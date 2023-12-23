Тур: 18. Стадион: Никола Чераволо.
0'
1:0
10' ГолАмброзино Джузеппе
2:0
13' ГолВандепутте Яри
2:1
47' ГолБьярнасон Биркир
50' Желтая карточкаДикманн Лоренцо
2:2
58' ГолБизоли Димитри
72' Желтая карточкаСтоппа Маттео
2:3
90' ГолБьянки Флавио
90' Желтая карточкаОлзер Джакомо
90' Желтая карточкаБизоли Димитри
90'+8
Ход матча
10'
13'
2:0
47'
50'
58'
72'
90'
2:3
90'
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 6
-
6 Угловые 3
-
0 Офсайды 2
-
17 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
599 Количество передач 282
-
68 Владение мячом, % 32
32
Крайнц
Лука
18
Гион
Андреа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Крайнц ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Гион АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Сала АндреаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
92 Шитум МариоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Виварини Винченцо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
31 Matteo Ferro
-
-
-
Главный тренер: Маран Роландо
Бомбардиры внутри турнира
Катанзаро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вандепутте Яри
|6 (1)
|0.33
|Бьяши Томмазо
|5
|0.28
|Йемелло Пьетро
|4
|0.22
|Верна Лука
|2
|0.11
|Амброзино Джузеппе
|2
|0.11
|Доннарумма Альфредо
|2 (1)
|0.11
|Сунас Димитрис
|1
|0.06
|Помпетти Марко
|1
|0.06
|Бриньола Энрико
|1
|0.06
|Гион Андреа
|1
|0.06
|Стоппа Маттео
|0
|0
|Panos Katseris
|0
|0
|Сконьямилло Стефано
|0
|0
Брешия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мончини Габриэле
|5 (2)
|0.28
|Боррелли Дженнаро
|4
|0.22
|Бьярнасон Биркир
|4
|0.22
|Бизоли Димитри
|2
|0.11
|Бьянки Флавио
|2
|0.11
|Яллоу Александр
|1
|0.06
|Бертаньоли Массимо
|1
|0.06
|Галацци Николас
|0
|0
|Дикманн Лоренцо
|0
|0
|Папетти Андреа
|0
|0
|Riccardo Fogliata
|0
|0
Карточки
Катанзаро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сконьямилло Стефано
|6
|0
|Бригенти Николо
|4
|0
|Panos Katseris
|4
|0
|Оливери Андреа
|2
|1
|Миранда Кевин
|2
|1
|Бьяши Томмазо
|3
|0
|Вандепутте Яри
|3
|0
|Шитум Марио
|2
|0
|Стоппа Маттео
|2
|0
|Гион Андреа
|2
|0
|Davide Veroli
|2
|0
|Йемелло Пьетро
|1
|0
|Сунас Димитрис
|1
|0
|Крайнц Лука
|1
|0
|Верна Лука
|1
|0
|Помпетти Марко
|1
|0
|Амброзино Джузеппе
|1
|0
|Д'Андреа Лука
|1
|0
Брешия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Олзер Джакомо
|5
|1
|Кистана Андреа
|6
|0
|Бизоли Димитри
|5
|0
|Дикманн Лоренцо
|5
|0
|Адорни Давиде
|4
|0
|Бьярнасон Биркир
|3
|0
|Фарес Мохамед
|3
|0
|Ван Де Лои Томми
|3
|0
|Галацци Николас
|3
|0
|Пагера Фабрицио
|2
|0
|Яллоу Александр
|2
|0
|Бертаньоли Массимо
|2
|0
|Папетти Андреа
|2
|0
|Леццерини Лука
|1
|0
|Мончини Габриэле
|1
|0
|Уар Матье
|1
|0
|Боррелли Дженнаро
|1
|0
|Riccardo Fogliata
|1
|0
Результаты матчей
Катанзаро
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Брешия
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
4
4
Катанзаро
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
89% (8)
0% (0)
Брешия
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
6
Упущенные победы
11
8
Катанзаро
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)
Брешия
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
8
8
Упущенные победы
15
12
Голы по времени матча
