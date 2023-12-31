Тур: 10. Стадион: Industree Group Stadium.
4:2
Конец матча
0'
14' Желтая карточкаКуол Алоу
0:1
18' ГолТаггарт Адам
26' Желтая карточкаСусняр Александар
1:1
28' ГолJacob Farrell
2:1
39' ГолКуол Алоу
3:1
45' ПенальтиMarco Tulio1
45' Желтая карточкаAlen Stajcic
46' Желтая карточкаБиверс Марк
50' Желтая карточкаGiordano Colli
50' Желтая карточкаКутрумбис Джон
3:2
52' ГолЦолаковски Стефан
65' Желтая карточкаИванович Люк
76' Желтая карточкаЦолаковски Стефан
90' Вторая желтая карточкаБиверс Марк
4:2
90' ПенальтиMarco Tulio1
90' Желтая карточкаMarco Tulio1
90' Вторая желтая карточкаСусняр Александар
90' Желтая карточкаDavid Williams III
90' Желтая карточкаДаниель Холл
90'+7
Ход матча
14'
18'
0:1
28'
1:1
39'
2:1
45'
3:1
45'
46'
50'
50'
52'
65'
90'
90'
4:2
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
15
Роу
Сторм
23
Даниель
Холл
26
Brad
Tapp
10
Marco
Tulio1
13
Cameron
Cook
10
Хелифи
Салим
12
Иванович
Люк
22
Таггарт
Адам
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Роу СтормЗащитник
-
23 Даниель ХоллЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Brad TappПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Marco Tulio1Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
-
-
17 Jing Lual
-
33 Nathan Paull
-
-
-
Главный тренер: Mark Jackson
- Основной состав
-
13 Cameron CookВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хелифи СалимПолузащитник
-
12 Иванович ЛюкНападающий
-
22 Таггарт АдамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Остлер ТрентЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Камау БрюсПолузащитник
-
-
Главный тренер: Alen Stajcic
История личных встреч
Централ Кост Маринерс
Перт Глори
22 матча
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
18 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.6%
50%
14 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.6%
45.5%
14 побед 10 ничьих 0 побед
22 матча
27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 16 побед
Первый тайм
31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед
Второй тайм
22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 15 побед
44 матча
40.9%
22.7%
36.4%
18 побед 10 ничьих 16 побед
Первый тайм
31.8%
40.9%
27.3%
14 побед 18 ничьих 12 побед
Второй тайм
31.8%
34.1%
34.1%
14 побед 15 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
32
30
Голов в среднем за матч
1.52
1.3
Среднее время на гол
59
69
Всего голов
43
23
Голов в среднем за матч
1.87
1.1
Среднее время на гол
48
82
Всего голов
75
53
Голов в среднем за матч
1.7
1.2
Тотал матчей
2.5
42
Больше 95%
Меньше 5%
2
35
Больше 80%
Меньше 20%
9
28
Больше 64%
Меньше 36%
16
15
Больше 34%
Меньше 66%
29
7
Больше 16%
Меньше 84%
37
1
Больше 2%
Меньше 98%
43
Среднее время на гол
52
74
Бомбардиры внутри турнира
Централ Кост Маринерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Торрес Анхель
|6 (1)
|0.6
|Marco Tulio1
|4 (2)
|0.4
|Куол Алоу
|4
|0.4
|Brian Kaltak
|2
|0.2
|Роу Сторм
|1
|0.1
|Jacob Farrell
|1
|0.1
|Даниель Холл
|1
|0.1
|William Wilson
|1
|0.1
|Jing Lual
|1
|0.1
|Нисбет Джошуа
|0
|0
|Смит Ноа
|0
|0
|Балар Максимильен
|0
|0
Перт Глори
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Таггарт Адам
|6
|0.6
|Цолаковски Стефан
|4
|0.4
|Божанич Оливер
|1
|0.1
|Иванович Люк
|1
|0.1
|Биверс Марк
|1
|0.1
|Хелифи Салим
|1
|0.1
|Сусняр Александар
|1
|0.1
|David Williams III
|1
|0.1
|Giordano Colli
|0
|0
|Riley Warland
|0
|0
|Кутрумбис Джон
|0
|0
|Jacob Muir
|0
|0
Карточки
Централ Кост Маринерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jacob Farrell
|2
|1
|Куол Алоу
|3
|0
|Christian Theoharous
|2
|0
|Marco Tulio1
|2
|0
|Mikael Rodrigues Brito
|2
|0
|Балар Максимильен
|2
|0
|Торрес Анхель
|0
|1
|Harrison Steele
|0
|1
|Даниель Холл
|1
|0
|Роу Сторм
|1
|0
|Brian Kaltak
|1
|0
|Нисбет Джошуа
|1
|0
|Смит Ноа
|1
|0
|William Wilson
|1
|0
Перт Глори
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кутрумбис Джон
|5
|0
|Сусняр Александар
|3
|1
|Цолаковски Стефан
|3
|0
|Биверс Марк
|1
|1
|Giordano Colli
|2
|0
|Alen Stajcic
|2
|0
|Хелифи Салим
|1
|0
|David Williams III
|1
|0
|Иванович Люк
|1
|0
|Остлер Трент
|1
|0
|Карлуччо Джеррод
|1
|0
|Cameron Cook
|1
|0
Результаты матчей
Централ Кост Маринерс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Перт Глори
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
4
9
Централ Кост Маринерс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Перт Глори
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
6
