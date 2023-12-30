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  3. Австралия
  4. A-Лига 2023-2024
Тур: 10. Стадион: .
Мельбурн Виктори
2:0
Конец матча
Аделаида Юнайтед
0'
62' Желтая карточка
Alexandar Popovic
68' Желтая карточка
Хави Лопеc
71' Желтая карточка
Sanchez Cortes Isaias
1:0
73' Гол
Машаш Зинедин
88' Желтая карточка
Форнароли Бруно
2:0
90' Гол
Форнароли Бруно
90'+5
20
Иззо
Пол
14
Чапман
Коннор
5
Да
Сильва
Дамьен
21
Родерик
Миранда
2
Герия
Джейсон
18
Монге
Фабиан
25
Тиг
Райан
19
Арзани
Дэниел
8
Машаш
Зинедин
17
Nishan
Velupillay
10
Форнароли
Бруно
46
Госи
Джо
21
Хави
Лопеc
41
Alexandar
Popovic
4
Анселл
Николас
7
Китто
Райан
22
Танниклифф
Райан
8
Sanchez
Cortes
Isaias
37
Jonny
Yull
10
Клаф
Зак
9
Ибусуки
Хироси
17
_Luka
Jovanovic
Мельбурн Виктори
Аделаида Юнайтед

История личных встреч

Мельбурн Виктори
Аделаида Юнайтед

32 матча

81.3%
18.8%
26 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

46.9%
43.8%
9.3%
15 побед 14 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.1%
21.9%
7.105427357601E-15%
25 побед 7 ничьих 0 побед

24 матча

25%
75%
0 побед 6 ничьих 18 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 9 ничьих 18 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 10 ничьих 14 побед

56 матчей

46.4%
21.4%
32.2%
26 побед 12 ничьих 18 побед

Первый тайм

26.8%
41.1%
32.1%
15 побед 23 ничьи 18 побед

Второй тайм

44.6%
30.4%
25%
25 побед 17 ничьих 14 побед

История матчей

1:1
1:1
1:1
3:0
0:1
1:1
КФ
1:2
1:2
0:1
1:3
1:0
2:1
1:0
3:1
1:0
2:0
2:0
2:1
3:0
1:2
2:2
КФ
3:0
2:1
0:2
1:2
0:1
2:1
0:0
КФ
3:1
2:2
3:2
1:1
4:3
3:0
2:2
1:0
4:2
2:1
ХАЛ
1:1
ХАЛ
1:1
ХАЛ
1:0
ХАЛ
2:1
ХАЛ
1:4
ХАЛ
2:1
ХАЛ
2:0
ХАЛ
3:1
ХАЛ
0:2
ХАЛ
1:0
ХАЛ
4:0
ХАЛ
0:2
ХАЛ
1:0
ХАЛ
2:3
ХАЛ
1:0
ПК
1:2
ХАЛ
2:2
ХАЛ
4:1

Голы

Всего голов

53
29

Голов в среднем за матч

1.77
1.12

Среднее время на гол

50
80

Всего голов

39
33

Голов в среднем за матч

1.5
1.1

Среднее время на гол

60
81

Всего голов

92
62

Голов в среднем за матч

1.64
1.11

Тотал матчей

2.5
55
Больше 98%
Меньше 2%
1
44
Больше 79%
Меньше 21%
12
31
Больше 55%
Меньше 45%
25
15
Больше 27%
Меньше 73%
41
6
Больше 11%
Меньше 89%
50
2
Больше 4%
Меньше 96%
54
1
Больше 2%
Меньше 98%
55

