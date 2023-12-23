Тур: 9. Стадион: HBF Park.
3:2
Конец матча
0'
24' Желтая карточкаХелифи Салим
0:1
30' ГолМиллар Мэттью
0:2
42' ГолЖермен Валер
1:2
48' ГолХелифи Салим
2:2
65' ГолИванович Люк
3:2
90' ГолDavid Williams III
90' Желтая карточкаАугла Али
90'+9
Ход матча
24'
30'
0:1
42'
0:2
48'
1:2
65'
2:2
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
13
Cameron
Cook
12
Иванович
Люк
10
Хелифи
Салим
22
Таггарт
Адам
12
Курто
Филип
32
Isaac
Hovar
15
Беккас
Кирин
98
Жермен
Валер
- Основной состав
-
13 Cameron CookВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Иванович ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хелифи СалимПолузащитник
- Нападающий
-
22 Таггарт АдамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Остлер ТрентЗащитник
- Защитник
-
77 Камау БрюсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Alen Stajcic
- Основной состав
-
12 Курто ФилипВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Isaac HovarЗащитник
-
15 Беккас КиринПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
98 Жермен ВалерНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
36 Аугла АлиПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
31 Lachlan Rose
-
Главный тренер: Mile Sterjovski
История личных встреч
Перт Глори
Макартур
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
8 матчей
12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
0.6
0.67
Среднее время на гол
150
135
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
2.33
1.4
Среднее время на гол
38
64
Всего голов
10
9
Голов в среднем за матч
1.25
1.13
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
72
80
Бомбардиры внутри турнира
Перт Глори
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Таггарт Адам
|5
|0.56
|Цолаковски Стефан
|3
|0.33
|Божанич Оливер
|1
|0.11
|Иванович Люк
|1
|0.11
|Биверс Марк
|1
|0.11
|Хелифи Салим
|1
|0.11
|Сусняр Александар
|1
|0.11
|David Williams III
|1
|0.11
|Giordano Colli
|0
|0
|Riley Warland
|0
|0
|Jacob Muir
|0
|0
Макартур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жермен Валер
|4
|0.44
|Миллар Мэттью
|4
|0.44
|Jake Hollman
|3
|0.33
|Давила Улисес
|2
|0.22
|Борджес Рафаэл
|1
|0.11
|Беккас Кирин
|1
|0.11
|Аугла Али
|1
|0.11
|Льюис Клейтон Рис
|0
|0
|Jed Drew
|0
|0
|Yianni Nicolaou
|0
|0
Карточки
Перт Глори
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кутрумбис Джон
|4
|0
|Сусняр Александар
|2
|0
|Цолаковски Стефан
|2
|0
|Хелифи Салим
|1
|0
|Остлер Трент
|1
|0
|Карлуччо Джеррод
|1
|0
|Cameron Cook
|1
|0
|Giordano Colli
|1
|0
|Alen Stajcic
|1
|0
Макартур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беккас Кирин
|4
|0
|Аспропотамитис Джонатан
|4
|0
|Льюис Клейтон Рис
|3
|0
|Yianni Nicolaou
|3
|0
|Жермен Валер
|2
|0
|Давила Улисес
|2
|0
|Стерьовски Майл
|1
|0
|Да Силва Даниэль
|1
|0
|Борджес Рафаэл
|1
|0
|Аугла Али
|1
|0
|Jake Hollman
|1
|0
|Isaac Hovar
|1
|0
Результаты матчей
Перт Глори
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Макартур
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
3
5
Перт Глори
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Макартур
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
2
8
Перт Глори
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Макартур
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
10
4
Упущенные победы
5
13
Голы по времени матча
Забито
8
9
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
13%
1
11%
31-45
2
25%
1
11%
46-60
2
25%
1
11%
61-75
2
25%
4
44%
76-90
Пропущено
6
7
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
1
17%
4
57%
76-90
Забито
7
8
0 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
43%
1
13%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
4
50%
76-90
Пропущено
10
7
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
1
14%
16-30
2
20%
2
29%
31-45
3
30%
2
29%
46-60
2
20%
2
29%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Забито
15
17
2 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 7
1 Не забивали 1
1
7%
2
12%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
1
7%
1
6%
31-45
5
33%
2
12%
46-60
3
20%
1
6%
61-75
5
33%
8
47%
76-90
Пропущено
16
14
8 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
1
7%
16-30
4
25%
2
14%
31-45
3
19%
4
29%
46-60
3
19%
3
21%
61-75
2
13%
4
29%
76-90
Результаты последних матчей
Перт Глори
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:2 Перт Глори - Мельбурн Сити 1:2 ФК Сидней - Перт Глори 3:2 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1
Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 2:0 Перт Глори - Централ Кост Маринерс 2:0 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:1 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Перт Глори - Мельбурн Виктори 0:4 Перт Глори - Макартур 0:4 Вест Хэм - Перт Глори 6:2 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 1:2 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 4:4 ФК Сидней - Перт Глори 4:1 Мельбурн Виктори - Перт Глори 0:0 Перт Глори - Макартур 2:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:2 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 2:1 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1
Макартур
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Макартур - Веллингтон Феникс 0:3 Себу ФК - Макартур 0:3 ФК Сидней - Макартур 0:2 Макартур - Аделаида Юнайтед 4:3
Макартур - Шан Юнайтед 4:0 Макартур - Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Сити - Макартур 3:3 Макартур - Пном Пень 5:0 Макартур - Вестерн Юнайтед 1:0 Централ Кост Маринерс - Макартур 1:2 Пном Пень - Макартур 3:0 Макартур - Брисбен Роар 1:1 Макартур - Себу ФК 8:2 Шан Юнайтед - Макартур 0:3 Кэмпбеллтаун Сити - Макартур 2:1 Перт Глори - Макартур 0:4 Макартур - Веллингтон Феникс 0:1 Мельбурн Виктори - Макартур 2:1 Ньюкасл Джетс - Макартур 2:1 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2
Результаты матчей
Перт Глори
Макартур
Точный счет
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:1
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
2:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
3 раза 75%
3
1 раз 25%
Точный счет
2:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
3:2
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Перт Глори
Макартур
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
14
13
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
81
54
54
18
27
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|12 (1)
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|7
|Централ Кост Маринерс
|Торрес Анхель
|6 (2)
|Аделаида Юнайтед
|Клаф Зак
|5 (3)
|Перт Глори
|Таггарт Адам
|5 (2)
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|5
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|1 3
|Веллингтон Феникс
|Руфер Алекс
|4
|Макартур
|Беккас Кирин
|4
|Макартур
|Аспропотамитис Джонатан
|4