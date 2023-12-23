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  4. A-Лига 2023-2024
Тур: 9. Стадион: .
Перт Глори
3:2
Конец матча
Макартур
0'
24' Желтая карточка
Хелифи Салим
0:1
30' Гол
Миллар Мэттью
0:2
42' Гол
Жермен Валер
1:2
48' Гол
Хелифи Салим
2:2
65' Гол
Иванович Люк
3:2
90' Гол
David Williams III
90' Желтая карточка
Аугла Али
90'+9
13
Cameron
Cook
2
Кутрумбис
Джон
3
Jacob
Muir
5
Биверс
Марк
15
Сусняр
Александар
12
Иванович
Люк
20
Giordano
Colli
24
Божанич
Оливер
10
Хелифи
Салим
7
Цолаковски
Стефан
22
Таггарт
Адам
12
Курто
Филип
44
Миллар
Мэттью
5
Аспропотамитис
Джонатан
4
Юрман
Мэттью
32
Isaac
Hovar
15
Беккас
Кирин
10
Давила
Улисес
23
Льюис
Клейтон
Рис
17
Борджес
Рафаэл
98
Жермен
Валер
7
Да
Силва
Даниэль
Перт Глори
Макартур

История личных встреч

Перт Глори
Макартур

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

8 матчей

12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы

История матчей

К
0:4
2:1
1:0
4:2
0:1
1:1
0:0
2:0

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

0.6
0.67

Среднее время на гол

150
135

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

2.33
1.4

Среднее время на гол

38
64

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

1.25
1.13

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

72
80

Бомбардиры внутри турнира

Перт Глори
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Таггарт Адам 5 0.56
Цолаковски Стефан 3 0.33
Божанич Оливер 1 0.11
Иванович Люк 1 0.11
Биверс Марк 1 0.11
Хелифи Салим 1 0.11
Сусняр Александар 1 0.11
David Williams III 1 0.11
Giordano Colli 0 0
Riley Warland 0 0
Jacob Muir 0 0
Макартур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жермен Валер 4 0.44
Миллар Мэттью 4 0.44
Jake Hollman 3 0.33
Давила Улисес 2 0.22
Борджес Рафаэл 1 0.11
Беккас Кирин 1 0.11
Аугла Али 1 0.11
Льюис Клейтон Рис 0 0
Jed Drew 0 0
Yianni Nicolaou 0 0

Карточки

Перт Глори
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кутрумбис Джон 4 0
Сусняр Александар 2 0
Цолаковски Стефан 2 0
Хелифи Салим 1 0
Остлер Трент 1 0
Карлуччо Джеррод 1 0
Cameron Cook 1 0
Giordano Colli 1 0
Alen Stajcic 1 0
Макартур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беккас Кирин 4 0
Аспропотамитис Джонатан 4 0
Льюис Клейтон Рис 3 0
Yianni Nicolaou 3 0
Жермен Валер 2 0
Давила Улисес 2 0
Стерьовски Майл 1 0
Да Силва Даниэль 1 0
Борджес Рафаэл 1 0
Аугла Али 1 0
Jake Hollman 1 0
Isaac Hovar 1 0

Результаты матчей

Перт Глори
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Макартур
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

3
5
Перт Глори
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Макартур
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

2
8
Перт Глори
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Макартур
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

10
4

Упущенные победы

5
13

Голы по времени матча

Забито

8
9
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
13%
1
11%
31-45
2
25%
1
11%
46-60
2
25%
1
11%
61-75
2
25%
4
44%
76-90

Пропущено

6
7
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
1
17%
4
57%
76-90

Забито

7
8
0 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
43%
1
13%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
4
50%
76-90

Пропущено

10
7
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
1
14%
16-30
2
20%
2
29%
31-45
3
30%
2
29%
46-60
2
20%
2
29%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Забито

15
17
2 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 7
1 Не забивали 1
1
7%
2
12%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
1
7%
1
6%
31-45
5
33%
2
12%
46-60
3
20%
1
6%
61-75
5
33%
8
47%
76-90

Пропущено

16
14
8 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
1
7%
16-30
4
25%
2
14%
31-45
3
19%
4
29%
46-60
3
19%
3
21%
61-75
2
13%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

