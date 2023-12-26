Тур: 19. Стадион: Марио Ригамонти.
0'
0:1
18' ГолБернабе Адриан
0:2
24' ГолМан Деннис
32' Желтая карточкаКистана Андреа
60' Желтая карточкаБьянки Флавио
65' Желтая карточкаГалацци Николас
67' Желтая карточкаМихэйлэ Валентин
71' Желтая карточкаПагера Фабрицио
77' Желтая карточкаЧиркати Алессандро
86' Желтая карточкаБоррелли Дженнаро
86' Желтая карточкаБенедычак Адриан
90' Желтая карточкаДель Прато Энрико
90'+6
Ход матча
18'
0:1
24'
0:2
32'
60'
65'
67'
71'
86'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 6
-
2 Угловые 6
-
5 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 12
-
5 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
452 Количество передач 416
-
53 Владение мячом, % 47
Прогноз на матч от Liveresult
98
Ман
Деннис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
31 Matteo Ferro
-
-
-
-
Главный тренер: Маран Роландо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
98 Ман ДеннисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Турк МартинВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Эно АнтониЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Зом СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеккья Фабио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Брешия
Парма
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы
12 матчей
41.7%
16.7%
41.6%
5 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
25%
58.3%
16.7%
3 победы 7 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1
0.83
Среднее время на гол
90
108
Всего голов
12
8
Голов в среднем за матч
1
0.67
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
Среднее время на гол
90
135
Бомбардиры внутри турнира
Брешия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мончини Габриэле
|5 (2)
|0.26
|Боррелли Дженнаро
|4
|0.21
|Бьярнасон Биркир
|4
|0.21
|Бизоли Димитри
|2
|0.11
|Бьянки Флавио
|2
|0.11
|Яллоу Александр
|1
|0.05
|Бертаньоли Массимо
|1
|0.05
|Галацци Николас
|0
|0
|Дикманн Лоренцо
|0
|0
|Папетти Андреа
|0
|0
|Riccardo Fogliata
|0
|0
Парма
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ман Деннис
|8 (1)
|0.42
|Бенедычак Адриан
|7 (5)
|0.37
|Бернабе Адриан
|5
|0.26
|Шарпантье Габриэль
|3
|0.16
|Партипило Антони
|3
|0.16
|Чолак Антонио-Мирко
|3
|0.16
|Бонни Анж-Йоан
|2
|0.11
|Эрнани Азеведо
|1
|0.05
|Эстевес Науэль
|1
|0.05
|Михэйлэ Валентин
|1
|0.05
|Сиприен Вилан
|1
|0.05
|Чиркати Алессандро
|1
|0.05
|Зом Симон
|0
|0
|Кулибали Войо
|0
|0
|Ансальди Кристиан
|0
|0
|Ди Кьяра Джанлука
|0
|0
|Дель Прато Энрико
|0
|0
|Бегич Тьяс
|0
|0
Карточки
Брешия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кистана Андреа
|7
|0
|Олзер Джакомо
|5
|1
|Бизоли Димитри
|5
|0
|Дикманн Лоренцо
|5
|0
|Адорни Давиде
|4
|0
|Галацци Николас
|4
|0
|Бьярнасон Биркир
|3
|0
|Пагера Фабрицио
|3
|0
|Фарес Мохамед
|3
|0
|Ван Де Лои Томми
|3
|0
|Яллоу Александр
|2
|0
|Боррелли Дженнаро
|2
|0
|Бертаньоли Массимо
|2
|0
|Папетти Андреа
|2
|0
|Леццерини Лука
|1
|0
|Мончини Габриэле
|1
|0
|Уар Матье
|1
|0
|Бьянки Флавио
|1
|0
|Riccardo Fogliata
|1
|0
Парма
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрнани Азеведо
|3
|1
|Чиркати Алессандро
|4
|0
|Кулибали Войо
|2
|1
|Эстевес Науэль
|3
|0
|Дель Прато Энрико
|3
|0
|Бенедычак Адриан
|3
|0
|Бернабе Адриан
|3
|0
|Бонни Анж-Йоан
|3
|0
|Зом Симон
|1
|1
|Эно Антони
|1
|1
|Чичисола Леандро
|2
|0
|Партипило Антони
|2
|0
|Михэйлэ Валентин
|2
|0
|Камара Дрисса
|2
|0
|Болог Ботонд
|2
|0
|Загаритис Василиос
|2
|0
|Ди Кьяра Джанлука
|1
|0
|Ман Деннис
|1
|0
Результаты матчей
Брешия
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Парма
