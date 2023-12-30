Тур: 10. Стадион: ААМИ Парк.
2:0
Конец матча
0'
62' Желтая карточкаAlexandar Popovic
68' Желтая карточкаХави Лопеc
71' Желтая карточкаSanchez Cortes Isaias
1:0
73' ГолМашаш Зинедин
88' Желтая карточкаФорнароли Бруно
2:0
90' ГолФорнароли Бруно
90'+5
Ход матча
46'
68'
73'
88'
90'
2:0
Прогноз на матч от Liveresult
20
Иззо
Пол
18
Монге
Фабиан
25
Тиг
Райан
46
Госи
Джо
21
Хави
Лопеc
37
Jonny
Yull
10
Клаф
Зак
- Основной состав
-
20 Иззо ПолВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Монге ФабианПолузащитник
-
25 Тиг РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Нигро СтефанЗащитник
-
11 Фолами БенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Franco Lino
-
24 Eli Adams
-
-
Главный тренер: Попович Энтони
- Основной состав
-
46 Госи ДжоВратарь
-
21 Хави ЛопеcЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Jonny YullПолузащитник
-
10 Клаф ЗакНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Халлоран БенПолузащитник
-
23 Дьюзел ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Carl Veart
История личных встреч
Мельбурн Виктори
Аделаида Юнайтед
32 матча
81.3%
18.8%
26 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
46.9%
43.8%
9.3%
15 побед 14 ничьих 0 побед
Второй тайм
78.1%
21.9%
7.105427357601E-15%
25 побед 7 ничьих 0 побед
24 матча
25%
75%
0 побед 6 ничьих 18 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 9 ничьих 18 побед
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 10 ничьих 14 побед
56 матчей
46.4%
21.4%
32.2%
26 побед 12 ничьих 18 побед
Первый тайм
26.8%
41.1%
32.1%
15 побед 23 ничьи 18 побед
Второй тайм
44.6%
30.4%
25%
25 побед 17 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
53
29
Голов в среднем за матч
1.77
1.12
Среднее время на гол
50
80
Всего голов
39
33
Голов в среднем за матч
1.5
1.1
Среднее время на гол
60
81
Всего голов
92
62
Голов в среднем за матч
1.64
1.11
Тотал матчей
2.5
55
Больше 98%
Меньше 2%
1
44
Больше 79%
Меньше 21%
12
31
Больше 55%
Меньше 45%
25
15
Больше 27%
Меньше 73%
41
6
Больше 11%
Меньше 89%
50
2
Больше 4%
Меньше 96%
54
1
Больше 2%
Меньше 98%
55
Среднее время на гол
54
81
Бомбардиры внутри турнира
Мельбурн Виктори
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Форнароли Бруно
|13 (2)
|1.3
|Машаш Зинедин
|3
|0.3
|Nishan Velupillay
|2
|0.2
|Арзани Дэниел
|1
|0.1
|Тиг Райан
|1
|0.1
|Траоре Адама III
|0
|0
|Бриммер Джейк
|0
|0
|Чапман Коннор
|0
|0
|Герия Джейсон
|0
|0
|Фолами Бен
|0
|0
Аделаида Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Клаф Зак
|5 (3)
|0.5
|Халлоран Бен
|3
|0.3
|Бернардо Эспиноса
|2
|0.2
|Ибусуки Хироси
|2
|0.2
|Nestor Irankunda
|1
|0.1
|_Luka Jovanovic
|1
|0.1
|Танниклифф Райан
|1
|0.1
|Анселл Николас
|1
|0.1
|Alexandar Popovic
|1
|0.1
|Musa Toure
|1
|0.1
|Giuseppe Bovalina
|1
|0.1
|Китто Райан
|0
|0
Карточки
Мельбурн Виктори
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родерик Миранда
|3
|1
|Траоре Адама III
|2
|1
|Машаш Зинедин
|3
|0
|Форнароли Бруно
|2
|0
|Rai IV
|2
|0
|Да Сильва Дамьен
|1
|0
|Чапман Коннор
|1
|0
|Герия Джейсон
|1
|0
|Икономидис Крис
|1
|0
|Арзани Дэниел
|1
|0
|Фолами Бен
|1
|0
|Бриммер Джейк
|1
|0
Аделаида Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nestor Irankunda
|2
|1
|Sanchez Cortes Isaias
|2
|0
|Panashe Madanha
|2
|0
|Хави Лопеc
|1
|0
|Танниклифф Райан
|1
|0
|Ибусуки Хироси
|1
|0
|Дьюзел Люк
|1
|0
|Jonny Yull
|1
|0
|Alexandar Popovic
|1
|0
|Musa Toure
|1
|0
|Карл Виарт
|1
|0
Результаты матчей
Мельбурн Виктори
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Аделаида Юнайтед
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
3
4
Мельбурн Виктори
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Аделаида Юнайтед
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
7
Упущенные победы
8
11
Мельбурн Виктори
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Аделаида Юнайтед
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
3
8
Упущенные победы
11
15
Голы по времени матча
Забито
13
7
9 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
2
15%
