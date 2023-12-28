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  4. A-Лига 2023-2024
Тур: 10. Стадион: .
Мельбурн Сити
2:0
Первый тайм: 31'
Брисбен Роар
0'
1:0
10' Гол
Гуд Кёртис
2:0
14' Гол
Макларен Джейми
1
Янг
Джейми
2
Геллоуэй
Скотт
22
Гуд
Кёртис
26
Супрайен
Самуэль
16
Бехич
Азиз
21
Лопане
Алессандро
8
Сахи
Хамза
44
Яколиш
Марин
10
Арслан
Толгай-Али
11
Leo
Natel
9
Макларен
Джейми
29
Matt
Acton
19
Хинджерт
Джек
27
Трюин
Кай
5
Олдред
Том
35
Louis
Zabala
6
Joe
Caletti
26
О'Ши
Джеймс
11
Jez
Lofthouse
12
Гомулка
Тарас
22
Alex
Parson
10
Милеуснич
Никола
Мельбурн Сити
Брисбен Роар

История личных встреч

Мельбурн Сити
Брисбен Роар

24 матча

87.5%
12.5%
21 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.3%
20.8%
20.9%
14 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

70.8%
12.5%
16.7%
17 побед 3 ничьи 0 побед

17 матчей

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Первый тайм

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 14 побед

Второй тайм

58.8%
41.2%
0 побед 10 ничьих 11 побед

41 матч

51.2%
17.1%
31.7%
21 победа 7 ничьих 13 побед

Первый тайм

34.1%
31.7%
34.2%
14 побед 13 ничьих 14 побед

Второй тайм

41.5%
31.7%
26.8%
17 побед 13 ничьих 11 побед

История матчей

2:1
0:0
0:2
1:2
2:1
3:0
3:2
0:1
1:0
2:2
4:3
4:1
1:0
2:0
КФ
0:1
2:0
1:2
3:1
2:0
2:2
1:1
1:0
3:1
3:1
1:1
1:0
1:0
1:3
2:1
1:0
3:0
2:0
3:2
4:1
ХАЛ
1:1
ХАЛ
1:1
ХАЛ
1:2
ХАЛ
2:1
ХАЛ
2:1
ХАЛ
1:2
ХАЛ
4:0

Голы

Всего голов

35
25

Голов в среднем за матч

1.94
1.09

Среднее время на гол

46
82

Всего голов

39
15

Голов в среднем за матч

1.7
0.83

Среднее время на гол

53
108

Всего голов

74
40

Голов в среднем за матч

1.8
0.98

Тотал матчей

2.5
40
Больше 98%
Меньше 2%
1
32
Больше 78%
Меньше 22%
9
23
Больше 56%
Меньше 44%
18
12
Больше 29%
Меньше 71%
29
5
Больше 12%
Меньше 88%
36
1
Больше 2%
Меньше 98%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
40

Среднее время на гол

49
92

Бомбардиры внутри турнира

Мельбурн Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макларен Джейми 5 0.5
Арслан Толгай-Али 3 (1) 0.3
Яколиш Марин 1 0.1
Леки Мэттью 1 0.1
Гуд Кёртис 1 0.1
Угаркович Стивен 1 0.1
Лопане Алессандро 1 0.1
Benjamin Mazzeo 1 0.1
Антонис Терри 1 (1) 0.1
Бехич Азиз 0 0
Супрайен Самуэль 0 0
Геллоуэй Скотт 0 0
Сахи Хамза 0 0
Leo Natel 0 0
Брисбен Роар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
О'Ши Джеймс 4 (2) 0.4
Милеуснич Никола 3 0.3
Хор Генри 3 0.3
Беренгер Флорен 2 0.2
Thomas Waddingham 1 0.1
Хинджерт Джек 1 0.1
Jez Lofthouse 1 0.1
Joe Caletti 0 0
Antonee Burke-Gilroy 0 0
Трюин Кай 0 0

Карточки

Мельбурн Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бехич Азиз 3 0
Тэлбот Каллум 3 0
Гуд Кёртис 2 0
Сахи Хамза 2 0
Leo Natel 2 0
Янг Джейми 1 0
Арслан Толгай-Али 1 0
Супрайен Самуэль 1 0
Яколиш Марин 1 0
Аурелио Видмар 1 0
Брисбен Роар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Joe Caletti 1 1
О'Ши Джеймс 2 0
Невилл Скотт 2 0
Jez Lofthouse 2 0
Хинджерт Джек 1 0
Олдред Том 1 0
Милеуснич Никола 1 0
Antonee Burke-Gilroy 1 0
Армиенто Карло 1 0
Фрик Мэклин 1 0
Louis Zabala 1 0

Результаты матчей

Мельбурн Сити
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Брисбен Роар
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

7
4
Мельбурн Сити
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Брисбен Роар
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

4
7
Мельбурн Сити
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Брисбен Роар
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

11
11

Голы по времени матча

Забито

9
8
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
1
11%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
11%
1
13%
31-45
2
22%
3
38%
46-60
2
22%
2
25%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Пропущено

8
9
0 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
3
38%
2
22%
46-60
1
13%
1
11%
61-75
4
50%
3
33%
76-90

Забито

5
7
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
1
20%
3
43%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
2
29%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
6
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
2
33%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
3
50%
76-90

