейк
0:1
5' Гол
Тергейт Ангус
16' Желтая карточка
Рисдон Джош
1:1
26' Гол
Fabio da Silva2
2:1
40' Гол
Лолли Джо
3:1
47' Гол
Родуэлл Джек
3:2
83' Гол
Matthew Grimaldi
4:2
90' Гол
Лолли Джо
90' Желтая карточка
Nathan Amanatidis
90'+5
1
Рэдмейн
Эндрю
23
Грант
Райан
15
Габриэл
Барбоза
6
Родуэлл
Джек
16
Кинг
Джоэл
8
Гирдвуд-Райх
Джейк
26
Брэттан
Люк
11
Мак
Роберт
17
Касерес
Энтони
10
Лолли
Джо
9
Fabio
da
Silva2
1
Хьюард-Белль
Том
19
Рисдон
Джош
6
Имаи
Томоки
27
Тратт
Джейкоб
17
Benjamin
Garuccio
21
Паскуали
Себастьян
32
Тергейт
Ангус
8
Уэлс
Лаклан
11
Daniel
Penha
77
Дандзаки
Рику
38
Noah
Botic
ФК Сидней
Вестерн Юнайтед

История личных встреч

ФК Сидней
Вестерн Юнайтед

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

11 матчей

54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

К
3:0
3:3
1:0
1:3
3:0
1:0
1:1
0:1
2:0
1:2
0:2

Голы

Всего голов

13
6

Голов в среднем за матч

2.17
1.2

Среднее время на гол

41
75

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

0.6
1

Среднее время на гол

150
90

Всего голов

16
12

Голов в среднем за матч

1.45
1.09

Тотал матчей

2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

61
82

Бомбардиры внутри турнира

ФК Сидней
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лолли Джо 5 0.56
Fabio da Silva2 2 0.22
Кучарски Джейден 2 0.22
Родуэлл Джек 1 0.11
Мак Роберт 1 0.11
Брэттан Люк 0 0
Гирдвуд-Райх Джейк 0 0
Вестерн Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уэлс Лаклан 2 0.22
Рисдон Джош 1 0.11
Тергейт Ангус 1 0.11
Matthew Grimaldi 1 0.11
Daniel Penha 1 (1) 0.11
Noah Botic 1 (1) 0.11

Карточки

ФК Сидней
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грант Райан 2 0
Кинг Джоэл 2 0
Вуд Патрик 2 0
Рэдмейн Эндрю 0 1
Стив Корика 1 0
Брэттан Люк 1 0
Кортни-Перкинс Джордан 1 0
Гирдвуд-Райх Джейк 1 0
Nathan Amanatidis 1 0
Вестерн Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рисдон Джош 5 0
John Aloisi 1 1
Луштица Стивен 2 0
Daniel Penha 2 0
Имаи Томоки 1 0
Benjamin Garuccio 1 0
Тратт Джейкоб 1 0
Matthew Grimaldi 1 0

Результаты матчей

ФК Сидней
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Вестерн Юнайтед
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

0
2
ФК Сидней
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Вестерн Юнайтед
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

8
5

Упущенные победы

5
2
ФК Сидней
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Вестерн Юнайтед
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

13
6

Упущенные победы

5
4

Голы по времени матча

Забито

6
4
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
0
0%
1
25%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
2
50%
76-90

Пропущено

10
15
2 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
10%
3
20%
1-15
1
10%
2
13%
16-30
0
0%
5
33%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
3
30%
1
7%
61-75
5
50%
3
20%
76-90

Забито

5
3
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
8 Не забивали 7
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

9
6
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
1
17%
16-30
1
11%
1
17%
31-45
3
33%
1
17%
46-60
1
11%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

11
7
8 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
2
18%
1
14%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
5
45%
0
0%
31-45
2
18%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
9%
4
57%
76-90

Пропущено

19
21
7 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
2
11%
3
14%
1-15
4
21%
3
14%
16-30
1
5%
6
29%
31-45
3
16%
2
10%
46-60
4
21%
3
14%
61-75
5
26%
4
19%
76-90

Результаты последних матчей

ФК Сидней
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Мельбурн Виктори - ФК Сидней 3:0 ФК Сидней - Макартур 0:2 ФК Сидней - Перт Глори 3:2 ФК Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1
Аделаида Юнайтед - ФК Сидней 1:5 Мельбурн Сити - ФК Сидней 2:0 Брисбен Роар - ФК Сидней 3:0 ФК Сидней - Мельбурн Виктори 0:2 ФК Сидней - Брисбен Роар 3:1 Мельбурн Сити - ФК Сидней 1:2 ФК Сидней - Вестерн Юнайтед 3:0 АПИА Лейхардт Тайгерз - ФК Сидней 0:2 ФК Сидней - Централ Кост Маринерс 3:3 Мельбурн Сити - ФК Сидней 4:0 ФК Сидней - Мельбурн Сити 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - ФК Сидней 1:2 ФК Сидней - Ньюкасл Джетс 2:0 Брисбен Роар - ФК Сидней 0:2 ФК Сидней - Перт Глори 4:1 Аделаида Юнайтед - ФК Сидней 1:1
Вестерн Юнайтед
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 2:1 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 4:0 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:1 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 1:3
Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 0:1 Макартур - Вестерн Юнайтед 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 5:0 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 1:2 ФК Сидней - Вестерн Юнайтед 3:0 Голд-Кост Найтс - Вестерн Юнайтед 0:2 Эджворт Иглз - Вестерн Юнайтед 0:4 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 1:2 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:3 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 0:1 Вестерн Юнайтед - Централ Кост Маринерс 0:3 ФК Сидней - Вестерн Юнайтед 3:3 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:2 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 2:1 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 1:3

