Тур: 10. Стадион: Юбилейный стадион Нетстрата.
3:1
Конец матча
0'
1:0
11' ГолГрант Райан
25' Желтая карточкаКучарски Джейден
33' Желтая карточкаРодуэлл Джек
43' Желтая карточкаГирдвуд-Райх Джейк
63' Желтая карточкаМак Роберт
1:1
81' ГолБарбарусес Костас
83' Желтая карточкаБерджесс Макс
2:1
86' ГолМак Роберт
88' Желтая карточкаСаттон Сэм
90' Желтая карточкаВуд Патрик
3:1
90' ГолFabio da Silva2
90' Желтая карточкаFabio da Silva2
90'+7
Ход матча
11'
1:0
25'
33'
63'
81'
83'
86'
2:1
88'
89'
90'
90'
3:1
90'
Прогноз на матч от Liveresult
23
Грант
Райан
16
Кинг
Джоэл
26
Брэттан
Люк
10
Лолли
Джо
11
Мак
Роберт
40
Полсен
Алекс
6
Пейн
Тим
19
Саттон
Сэм
14
Руфер
Алекс
10
Болл
Дэвид
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Грант РайанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Кинг ДжоэлЗащитник
- Полузащитник
-
26 Брэттан ЛюкПолузащитник
-
10 Лолли ДжоПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Мак РобертПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Вуд ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Уфук Талай
- Основной состав
-
40 Полсен АлексВратарь
-
6 Пейн ТимЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Саттон СэмЗащитник
- Полузащитник
-
14 Руфер АлексПолузащитник
-
10 Болл ДэвидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Данкан ДжекВратарь
- Защитник
-
26 Хьюз ИсаакЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
23 Luke Supyk
-
Главный тренер: Giancarlo Italiano
История личных встреч
ФК Сидней
Веллингтон Феникс
27 матчей
96.3%
3.7%
2.6645352591004E-15%
26 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
70.4%
18.5%
11.1%
19 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
74.1%
33.3%
20 побед 9 ничьих 0 побед
18 матчей
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 13 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 9 ничьих 7 побед
45 матчей
57.8%
13.3%
28.9%
26 побед 6 ничьих 13 побед
Первый тайм
42.2%
28.9%
28.9%
19 побед 13 ничьих 13 побед
Второй тайм
44.4%
40%
15.6%
20 побед 18 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
52
30
Голов в среднем за матч
2.26
1.36
Среднее время на гол
39
66
Всего голов
24
27
Голов в среднем за матч
1.09
1.17
Среднее время на гол
82
76
Всего голов
76
57
Голов в среднем за матч
1.69
1.27
Тотал матчей
2.5
44
Больше 98%
Меньше 2%
1
35
Больше 78%
Меньше 22%
10
27
Больше 60%
Меньше 40%
18
15
Больше 33%
Меньше 67%
30
7
Больше 16%
Меньше 84%
38
3
Больше 7%
Меньше 93%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
44
1
Больше 2%
Меньше 98%
44
Среднее время на гол
53
71
Бомбардиры внутри турнира
ФК Сидней
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лолли Джо
|5
|0.5
|Fabio da Silva2
|3
|0.3
|Кучарски Джейден
|2
|0.2
|Мак Роберт
|2
|0.2
|Родуэлл Джек
|1
|0.1
|Грант Райан
|1
|0.1
|Брэттан Люк
|0
|0
|Гирдвуд-Райх Джейк
|0
|0
Веллингтон Феникс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барбарусес Костас
|4
|0.4
|Краев Божидар
|4
|0.4
|Завада Оскар
|4
|0.4
|Олд Бенжамин
|2
|0.2
|Пейн Тим
|1
|0.1
|Болл Дэвид
|0
|0
|Руфер Алекс
|0
|0
|Пеннингтон Николас
|0
|0
|Oskar van Hattum
|0
|0
|Келли-Хилд Лукас
|0
|0
Карточки
ФК Сидней
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вуд Патрик
|3
|0
|Грант Райан
|2
|0
|Кинг Джоэл
|2
|0
|Гирдвуд-Райх Джейк
|2
|0
|Рэдмейн Эндрю
|0
|1
|Стив Корика
|1
|0
|Родуэлл Джек
|1
|0
|Брэттан Люк
|1
|0
|Мак Роберт
|1
|0
|Берджесс Макс
|1
|0
|Fabio da Silva2
|1
|0
|Кортни-Перкинс Джордан
|1
|0
|Кучарски Джейден
|1
|0
|Nathan Amanatidis
|1
|0
Веллингтон Феникс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Руфер Алекс
|4
|0
|Барбарусес Костас
|3
|0
|Пеннингтон Николас
|3
|0
|Краев Божидар
|2
|0
|Завада Оскар
|2
|0
|Саттон Сэм
|2
|0
|Пейн Тим
|1
|0
|Сармэн Финн
|1
|0
|Келли-Хилд Лукас
|1
|0
Результаты матчей
ФК Сидней
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Веллингтон Феникс
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
0
1
ФК Сидней
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Веллингтон Феникс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
5
10
ФК Сидней
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
Веллингтон Феникс
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
14
3
Упущенные победы
5
11
