  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австралия
  4. A-Лига 2023-2024
Тур: 10. Стадион: .
Централ Кост Маринерс
4:2
Конец матча
Перт Глори
0'
14' Желтая карточка
Куол Алоу
0:1
18' Гол
Таггарт Адам
26' Желтая карточка
Сусняр Александар
1:1
28' Гол
Jacob Farrell
2:1
39' Гол
Куол Алоу
3:1
45' Пенальти
Marco Tulio1
45' Желтая карточка
Alen Stajcic
46' Желтая карточка
Биверс Марк
50' Желтая карточка
Giordano Colli
50' Желтая карточка
Кутрумбис Джон
3:2
52' Гол
Цолаковски Стефан
65' Желтая карточка
Иванович Люк
76' Желтая карточка
Цолаковски Стефан
90' Вторая желтая карточка
Биверс Марк
4:2
90' Пенальти
Marco Tulio1
90' Желтая карточка
Marco Tulio1
90' Вторая желтая карточка
Сусняр Александар
90' Желтая карточка
David Williams III
90' Желтая карточка
Даниель Холл
90'+7

Ход матча

14'
Куол Алоу
 
18'
0:1
Таггарт Адам
(Кутрумбис Джон)
26'
 
Сусняр Александар
28'
Jacob Farrell
(Нисбет Джошуа)
1:1
39'
Куол Алоу
2:1
45'
Marco Tulio1
3:1
45'
 
Alen Stajcic
46'
 
Биверс Марк
50'
 
Giordano Colli
50'
 
Кутрумбис Джон
52'
3:2
Цолаковски Стефан
57'
 
Амини Мустафа
Божанич Оливер
57'
 
Камау Брюс
Хелифи Салим
65'
 
Иванович Люк
66'
Mikael Rodrigues Brito
Роу Сторм
 
73'
 
Остлер Трент
Кутрумбис Джон
74'
 
Карлуччо Джеррод
Иванович Люк
76'
 
Цолаковски Стефан
81'
 
David Williams III
Цолаковски Стефан
84'
Jing Lual
Куол Алоу
 
85'
Miguel Di Pizio
Brad Tapp
 
90'
 
Биверс Марк
90'
Marco Tulio1
4:2
90'
Marco Tulio1
 
90'
 
Сусняр Александар
90'
 
David Williams III
90'
Даниель Холл
 
90'
Christian Theoharous
Marco Tulio1
 
90'
William Wilson
Торрес Анхель
 
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
20
Вукович
Дэнни
15
Роу
Сторм
23
Даниель
Холл
3
Brian
Kaltak
18
Jacob
Farrell
26
Brad
Tapp
6
Балар
Максимильен
10
Marco
Tulio1
4
Нисбет
Джошуа
11
Торрес
Анхель
9
Куол
Алоу
13
Cameron
Cook
2
Кутрумбис
Джон
3
Jacob
Muir
5
Биверс
Марк
15
Сусняр
Александар
7
Цолаковски
Стефан
20
Giordano
Colli
24
Божанич
Оливер
10
Хелифи
Салим
12
Иванович
Люк
22
Таггарт
Адам
Централ Кост Маринерс
Перт Глори

История личных встреч

Централ Кост Маринерс
Перт Глори

22 матча

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
18 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
50%
14 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
45.5%
14 побед 10 ничьих 0 побед

22 матча

27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 16 побед

Первый тайм

31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед

Второй тайм

22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 15 побед

44 матча

40.9%
22.7%
36.4%
18 побед 10 ничьих 16 побед

Первый тайм

31.8%
40.9%
27.3%
14 побед 18 ничьих 12 побед

Второй тайм

31.8%
34.1%
34.1%
14 побед 15 ничьих 15 побед

История матчей

2:0
2:2
1:2
0:0
1:1
2:2
1:2
1:0
0:3
1:2
0:3
1:4
3:2
3:1
1:0
2:1
2:0
2:0
3:3
4:0
2:1
3:2
1:1
4:1
0:1
3:1
2:1
1:2
2:1
1:0
1:0
ХАЛ
1:3
ХАЛ
2:1
ХАЛ
1:2
ХАЛ
1:1
ХАЛ
5:0
ХАЛ
3:1
ХАЛ
0:0
ХАЛ
2:1
ХАЛ
1:0
ХАЛ
2:2
ХАЛ
4:1
ХАЛ
1:1
ХАЛ
0:1