Результаты матчей

ФК Сидней
Вестерн Юнайтед

Точный счет

0:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
0:1
2 раза 50%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

3:0
2 раза 50%
1:5
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
5
1 раз 25%
0
3 раза 60%
2
2 раза 40%

Точный счет

0:2
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
6 раз 67%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
0
5 раз 56%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

ФК Сидней
Вестерн Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
2
2
2
3
1.5
1
3
2
3
2.5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
2
3
1
3
1.5
2
3
1
3
2.5
1
3
3.5
1
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
6
0.5
Больше Меньше
4
5
3
6
1.5
3
6
3
6
2.5
2
7
3.5
1
8
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 9 6 2 1 15 - 7 20
2.
Мельбурн Виктори
 0:0 9 4 5 0 19 - 11 17
3.
Макартур
 8 4 3 1 14 - 12 15
4.
Вестерн Сидней Уондерерс
 9 4 3 2 16 - 10 15
5.
Брисбен Роар
 9 4 2 3 15 - 15 14
6.
Аделаида Юнайтед
 9 4 1 4 20 - 15 13
7.
Мельбурн Сити
 0:0 9 3 3 3 13 - 16 12
8.
Централ Кост Маринерс
 9 3 2 4 17 - 15 11
9.
ФК Сидней
 9 3 0 6 12 - 18 9
10.
Ньюкасл Джетс
 9 2 3 4 15 - 19 9
11.
Вестерн Юнайтед
 9 2 0 7 7 - 21 6
12.
Перт Глори
 8 1 2 5 11 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 5 4 0 1 10 - 6 12
2.
Вестерн Сидней Уондерерс
 5 3 1 1 11 - 4 10
3.
Аделаида Юнайтед
 5 3 0 2 13 - 8 9
4.
Мельбурн Виктори
 0:0 4 2 2 0 10 - 5 8
5.
Макартур
 5 2 2 1 7 - 8 8
6.
Брисбен Роар
 4 2 1 1 7 - 6 7
7.
Централ Кост Маринерс
 5 2 1 2 11 - 7 7
8.
ФК Сидней
 5 2 0 3 7 - 9 6
9.
Мельбурн Сити
 0:0 5 1 3 1 9 - 8 6
10.
Перт Глори
 3 1 1 1 5 - 4 4
11.
Вестерн Юнайтед
 4 1 0 3 3 - 6 3
12.
Ньюкасл Джетс
 3 0 2 1 4 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Виктори
 0:0 5 2 3 0 9 - 6 9
2.
Веллингтон Феникс
 4 2 2 0 5 - 1 8
3.
Макартур
 3 2 1 0 7 - 4 7
4.
Брисбен Роар
 5 2 1 2 8 - 9 7
5.
Ньюкасл Джетс
 6 2 1 3 11 - 13 7
6.
Мельбурн Сити
 0:0 4 2 0 2 4 - 8 6
7.
Вестерн Сидней Уондерерс
 4 1 2 1 5 - 6 5
8.
Аделаида Юнайтед
 4 1 1 2 7 - 7 4
9.
Централ Кост Маринерс
 4 1 1 2 6 - 8 4
10.
ФК Сидней
 4 1 0 3 5 - 9 3
11.
Вестерн Юнайтед
 5 1 0 4 4 - 15 3
12.
Перт Глори
 5 0 1 4 6 - 11 1
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мельбурн Виктори Форнароли Бруно 12 (1)
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 7
Централ Кост Маринерс Торрес Анхель 6 (2)
Аделаида Юнайтед Клаф Зак 5 (3)
ФК Сидней Лолли Джо 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 5
Веллингтон Феникс Руфер Алекс 4
Макартур Беккас Кирин 4
Макартур Аспропотамитис Джонатан 4
Перт Глори Кутрумбис Джон 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Nathan Amanatidis получил желтую карточку от судьи
  • 93'
    Фабио уходит с поля. Mitchell Glasson выходит вместо него
  • 93'
    Лолли Джо уходит с поля. Вуд Патрик выходит вместо него
  • 92'
    Брэттан Люк сделал результативную передачу.
  • 92'
    Г О О О О Л - Лолли Джо бьет в цель!
  • 89'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 47'
      Г О О О О Л - Родуэлл Джек бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Судья начинает матч
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