0
0%
1-15
3
23%
2
29%
16-30
4
31%
1
14%
31-45
2
15%
3
43%
46-60
1
8%
1
14%
61-75
1
8%
0
0%
76-90
Пропущено
4
9
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
1
25%
1
11%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
1
11%
46-60
1
25%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Забито
8
12
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
1
13%
2
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
1
8%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
5
42%
61-75
1
13%
4
33%
76-90
Пропущено
7
9
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
14%
2
22%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
14%
3
33%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
1
11%
76-90
Забито
21
19
12 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 4
2 Не забивали 3
3
14%
2
11%
1-15
3
14%
2
11%
16-30
6
29%
2
11%
31-45
4
19%
3
16%
46-60
3
14%
6
32%
61-75
2
10%
4
21%
76-90
Пропущено
11
18
3 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 9
2
18%
3
17%
1-15
1
9%
4
22%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
3
27%
4
22%
46-60
2
18%
1
6%
61-75
3
27%
4
22%
76-90
Результаты последних матчей
Мельбурн Виктори
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Виктори - ФК Сидней 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 3:4 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 2:2
Макартур - Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 1:1 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 5:3 ФК Сидней - Мельбурн Виктори 0:2 Перт Глори - Мельбурн Виктори 0:4 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 2:2 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:1 Мельбурн Виктори - Макартур 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 2:1 Мельбурн Виктори - Перт Глори 0:0 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 2:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Виктори - Централ Кост Маринерс 2:0 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:2 ФК Сидней - Мельбурн Виктори 1:0
Аделаида Юнайтед
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 1:0 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 0:2 Макартур - Аделаида Юнайтед 4:3
Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 1:3 Аделаида Юнайтед - ФК Сидней 1:5 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 6:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 5:1 Норткоут Сити - Аделаида Юнайтед 0:2 Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 2:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:2 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 2:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:4 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 4:4 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 0:1 Аделаида Юнайтед - ФК Сидней 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 2:3 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 5:1
Результаты матчей
Мельбурн Виктори
Аделаида Юнайтед
Точный счет
1:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
5:3
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
6
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Точный счет
1:1
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
6:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
3
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
2 раза 20%
6
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Мельбурн Виктори
Аделаида Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
23
32
14
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
32
23
14
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
73
64
55
37
55
28
19
19
19
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|13 (1)
|Мельбурн Сити
|Макларен Джейми
|7 (1)
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|7
|Централ Кост Маринерс
|Торрес Анхель
|6 (2)
|ФК Сидней
|Лолли Джо
|5 (3)
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|1 4
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|5
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|1 3
|Веллингтон Феникс
|Руфер Алекс
|4
|Макартур
|Беккас Кирин
|4