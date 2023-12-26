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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 19. Стадион: .
Брешия
0:2
Конец матча
Парма
0'
0:1
18' Гол
Бернабе Адриан
0:2
24' Гол
Ман Деннис
32' Желтая карточка
Кистана Андреа
60' Желтая карточка
Бьянки Флавио
65' Желтая карточка
Галацци Николас
67' Желтая карточка
Михэйлэ Валентин
71' Желтая карточка
Пагера Фабрицио
77' Желтая карточка
Чиркати Алессандро
86' Желтая карточка
Боррелли Дженнаро
86' Желтая карточка
Бенедычак Адриан
90' Желтая карточка
Дель Прато Энрико
90'+6

Ход матча

17'
 
Бенедычак Адриан
Чолак Антонио-Мирко
18'
0:1
Бернабе Адриан
(Ман Деннис)
24'
0:2
Ман Деннис
32'
Кистана Андреа
 
46'
Галацци Николас
Уар Матье
 
46'
Бьярнасон Биркир
Олзер Джакомо
 
60'
Бьянки Флавио
 
62'
Боррелли Дженнаро
Мончини Габриэле
 
65'
Галацци Николас
 
67'
 
Михэйлэ Валентин
69'
 
Шарпантье Габриэль
Ман Деннис
69'
 
Камара Дрисса
Михэйлэ Валентин
71'
Пагера Фабрицио
 
75'
Matteo Ferro
Бьянки Флавио
 
77'
 
Чиркати Алессандро
81'
 
Эстевес Науэль
Сиприен Вилан
82'
 
Зом Симон
Бернабе Адриан
85'
Riccardo Fogliata
Пагера Фабрицио
 
86'
Боррелли Дженнаро
 
86'
 
Бенедычак Адриан
90'
 
Дель Прато Энрико

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 6
  • 2 Угловые 6
  • 5 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 12
  • 5 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 452 Количество передач 416
  • 53 Владение мячом, % 47
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Андреаччи
Лоренцо
32
Папетти
Андреа
15
Кистана
Андреа
28
Адорни
Давиде
18
Яллоу
Александр
3
Уар
Матье
4
Пагера
Фабрицио
26
Бертаньоли
Массимо
9
Бьянки
Флавио
27
Олзер
Джакомо
11
Мончини
Габриэле
1
Чичисола
Леандро
15
Дель
Прато
Энрико
4
Болог
Ботонд
39
Чиркати
Алессандро
26
Кулибали
Войо
98
Ман
Деннис
64
Сиприен
Вилан
10
Бернабе
Адриан
27
Эрнани
Азеведо
28
Михэйлэ
Валентин
17
Чолак
Антонио-Мирко
Брешия
3-4-2-1
Парма
4-2-3-1

История личных встреч

Брешия
Парма

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы

12 матчей

41.7%
16.7%
41.6%
5 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

25%
58.3%
16.7%
3 победы 7 ничьих 2 победы

История матчей

СB
2:0
СB
0:2
СB
1:0
СB
0:1
СA
1:2
СA
1:1
СB
2:1
СB
0:1
СA
2:0
СA
2:0
СB
1:0
СB
0:0

Голы

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1
0.83

Среднее время на гол

90
108

Всего голов

12
8

Голов в среднем за матч

1
0.67

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
2
Больше 17%
Меньше 83%
10

Среднее время на гол

90
135

Бомбардиры внутри турнира

Брешия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мончини Габриэле 5 (2) 0.26
Боррелли Дженнаро 4 0.21
Бьярнасон Биркир 4 0.21
Бизоли Димитри 2 0.11
Бьянки Флавио 2 0.11
Яллоу Александр 1 0.05
Бертаньоли Массимо 1 0.05
Галацци Николас 0 0
Дикманн Лоренцо 0 0
Папетти Андреа 0 0
Riccardo Fogliata 0 0
Парма
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ман Деннис 8 (1) 0.42
Бенедычак Адриан 7 (5) 0.37
Бернабе Адриан 5 0.26
Шарпантье Габриэль 3 0.16
Партипило Антони 3 0.16
Чолак Антонио-Мирко 3 0.16
Бонни Анж-Йоан 2 0.11
Эрнани Азеведо 1 0.05
Эстевес Науэль 1 0.05
Михэйлэ Валентин 1 0.05
Сиприен Вилан 1 0.05
Чиркати Алессандро 1 0.05
Зом Симон 0 0
Кулибали Войо 0 0
Ансальди Кристиан 0 0
Ди Кьяра Джанлука 0 0
Дель Прато Энрико 0 0
Бегич Тьяс 0 0

