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  4. A-Лига 2023-2024
Тур: 10. Стадион: .
Ньюкасл Джетс
2:0
Конец матча
Вестерн Юнайтед
0'
1:0
9' Гол
Бухагьяр Трент
2:0
22' Гол
Бухагьяр Трент
45' Желтая карточка
Тратт Джейкоб
45' Желтая карточка
Стамателопулос Апостолос
58' Вторая желтая карточка
Стамателопулос Апостолос
90' Желтая карточка
Thomas Aquilina
90'+6
1
Скотт
Райан
14
Ингем
Дэйн
22
Phillip
Cancar
33
Mark
Natta
5
Маурагис
Лукас
39
Thomas
Aquilina
17
Грозос
Костандинос
19
Callum
Timmins
13
Clayton
Taylor
8
Стамателопулос
Апостолос
7
Бухагьяр
Трент
1
Хьюард-Белль
Том
27
Тратт
Джейкоб
6
Имаи
Томоки
22
Kane
Vidmar
17
Benjamin
Garuccio
10
Луштица
Стивен
32
Тергейт
Ангус
8
Уэлс
Лаклан
11
Daniel
Penha
77
Дандзаки
Рику
38
Noah
Botic
Ньюкасл Джетс
Вестерн Юнайтед

История личных встреч

Ньюкасл Джетс
Вестерн Юнайтед

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы

10 матчей

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

10%
70%
20%
1 победа 7 ничьих 2 победы

История матчей

0:1
1:3
1:1
1:1
2:1
2:0
0:1
1:0
0:0
0:1

Голы

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

0.6
0.8

Среднее время на гол

150
112

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

0.8
0.9

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

112
100

Бомбардиры внутри турнира

Ньюкасл Джетс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стамателопулос Апостолос 7 (2) 0.7
Бухагьяр Трент 3 0.3
Clayton Taylor 3 0.3
Грозос Костандинос 1 0.1
Archie Goodwin 1 0.1
Mark Natta 1 0.1
Justin Vidic 1 0.1
Ингем Дэйн 0 0
Дженкинсон Карл 0 0
Бертомье Жезон 0 0
Маурагис Лукас 0 0
Phillip Cancar 0 0
Вестерн Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уэлс Лаклан 2 0.2
Рисдон Джош 1 0.1
Тергейт Ангус 1 0.1
Matthew Grimaldi 1 0.1
Daniel Penha 1 (1) 0.1
Noah Botic 1 (1) 0.1

Карточки

Ньюкасл Джетс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стамателопулос Апостолос 4 1
Маурагис Лукас 3 0
Бухагьяр Трент 2 0
Дженкинсон Карл 1 0
Ингем Дэйн 1 0
Пископо Рено 1 0
Thomas Aquilina 1 0
Phillip Cancar 1 0
Вестерн Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рисдон Джош 5 0
John Aloisi 1 1
Луштица Стивен 2 0
Тратт Джейкоб 2 0
Daniel Penha 2 0
Имаи Томоки 1 0
Benjamin Garuccio 1 0
Matthew Grimaldi 1 0

Результаты матчей

Ньюкасл Джетс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Вестерн Юнайтед
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

4
2
Ньюкасл Джетс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Вестерн Юнайтед
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

11
5

Упущенные победы

6
2
Ньюкасл Джетс
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
60% (6)
10% (1)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Вестерн Юнайтед
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

11
6

Упущенные победы

10
4

Голы по времени матча

Забито

6
4
5 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
1
17%
1
25%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
2
50%
76-90

Пропущено

6
17
1 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
1
17%
4
24%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
0
0%
5
29%
29%
31-45
3
50%
1
6%
46-60
1
17%
1
6%
61-75
1
17%
3
18%
76-90

Забито

11
3
5 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
4 Не забивали 8
3
27%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
1
33%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
2
67%
76-90

Пропущено

13
6
7 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
3
23%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
4
31%
1
17%
31-45
2
15%
1
17%
46-60
3
23%
2
33%
61-75
1
8%
1
17%
76-90

Забито

17
7
10 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 2
1 Не забивали 6
4
24%
1
14%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
2
12%
2
29%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
4
24%
4
57%
76-90