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (4)
60% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
3
4
Брешия
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
Парма
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
9
18
Брешия
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
37% (7)
42% (8)
Парма
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
12
22
Голы по времени матча
Забито
9
18
4 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
13 Не забивали 12
2
22%
3
17%
1-15
0
0%
4
22%
16-30
2
22%
2
11%
31-45
2
22%
4
22%
46-60
1
11%
2
11%
61-75
2
22%
3
17%
76-90
Пропущено
11
10
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
2
18%
1
10%
1-15
3
27%
1
10%
16-30
1
9%
1
10%
31-45
1
9%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
4
36%
3
30%
76-90
Забито
10
18
2 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 5
12 Не забивали 10
2
20%
5
28%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
2
20%
5
28%
46-60
3
30%
2
11%
61-75
3
30%
5
28%
76-90
Пропущено
10
8
8 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
6
60%
2
25%
1-15
1
10%
2
25%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
20%
2
25%
76-90
Забито
19
36
6 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 21
6 Забивали первыми 11
6 Не забивали 3
4
21%
8
22%
1-15
0
0%
4
11%
16-30
2
11%
3
8%
31-45
4
21%
9
25%
46-60
4
21%
4
11%
61-75
5
26%
8
22%
76-90
Пропущено
21
18
14 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 12
8
38%
3
17%
1-15
4
19%
3
17%
16-30
2
10%
1
6%
31-45
1
5%
4
22%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
6
29%
5
28%
76-90
Результаты последних матчей
Брешия
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Катанзаро - Брешия 2:3 Брешия - Комо 2:0 Реджана - Брешия 1:1 Брешия - Сампдория 3:1
Зюйдтироль - Брешия 1:1 Пиза - Брешия 1:1 Брешия - Беллинцона 4:0 Брешия - Кремонезе 0:3 Палермо - Брешия 1:0 Читтаделла - Брешия 3:2 Брешия - Бари 1:2 Брешия - Модена 0:1 Тернана - Брешия 0:1 Брешия - ФералпиСало 1:1 Брешия - Асколи 1:1 Специя - Брешия 0:0 Брешия - Венеция 0:0 Лекко - Брешия 0:2 Брешия - Козенца 1:0 Мантуя - Брешия 3:0
Парма
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Парма - Тернана 3:1 Козенца - Парма 0:0 Парма - Палермо 3:3 Фиорентина - Парма 2:2
Специя - Парма 0:1 Парма - Модена 1:1 Лекко - Парма 3:2 Парма - Зюйдтироль 2:0 Лечче - Парма 2:4 Асколи - Парма 1:3 Парма - Комо 2:1 Венеция - Парма 3:2 Кремонезе - Парма 1:2 Парма - Бари 2:1 Парма - Сампдория 1:1 Катанзаро - Парма 0:5 Парма - Реджана 0:0 Пиза - Парма 1:2 Парма - Читтаделла 2:0 Парма - ФералпиСало 2:0
Результаты матчей
Брешия
Парма
Точный счет
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
2:0
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
2
5 раз 50%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
Точный счет
1:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:2
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
2
5 раз 56%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Точный счет
1:1
5 раз 26%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
2:0
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 42%
0
6 раз 32%
2
3 раза 16%
3
2 раза 11%
2
10 раз 53%
1
3 раза 16%
3
3 раза 16%
0
2 раза 11%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Брешия
Парма
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
91
28
73
19
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
81
36
72
18
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
136
Больше Меньше
172
514
145
217
415
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|12
|5
|2
|37 - 17
|41
|2.
|19
|10
|5
|4
|31 - 20
|35
|3.