Голы по времени матча
Забито
9
5
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
1
20%
31-45
1
11%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
33%
2
40%
76-90
Пропущено
11
5
2 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 2
1
9%
2
40%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
6
55%
2
40%
76-90
Забито
5
10
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 6
2
40%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
40%
1
10%
31-45
1
20%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Пропущено
9
6
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
11%
2
33%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
1
11%
1
17%
31-45
3
33%
3
50%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
14
15
9 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 5
6 Не забивали 3
3
21%
1
7%
1-15
1
7%
1
7%
16-30
5
36%
2
13%
31-45
2
14%
3
20%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
3
21%
5
33%
76-90
Пропущено
20
11
7 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 5
2
10%
4
36%
1-15
4
20%
0
0%
16-30
1
5%
2
18%
31-45
3
15%
3
27%
46-60
4
20%
0
0%
61-75
6
30%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
ФК Сидней
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
ФК Сидней - Вестерн Юнайтед 4:2 Мельбурн Виктори - ФК Сидней 3:0 ФК Сидней - Макартур 0:2 ФК Сидней - Перт Глори 3:2
ФК Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Аделаида Юнайтед - ФК Сидней 1:5 Мельбурн Сити - ФК Сидней 2:0 Брисбен Роар - ФК Сидней 3:0 ФК Сидней - Мельбурн Виктори 0:2 ФК Сидней - Брисбен Роар 3:1 Мельбурн Сити - ФК Сидней 1:2 ФК Сидней - Вестерн Юнайтед 3:0 АПИА Лейхардт Тайгерз - ФК Сидней 0:2 ФК Сидней - Централ Кост Маринерс 3:3 Мельбурн Сити - ФК Сидней 4:0 ФК Сидней - Мельбурн Сити 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - ФК Сидней 1:2 ФК Сидней - Ньюкасл Джетс 2:0 Брисбен Роар - ФК Сидней 0:2 ФК Сидней - Перт Глори 4:1
Веллингтон Феникс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Макартур - Веллингтон Феникс 0:3 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 0:3 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:1
Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 1:0 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 1:1 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 5:2 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 0:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 3:0 Пенинсула Пауэр - Веллингтон Феникс 1:2 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 2:0 Макартур - Веллингтон Феникс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 4:0 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 2:2 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 4:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:2 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 5:1 Веллингтон Феникс - ФК Сидней 1:0 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 2:1
Результаты матчей
ФК Сидней
Веллингтон Феникс
Точный счет
0:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
5:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
3
2 раза 33%
4
1 раз 17%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Точный счет
3:0
2 раза 50%
1:5
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
5
1 раз 25%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:2
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
0:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
6 раз 60%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
ФК Сидней
Веллингтон Феникс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
41
33
32
33
14
15
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
41
13
14
13
14
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
46
Больше Меньше
82
46
46
46
28
28
19
19
19
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|12 (1)
|Мельбурн Сити
|Макларен Джейми
|7 (1)
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|7
|Централ Кост Маринерс
|Торрес Анхель
|6 (2)
|ФК Сидней
|Лолли Джо
|5 (3)
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|5
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|1 3
|Веллингтон Феникс
|Руфер Алекс
|4
|Макартур
|Беккас Кирин
|4
|Макартур
|Аспропотамитис Джонатан
|4