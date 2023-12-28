Тур: 10. Стадион: ААМИ Парк.
8:1
Конец матча
0'
1:0
10' ГолГуд Кёртис
2:0
14' ГолМакларен Джейми
3:0
34' ГолМакларен Джейми
45' Желтая карточкаСахи Хамза
4:0
48' ГолLeo Natel
5:0
58' ГолМакларен Джейми
5:1
62' ГолRylan Brownlie
6:1
70' ГолLeo Natel
7:1
76' ГолАрслан Толгай-Али
8:1
85' ГолBenjamin Mazzeo
90'+4
Ход матча
10'
1:0
14'
2:0
34'
3:0
45'
48'
4:0
58'
5:0
62'
70'
6:1
71'
76'
85'
8:1
Прогноз на матч от Liveresult
22
Гуд
Кёртис
16
Бехич
Азиз
44
Яколиш
Марин
11
Leo
Natel
29
Matt
Acton
27
Трюин
Кай
35
Louis
Zabala
26
О'Ши
Джеймс
22
Alex
Parson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Гуд КёртисЗащитник
- Защитник
-
16 Бехич АзизЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Яколиш МаринПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Leo NatelПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Капуто МаксНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Аурелио Видмар
- Основной состав
-
29 Matt ActonВратарь
- Защитник
-
27 Трюин КайЗащитник
- Защитник
-
35 Louis ZabalaЗащитник
- Полузащитник
-
26 О'Ши ДжеймсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Alex ParsonПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
18 Shae Cahill
-
-
Главный тренер: Luciano Trani
История личных встреч
Мельбурн Сити
Брисбен Роар
24 матча
87.5%
12.5%
21 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.3%
20.8%
20.9%
14 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
70.8%
12.5%
16.7%
17 побед 3 ничьи 0 побед
17 матчей
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед
Первый тайм
47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 14 побед
Второй тайм
58.8%
41.2%
0 побед 10 ничьих 11 побед
41 матч
51.2%
17.1%
31.7%
21 победа 7 ничьих 13 побед
Первый тайм
34.1%
31.7%
34.2%
14 побед 13 ничьих 14 побед
Второй тайм
41.5%
31.7%
26.8%
17 побед 13 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
35
25
Голов в среднем за матч
1.94
1.09
Среднее время на гол
46
82
Всего голов
39
15
Голов в среднем за матч
1.7
0.83
Среднее время на гол
53
108
Всего голов
74
40
Голов в среднем за матч
1.8
0.98
Тотал матчей
2.5
40
Больше 98%
Меньше 2%
1
32
Больше 78%
Меньше 22%
9
23
Больше 56%
Меньше 44%
18
12
Больше 29%
Меньше 71%
29
5
Больше 12%
Меньше 88%
36
1
Больше 2%
Меньше 98%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
40
Среднее время на гол
49
92
Бомбардиры внутри турнира
Мельбурн Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макларен Джейми
|7
|0.7
|Арслан Толгай-Али
|4 (1)
|0.4
|Leo Natel
|2
|0.2
|Benjamin Mazzeo
|2
|0.2
|Яколиш Марин
|1
|0.1
|Антонис Терри
|1 (1)
|0.1
|Леки Мэттью
|1
|0.1
|Гуд Кёртис
|1
|0.1
|Угаркович Стивен
|1
|0.1
|Лопане Алессандро
|1
|0.1
|Бехич Азиз
|0
|0
|Супрайен Самуэль
|0
|0
|Геллоуэй Скотт
|0
|0
|Сахи Хамза
|0
|0
|Капуто Макс
|0
|0
Брисбен Роар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|О'Ши Джеймс
|4 (2)
|0.4
|Милеуснич Никола
|3
|0.3
|Хор Генри
|3
|0.3
|Беренгер Флорен
|2
|0.2
|Thomas Waddingham
|1
|0.1
|Хинджерт Джек
|1
|0.1
|Jez Lofthouse
|1
|0.1
|Rylan Brownlie
|1
|0.1
|Joe Caletti
|0
|0
|Antonee Burke-Gilroy
|0
|0
|Трюин Кай
|0
|0
Карточки
Мельбурн Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бехич Азиз
|3
|0
|Сахи Хамза
|3
|0
|Тэлбот Каллум
|3
|0
|Гуд Кёртис
|2
|0
|Leo Natel
|2
|0
|Янг Джейми
|1
|0
|Арслан Толгай-Али
|1
|0
|Супрайен Самуэль
|1
|0
|Яколиш Марин
|1
|0
|Аурелио Видмар
|1
|0
Брисбен Роар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Joe Caletti
|1
|1
|О'Ши Джеймс
|2
|0
|Невилл Скотт
|2
|0
|Jez Lofthouse
|2
|0
|Хинджерт Джек
|1
|0
|Олдред Том
|1
|0
|Милеуснич Никола
|1
|0
|Antonee Burke-Gilroy
|1
|0
|Армиенто Карло
|1
|0
|Фрик Мэклин
|1
|0
|Louis Zabala
|1
|0
Результаты матчей
Мельбурн Сити
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Брисбен Роар
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
7
5
Мельбурн Сити
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Брисбен Роар
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
4
7
Мельбурн Сити
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Брисбен Роар
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
7
4
Упущенные победы
11
12
Голы по времени матча
Забито
17
9
