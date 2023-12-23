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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 18. Стадион: .
Катанзаро
2:3
Конец матча
Брешия
0'
1:0
10' Гол
Амброзино Джузеппе
2:0
13' Гол
Вандепутте Яри
2:1
47' Гол
Бьярнасон Биркир
50' Желтая карточка
Дикманн Лоренцо
2:2
58' Гол
Бизоли Димитри
72' Желтая карточка
Стоппа Маттео
2:3
90' Гол
Бьянки Флавио
90' Желтая карточка
Олзер Джакомо
90' Желтая карточка
Бизоли Димитри
90'+8
1
Фулиньяти
Андреа
14
Сконьямилло
Стефано
23
Бригенти
Николо
32
Крайнц
Лука
77
Panos
Katseris
27
Вандепутте
Яри
8
Верна
Лука
18
Гион
Андреа
24
Сунас
Димитрис
28
Бьяши
Томмазо
70
Амброзино
Джузеппе
22
Андреаччи
Лоренцо
28
Адорни
Давиде
15
Кистана
Андреа
14
Мангравити
Массимилиано
24
Дикманн
Лоренцо
18
Яллоу
Александр
26
Бертаньоли
Массимо
25
Бизоли
Димитри
23
Галацци
Николас
7
Бьярнасон
Биркир
29
Боррелли
Дженнаро
Катанзаро
3-4-2-1
Брешия
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Катанзаро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вандепутте Яри 6 (1) 0.33
Бьяши Томмазо 5 0.28
Йемелло Пьетро 4 0.22
Верна Лука 2 0.11
Амброзино Джузеппе 2 0.11
Доннарумма Альфредо 2 (1) 0.11
Сунас Димитрис 1 0.06
Помпетти Марко 1 0.06
Бриньола Энрико 1 0.06
Гион Андреа 1 0.06
Стоппа Маттео 0 0
Panos Katseris 0 0
Сконьямилло Стефано 0 0
Брешия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мончини Габриэле 5 (2) 0.28
Боррелли Дженнаро 4 0.22
Бьярнасон Биркир 4 0.22
Бизоли Димитри 2 0.11
Бьянки Флавио 2 0.11
Яллоу Александр 1 0.06
Бертаньоли Массимо 1 0.06
Галацци Николас 0 0
Дикманн Лоренцо 0 0
Папетти Андреа 0 0
Riccardo Fogliata 0 0

Карточки

Катанзаро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сконьямилло Стефано 6 0
Бригенти Николо 4 0
Panos Katseris 4 0
Оливери Андреа 2 1
Миранда Кевин 2 1
Бьяши Томмазо 3 0
Вандепутте Яри 3 0
Шитум Марио 2 0
Стоппа Маттео 2 0
Гион Андреа 2 0
Davide Veroli 2 0
Йемелло Пьетро 1 0
Сунас Димитрис 1 0
Крайнц Лука 1 0
Верна Лука 1 0
Помпетти Марко 1 0
Амброзино Джузеппе 1 0
Д'Андреа Лука 1 0
Брешия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Олзер Джакомо 5 1
Кистана Андреа 6 0
Бизоли Димитри 5 0
Дикманн Лоренцо 5 0
Адорни Давиде 4 0
Бьярнасон Биркир 3 0
Фарес Мохамед 3 0
Ван Де Лои Томми 3 0
Галацци Николас 3 0
Пагера Фабрицио 2 0
Яллоу Александр 2 0
Бертаньоли Массимо 2 0
Папетти Андреа 2 0
Леццерини Лука 1 0
Мончини Габриэле 1 0
Уар Матье 1 0
Боррелли Дженнаро 1 0
Riccardo Fogliata 1 0

Результаты матчей

Катанзаро
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Брешия
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

4
4
Катанзаро
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
89% (8)
0% (0)
Брешия
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
6

Упущенные победы

11
8
Катанзаро
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)
Брешия
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