Среднее время на гол

54
81

Бомбардиры внутри турнира

Мельбурн Виктори
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Форнароли Бруно 13 (2) 1.3
Машаш Зинедин 3 0.3
Nishan Velupillay 2 0.2
Арзани Дэниел 1 0.1
Тиг Райан 1 0.1
Траоре Адама III 0 0
Бриммер Джейк 0 0
Чапман Коннор 0 0
Герия Джейсон 0 0
Фолами Бен 0 0
Аделаида Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Клаф Зак 5 (3) 0.5
Халлоран Бен 3 0.3
Бернардо Эспиноса 2 0.2
Ибусуки Хироси 2 0.2
Nestor Irankunda 1 0.1
_Luka Jovanovic 1 0.1
Танниклифф Райан 1 0.1
Анселл Николас 1 0.1
Alexandar Popovic 1 0.1
Musa Toure 1 0.1
Giuseppe Bovalina 1 0.1
Китто Райан 0 0

Карточки

Мельбурн Виктори
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родерик Миранда 3 1
Траоре Адама III 2 1
Машаш Зинедин 3 0
Форнароли Бруно 2 0
Rai IV 2 0
Да Сильва Дамьен 1 0
Чапман Коннор 1 0
Герия Джейсон 1 0
Икономидис Крис 1 0
Арзани Дэниел 1 0
Фолами Бен 1 0
Бриммер Джейк 1 0
Аделаида Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nestor Irankunda 2 1
Sanchez Cortes Isaias 2 0
Panashe Madanha 2 0
Хави Лопеc 1 0
Танниклифф Райан 1 0
Ибусуки Хироси 1 0
Дьюзел Люк 1 0
Jonny Yull 1 0
Alexandar Popovic 1 0
Musa Toure 1 0
Карл Виарт 1 0

Результаты матчей

Мельбурн Виктори
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Аделаида Юнайтед
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

3
4
Мельбурн Виктори
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Аделаида Юнайтед
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
7

Упущенные победы

8
11
Мельбурн Виктори
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Аделаида Юнайтед
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

3
8

Упущенные победы

11
15

Голы по времени матча

Забито

13
7
9 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
2
15%
0
0%
1-15
3
23%
2
29%
16-30
4
31%
1
14%
31-45
2
15%
3
43%
46-60
1
8%
1
14%
61-75
1
8%
0
0%
76-90

Пропущено

4
9
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
1
25%
1
11%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
1
11%
46-60
1
25%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Забито

8
12
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
1
13%
2
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
1
8%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
5
42%
61-75
1
13%
4
33%
76-90

Пропущено

7
9
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
14%
2
22%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
14%
3
33%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
1
11%
76-90

Забито

21
19
12 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 4
2 Не забивали 3
3
14%
2
11%
1-15
3
14%
2
11%
16-30
6
29%
2
11%
31-45
4
19%
3
16%
46-60
3
14%
6
32%
61-75
2
10%
4
21%
76-90

Пропущено

11
18
3 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 9
2
18%
3
17%
1-15
1
9%
4
22%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
3
27%
4
22%
46-60
2
18%
1
6%
61-75
3
27%
4
22%
76-90

Результаты последних матчей

Мельбурн Виктори
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Виктори - ФК Сидней 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 3:4 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 2:2
Макартур - Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 1:1 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 5:3 ФК Сидней - Мельбурн Виктори 0:2 Перт Глори - Мельбурн Виктори 0:4 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 2:2 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:1 Мельбурн Виктори - Макартур 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 2:1 Мельбурн Виктори - Перт Глори 0:0 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 2:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Виктори - Централ Кост Маринерс 2:0 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:2 ФК Сидней - Мельбурн Виктори 1:0
Аделаида Юнайтед
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 1:0 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 0:2 Макартур - Аделаида Юнайтед 4:3
Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 1:3 Аделаида Юнайтед - ФК Сидней 1:5 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 6:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 5:1 Норткоут Сити - Аделаида Юнайтед 0:2 Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 2:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:2 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 2:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:4 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 4:4 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 0:1 Аделаида Юнайтед - ФК Сидней 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 2:3 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 5:1

Результаты матчей

Мельбурн Виктори
Аделаида Юнайтед

Точный счет

1:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
5:3
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
6
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Точный счет