Карточки

Брешия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кистана Андреа 7 0
Олзер Джакомо 5 1
Бизоли Димитри 5 0
Дикманн Лоренцо 5 0
Адорни Давиде 4 0
Галацци Николас 4 0
Бьярнасон Биркир 3 0
Пагера Фабрицио 3 0
Фарес Мохамед 3 0
Ван Де Лои Томми 3 0
Яллоу Александр 2 0
Боррелли Дженнаро 2 0
Бертаньоли Массимо 2 0
Папетти Андреа 2 0
Леццерини Лука 1 0
Мончини Габриэле 1 0
Уар Матье 1 0
Бьянки Флавио 1 0
Riccardo Fogliata 1 0
Парма
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрнани Азеведо 3 1
Чиркати Алессандро 4 0
Кулибали Войо 2 1
Эстевес Науэль 3 0
Дель Прато Энрико 3 0
Бенедычак Адриан 3 0
Бернабе Адриан 3 0
Бонни Анж-Йоан 3 0
Зом Симон 1 1
Эно Антони 1 1
Чичисола Леандро 2 0
Партипило Антони 2 0
Михэйлэ Валентин 2 0
Камара Дрисса 2 0
Болог Ботонд 2 0
Загаритис Василиос 2 0
Ди Кьяра Джанлука 1 0
Ман Деннис 1 0

Результаты матчей

Брешия
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Парма
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (4)
60% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

3
4
Брешия
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
Парма
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

9
18
Брешия
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
37% (7)
42% (8)
Парма
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

12
22

Голы по времени матча

Забито

9
18
4 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
13 Не забивали 12
2
22%
3
17%
1-15
0
0%
4
22%
16-30
2
22%
2
11%
31-45
2
22%
4
22%
46-60
1
11%
2
11%
61-75
2
22%
3
17%
76-90

Пропущено

11
10
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
2
18%
1
10%
1-15
3
27%
1
10%
16-30
1
9%
1
10%
31-45
1
9%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
4
36%
3
30%
76-90

Забито

10
18
2 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 5
12 Не забивали 10
2
20%
5
28%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
2
20%
5
28%
46-60
3
30%
2
11%
61-75
3
30%
5
28%
76-90

Пропущено

10
8
8 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
6
60%
2
25%
1-15
1
10%
2
25%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
20%
2
25%
76-90

Забито

19
36
6 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 21
6 Забивали первыми 11
6 Не забивали 3
4
21%
8
22%
1-15
0
0%
4
11%
16-30
2
11%
3
8%
31-45
4
21%
9
25%
46-60
4
21%
4
11%
61-75
5
26%
8
22%
76-90

Пропущено

21
18
14 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 12
8
38%
3
17%
1-15
4
19%
3
17%
16-30
2
10%
1
6%
31-45
1
5%
4
22%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
6
29%
5
28%
76-90

Результаты последних матчей

Брешия
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Катанзаро - Брешия 2:3 Брешия - Комо 2:0 Реджана - Брешия 1:1 Брешия - Сампдория 3:1
Зюйдтироль - Брешия 1:1 Пиза - Брешия 1:1 Брешия - Беллинцона 4:0 Брешия - Кремонезе 0:3 Палермо - Брешия 1:0 Читтаделла - Брешия 3:2 Брешия - Бари 1:2 Брешия - Модена 0:1 Тернана - Брешия 0:1 Брешия - ФералпиСало 1:1 Брешия - Асколи 1:1 Специя - Брешия 0:0 Брешия - Венеция 0:0 Лекко - Брешия 0:2 Брешия - Козенца 1:0 Мантуя - Брешия 3:0
Парма
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Парма - Тернана 3:1 Козенца - Парма 0:0 Парма - Палермо 3:3 Фиорентина - Парма 2:2
Специя - Парма 0:1 Парма - Модена 1:1 Лекко - Парма 3:2 Парма - Зюйдтироль 2:0 Лечче - Парма 2:4 Асколи - Парма 1:3 Парма - Комо 2:1 Венеция - Парма 3:2 Кремонезе - Парма 1:2 Парма - Бари 2:1 Парма - Сампдория 1:1 Катанзаро - Парма 0:5 Парма - Реджана 0:0 Пиза - Парма 1:2 Парма - Читтаделла 2:0 Парма - ФералпиСало 2:0

Результаты матчей

Брешия
Парма

Точный счет

1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
2:0
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
2
5 раз 50%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%

Точный счет

1:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:2
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
2
5 раз 56%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Точный счет