Перт Глори
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:2 Перт Глори - Мельбурн Сити 1:2 ФК Сидней - Перт Глори 3:2 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1
Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 2:0 Перт Глори - Централ Кост Маринерс 2:0 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:1 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Перт Глори - Мельбурн Виктори 0:4 Перт Глори - Макартур 0:4 Вест Хэм - Перт Глори 6:2 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 1:2 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 4:4 ФК Сидней - Перт Глори 4:1 Мельбурн Виктори - Перт Глори 0:0 Перт Глори - Макартур 2:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:2 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 2:1 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1
Макартур
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Макартур - Веллингтон Феникс 0:3 Себу ФК - Макартур 0:3 ФК Сидней - Макартур 0:2 Макартур - Аделаида Юнайтед 4:3
Макартур - Шан Юнайтед 4:0 Макартур - Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Сити - Макартур 3:3 Макартур - Пном Пень 5:0 Макартур - Вестерн Юнайтед 1:0 Централ Кост Маринерс - Макартур 1:2 Пном Пень - Макартур 3:0 Макартур - Брисбен Роар 1:1 Макартур - Себу ФК 8:2 Шан Юнайтед - Макартур 0:3 Кэмпбеллтаун Сити - Макартур 2:1 Перт Глори - Макартур 0:4 Макартур - Веллингтон Феникс 0:1 Мельбурн Виктори - Макартур 2:1 Ньюкасл Джетс - Макартур 2:1 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2

Результаты матчей

Перт Глори
Макартур

Точный счет

1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:1
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

2:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
3 раза 75%
3
1 раз 25%

Точный счет

2:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
3:2
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Перт Глори
Макартур

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
4
1
3
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
8
1
5
4
1.5
5
4
1
8
2.5
2
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 9 6 2 1 15 - 7 20
2.
Мельбурн Виктори
 9 4 5 0 19 - 11 17
3.
Вестерн Сидней Уондерерс
 9 4 3 2 16 - 10 15
4.
Макартур
 9 4 3 2 16 - 15 15
5.
Брисбен Роар
 9 4 2 3 15 - 15 14
6.
Аделаида Юнайтед
 9 4 1 4 20 - 15 13
7.
Мельбурн Сити
 9 3 3 3 13 - 16 12
8.
Централ Кост Маринерс
 9 3 2 4 17 - 15 11
9.
ФК Сидней
 9 3 0 6 12 - 18 9
10.
Ньюкасл Джетс
 9 2 3 4 15 - 19 9
11.
Перт Глори
 9 2 2 5 14 - 17 8
12.
Вестерн Юнайтед
 9 2 0 7 7 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 5 4 0 1 10 - 6 12
2.
Вестерн Сидней Уондерерс
 5 3 1 1 11 - 4 10
3.
Аделаида Юнайтед
 5 3 0 2 13 - 8 9
4.
Мельбурн Виктори
 4 2 2 0 10 - 5 8
5.
Макартур
 5 2 2 1 7 - 8 8
6.
Перт Глори
 4 2 1 1 8 - 6 7
7.
Брисбен Роар
 4 2 1 1 7 - 6 7
8.
Централ Кост Маринерс
 5 2 1 2 11 - 7 7
9.
ФК Сидней
 5 2 0 3 7 - 9 6
10.
Мельбурн Сити
 5 1 3 1 9 - 8 6
11.
Вестерн Юнайтед
 4 1 0 3 3 - 6 3
12.
Ньюкасл Джетс
 3 0 2 1 4 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Виктори
 5 2 3 0 9 - 6 9
2.
Веллингтон Феникс
 4 2 2 0 5 - 1 8
3.
Макартур
 4 2 1 1 9 - 7 7
4.
Брисбен Роар
 5 2 1 2 8 - 9 7
5.
Ньюкасл Джетс
 6 2 1 3 11 - 13 7
6.
Мельбурн Сити
 4 2 0 2 4 - 8 6
7.
Вестерн Сидней Уондерерс
 4 1 2 1 5 - 6 5
8.
Аделаида Юнайтед
 4 1 1 2 7 - 7 4
9.
Централ Кост Маринерс
 4 1 1 2 6 - 8 4
10.
ФК Сидней
 4 1 0 3 5 - 9 3
11.
Вестерн Юнайтед
 5 1 0 4 4 - 15 3
12.
Перт Глори
 5 0 1 4 6 - 11 1
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мельбурн Виктори Форнароли Бруно 12 (1)
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 7
Централ Кост Маринерс Торрес Анхель 6 (2)
Аделаида Юнайтед Клаф Зак 5 (3)
Перт Глори Таггарт Адам 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 5
Мельбурн Виктори Родерик Миранда 1 3
Веллингтон Феникс Руфер Алекс 4
Макартур Беккас Кирин 4
Макартур Аспропотамитис Джонатан 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 59'
      Да Силва Даниэль уходит с поля. Аугла Али выходит вместо него
    • 48'
      Giordano Colli сделал результативную передачу.
    • 48'
      Г О О О О Л - Хелифи Салим бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 42'
      Миллар Мэттью сделал результативную передачу.
    • 42'
      Г О О О О Л - Жермен Валер бьет в цель!
    • 30'
      Raphael Borges Rodrigues сделал результативную передачу.
    • 30'
      Г О О О О Л - Миллар Мэттью бьет в цель!
    • 24'
      Хелифи Салим получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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