Пропущено

19
23
8 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 10
4
21%
4
17%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
4
21%
6
26%
31-45
5
26%
2
9%
46-60
4
21%
3
13%
61-75
2
11%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюкасл Джетс
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 3:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:2 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 0:3 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 0:2
Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 3:1 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 0:1 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 5:3 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 2:3 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 2:2 ФК Сидней - Ньюкасл Джетс 2:0 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 1:3 Ньюкасл Джетс - Макартур 2:1 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 3:0 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 1:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:2 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 2:4 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 2:1 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 1:3
Вестерн Юнайтед
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
ФК Сидней - Вестерн Юнайтед 4:2 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 2:1 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 4:0 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:1
Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 1:3 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 0:1 Макартур - Вестерн Юнайтед 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 5:0 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 1:2 ФК Сидней - Вестерн Юнайтед 3:0 Голд-Кост Найтс - Вестерн Юнайтед 0:2 Эджворт Иглз - Вестерн Юнайтед 0:4 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 1:2 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:3 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 0:1 Вестерн Юнайтед - Централ Кост Маринерс 0:3 ФК Сидней - Вестерн Юнайтед 3:3 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:2 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 2:1

Результаты матчей

Ньюкасл Джетс
Вестерн Юнайтед

Точный счет

2:2
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:1
2 раза 50%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

3:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
5:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
4 раза 67%
2
2 раза 33%

Точный счет

2:2
3 раза 30%
3:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%
0:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
0
6 раз 60%
2
3 раза 30%
1
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Ньюкасл Джетс
Вестерн Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
3
1
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
2
4
2
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
4
6
6
4
1.5
3
7
2
8
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 10 6 2 2 16 - 10 20
2.
Мельбурн Виктори
 10 5 5 0 21 - 11 20
3.
Вестерн Сидней Уондерерс
 9 4 3 2 16 - 10 15
4.
Макартур
 9 4 3 2 16 - 15 15
5.
Мельбурн Сити
 10 4 3 3 21 - 17 15
6.
Брисбен Роар
 10 4 2 4 16 - 23 14
7.
Аделаида Юнайтед
 10 4 1 5 20 - 17 13
8.
ФК Сидней
 10 4 0 6 15 - 19 12
9.
Ньюкасл Джетс
 10 3 3 4 17 - 19 12
10.
Централ Кост Маринерс
 9 3 2 4 17 - 15 11
11.
Перт Глори
 9 2 2 5 14 - 17 8
12.
Вестерн Юнайтед
 10 2 0 8 7 - 23 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 5 4 0 1 10 - 6 12
2.
Мельбурн Виктори
 5 3 2 0 12 - 5 11
3.
Вестерн Сидней Уондерерс
 5 3 1 1 11 - 4 10
4.
Аделаида Юнайтед
 5 3 0 2 13 - 8 9
5.
ФК Сидней
 6 3 0 3 10 - 10 9
6.
Мельбурн Сити
 6 2 3 1 17 - 9 9
7.
Макартур
 5 2 2 1 7 - 8 8
8.
Перт Глори
 4 2 1 1 8 - 6 7
9.
Брисбен Роар
 4 2 1 1 7 - 6 7
10.
Централ Кост Маринерс
 5 2 1 2 11 - 7 7
11.
Ньюкасл Джетс
 4 1 2 1 6 - 6 5
12.
Вестерн Юнайтед
 4 1 0 3 3 - 6 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Виктори
 5 2 3 0 9 - 6 9
2.
Веллингтон Феникс
 5 2 2 1 6 - 4 8
3.
Макартур
 4 2 1 1 9 - 7 7
4.
Ньюкасл Джетс
 6 2 1 3 11 - 13 7
5.
Брисбен Роар
 6 2 1 3 9 - 17 7
6.
Мельбурн Сити
 4 2 0 2 4 - 8 6
7.
Вестерн Сидней Уондерерс
 4 1 2 1 5 - 6 5
8.
Централ Кост Маринерс
 4 1 1 2 6 - 8 4
9.
Аделаида Юнайтед
 5 1 1 3 7 - 9 4
10.
ФК Сидней
 4 1 0 3 5 - 9 3
11.
Вестерн Юнайтед
 6 1 0 5 4 - 17 3
12.
Перт Глори
 5 0 1 4 6 - 11 1
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мельбурн Виктори Форнароли Бруно 13 (1)
Мельбурн Сити Макларен Джейми 7 (1)
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 7
Централ Кост Маринерс Торрес Анхель 6 (2)
ФК Сидней Лолли Джо 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 1 4
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 5
Мельбурн Виктори Родерик Миранда 1 3
Веллингтон Феникс Руфер Алекс 4
Макартур Беккас Кирин 4
Весь список
  • 58'
    Стамателопулос Апостолос получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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