Забито
13
10
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 2
10 Не забивали 11
4
31%
2
20%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
31%
2
20%
46-60
2
15%
3
30%
61-75
1
8%
3
30%
76-90
Пропущено
15
10
6 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 6
1
7%
6
60%
1-15
3
20%
1
10%
16-30
2
13%
1
10%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
33%
2
20%
76-90
Забито
12
9
8 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
12 Не забивали 12
0
0%
2
22%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
7
58%
2
22%
31-45
2
17%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
17%
2
22%
76-90
Пропущено
11
9
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
18%
2
22%
1-15
2
18%
1
11%
16-30
2
18%
1
11%
31-45
1
9%
1
11%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
4
44%
76-90
Забито
25
19
14 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 6
4 Не забивали 5
4
16%
4
21%
1-15
3
12%
0
0%
16-30
7
28%
2
11%
31-45
6
24%
4
21%
46-60
2
8%
4
21%
61-75
3
12%
5
26%
76-90
Пропущено
26
19
12 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 12
3
12%
8
42%
1-15
5
19%
2
11%
16-30
4
15%
2
11%
31-45
5
19%
1
5%
46-60
1
4%
0
0%
61-75
8
31%
6
32%
76-90
Результаты последних матчей
Катанзаро
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Асколи - Катанзаро 1:0 Катанзаро - Пиза 2:0 Палермо - Катанзаро 1:2 Катанзаро - Козенца 2:0
Венеция - Катанзаро 2:1 Катанзаро - Модена 1:2 Комо - Катанзаро 1:0 Катанзаро - ФералпиСало 3:0 Зюйдтироль - Катанзаро 0:1 Сампдория - Катанзаро 1:2 Катанзаро - Читтаделла 1:1 Бари - Катанзаро 2:2 Катанзаро - Парма 0:5 Лекко - Катанзаро 3:4 Катанзаро - Специя 3:0 Катанзаро - Тернана 2:1 Кремонезе - Катанзаро 0:0 Удинезе - Катанзаро 4:1 Катанзаро - Фоджа 1:0 Катанзаро - Латина 0:0
Брешия
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Брешия - Комо 2:0 Реджана - Брешия 1:1 Брешия - Сампдория 3:1 Зюйдтироль - Брешия 1:1
Пиза - Брешия 1:1 Брешия - Беллинцона 4:0 Брешия - Кремонезе 0:3 Палермо - Брешия 1:0 Читтаделла - Брешия 3:2 Брешия - Бари 1:2 Брешия - Модена 0:1 Тернана - Брешия 0:1 Брешия - ФералпиСало 1:1 Брешия - Асколи 1:1 Специя - Брешия 0:0 Брешия - Венеция 0:0 Лекко - Брешия 0:2 Брешия - Козенца 1:0 Мантуя - Брешия 3:0 Брешия - Падова 1:1
Результаты матчей
Катанзаро
Брешия
Точный счет
3:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:5
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
4
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:2
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
1:1
5 раз 28%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 39%
0
4 раза 22%
1
4 раза 22%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
1
8 раз 44%
0
5 раз 28%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Катанзаро
Брешия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
63
63
27
27
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
72
45
36
18
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
135
108
513
315
216
117
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|11
|5
|2
|35 - 17
|38
|2.
|18
|10
|4
|4
|29 - 18
|34
|3.
|18
|9
|5
|4
|26 - 13
|32
|4.
|18
|9
|5
|4
|25 - 20
|32
|5.
|18
|9
|5
|4
|23 - 20
|32
|6.
|18
|9
|3
|6
|28 - 23
|30
|7.
|18
|8
|5
|5
|29 - 21
|29
|8.
|18
|7
|6
|5
|18 - 21
|27
|9.