1:1
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
6:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
3
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
2 раза 20%
6
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Мельбурн Виктори
Аделаида Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
3
2
2
3
2.5
3
2
1
4
3.5
1
4
1
4
4.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
3
2
1.5
2
3
1
4
2.5
2
3
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
7
3
6
4
1.5
5
5
3
7
2.5
5
5
2
8
3.5
1
9
1
9
4.5
1
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 10 6 2 2 16 - 10 20
2.
Мельбурн Виктори
 10 5 5 0 21 - 11 20
3.
Вестерн Сидней Уондерерс
 9 4 3 2 16 - 10 15
4.
Макартур
 9 4 3 2 16 - 15 15
5.
Мельбурн Сити
 10 4 3 3 21 - 17 15
6.
Брисбен Роар
 10 4 2 4 16 - 23 14
7.
Аделаида Юнайтед
 10 4 1 5 20 - 17 13
8.
ФК Сидней
 10 4 0 6 15 - 19 12
9.
Ньюкасл Джетс
 10 3 3 4 17 - 19 12
10.
Централ Кост Маринерс
 9 3 2 4 17 - 15 11
11.
Перт Глори
 9 2 2 5 14 - 17 8
12.
Вестерн Юнайтед
 10 2 0 8 7 - 23 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 5 4 0 1 10 - 6 12
2.
Мельбурн Виктори
 5 3 2 0 12 - 5 11
3.
Вестерн Сидней Уондерерс
 5 3 1 1 11 - 4 10
4.
Аделаида Юнайтед
 5 3 0 2 13 - 8 9
5.
ФК Сидней
 6 3 0 3 10 - 10 9
6.
Мельбурн Сити
 6 2 3 1 17 - 9 9
7.
Макартур
 5 2 2 1 7 - 8 8
8.
Перт Глори
 4 2 1 1 8 - 6 7
9.
Брисбен Роар
 4 2 1 1 7 - 6 7
10.
Централ Кост Маринерс
 5 2 1 2 11 - 7 7
11.
Ньюкасл Джетс
 4 1 2 1 6 - 6 5
12.
Вестерн Юнайтед
 4 1 0 3 3 - 6 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Виктори
 5 2 3 0 9 - 6 9
2.
Веллингтон Феникс
 5 2 2 1 6 - 4 8
3.
Макартур
 4 2 1 1 9 - 7 7
4.
Ньюкасл Джетс
 6 2 1 3 11 - 13 7
5.
Брисбен Роар
 6 2 1 3 9 - 17 7
6.
Мельбурн Сити
 4 2 0 2 4 - 8 6
7.
Вестерн Сидней Уондерерс
 4 1 2 1 5 - 6 5
8.
Централ Кост Маринерс
 4 1 1 2 6 - 8 4
9.
Аделаида Юнайтед
 5 1 1 3 7 - 9 4
10.
ФК Сидней
 4 1 0 3 5 - 9 3
11.
Вестерн Юнайтед
 6 1 0 5 4 - 17 3
12.
Перт Глори
 5 0 1 4 6 - 11 1
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мельбурн Виктори Форнароли Бруно 13 (1)
Мельбурн Сити Макларен Джейми 7 (1)
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 7
Централ Кост Маринерс Торрес Анхель 6 (2)
ФК Сидней Лолли Джо 5 (3)
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Топ нарушителей
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 1 4
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 5
Мельбурн Виктори Родерик Миранда 1 3
Веллингтон Феникс Руфер Алекс 4
Макартур Беккас Кирин 4
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    • 57'
      Luka Jovanovic уходит с поля. Nestor Irankunda выходит вместо него
    • 57'
      Ибусуки Хироси уходит с поля. Халлоран Бен выходит вместо него
    • 56'
      Fabian Monge уходит с поля. Бриммер Джейк выходит вместо него
    • 46'
      Jonny Yull уходит с поля. Luke Duzel выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 39'
      Г О О О О Л - Форнароли Бруно бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Мельбурн Виктори 2:0 Аделаида Юнайтед онлайн

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