1:1
5 раз 26%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
2:0
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 42%
0
6 раз 32%
2
3 раза 16%
3
2 раза 11%
2
10 раз 53%
1
3 раза 16%
3
3 раза 16%
0
2 раза 11%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Брешия
Парма

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
9
1
2
8
1.5
7
3
1
9
2.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
8
1
3
6
1.5
7
2
1
8
2.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
6
0.5
Больше Меньше
17
2
5
14
1.5
14
5
2
17
2.5
4
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 19 12 5 2 37 - 17 41
2.
Венеция
 19 10 5 4 31 - 20 35
3.
Комо
 19 10 5 4 25 - 21 35
4.
Кремонезе
 0:0 19 9 6 4 26 - 13 33
5.
Читтаделла
 19 9 6 4 25 - 20 33
6.
Катанзаро
 19 9 3 7 28 - 24 30
7.
Палермо
 0:0 19 8 6 5 29 - 21 30
8.
Модена
 19 7 7 5 19 - 22 28
9.
Брешия
 19 6 7 6 20 - 20 25
10.
Сампдория
 18 7 3 8 23 - 24 24
11.
Реджана
 19 5 8 6 21 - 24 23
12.
Бари
 18 4 10 4 17 - 19 22
13.
Пиза
 19 5 7 7 18 - 21 22
14.
Козенца
 19 5 6 8 19 - 21 21
15.
Зюйдтироль
 19 5 5 9 26 - 28 20
16.
Лекко
 19 5 5 9 20 - 29 20
17.
Тернана
 19 4 6 9 23 - 27 18
18.
Асколи
 19 4 5 10 17 - 24 17
19.
Специя
 19 3 8 8 16 - 27 17
20.
ФералпиСало
 19 3 5 11 17 - 35 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 10 6 4 0 18 - 8 22
2.
Венеция
 10 6 2 2 20 - 14 20
3.
Читтаделла
 10 6 2 2 17 - 12 20
4.
Комо
 9 5 3 1 14 - 11 18
5.
Катанзаро
 9 5 1 3 16 - 12 16
6.
Кремонезе
 0:0 10 4 3 3 13 - 7 15
7.
Модена
 9 4 2 3 9 - 10 14
8.
Палермо
 0:0 10 4 2 4 13 - 11 14
9.
Сампдория
 9 4 0 5 12 - 12 12
10.
Бари
 9 2 6 1 8 - 9 12
11.
Козенца
 10 3 3 4 15 - 12 12
12.
Брешия
 10 3 3 4 9 - 11 12
13.
Реджана
 10 2 6 2 10 - 11 12
14.
Асколи
 9 3 2 4 9 - 8 11
15.
Лекко
 9 3 1 5 12 - 16 10
16.
Пиза
 9 2 4 3 9 - 10 10
17.
Тернана
 10 2 4 4 9 - 9 10
18.
Зюйдтироль
 9 2 3 4 13 - 13 9
19.
Специя
 9 1 5 3 5 - 7 8
20.
ФералпиСало
 9 1 3 5 8 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 9 6 1 2 19 - 9 19
2.
Кремонезе
 0:0 9 5 3 1 13 - 6 18
3.
Комо
 10 5 2 3 11 - 10 17
4.
Палермо
 0:0 9 4 4 1 16 - 10 16
5.
Венеция
 9 4 3 2 11 - 6 15
6.
Катанзаро
 10 4 2 4 12 - 12 14
7.
Модена
 10 3 5 2 10 - 12 14
8.
Брешия
 9 3 4 2 11 - 9 13
9.
Читтаделла
 9 3 4 2 8 - 8 13
10.
Сампдория
 9 3 3 3 11 - 12 12
11.
Пиза
 10 3 3 4 9 - 11 12
12.
Реджана
 9 3 2 4 11 - 13 11
13.
Зюйдтироль
 10 3 2 5 13 - 15 11
14.
Бари
 9 2 4 3 9 - 10 10
15.
Лекко
 10 2 4 4 8 - 13 10
16.
Козенца
 9 2 3 4 4 - 9 9
17.
Специя
 10 2 3 5 11 - 20 9
18.
Тернана
 9 2 2 5 14 - 18 8
19.
ФералпиСало
 10 2 2 6 9 - 20 8
20.
Асколи
 10 1 3 6 8 - 16 6
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 11 (3)
Кремонезе Кода Массимо 9 (1)
Парма Ман Деннис 8 (4)
Комо Кутроне Патрик 7 (2)
Асколи Мендеш Педру 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 9
Читтаделла Бранка Симоне 9
Бьянко Алессандро 9
Асколи Беллучи Джузеппе 1 7
Козенца Д'Орацио Томмазо 8
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