|19
|10
|5
|4
|25 - 21
|35
|4.
|0:0
|19
|9
|6
|4
|26 - 13
|33
|5.
|19
|9
|6
|4
|25 - 20
|33
|6.
|19
|9
|3
|7
|28 - 24
|30
|7.
|0:0
|19
|8
|6
|5
|29 - 21
|30
|8.
|19
|7
|7
|5
|19 - 22
|28
|9.
|19
|6
|7
|6
|20 - 20
|25
|10.
|18
|7
|3
|8
|23 - 24
|24
|11.
|19
|5
|8
|6
|21 - 24
|23
|12.
|18
|4
|10
|4
|17 - 19
|22
|13.
|19
|5
|7
|7
|18 - 21
|22
|14.
|19
|5
|6
|8
|19 - 21
|21
|15.
|19
|5
|5
|9
|26 - 28
|20
|16.
|19
|5
|5
|9
|20 - 29
|20
|17.
|19
|4
|6
|9
|23 - 27
|18
|18.
|19
|4
|5
|10
|17 - 24
|17
|19.
|19
|3
|8
|8
|16 - 27
|17
|20.
|19
|3
|5
|11
|17 - 35
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|6
|4
|0
|18 - 8
|22
|2.
|10
|6
|2
|2
|20 - 14
|20
|3.
|10
|6
|2
|2
|17 - 12
|20
|4.
|9
|5
|3
|1
|14 - 11
|18
|5.
|9
|5
|1
|3
|16 - 12
|16
|6.
|0:0
|10
|4
|3
|3
|13 - 7
|15
|7.
|9
|4
|2
|3
|9 - 10
|14
|8.
|0:0
|10
|4
|2
|4
|13 - 11
|14
|9.
|9
|4
|0
|5
|12 - 12
|12
|10.
|9
|2
|6
|1
|8 - 9
|12
|11.
|10
|3
|3
|4
|15 - 12
|12
|12.
|10
|3
|3
|4
|9 - 11
|12
|13.
|10
|2
|6
|2
|10 - 11
|12
|14.
|9
|3
|2
|4
|9 - 8
|11
|15.
|9
|3
|1
|5
|12 - 16
|10
|16.
|9
|2
|4
|3
|9 - 10
|10
|17.
|10
|2
|4
|4
|9 - 9
|10
|18.
|9
|2
|3
|4
|13 - 13
|9
|19.
|9
|1
|5
|3
|5 - 7
|8
|20.
|9
|1
|3
|5
|8 - 15
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|1
|2
|19 - 9
|19
|2.
|0:0
|9
|5
|3
|1
|13 - 6
|18
|3.
|10
|5
|2
|3
|11 - 10
|17
|4.
|0:0
|9
|4
|4
|1
|16 - 10
|16
|5.
|9
|4
|3
|2
|11 - 6
|15
|6.
|10
|4
|2
|4
|12 - 12
|14
|7.
|10
|3
|5
|2
|10 - 12
|14
|8.
|9
|3
|4
|2
|11 - 9
|13
|9.
|9
|3
|4
|2
|8 - 8
|13
|10.
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|11.
|10
|3
|3
|4
|9 - 11
|12
|12.
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|13.
|10
|3
|2
|5
|13 - 15
|11
|14.
|9
|2
|4
|3
|9 - 10
|10
|15.
|10
|2
|4
|4
|8 - 13
|10
|16.
|9
|2
|3
|4
|4 - 9
|9
|17.
|10
|2
|3
|5
|11 - 20
|9
|18.
|9
|2
|2
|5
|14 - 18
|8
|19.
|10
|2
|2
|6
|9 - 20
|8
|20.
|10
|1
|3
|6
|8 - 16
|6
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|11 (3)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|9 (1)
|Парма
|Ман Деннис
|8 (4)
|Комо
|Кутроне Патрик
|7 (2)
|Асколи
|Мендеш Педру
|7 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 9
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|9
|Бьянко Алессандро
|9
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|1 7
|Козенца
|Д'Орацио Томмазо
|8