Тур: 9. Стадион: ААМИ Парк.
0:0
Конец матча
0'
25' Желтая карточкаЯколиш Марин
28' Желтая карточкаАрслан Толгай-Али
45' Желтая карточкаМашаш Зинедин
45' Желтая карточкаБехич Азиз
59' Желтая карточкаРодерик Миранда
90'+6
Ход матча
25'
45'
45'
59'
87'
Прогноз на матч от Liveresult
22
Гуд
Кёртис
16
Бехич
Азиз
44
Яколиш
Марин
11
Leo
Natel
20
Иззо
Пол
25
Тиг
Райан
11
Фолами
Бен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Гуд КёртисЗащитник
-
16 Бехич АзизЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Яколиш МаринПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Leo NatelПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Капуто МаксНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Аурелио Видмар
- Основной состав
-
20 Иззо ПолВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Тиг РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Фолами БенПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
28 Franco Lino
-
24 Eli Adams
-
Главный тренер: Попович Энтони
История личных встреч
Мельбурн Сити
Мельбурн Виктори
20 матчей
75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
70%
40%
14 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 0 побед
22 матча
27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 16 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 8 ничьих 12 побед
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 10 ничьих 13 побед
42 матча
35.7%
26.2%
38.1%
15 побед 11 ничьих 16 побед
Первый тайм
33.3%
38.1%
28.6%
14 побед 16 ничьих 12 побед
Второй тайм
26.2%
42.9%
30.9%
11 побед 18 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
35
32
Голов в среднем за матч
1.75
1.45
Среднее время на гол
51
61
Всего голов
35
27
Голов в среднем за матч
1.59
1.35
Среднее время на гол
56
66
Всего голов
70
59
Голов в среднем за матч
1.67
1.4
Тотал матчей
2.5
38
Больше 90%
Меньше 10%
4
36
Больше 86%
Меньше 14%
6
30
Больше 71%
Меньше 29%
12
13
Больше 31%
Меньше 69%
29
7
Больше 17%
Меньше 83%
35
3
Больше 7%
Меньше 93%
39
2
Больше 5%
Меньше 95%
40
Среднее время на гол
54
64
Бомбардиры внутри турнира
Мельбурн Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макларен Джейми
|4
|0.44
|Арслан Толгай-Али
|3 (1)
|0.33
|Яколиш Марин
|1
|0.11
|Леки Мэттью
|1
|0.11
|Угаркович Стивен
|1
|0.11
|Лопане Алессандро
|1
|0.11
|Benjamin Mazzeo
|1
|0.11
|Антонис Терри
|1 (1)
|0.11
|Бехич Азиз
|0
|0
|Супрайен Самуэль
|0
|0
|Геллоуэй Скотт
|0
|0
|Leo Natel
|0
|0
Мельбурн Виктори
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Форнароли Бруно
|12 (2)
|1.33
|Машаш Зинедин
|2
|0.22
|Nishan Velupillay
|2
|0.22
|Арзани Дэниел
|1
|0.11
|Тиг Райан
|1
|0.11
|Траоре Адама III
|0
|0
|Бриммер Джейк
|0
|0
|Чапман Коннор
|0
|0
|Герия Джейсон
|0
|0
Карточки
Мельбурн Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бехич Азиз
|3
|0
|Тэлбот Каллум
|3
|0
|Гуд Кёртис
|2
|0
|Сахи Хамза
|2
|0
|Leo Natel
|2
|0
|Янг Джейми
|1
|0
|Арслан Толгай-Али
|1
|0
|Супрайен Самуэль
|1
|0
|Яколиш Марин
|1
|0
|Аурелио Видмар
|1
|0
Мельбурн Виктори
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родерик Миранда
|3
|1
|Траоре Адама III
|2
|1
|Машаш Зинедин
|3
|0
|Rai IV
|2
|0
|Форнароли Бруно
|1
|0
|Да Сильва Дамьен
|1
|0
|Чапман Коннор
|1
|0
|Герия Джейсон
|1
|0
|Икономидис Крис
|1
|0
|Арзани Дэниел
|1
|0
|Фолами Бен
|1
|0
|Бриммер Джейк
|1
|0
Результаты матчей
Мельбурн Сити
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Мельбурн Виктори
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
7
2
Мельбурн Сити
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Мельбурн Виктори
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
4
11
Мельбурн Сити
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Мельбурн Виктори
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
11
13
Голы по времени матча
Забито
9
8
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
1
11%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
2
25%
31-45
2
22%
2
25%
46-60
2
22%
2
25%
61-75
3
33%
1
13%
76-90
Пропущено
8
7
0 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
38%
1
14%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
4
50%
3
43%
76-90
Забито
5
11
3 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
1
20%
2
18%
1-15
1
20%
3
27%
16-30
1
20%
4
36%
31-45
1
20%
2
18%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
4
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
14%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
2
50%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Забито
14
19
5 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
1 Не забивали 1
2
14%
3
16%
1-15
1
7%
3
16%
16-30
2
14%
6
32%
31-45
3
21%
4
21%
46-60
3
21%
2
11%
61-75
3
21%
1
5%
76-90
Пропущено
15
11
2 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
7%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
4
27%
3
27%
46-60
2
13%
2
18%
61-75
7
47%
3
27%
76-90
Результаты последних матчей
Мельбурн Сити
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 3:3 Мельбурн Сити - Чжэцзян Профессионал 1:1 Перт Глори - Мельбурн Сити 1:2 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 0:2
Вентфорет Кофу - Мельбурн Сити 3:3 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 1:0 Мельбурн Сити - Макартур 3:3 Мельбурн Сити - Бурирам Юнайтед 0:1 Мельбурн Сити - ФК Сидней 2:0 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 6:0 Бурирам Юнайтед - Мельбурн Сити 0:2 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 1:2 Чжэцзян Профессионал - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - ФК Сидней 1:2 Мельбурн Сити - Вентфорет Кофу 0:0 Норт Истерн МетроСтарс - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 3:0 Оаклей Каннонс - Мельбурн Сити 2:3 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 1:6 Мельбурн Сити - ФК Сидней 4:0
Мельбурн Виктори
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Мельбурн Виктори - ФК Сидней 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 3:4 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 2:2 Макартур - Мельбурн Виктори 1:1
Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 1:1 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 5:3 ФК Сидней - Мельбурн Виктори 0:2 Перт Глори - Мельбурн Виктори 0:4 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 2:2 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:1 Мельбурн Виктори - Макартур 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 2:1 Мельбурн Виктори - Перт Глори 0:0 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 2:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Виктори - Централ Кост Маринерс 2:0 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:2 ФК Сидней - Мельбурн Виктори 1:0 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1
Результаты матчей
Мельбурн Сити
Мельбурн Виктори
Точный счет
3:3
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
3:0
1 раз 25%
5:3
1 раз 25%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
6:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
1:2
2 раза 25%
3:3
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
6:0
1 раз 13%
1:1
3 раза 38%
0:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
5:3
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Мельбурн Сити
Мельбурн Виктори
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
22
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
53
53
26
35
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|12 (1)
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|7
|Централ Кост Маринерс
|Торрес Анхель
|6 (2)
|Аделаида Юнайтед
|Клаф Зак
|5 (3)
|ФК Сидней
|Лолли Джо
|5 (2)
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|5
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|1 3
|Веллингтон Феникс
|Руфер Алекс
|4
|Макартур
|Беккас Кирин
|4
|Макартур
|Аспропотамитис Джонатан
|4