7
Централ Кост Маринерс
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Перт Глори
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
8
2
Упущенные победы
10
16
Голы по времени матча
Забито
15
9
9 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
7%
0
0%
1-15
3
20%
1
11%
16-30
5
33%
0
0%
31-45
1
7%
4
44%
46-60
1
7%
1
11%
61-75
4
27%
3
33%
76-90
Пропущено
9
14
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
0
0%
1
7%
1-15
2
22%
2
14%
16-30
2
22%
4
29%
31-45
3
33%
3
21%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
2
22%
2
14%
76-90
Забито
6
8
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
0
0%
1
13%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
3
50%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
33%
2
25%
76-90
Пропущено
8
6
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
13%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
13%
2
33%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
17%
61-75
3
38%
1
17%
76-90
Забито
21
17
10 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
1
5%
1
6%
1-15
4
19%
1
6%
16-30
5
24%
1
6%
31-45
4
19%
6
35%
46-60
1
5%
3
18%
61-75
6
29%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
17
20
6 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
1
6%
2
10%
1-15
2
12%
3
15%
16-30
3
18%
6
30%
31-45
4
24%
3
15%
46-60
2
12%
3
15%
61-75
5
29%
29%
3
15%
76-90
Результаты последних матчей
Централ Кост Маринерс
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Брисбен Роар - Централ Кост Маринерс 0:3 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 3:3 Сталлион Лагуна - Централ Кост Маринерс 0:3 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 4:0
Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 2:2 Централ Кост Маринерс - Теренггану 1:1 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 3:1 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 1:2 Бали Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:2 Перт Глори - Централ Кост Маринерс 2:0 Централ Кост Маринерс - Макартур 1:2 Централ Кост Маринерс - Бали Юнайтед 6:3 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 3:0 Централ Кост Маринерс - Сталлион Лагуна 9:1 Теренггану - Централ Кост Маринерс 1:0 ФК Сидней - Централ Кост Маринерс 3:3 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 1:6 Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 2:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:2 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:4
Перт Глори
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Перт Глори - Макартур 3:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:2 Перт Глори - Мельбурн Сити 1:2 ФК Сидней - Перт Глори 3:2
Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 2:0 Перт Глори - Централ Кост Маринерс 2:0 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:1 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Перт Глори - Мельбурн Виктори 0:4 Перт Глори - Макартур 0:4 Вест Хэм - Перт Глори 6:2 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 1:2 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 4:4 ФК Сидней - Перт Глори 4:1 Мельбурн Виктори - Перт Глори 0:0 Перт Глори - Макартур 2:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:2 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 2:1
Результаты матчей
Централ Кост Маринерс
Перт Глори
Точный счет
1:2
2 раза 33%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
4
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
2:1
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
3
2 раза 50%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Точный счет
1:2
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
Точное количество голов
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
4
2 раза 20%
2
1 раз 10%
2
5 раз 50%
1
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Централ Кост Маринерс
Перт Глори
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
31
33
13
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
51
22
33
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
91
64
64
55
19
28
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|13 (1)
|Мельбурн Сити
|Макларен Джейми
|7 (1)
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|7
|Перт Глори
|Таггарт Адам
|6 (2)
|Централ Кост Маринерс
|Торрес Анхель
|6 (2)
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|1 4
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|5
|Перт Глори
|Кутрумбис Джон
|5
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|1 3
|Перт Глори
|Сусняр Александар
|1 3