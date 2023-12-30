Тур: 10. Стадион: McDonald Jones Stadium.
2:0
Конец матча
0'
1:0
9' ГолБухагьяр Трент
2:0
22' ГолБухагьяр Трент
45' Желтая карточкаТратт Джейкоб
45' Желтая карточкаСтамателопулос Апостолос
58' Вторая желтая карточкаСтамателопулос Апостолос
90' Желтая карточкаThomas Aquilina
90'+6
Ход матча
9'
1:0
22'
2:0
45'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
14
Ингем
Дэйн
33
Mark
Natta
22
Kane
Vidmar
11
Daniel
Penha
38
Noah
Botic
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Ингем ДэйнЗащитник
- Защитник
-
33 Mark NattaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Justin Vidic
-
-
-
-
Главный тренер: Robert Stanton
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Kane VidmarЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Daniel PenhaПолузащитник
- Полузащитник
-
38 Noah BoticНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 О'тул КоннорЗащитник
-
-
-
-
-
35 Max Bisetto
-
Главный тренер: John Aloisi
История личных встреч
Ньюкасл Джетс
Вестерн Юнайтед
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы
10 матчей
30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
10%
70%
20%
1 победа 7 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
0.6
0.8
Среднее время на гол
150
112
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
8
9
Голов в среднем за матч
0.8
0.9
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
112
100
Бомбардиры внутри турнира
Ньюкасл Джетс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стамателопулос Апостолос
|7 (2)
|0.7
|Бухагьяр Трент
|3
|0.3
|Clayton Taylor
|3
|0.3
|Грозос Костандинос
|1
|0.1
|Archie Goodwin
|1
|0.1
|Mark Natta
|1
|0.1
|Justin Vidic
|1
|0.1
|Ингем Дэйн
|0
|0
|Дженкинсон Карл
|0
|0
|Бертомье Жезон
|0
|0
|Маурагис Лукас
|0
|0
|Phillip Cancar
|0
|0
Вестерн Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уэлс Лаклан
|2
|0.2
|Рисдон Джош
|1
|0.1
|Тергейт Ангус
|1
|0.1
|Matthew Grimaldi
|1
|0.1
|Daniel Penha
|1 (1)
|0.1
|Noah Botic
|1 (1)
|0.1
Карточки
Ньюкасл Джетс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стамателопулос Апостолос
|4
|1
|Маурагис Лукас
|3
|0
|Бухагьяр Трент
|2
|0
|Дженкинсон Карл
|1
|0
|Ингем Дэйн
|1
|0
|Пископо Рено
|1
|0
|Thomas Aquilina
|1
|0
|Phillip Cancar
|1
|0
Вестерн Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рисдон Джош
|5
|0
|John Aloisi
|1
|1
|Луштица Стивен
|2
|0
|Тратт Джейкоб
|2
|0
|Daniel Penha
|2
|0
|Имаи Томоки
|1
|0
|Benjamin Garuccio
|1
|0
|Matthew Grimaldi
|1
|0
Результаты матчей
Ньюкасл Джетс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Вестерн Юнайтед
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
4
2
Ньюкасл Джетс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Вестерн Юнайтед
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
11
5
Упущенные победы
6
2
Ньюкасл Джетс
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
60% (6)
10% (1)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Вестерн Юнайтед
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
11
6
Упущенные победы
10
4
Голы по времени матча
Забито
6
4
5 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
1
17%
1
25%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
2
50%
76-90
Пропущено
6
17
1 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
1
17%
4
24%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
0
0%
5
29%
29%
31-45
3
50%
1
6%
46-60
1
17%
1
6%
61-75
1
17%
3
18%
76-90
Забито
11
3
5 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
4 Не забивали 8
3
27%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
1
33%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
2
67%
76-90
Пропущено
13
6
7 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
3
23%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
4
31%
1
17%
31-45
2
15%
1
17%
46-60
3
23%
2
33%
61-75
1
8%
1
17%
76-90
Забито
17
7
10 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 2
1 Не забивали 6
4
24%
1
14%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
2
12%
2
29%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
4
24%
4
57%
76-90
Пропущено
19
23
8 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 10
4
21%
4
17%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
4
21%
6
26%
31-45
5
26%
2
9%
46-60
4
21%
3
13%
61-75
2
11%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
Ньюкасл Джетс
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 3:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:2 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 0:3 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 0:2
Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 3:1 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 0:1 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 5:3 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 2:3 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 2:2 ФК Сидней - Ньюкасл Джетс 2:0 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 1:3 Ньюкасл Джетс - Макартур 2:1 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 3:0 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 1:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:2 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 2:4 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 2:1 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 1:3
Вестерн Юнайтед
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
ФК Сидней - Вестерн Юнайтед 4:2 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 2:1 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 4:0 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:1
Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 1:3 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 0:1 Макартур - Вестерн Юнайтед 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 5:0 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 1:2 ФК Сидней - Вестерн Юнайтед 3:0 Голд-Кост Найтс - Вестерн Юнайтед 0:2 Эджворт Иглз - Вестерн Юнайтед 0:4 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 1:2 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:3 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 0:1 Вестерн Юнайтед - Централ Кост Маринерс 0:3 ФК Сидней - Вестерн Юнайтед 3:3 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:2 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 2:1
Результаты матчей
Ньюкасл Джетс
Вестерн Юнайтед
Точный счет
2:2
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:1
2 раза 50%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
3:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
5:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
4 раза 67%
2
2 раза 33%
Точный счет
2:2
3 раза 30%
3:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%
0:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
0
6 раз 60%
2
3 раза 30%
1
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Ньюкасл Джетс
Вестерн Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
31
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
24
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
46
64
37
28
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|13 (1)
|Мельбурн Сити
|Макларен Джейми
|7 (1)
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|7
|Централ Кост Маринерс
|Торрес Анхель
|6 (2)
|ФК Сидней
|Лолли Джо
|5 (3)
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|1 4
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|5
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|1 3
|Веллингтон Феникс
|Руфер Алекс
|4
|Макартур
|Беккас Кирин
|4