|18
|6
|7
|5
|20 - 18
|25
|10.
|1:2
|18
|7
|3
|8
|22 - 23
|24
|11.
|0:0
|18
|4
|10
|4
|17 - 19
|22
|12.
|0:0
|18
|5
|6
|7
|18 - 19
|21
|13.
|1:0
|18
|5
|6
|7
|17 - 20
|21
|14.
|1:2
|18
|5
|5
|8
|24 - 25
|20
|15.
|2:1
|18
|4
|8
|6
|19 - 23
|20
|16.
|18
|4
|5
|9
|22 - 26
|17
|17.
|18
|4
|5
|9
|18 - 28
|17
|18.
|0:1
|18
|4
|4
|10
|17 - 24
|16
|19.
|18
|3
|7
|8
|15 - 26
|16
|20.
|2:1
|18
|3
|4
|11
|14 - 32
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|6
|4
|0
|18 - 8
|22
|2.
|10
|6
|2
|2
|20 - 14
|20
|3.
|10
|6
|2
|2
|17 - 12
|20
|4.
|9
|5
|3
|1
|14 - 11
|18
|5.
|9
|5
|1
|3
|16 - 12
|16
|6.
|10
|4
|3
|3
|13 - 7
|15
|7.
|9
|4
|2
|3
|9 - 10
|14
|8.
|9
|4
|1
|4
|13 - 11
|13
|9.
|1:2
|9
|4
|0
|5
|11 - 11
|12
|10.
|0:0
|9
|3
|3
|3
|14 - 10
|12
|11.
|9
|3
|3
|3
|9 - 9
|12
|12.
|0:0
|9
|2
|6
|1
|8 - 9
|12
|13.
|0:1
|8
|3
|1
|4
|9 - 8
|10
|14.
|1:0
|9
|2
|4
|3
|9 - 10
|10
|15.
|1:2
|9
|2
|3
|4
|12 - 12
|9
|16.
|9
|2
|3
|4
|8 - 8
|9
|17.
|2:1
|9
|1
|6
|2
|9 - 11
|9
|18.
|8
|2
|1
|5
|10 - 15
|7
|19.
|8
|1
|4
|3
|4 - 6
|7
|20.
|2:1
|8
|1
|2
|5
|6 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|2
|1
|13 - 6
|17
|2.
|8
|5
|1
|2
|17 - 9
|16
|3.
|9
|4
|4
|1
|16 - 10
|16
|4.
|8
|4
|2
|2
|9 - 4
|14
|5.
|9
|4
|2
|3
|12 - 11
|14
|6.
|9
|4
|2
|3
|9 - 9
|14
|7.
|9
|3
|4
|2
|11 - 9
|13
|8.
|9
|3
|4
|2
|9 - 11
|13
|9.
|8
|3
|3
|2
|8 - 8
|12
|10.
|1:2
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|11.
|1:2
|9
|3
|2
|4
|12 - 13
|11
|12.
|2:1
|9
|3
|2
|4
|10 - 12
|11
|13.
|1:0
|9
|3
|2
|4
|8 - 10
|11
|14.
|0:0
|9
|2
|4
|3
|9 - 10
|10
|15.
|10
|2
|4
|4
|8 - 13
|10
|16.
|0:0
|9
|2
|3
|4
|4 - 9
|9
|17.
|10
|2
|3
|5
|11 - 20
|9
|18.
|9
|2
|2
|5
|14 - 18
|8
|19.
|2:1
|10
|2
|2
|6
|8 - 19
|8
|20.
|0:1
|10
|1
|3
|6
|8 - 16
|6
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|9 (3)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|9 (1)
|Парма
|Ман Деннис
|7 (3)
|Асколи
|Мендеш Педру
|7 (2)
|Палермо
|Брунори Маттео
|7 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 9
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|8
|Бьянко Алессандро
|8
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|1 6
|Специя
|Николау Димитрис
|1 6