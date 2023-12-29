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  3. Австралия
  4. A-Лига 2023-2024
Тур: 10. Стадион: .
ФК Сидней
3:1
Конец матча
Веллингтон Феникс
0'
1:0
11' Гол
Грант Райан
25' Желтая карточка
Кучарски Джейден
33' Желтая карточка
Родуэлл Джек
43' Желтая карточка
Гирдвуд-Райх Джейк
63' Желтая карточка
Мак Роберт
1:1
81' Гол
Барбарусес Костас
83' Желтая карточка
Берджесс Макс
2:1
86' Гол
Мак Роберт
88' Желтая карточка
Саттон Сэм
90' Желтая карточка
Вуд Патрик
3:1
90' Гол
Fabio da Silva2
90' Желтая карточка
Fabio da Silva2
90'+7
1
Рэдмейн
Эндрю
23
Грант
Райан
15
Габриэл
Барбоза
6
Родуэлл
Джек
16
Кинг
Джоэл
8
Гирдвуд-Райх
Джейк
26
Брэттан
Люк
10
Лолли
Джо
17
Касерес
Энтони
11
Мак
Роберт
25
Кучарски
Джейден
40
Полсен
Алекс
6
Пейн
Тим
3
Сармэн
Финн
4
Вуттон
Скотт
19
Саттон
Сэм
15
Пеннингтон
Николас
14
Руфер
Алекс
10
Болл
Дэвид
8
Олд
Бенжамин
7
Барбарусес
Костас
11
Краев
Божидар
ФК Сидней
Веллингтон Феникс

История личных встреч

ФК Сидней
Веллингтон Феникс

27 матчей

96.3%
3.7%
2.6645352591004E-15%
26 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

70.4%
18.5%
11.1%
19 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

74.1%
33.3%
20 побед 9 ничьих 0 побед

18 матчей

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 13 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 9 ничьих 7 побед

45 матчей

57.8%
13.3%
28.9%
26 побед 6 ничьих 13 побед

Первый тайм

42.2%
28.9%
28.9%
19 побед 13 ничьих 13 побед

Второй тайм

44.4%
40%
15.6%
20 побед 18 ничьих 7 побед

История матчей

1:0
0:1
1:1
2:1
2:1
1:2
3:1
2:2
2:1
0:1
0:1
1:3
4:0
1:4
3:2
1:1
3:1
0:1
1:3
1:1
0:0
1:2
0:3
4:1
1:0
2:1
7:1
1:2
2:0
ХАЛ
0:1
ХАЛ
4:2
ХАЛ
2:1
ХАЛ
2:0
ХАЛ
3:1
ХАЛ
2:1
ХАЛ
4:2
ХАЛ
0:1
ХАЛ
3:1
ХАЛ
2:0
ХАЛ
1:0
ХАЛ
1:2
ХАЛ
2:1
ПК
2:3
ХАЛ
0:2
ХАЛ
1:1

Голы

Всего голов

52
30

Голов в среднем за матч

2.26
1.36

Среднее время на гол

39
66

Всего голов

24
27

Голов в среднем за матч

1.09
1.17

Среднее время на гол

82
76

Всего голов

76
57

Голов в среднем за матч

1.69
1.27

Тотал матчей

2.5
44
Больше 98%
Меньше 2%
1
35
Больше 78%
Меньше 22%
10
27
Больше 60%
Меньше 40%
18
15
Больше 33%
Меньше 67%
30
7
Больше 16%
Меньше 84%
38
3
Больше 7%
Меньше 93%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
44
1
Больше 2%
Меньше 98%
44

Среднее время на гол

53
71

Бомбардиры внутри турнира

ФК Сидней
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лолли Джо 5 0.5
Fabio da Silva2 3 0.3
Кучарски Джейден 2 0.2
Мак Роберт 2 0.2
Родуэлл Джек 1 0.1
Грант Райан 1 0.1
Брэттан Люк 0 0
Гирдвуд-Райх Джейк 0 0
Веллингтон Феникс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барбарусес Костас 4 0.4
Краев Божидар 4 0.4
Завада Оскар 4 0.4
Олд Бенжамин 2 0.2
Пейн Тим 1 0.1
Болл Дэвид 0 0
Руфер Алекс 0 0
Пеннингтон Николас 0 0
Oskar van Hattum 0 0
Келли-Хилд Лукас 0 0