Забито

14
15
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 7
2 Не забивали 1
2
14%
4
27%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
2
14%
1
7%
31-45
3
21%
5
33%
46-60
3
21%
3
20%
61-75
3
21%
0
0%
76-90

Пропущено

15
15
2 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 7
1
7%
0
0%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
7%
2
13%
31-45
4
27%
4
27%
46-60
2
13%
1
7%
61-75
7
47%
6
40%
76-90

Результаты последних матчей

Мельбурн Сити
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 3:3 Мельбурн Сити - Чжэцзян Профессионал 1:1 Перт Глори - Мельбурн Сити 1:2
Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 0:2 Вентфорет Кофу - Мельбурн Сити 3:3 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 1:0 Мельбурн Сити - Макартур 3:3 Мельбурн Сити - Бурирам Юнайтед 0:1 Мельбурн Сити - ФК Сидней 2:0 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 6:0 Бурирам Юнайтед - Мельбурн Сити 0:2 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 1:2 Чжэцзян Профессионал - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - ФК Сидней 1:2 Мельбурн Сити - Вентфорет Кофу 0:0 Норт Истерн МетроСтарс - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 3:0 Оаклей Каннонс - Мельбурн Сити 2:3 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 1:6
Брисбен Роар
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Брисбен Роар - Централ Кост Маринерс 0:3 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 0:2 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2
Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 1:2 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 5:2 Брисбен Роар - ФК Сидней 3:0 Макартур - Брисбен Роар 1:1 ФК Сидней - Брисбен Роар 3:1 Мельбурн Найтс - Брисбен Роар 0:1 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 4:2 Сидней Юнайтед 58 - Брисбен Роар 0:5 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 2:3 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:1 Брисбен Роар - ФК Сидней 0:2 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 2:2 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 3:0 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 4:1 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 1:0

Результаты матчей

Мельбурн Сити
Брисбен Роар

Точный счет

3:3
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
6:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
5:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
2
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Точный счет

1:2
2 раза 22%
3:3
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
6:0
1 раз 11%
2:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
2
5 раз 56%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Мельбурн Сити
Брисбен Роар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
1
3
2
1.5
3
1
2
3
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
8
1
5
4
1.5
6
3
2
7
2.5
1
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 9 6 2 1 15 - 7 20
2.
Мельбурн Виктори
 9 4 5 0 19 - 11 17
3.
Вестерн Сидней Уондерерс
 9 4 3 2 16 - 10 15
4.
Макартур
 9 4 3 2 16 - 15 15
5.
Мельбурн Сити
 2:0 10 4 3 3 15 - 16 15
6.
Брисбен Роар
 0:2 10 4 2 4 15 - 17 14
7.
Аделаида Юнайтед
 9 4 1 4 20 - 15 13
8.
Централ Кост Маринерс
 9 3 2 4 17 - 15 11
9.
ФК Сидней
 9 3 0 6 12 - 18 9
10.
Ньюкасл Джетс
 9 2 3 4 15 - 19 9
11.
Перт Глори
 9 2 2 5 14 - 17 8
12.
Вестерн Юнайтед
 9 2 0 7 7 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 5 4 0 1 10 - 6 12
2.
Вестерн Сидней Уондерерс
 5 3 1 1 11 - 4 10
3.
Аделаида Юнайтед
 5 3 0 2 13 - 8 9
4.
Мельбурн Сити
 2:0 6 2 3 1 11 - 8 9
5.
Мельбурн Виктори
 4 2 2 0 10 - 5 8
6.
Макартур
 5 2 2 1 7 - 8 8
7.
Перт Глори
 4 2 1 1 8 - 6 7
8.
Брисбен Роар
 0:2 4 2 1 1 7 - 6 7
9.
Централ Кост Маринерс
 5 2 1 2 11 - 7 7
10.
ФК Сидней
 5 2 0 3 7 - 9 6
11.
Вестерн Юнайтед
 4 1 0 3 3 - 6 3
12.
Ньюкасл Джетс
 3 0 2 1 4 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Виктори
 5 2 3 0 9 - 6 9
2.
Веллингтон Феникс
 4 2 2 0 5 - 1 8
3.
Макартур
 4 2 1 1 9 - 7 7
4.
Ньюкасл Джетс
 6 2 1 3 11 - 13 7
5.
Брисбен Роар
 0:2 6 2 1 3 8 - 11 7
6.
Мельбурн Сити
 2:0 4 2 0 2 4 - 8 6
7.
Вестерн Сидней Уондерерс
 4 1 2 1 5 - 6 5
8.
Аделаида Юнайтед
 4 1 1 2 7 - 7 4
9.
Централ Кост Маринерс
 4 1 1 2 6 - 8 4
10.
ФК Сидней
 4 1 0 3 5 - 9 3
11.
Вестерн Юнайтед
 5 1 0 4 4 - 15 3
12.
Перт Глори
 5 0 1 4 6 - 11 1
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мельбурн Виктори Форнароли Бруно 12 (1)
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 7
Централ Кост Маринерс Торрес Анхель 6 (2)
Аделаида Юнайтед Клаф Зак 5 (3)
Перт Глори Таггарт Адам 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 5
Мельбурн Виктори Родерик Миранда 1 3
Веллингтон Феникс Руфер Алекс 4
Макартур Беккас Кирин 4
Макартур Аспропотамитис Джонатан 4
Весь список
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