8
8

Упущенные победы

15
12

Голы по времени матча

Забито

13
10
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 2
10 Не забивали 11
4
31%
2
20%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
31%
2
20%
46-60
2
15%
3
30%
61-75
1
8%
3
30%
76-90

Пропущено

15
10
6 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 6
1
7%
6
60%
1-15
3
20%
1
10%
16-30
2
13%
1
10%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
33%
2
20%
76-90

Забито

12
9
8 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
12 Не забивали 12
0
0%
2
22%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
7
58%
2
22%
31-45
2
17%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
17%
2
22%
76-90

Пропущено

11
9
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
18%
2
22%
1-15
2
18%
1
11%
16-30
2
18%
1
11%
31-45
1
9%
1
11%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
4
44%
76-90

Забито

25
19
14 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 6
4 Не забивали 5
4
16%
4
21%
1-15
3
12%
0
0%
16-30
7
28%
2
11%
31-45
6
24%
4
21%
46-60
2
8%
4
21%
61-75
3
12%
5
26%
76-90

Пропущено

26
19
12 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 12
3
12%
8
42%
1-15
5
19%
2
11%
16-30
4
15%
2
11%
31-45
5
19%
1
5%
46-60
1
4%
0
0%
61-75
8
31%
6
32%
76-90

Результаты последних матчей

Катанзаро
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Асколи - Катанзаро 1:0 Катанзаро - Пиза 2:0 Палермо - Катанзаро 1:2 Катанзаро - Козенца 2:0
Венеция - Катанзаро 2:1 Катанзаро - Модена 1:2 Комо - Катанзаро 1:0 Катанзаро - ФералпиСало 3:0 Зюйдтироль - Катанзаро 0:1 Сампдория - Катанзаро 1:2 Катанзаро - Читтаделла 1:1 Бари - Катанзаро 2:2 Катанзаро - Парма 0:5 Лекко - Катанзаро 3:4 Катанзаро - Специя 3:0 Катанзаро - Тернана 2:1 Кремонезе - Катанзаро 0:0 Удинезе - Катанзаро 4:1 Катанзаро - Фоджа 1:0 Катанзаро - Латина 0:0
Брешия
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Брешия - Комо 2:0 Реджана - Брешия 1:1 Брешия - Сампдория 3:1 Зюйдтироль - Брешия 1:1
Пиза - Брешия 1:1 Брешия - Беллинцона 4:0 Брешия - Кремонезе 0:3 Палермо - Брешия 1:0 Читтаделла - Брешия 3:2 Брешия - Бари 1:2 Брешия - Модена 0:1 Тернана - Брешия 0:1 Брешия - ФералпиСало 1:1 Брешия - Асколи 1:1 Специя - Брешия 0:0 Брешия - Венеция 0:0 Лекко - Брешия 0:2 Брешия - Козенца 1:0 Мантуя - Брешия 3:0 Брешия - Падова 1:1