Голы

Всего голов

32
30

Голов в среднем за матч

1.52
1.3

Среднее время на гол

59
69

Всего голов

43
23

Голов в среднем за матч

1.87
1.1

Среднее время на гол

48
82

Всего голов

75
53

Голов в среднем за матч

1.7
1.2

Тотал матчей

2.5
42
Больше 95%
Меньше 5%
2
35
Больше 80%
Меньше 20%
9
28
Больше 64%
Меньше 36%
16
15
Больше 34%
Меньше 66%
29
7
Больше 16%
Меньше 84%
37
1
Больше 2%
Меньше 98%
43

Среднее время на гол

52
74

Бомбардиры внутри турнира

Централ Кост Маринерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Торрес Анхель 6 (1) 0.6
Marco Tulio1 4 (2) 0.4
Куол Алоу 4 0.4
Brian Kaltak 2 0.2
Роу Сторм 1 0.1
Jacob Farrell 1 0.1
Даниель Холл 1 0.1
William Wilson 1 0.1
Jing Lual 1 0.1
Нисбет Джошуа 0 0
Смит Ноа 0 0
Балар Максимильен 0 0
Перт Глори
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Таггарт Адам 6 0.6
Цолаковски Стефан 4 0.4
Божанич Оливер 1 0.1
Иванович Люк 1 0.1
Биверс Марк 1 0.1
Хелифи Салим 1 0.1
Сусняр Александар 1 0.1
David Williams III 1 0.1
Giordano Colli 0 0
Riley Warland 0 0
Кутрумбис Джон 0 0
Jacob Muir 0 0

Карточки

Централ Кост Маринерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jacob Farrell 2 1
Куол Алоу 3 0
Christian Theoharous 2 0
Marco Tulio1 2 0
Mikael Rodrigues Brito 2 0
Балар Максимильен 2 0
Торрес Анхель 0 1
Harrison Steele 0 1
Даниель Холл 1 0
Роу Сторм 1 0
Brian Kaltak 1 0
Нисбет Джошуа 1 0
Смит Ноа 1 0
William Wilson 1 0
Перт Глори
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кутрумбис Джон 5 0
Сусняр Александар 3 1
Цолаковски Стефан 3 0
Биверс Марк 1 1
Giordano Colli 2 0
Alen Stajcic 2 0
Хелифи Салим 1 0
David Williams III 1 0
Иванович Люк 1 0
Остлер Трент 1 0
Карлуччо Джеррод 1 0
Cameron Cook 1 0

Результаты матчей

Централ Кост Маринерс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Перт Глори
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

4
9
Централ Кост Маринерс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Перт Глори
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

6
7
Централ Кост Маринерс
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Перт Глори
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

8
2

Упущенные победы

10
16

Голы по времени матча

Забито

15
9
9 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
7%
0
0%
1-15
3
20%
1
11%
16-30
5
33%
0
0%
31-45
1
7%
4
44%
46-60
1
7%
1
11%
61-75
4
27%
3
33%
76-90

Пропущено

9
14
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
0
0%
1
7%
1-15
2
22%
2
14%
16-30
2
22%
4
29%
31-45
3
33%
3
21%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
2
22%
2
14%
76-90

Забито

6
8
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
0
0%
1
13%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
3
50%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
33%
2
25%
76-90

Пропущено

8
6
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
13%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
13%
2
33%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
17%
61-75
3
38%
1
17%
76-90

Забито

21
17
10 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
1
5%
1
6%
1-15
4
19%
1
6%
16-30
5
24%
1
6%
31-45
4
19%
6
35%
46-60
1
5%
3
18%
61-75
6
29%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

17
20
6 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
1
6%
2
10%
1-15
2
12%
3
15%
16-30
3
18%
6
30%
31-45
4
24%
3
15%
46-60
2
12%
3
15%
61-75
5
29%
29%
3
15%
76-90