5 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
3
18%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
12%
1
11%
31-45
4
24%
3
33%
46-60
3
18%
3
33%
61-75
5
29%
29%
0
0%
76-90
Пропущено
9
17
0 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
2
12%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
3
33%
4
24%
46-60
2
22%
2
12%
61-75
4
44%
5
29%
29%
76-90
Забито
5
7
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
1
20%
3
43%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
2
29%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
6
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
2
33%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
3
50%
76-90
Забито
22
16
8 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 7
2 Не забивали 1
4
18%
4
25%
1-15
1
5%
2
13%
16-30
3
14%
1
6%
31-45
5
23%
5
31%
46-60
4
18%
4
25%
61-75
5
23%
0
0%
76-90
Пропущено
16
23
2 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 16
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 8
1
6%
2
9%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
1
6%
3
13%
31-45
4
25%
6
26%
46-60
3
19%
2
9%
61-75
7
44%
8
35%
76-90
Результаты последних матчей
Мельбурн Сити
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 3:3 Мельбурн Сити - Чжэцзян Профессионал 1:1 Перт Глори - Мельбурн Сити 1:2
Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 0:2 Вентфорет Кофу - Мельбурн Сити 3:3 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 1:0 Мельбурн Сити - Макартур 3:3 Мельбурн Сити - Бурирам Юнайтед 0:1 Мельбурн Сити - ФК Сидней 2:0 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 6:0 Бурирам Юнайтед - Мельбурн Сити 0:2 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 1:2 Чжэцзян Профессионал - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - ФК Сидней 1:2 Мельбурн Сити - Вентфорет Кофу 0:0 Норт Истерн МетроСтарс - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 3:0 Оаклей Каннонс - Мельбурн Сити 2:3 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 1:6
Брисбен Роар
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Брисбен Роар - Централ Кост Маринерс 0:3 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 0:2 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2
Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 1:2 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 5:2 Брисбен Роар - ФК Сидней 3:0 Макартур - Брисбен Роар 1:1 ФК Сидней - Брисбен Роар 3:1 Мельбурн Найтс - Брисбен Роар 0:1 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 4:2 Сидней Юнайтед 58 - Брисбен Роар 0:5 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 2:3 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:1 Брисбен Роар - ФК Сидней 0:2 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 2:2 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 3:0 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 4:1 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 1:0
Результаты матчей
Мельбурн Сити
Брисбен Роар
Точный счет
3:3
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
8:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
8
1 раз 17%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
6:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
8:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
1
3 раза 50%
2
3 раза 50%
Точный счет
1:2
2 раза 20%
3:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
6:0
1 раз 10%
8:1
1 раз 10%
2:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
8:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%
1
1 раз 10%
8
1 раз 10%
2
5 раз 50%
1
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Мельбурн Сити
Брисбен Роар
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
31
42
31
33
13
15
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
91
64
64
37
19
19
19
19
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|12 (1)
|Мельбурн Сити
|Макларен Джейми
|7 (1)
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|7
|Централ Кост Маринерс
|Торрес Анхель
|6 (2)
|Аделаида Юнайтед
|Клаф Зак
|5 (3)
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|5
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|1 3
|Веллингтон Феникс
|Руфер Алекс
|4
|Макартур
|Беккас Кирин
|4
|Макартур
|Аспропотамитис Джонатан
|4