Результаты матчей

Катанзаро
Брешия

Точный счет

3:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:5
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
4
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:2
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
1:1
5 раз 28%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 39%
0
4 раза 22%
1
4 раза 22%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
1
8 раз 44%
0
5 раз 28%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Катанзаро
Брешия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
6
3
6
3
1.5
2
7
2
7
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
7
2
4
5
1.5
3
6
1
8
2.5
1
8
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
13
5
10
8
1.5
5
13
3
15
2.5
2
16
1
17
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 18 11 5 2 35 - 17 38
2.
Венеция
 18 10 4 4 29 - 18 34
3.
Кремонезе
 18 9 5 4 26 - 13 32
4.
Читтаделла
 18 9 5 4 25 - 20 32
5.
Комо
 18 9 5 4 23 - 20 32
6.
Катанзаро
 18 9 3 6 28 - 23 30
7.
Палермо
 18 8 5 5 29 - 21 29
8.
Модена
 18 7 6 5 18 - 21 27
9.
Брешия
 18 6 7 5 20 - 18 25
10.
Сампдория
 1:2 18 7 3 8 22 - 23 24
11.
Бари
 0:0 18 4 10 4 17 - 19 22
12.
Козенца
 0:0 18 5 6 7 18 - 19 21
13.
Пиза
 1:0 18 5 6 7 17 - 20 21
14.
Зюйдтироль
 1:2 18 5 5 8 24 - 25 20
15.
Реджана
 2:1 18 4 8 6 19 - 23 20
16.
Тернана
 18 4 5 9 22 - 26 17
17.
Лекко
 18 4 5 9 18 - 28 17
18.
Асколи
 0:1 18 4 4 10 17 - 24 16
19.
Специя
 18 3 7 8 15 - 26 16
20.
ФералпиСало
 2:1 18 3 4 11 14 - 32 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 10 6 4 0 18 - 8 22
2.
Венеция
 10 6 2 2 20 - 14 20
3.
Читтаделла
 10 6 2 2 17 - 12 20
4.
Комо
 9 5 3 1 14 - 11 18
5.
Катанзаро
 9 5 1 3 16 - 12 16
6.
Кремонезе
 10 4 3 3 13 - 7 15
7.
Модена
 9 4 2 3 9 - 10 14
8.
Палермо
 9 4 1 4 13 - 11 13
9.
Сампдория
 1:2 9 4 0 5 11 - 11 12
10.
Козенца
 0:0 9 3 3 3 14 - 10 12
11.
Брешия
 9 3 3 3 9 - 9 12
12.
Бари
 0:0 9 2 6 1 8 - 9 12
13.
Асколи
 0:1 8 3 1 4 9 - 8 10
14.
Пиза
 1:0 9 2 4 3 9 - 10 10
15.
Зюйдтироль
 1:2 9 2 3 4 12 - 12 9
16.
Тернана
 9 2 3 4 8 - 8 9
17.
Реджана
 2:1 9 1 6 2 9 - 11 9
18.
Лекко
 8 2 1 5 10 - 15 7
19.
Специя
 8 1 4 3 4 - 6 7
20.
ФералпиСало
 2:1 8 1 2 5 6 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кремонезе
 8 5 2 1 13 - 6 17
2.
Парма
 8 5 1 2 17 - 9 16
3.
Палермо
 9 4 4 1 16 - 10 16
4.
Венеция
 8 4 2 2 9 - 4 14
5.
Катанзаро
 9 4 2 3 12 - 11 14
6.
Комо
 9 4 2 3 9 - 9 14
7.
Брешия
 9 3 4 2 11 - 9 13
8.
Модена
 9 3 4 2 9 - 11 13
9.
Читтаделла
 8 3 3 2 8 - 8 12
10.
Сампдория
 1:2 9 3 3 3 11 - 12 12
11.
Зюйдтироль
 1:2 9 3 2 4 12 - 13 11
12.
Реджана
 2:1 9 3 2 4 10 - 12 11
13.
Пиза
 1:0 9 3 2 4 8 - 10 11
14.
Бари
 0:0 9 2 4 3 9 - 10 10
15.
Лекко
 10 2 4 4 8 - 13 10
16.
Козенца
 0:0 9 2 3 4 4 - 9 9
17.
Специя
 10 2 3 5 11 - 20 9
18.
Тернана
 9 2 2 5 14 - 18 8
19.
ФералпиСало
 2:1 10 2 2 6 8 - 19 8
20.
Асколи
 0:1 10 1 3 6 8 - 16 6
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 9 (3)
Кремонезе Кода Массимо 9 (1)
Парма Ман Деннис 7 (3)
Асколи Мендеш Педру 7 (2)
Палермо Брунори Маттео 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 9
Читтаделла Бранка Симоне 8
Бьянко Алессандро 8
Асколи Беллучи Джузеппе 1 6
Специя Николау Димитрис 1 6
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    Где смотреть матч Катанзаро 2:3 Брешия онлайн

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