Карточки

ФК Сидней
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вуд Патрик 3 0
Грант Райан 2 0
Кинг Джоэл 2 0
Гирдвуд-Райх Джейк 2 0
Рэдмейн Эндрю 0 1
Стив Корика 1 0
Родуэлл Джек 1 0
Брэттан Люк 1 0
Мак Роберт 1 0
Берджесс Макс 1 0
Fabio da Silva2 1 0
Кортни-Перкинс Джордан 1 0
Кучарски Джейден 1 0
Nathan Amanatidis 1 0
Веллингтон Феникс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руфер Алекс 4 0
Барбарусес Костас 3 0
Пеннингтон Николас 3 0
Краев Божидар 2 0
Завада Оскар 2 0
Саттон Сэм 2 0
Пейн Тим 1 0
Сармэн Финн 1 0
Келли-Хилд Лукас 1 0

Результаты матчей

ФК Сидней
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Веллингтон Феникс
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

0
1
ФК Сидней
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Веллингтон Феникс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

5
10
ФК Сидней
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
Веллингтон Феникс
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

14
3

Упущенные победы

5
11

Голы по времени матча

Забито

9
5
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
1
20%
31-45
1
11%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
33%
2
40%
76-90

Пропущено

11
5
2 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 2
1
9%
2
40%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
6
55%
2
40%
76-90

Забито

5
10
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 6
2
40%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
40%
1
10%
31-45
1
20%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Пропущено

9
6
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
11%
2
33%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
1
11%
1
17%
31-45
3
33%
3
50%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

14
15
9 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 5
6 Не забивали 3
3
21%
1
7%
1-15
1
7%
1
7%
16-30
5
36%
2
13%
31-45
2
14%
3
20%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
3
21%
5
33%
76-90

Пропущено

20
11
7 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 5
2
10%
4
36%
1-15
4
20%
0
0%
16-30
1
5%
2
18%
31-45
3
15%
3
27%
46-60
4
20%
0
0%
61-75
6
30%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

ФК Сидней
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
ФК Сидней - Вестерн Юнайтед 4:2 Мельбурн Виктори - ФК Сидней 3:0 ФК Сидней - Макартур 0:2 ФК Сидней - Перт Глори 3:2
ФК Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Аделаида Юнайтед - ФК Сидней 1:5 Мельбурн Сити - ФК Сидней 2:0 Брисбен Роар - ФК Сидней 3:0 ФК Сидней - Мельбурн Виктори 0:2 ФК Сидней - Брисбен Роар 3:1 Мельбурн Сити - ФК Сидней 1:2 ФК Сидней - Вестерн Юнайтед 3:0 АПИА Лейхардт Тайгерз - ФК Сидней 0:2 ФК Сидней - Централ Кост Маринерс 3:3 Мельбурн Сити - ФК Сидней 4:0 ФК Сидней - Мельбурн Сити 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - ФК Сидней 1:2 ФК Сидней - Ньюкасл Джетс 2:0 Брисбен Роар - ФК Сидней 0:2 ФК Сидней - Перт Глори 4:1
Веллингтон Феникс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Макартур - Веллингтон Феникс 0:3 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 0:3 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:1
Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 1:0 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 1:1 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 5:2 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 0:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 3:0 Пенинсула Пауэр - Веллингтон Феникс 1:2 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 2:0 Макартур - Веллингтон Феникс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 4:0 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 2:2 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 4:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:2 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 5:1 Веллингтон Феникс - ФК Сидней 1:0 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 2:1

Результаты матчей

ФК Сидней
Веллингтон Феникс

Точный счет

0:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
5:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
3
2 раза 33%
4
1 раз 17%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Точный счет