Результаты последних матчей

Централ Кост Маринерс
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Брисбен Роар - Централ Кост Маринерс 0:3 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 3:3 Сталлион Лагуна - Централ Кост Маринерс 0:3 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 4:0
Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 2:2 Централ Кост Маринерс - Теренггану 1:1 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 3:1 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 1:2 Бали Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:2 Перт Глори - Централ Кост Маринерс 2:0 Централ Кост Маринерс - Макартур 1:2 Централ Кост Маринерс - Бали Юнайтед 6:3 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 3:0 Централ Кост Маринерс - Сталлион Лагуна 9:1 Теренггану - Централ Кост Маринерс 1:0 ФК Сидней - Централ Кост Маринерс 3:3 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 1:6 Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 2:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:2 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:4
Перт Глори
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Перт Глори - Макартур 3:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:2 Перт Глори - Мельбурн Сити 1:2 ФК Сидней - Перт Глори 3:2
Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 2:0 Перт Глори - Централ Кост Маринерс 2:0 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:1 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Перт Глори - Мельбурн Виктори 0:4 Перт Глори - Макартур 0:4 Вест Хэм - Перт Глори 6:2 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 1:2 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 4:4 ФК Сидней - Перт Глори 4:1 Мельбурн Виктори - Перт Глори 0:0 Перт Глори - Макартур 2:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:2 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 2:1

Результаты матчей

Централ Кост Маринерс
Перт Глори

Точный счет

1:2
2 раза 33%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
4
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
2:1
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
3
2 раза 50%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Точный счет

1:2
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%

Точное количество голов

3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
4
2 раза 20%
2
1 раз 10%
2
5 раз 50%
1
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Централ Кост Маринерс
Перт Глори

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
3
1
3
3
2.5
1
3
2
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
5
1
2
2
1.5
3
3
2
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
9
1
6
4
1.5
6
4
5
5
2.5
1
9
2
8
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 10 6 2 2 16 - 10 20
2.
Мельбурн Виктори
 10 5 5 0 21 - 11 20
3.
Вестерн Сидней Уондерерс
 9 4 3 2 16 - 10 15
4.
Макартур
 9 4 3 2 16 - 15 15
5.
Мельбурн Сити
 10 4 3 3 21 - 17 15
6.
Централ Кост Маринерс
 10 4 2 4 21 - 17 14
7.
Брисбен Роар
 10 4 2 4 16 - 23 14
8.
Аделаида Юнайтед
 10 4 1 5 20 - 17 13
9.
ФК Сидней
 10 4 0 6 15 - 19 12
10.
Ньюкасл Джетс
 10 3 3 4 17 - 19 12
11.
Перт Глори
 10 2 2 6 16 - 21 8
12.
Вестерн Юнайтед
 10 2 0 8 7 - 23 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 5 4 0 1 10 - 6 12
2.
Мельбурн Виктори
 5 3 2 0 12 - 5 11
3.
Вестерн Сидней Уондерерс
 5 3 1 1 11 - 4 10
4.
Централ Кост Маринерс
 6 3 1 2 15 - 9 10
5.
Аделаида Юнайтед
 5 3 0 2 13 - 8 9
6.
ФК Сидней
 6 3 0 3 10 - 10 9
7.
Мельбурн Сити
 6 2 3 1 17 - 9 9
8.
Макартур
 5 2 2 1 7 - 8 8
9.
Перт Глори
 4 2 1 1 8 - 6 7
10.
Брисбен Роар
 4 2 1 1 7 - 6 7
11.
Ньюкасл Джетс
 4 1 2 1 6 - 6 5
12.
Вестерн Юнайтед
 4 1 0 3 3 - 6 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Виктори
 5 2 3 0 9 - 6 9
2.
Веллингтон Феникс
 5 2 2 1 6 - 4 8
3.
Макартур
 4 2 1 1 9 - 7 7
4.
Ньюкасл Джетс
 6 2 1 3 11 - 13 7
5.
Брисбен Роар
 6 2 1 3 9 - 17 7
6.
Мельбурн Сити
 4 2 0 2 4 - 8 6
7.
Вестерн Сидней Уондерерс
 4 1 2 1 5 - 6 5
8.
Централ Кост Маринерс
 4 1 1 2 6 - 8 4
9.
Аделаида Юнайтед
 5 1 1 3 7 - 9 4
10.
ФК Сидней
 4 1 0 3 5 - 9 3
11.
Вестерн Юнайтед
 6 1 0 5 4 - 17 3
12.
Перт Глори
 6 0 1 5 8 - 15 1
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мельбурн Виктори Форнароли Бруно 13 (1)
Мельбурн Сити Макларен Джейми 7 (1)
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 7
Перт Глори Таггарт Адам 6 (2)
Централ Кост Маринерс Торрес Анхель 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 1 4
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 5
Перт Глори Кутрумбис Джон 5
Мельбурн Виктори Родерик Миранда 1 3
Перт Глори Сусняр Александар 1 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Централ Кост Маринерс 4:2 Перт Глори онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (11) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный