Тур: 10. Стадион: McDonald Jones Stadium.
1:0
Первый тайм: 16'
Ход матча
9'
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
14
Ингем
Дэйн
33
Mark
Natta
22
Kane
Vidmar
11
Daniel
Penha
38
Noah
Botic
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Ингем ДэйнЗащитник
- Защитник
-
33 Mark NattaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Justin Vidic
-
-
-
-
Главный тренер: Robert Stanton
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Kane VidmarЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Daniel PenhaПолузащитник
- Полузащитник
-
38 Noah BoticНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 О'тул КоннорЗащитник
-
-
-
-
Главный тренер: John Aloisi
История личных встреч
Ньюкасл Джетс
Вестерн Юнайтед
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы
10 матчей
30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
10%
70%
20%
1 победа 7 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
0.6
0.8
Среднее время на гол
150
112
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
8
9
Голов в среднем за матч
0.8
0.9
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
112
100
Бомбардиры внутри турнира
Ньюкасл Джетс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стамателопулос Апостолос
|7 (2)
|0.7
|Clayton Taylor
|3
|0.3
|Бухагьяр Трент
|1
|0.1
|Грозос Костандинос
|1
|0.1
|Archie Goodwin
|1
|0.1
|Mark Natta
|1
|0.1
|Justin Vidic
|1
|0.1
|Дженкинсон Карл
|0
|0
|Бертомье Жезон
|0
|0
|Ингем Дэйн
|0
|0
|Маурагис Лукас
|0
|0
|Phillip Cancar
|0
|0
Вестерн Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уэлс Лаклан
|2
|0.2
|Рисдон Джош
|1
|0.1
|Тергейт Ангус
|1
|0.1
|Matthew Grimaldi
|1
|0.1
|Daniel Penha
|1 (1)
|0.1
|Noah Botic
|1 (1)
|0.1
Карточки
Ньюкасл Джетс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стамателопулос Апостолос
|3
|0
|Маурагис Лукас
|3
|0
|Бухагьяр Трент
|2
|0
|Дженкинсон Карл
|1
|0
|Ингем Дэйн
|1
|0
|Пископо Рено
|1
|0
|Phillip Cancar
|1
|0
Вестерн Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рисдон Джош
|5
|0
|John Aloisi
|1
|1
|Луштица Стивен
|2
|0
|Daniel Penha
|2
|0
|Имаи Томоки
|1
|0
|Benjamin Garuccio
|1
|0
|Тратт Джейкоб
|1
|0
|Matthew Grimaldi
|1
|0
Результаты матчей
Ньюкасл Джетс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Вестерн Юнайтед
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
4
2
Ньюкасл Джетс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Вестерн Юнайтед
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
11
5
Упущенные победы
6
2
Ньюкасл Джетс
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Вестерн Юнайтед
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
11
6
Упущенные победы
10
4
Голы по времени матча
Забито
4
4
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
0
0%
1
25%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
50%
76-90
Пропущено
6
15
1 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
17%
3
20%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
0
0%
5
33%
31-45
3
50%
1
7%
46-60
1
17%
1
7%
61-75
1
17%
3
20%
76-90
Забито
11
3
5 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 7
3
27%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
1
33%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
2
67%
76-90
Пропущено
13
6
7 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
3
23%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
4
31%
1
17%
31-45
2
15%
1
17%
46-60
3
23%
2
33%
61-75
1
8%
1
17%
76-90
Забито
15
7
8 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 2
1 Не забивали 5
3
20%
1
14%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
2
13%
2
29%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
4
27%
4
57%
76-90
Пропущено
19
21
8 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
4
21%
3
14%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
4
21%
6
29%
31-45
5
26%
2
10%
46-60
4
21%
3
14%
61-75
2
11%
4
19%
76-90
Результаты последних матчей
Ньюкасл Джетс
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 3:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:2 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 0:3 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 0:2
Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 3:1 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 0:1 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 5:3 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 2:3 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 2:2 ФК Сидней - Ньюкасл Джетс 2:0 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 1:3 Ньюкасл Джетс - Макартур 2:1 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 3:0 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 1:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:2 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 2:4 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 2:1 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 1:3
Вестерн Юнайтед
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
ФК Сидней - Вестерн Юнайтед 4:2 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 2:1 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 4:0 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:1
Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 1:3 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 0:1 Макартур - Вестерн Юнайтед 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 5:0 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 1:2 ФК Сидней - Вестерн Юнайтед 3:0 Голд-Кост Найтс - Вестерн Юнайтед 0:2 Эджворт Иглз - Вестерн Юнайтед 0:4 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 1:2 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:3 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 0:1 Вестерн Юнайтед - Централ Кост Маринерс 0:3 ФК Сидней - Вестерн Юнайтед 3:3 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:2 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 2:1
Результаты матчей
Ньюкасл Джетс
Вестерн Юнайтед
Точный счет
2:2
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%
0:1
2 раза 50%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
3:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
5:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
3 раза 60%
2
2 раза 40%
Точный счет
2:2
3 раза 33%
3:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
0
5 раз 56%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Ньюкасл Джетс
Вестерн Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
22
21
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
23
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
45
54
36
27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|6
|2
|2
|16 - 10
|20
|2.
|9
|4
|5
|0
|19 - 11
|17
|3.
|9
|4
|3
|2
|16 - 10
|15
|4.
|9
|4
|3
|2
|16 - 15
|15
|5.
|10
|4
|3
|3
|21 - 17
|15
|6.
|10
|4
|2
|4
|16 - 23
|14
|7.
|9
|4
|1
|4
|20 - 15
|13
|8.
|10
|4
|0
|6
|15 - 19
|12
|9.
|1:0
|10
|3
|3
|4
|16 - 19
|12
|10.
|9
|3
|2
|4
|17 - 15
|11
|11.
|9
|2
|2
|5
|14 - 17
|8
|12.
|0:1
|10
|2
|0
|8
|7 - 22
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|0
|1
|10 - 6
|12
|2.
|5
|3
|1
|1
|11 - 4
|10
|3.
|5
|3
|0
|2
|13 - 8
|9
|4.
|6
|3
|0
|3
|10 - 10
|9
|5.
|6
|2
|3
|1
|17 - 9
|9
|6.
|4
|2
|2
|0
|10 - 5
|8
|7.
|5
|2
|2
|1
|7 - 8
|8
|8.
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|9.
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|10.
|5
|2
|1
|2
|11 - 7
|7
|11.
|1:0
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|12.
|0:1
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|2
|3
|0
|9 - 6
|9
|2.
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|3.
|4
|2
|1
|1
|9 - 7
|7
|4.
|1:0
|6
|2
|1
|3
|11 - 13
|7
|5.
|6
|2
|1
|3
|9 - 17
|7
|6.
|4
|2
|0
|2
|4 - 8
|6
|7.
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|8.
|4
|1
|1
|2
|7 - 7
|4
|9.
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|10.
|4
|1
|0
|3
|5 - 9
|3
|11.
|0:1
|6
|1
|0
|5
|4 - 16
|3
|12.
|5
|0
|1
|4
|6 - 11
|1
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|12 (1)
|Мельбурн Сити
|Макларен Джейми
|7 (1)
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|7
|Централ Кост Маринерс
|Торрес Анхель
|6 (2)
|ФК Сидней
|Лолли Джо
|5 (3)
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|5
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|1 3
|Веллингтон Феникс
|Руфер Алекс
|4
|Макартур
|Беккас Кирин
|4
|Макартур
|Аспропотамитис Джонатан
|4