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  4. A-Лига 2023-2024
Тур: 9. Стадион: .
Мельбурн Сити
0:0
Конец матча
Мельбурн Виктори
0'
25' Желтая карточка
Яколиш Марин
28' Желтая карточка
Арслан Толгай-Али
45' Желтая карточка
Машаш Зинедин
45' Желтая карточка
Бехич Азиз
59' Желтая карточка
Родерик Миранда
90'+6
1
Янг
Джейми
25
Тэлбот
Каллум
26
Супрайен
Самуэль
22
Гуд
Кёртис
16
Бехич
Азиз
6
Угаркович
Стивен
8
Сахи
Хамза
44
Яколиш
Марин
10
Арслан
Толгай-Али
11
Leo
Natel
9
Макларен
Джейми
20
Иззо
Пол
2
Герия
Джейсон
5
Да
Сильва
Дамьен
21
Родерик
Миранда
3
Траоре
Адама
III
22
Бриммер
Джейк
25
Тиг
Райан
19
Арзани
Дэниел
8
Машаш
Зинедин
11
Фолами
Бен
10
Форнароли
Бруно
Мельбурн Сити
Мельбурн Виктори

История личных встреч

Мельбурн Сити
Мельбурн Виктори

20 матчей

75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

70%
40%
14 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 0 побед

22 матча

27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 16 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 8 ничьих 12 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 10 ничьих 13 побед

42 матча

35.7%
26.2%
38.1%
15 побед 11 ничьих 16 побед

Первый тайм

33.3%
38.1%
28.6%
14 побед 16 ничьих 12 побед

Второй тайм

26.2%
42.9%
30.9%
11 побед 18 ничьих 13 побед

История матчей

2:1
3:2
0:2
3:0
1:1
2:2
1:1
7:0
0:6
2:1
1:2
0:0
1:1
1:1
1:2
1:2
0:1
1:2
2:1
1:2
КФ
0:2
1:4
2:2
2:1
3:2
3:0
3:0
3:0
1:0
5:2
4:0
1:3
0:0
2:1
1:2
1:2
ХАЛ
0:0
ХАЛ
3:2
ХАЛ
0:0
ХАЛ
2:2
ХАЛ
1:3
ХАЛ
2:1

Голы

Всего голов

35
32

Голов в среднем за матч

1.75
1.45

Среднее время на гол

51
61

Всего голов

35
27

Голов в среднем за матч

1.59
1.35

Среднее время на гол

56
66

Всего голов

70
59

Голов в среднем за матч

1.67
1.4

Тотал матчей

2.5
38
Больше 90%
Меньше 10%
4
36
Больше 86%
Меньше 14%
6
30
Больше 71%
Меньше 29%
12
13
Больше 31%
Меньше 69%
29
7
Больше 17%
Меньше 83%
35
3
Больше 7%
Меньше 93%
39
2
Больше 5%
Меньше 95%
40

Среднее время на гол

54
64

Бомбардиры внутри турнира

Мельбурн Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макларен Джейми 4 0.44
Арслан Толгай-Али 3 (1) 0.33
Яколиш Марин 1 0.11
Леки Мэттью 1 0.11
Угаркович Стивен 1 0.11
Лопане Алессандро 1 0.11
Benjamin Mazzeo 1 0.11
Антонис Терри 1 (1) 0.11
Бехич Азиз 0 0
Супрайен Самуэль 0 0
Геллоуэй Скотт 0 0
Leo Natel 0 0
Мельбурн Виктори
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Форнароли Бруно 12 (2) 1.33
Машаш Зинедин 2 0.22
Nishan Velupillay 2 0.22
Арзани Дэниел 1 0.11
Тиг Райан 1 0.11
Траоре Адама III 0 0
Бриммер Джейк 0 0
Чапман Коннор 0 0
Герия Джейсон 0 0

Карточки

Мельбурн Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бехич Азиз 3 0
Тэлбот Каллум 3 0
Гуд Кёртис 2 0
Сахи Хамза 2 0
Leo Natel 2 0
Янг Джейми 1 0
Арслан Толгай-Али 1 0
Супрайен Самуэль 1 0
Яколиш Марин 1 0
Аурелио Видмар 1 0
Мельбурн Виктори
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родерик Миранда 3 1
Траоре Адама III 2 1
Машаш Зинедин 3 0
Rai IV 2 0
Форнароли Бруно 1 0
Да Сильва Дамьен 1 0
Чапман Коннор 1 0
Герия Джейсон 1 0
Икономидис Крис 1 0
Арзани Дэниел 1 0
Фолами Бен 1 0
Бриммер Джейк 1 0

Результаты матчей

Мельбурн Сити
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Мельбурн Виктори
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

7
2
Мельбурн Сити
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Мельбурн Виктори
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

4
11
Мельбурн Сити
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Мельбурн Виктори
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

11
13

Голы по времени матча

Забито

9
8
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
1
11%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
2
25%
31-45
2
22%
2
25%
46-60
2
22%
2
25%
61-75
3
33%
1
13%
76-90

Пропущено

8
7
0 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
38%
1
14%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
4
50%
3
43%
76-90

Забито

5
11
3 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
1
20%
2
18%
1-15
1
20%
3
27%
16-30
1
20%
4
36%
31-45
1
20%
2
18%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
4
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
14%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
2
50%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Забито

14
19
5 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
1 Не забивали 1
2
14%
3
16%
1-15
1
7%
3
16%
16-30
2
14%
6
32%
31-45
3
21%
4
21%
46-60
3
21%
2
11%
61-75
3
21%
1
5%
76-90

Пропущено

15
11
2 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
7%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
4
27%
3
27%
46-60
2
13%
2
18%
61-75
7
47%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Мельбурн Сити
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 3:3 Мельбурн Сити - Чжэцзян Профессионал 1:1 Перт Глори - Мельбурн Сити 1:2 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 0:2
Вентфорет Кофу - Мельбурн Сити 3:3 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 1:0 Мельбурн Сити - Макартур 3:3 Мельбурн Сити - Бурирам Юнайтед 0:1 Мельбурн Сити - ФК Сидней 2:0 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 6:0 Бурирам Юнайтед - Мельбурн Сити 0:2 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 1:2 Чжэцзян Профессионал - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - ФК Сидней 1:2 Мельбурн Сити - Вентфорет Кофу 0:0 Норт Истерн МетроСтарс - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 3:0 Оаклей Каннонс - Мельбурн Сити 2:3 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 1:6 Мельбурн Сити - ФК Сидней 4:0
Мельбурн Виктори
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Мельбурн Виктори - ФК Сидней 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 3:4 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 2:2 Макартур - Мельбурн Виктори 1:1
Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 1:1 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 5:3 ФК Сидней - Мельбурн Виктори 0:2 Перт Глори - Мельбурн Виктори 0:4 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 2:2 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:1 Мельбурн Виктори - Макартур 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 2:1 Мельбурн Виктори - Перт Глори 0:0 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 2:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Виктори - Централ Кост Маринерс 2:0 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:2 ФК Сидней - Мельбурн Виктори 1:0 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1

Результаты матчей

Мельбурн Сити
Мельбурн Виктори

Точный счет

3:3
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
3:0
1 раз 25%
5:3
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
6:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

1:2
2 раза 25%
3:3
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
6:0
1 раз 13%
1:1
3 раза 38%
0:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
5:3
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Мельбурн Сити
Мельбурн Виктори

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
2
2
2
2
2.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
5
3
1.5
5
3
2
6
2.5
3
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 9 6 2 1 15 - 7 20
2.
Мельбурн Виктори
 9 4 5 0 19 - 11 17
3.
Макартур
 8 4 3 1 14 - 12 15
4.
Вестерн Сидней Уондерерс
 9 4 3 2 16 - 10 15
5.
Брисбен Роар
 9 4 2 3 15 - 15 14
6.
Аделаида Юнайтед
 9 4 1 4 20 - 15 13
7.
Мельбурн Сити
 9 3 3 3 13 - 16 12
8.
Централ Кост Маринерс
 9 3 2 4 17 - 15 11
9.
ФК Сидней
 9 3 0 6 12 - 18 9
10.
Ньюкасл Джетс
 9 2 3 4 15 - 19 9
11.
Вестерн Юнайтед
 9 2 0 7 7 - 21 6
12.
Перт Глори
 8 1 2 5 11 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 5 4 0 1 10 - 6 12
2.
Вестерн Сидней Уондерерс
 5 3 1 1 11 - 4 10
3.
Аделаида Юнайтед
 5 3 0 2 13 - 8 9
4.
Мельбурн Виктори
 4 2 2 0 10 - 5 8
5.
Макартур
 5 2 2 1 7 - 8 8
6.
Брисбен Роар
 4 2 1 1 7 - 6 7
7.
Централ Кост Маринерс
 5 2 1 2 11 - 7 7
8.
ФК Сидней
 5 2 0 3 7 - 9 6
9.
Мельбурн Сити
 5 1 3 1 9 - 8 6
10.
Перт Глори
 3 1 1 1 5 - 4 4
11.
Вестерн Юнайтед
 4 1 0 3 3 - 6 3
12.
Ньюкасл Джетс
 3 0 2 1 4 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Виктори
 5 2 3 0 9 - 6 9
2.
Веллингтон Феникс
 4 2 2 0 5 - 1 8
3.
Макартур
 3 2 1 0 7 - 4 7
4.
Брисбен Роар
 5 2 1 2 8 - 9 7
5.
Ньюкасл Джетс
 6 2 1 3 11 - 13 7
6.
Мельбурн Сити
 4 2 0 2 4 - 8 6
7.
Вестерн Сидней Уондерерс
 4 1 2 1 5 - 6 5
8.
Аделаида Юнайтед
 4 1 1 2 7 - 7 4
9.
Централ Кост Маринерс
 4 1 1 2 6 - 8 4
10.
ФК Сидней
 4 1 0 3 5 - 9 3
11.
Вестерн Юнайтед
 5 1 0 4 4 - 15 3
12.
Перт Глори
 5 0 1 4 6 - 11 1
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мельбурн Виктори Форнароли Бруно 12 (1)
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 7
Централ Кост Маринерс Торрес Анхель 6 (2)
Аделаида Юнайтед Клаф Зак 5 (3)
ФК Сидней Лолли Джо 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 5
Мельбурн Виктори Родерик Миранда 1 3
Веллингтон Феникс Руфер Алекс 4
Макартур Беккас Кирин 4
Макартур Аспропотамитис Джонатан 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Бехич Азиз получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Машаш Зинедин получил желтую карточку от судьи
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