3:0
2 раза 50%
1:5
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
5
1 раз 25%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:2
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
0:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
6 раз 60%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

ФК Сидней
Веллингтон Феникс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
4
1
3
3
1.5
3
2
3
3
2.5
1
4
1
5
3.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
4
1
1
3
1.5
1
4
1
3
2.5
1
4
1
3
3.5
1
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
6
0.5
Больше Меньше
8
2
4
6
1.5
4
6
4
6
2.5
2
8
2
8
3.5
1
9
1
9
4.5
1
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 10 6 2 2 16 - 10 20
2.
Мельбурн Виктори
 9 4 5 0 19 - 11 17
3.
Вестерн Сидней Уондерерс
 9 4 3 2 16 - 10 15
4.
Макартур
 9 4 3 2 16 - 15 15
5.
Мельбурн Сити
 10 4 3 3 21 - 17 15
6.
Брисбен Роар
 10 4 2 4 16 - 23 14
7.
Аделаида Юнайтед
 9 4 1 4 20 - 15 13
8.
ФК Сидней
 10 4 0 6 15 - 19 12
9.
Централ Кост Маринерс
 9 3 2 4 17 - 15 11
10.
Ньюкасл Джетс
 9 2 3 4 15 - 19 9
11.
Перт Глори
 9 2 2 5 14 - 17 8
12.
Вестерн Юнайтед
 9 2 0 7 7 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 5 4 0 1 10 - 6 12
2.
Вестерн Сидней Уондерерс
 5 3 1 1 11 - 4 10
3.
Аделаида Юнайтед
 5 3 0 2 13 - 8 9
4.
ФК Сидней
 6 3 0 3 10 - 10 9
5.
Мельбурн Сити
 6 2 3 1 17 - 9 9
6.
Мельбурн Виктори
 4 2 2 0 10 - 5 8
7.
Макартур
 5 2 2 1 7 - 8 8
8.
Перт Глори
 4 2 1 1 8 - 6 7
9.
Брисбен Роар
 4 2 1 1 7 - 6 7
10.
Централ Кост Маринерс
 5 2 1 2 11 - 7 7
11.
Вестерн Юнайтед
 4 1 0 3 3 - 6 3
12.
Ньюкасл Джетс
 3 0 2 1 4 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Виктори
 5 2 3 0 9 - 6 9
2.
Веллингтон Феникс
 5 2 2 1 6 - 4 8
3.
Макартур
 4 2 1 1 9 - 7 7
4.
Ньюкасл Джетс
 6 2 1 3 11 - 13 7
5.
Брисбен Роар
 6 2 1 3 9 - 17 7
6.
Мельбурн Сити
 4 2 0 2 4 - 8 6
7.
Вестерн Сидней Уондерерс
 4 1 2 1 5 - 6 5
8.
Аделаида Юнайтед
 4 1 1 2 7 - 7 4
9.
Централ Кост Маринерс
 4 1 1 2 6 - 8 4
10.
ФК Сидней
 4 1 0 3 5 - 9 3
11.
Вестерн Юнайтед
 5 1 0 4 4 - 15 3
12.
Перт Глори
 5 0 1 4 6 - 11 1
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мельбурн Виктори Форнароли Бруно 12 (1)
Мельбурн Сити Макларен Джейми 7 (1)
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 7
Централ Кост Маринерс Торрес Анхель 6 (2)
ФК Сидней Лолли Джо 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 5
Мельбурн Виктори Родерик Миранда 1 3
Веллингтон Феникс Руфер Алекс 4
Макартур Беккас Кирин 4
Макартур Аспропотамитис Джонатан 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Лолли Джо уходит с поля. Mitchell Glasson выходит вместо него
  • 95'
    Родуэлл Джек уходит с поля. Jordan Courtney-Perkins выходит вместо него
  • 95'
    Фабио получил желтую карточку от судьи
  • 94'
    Лолли Джо сделал результативную передачу.
  • 94'
    Г О О О О Л - Фабио бьет в цель!
  • 91'
    Вуд Патрик получил желтую карточку от судьи
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