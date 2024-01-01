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  4. A-Лига 2023-2024
Тур: 10. Стадион: .
Вестерн Сидней Уондерерс
3:1
Конец матча
Макартур
0'
1:0
3' Гол
Антонссон Маркус
12' Желтая карточка
Борджес Рафаэл
2:0
12' Гол
Aidan Simmons
2:1
20' Гол
Jake Hollman
27' Желтая карточка
Юрман Мэттью
45' Желтая карточка
Клисби Джек
45' Желтая карточка
Льюис Клейтон Рис
3:1
84' Гол
Юл Валентино
90' Желтая карточка
Oliver Jones
90'+7
40
Jack
Gibson
31
Aidan
Simmons
6
Фильо
Марсело
33
Alex
Bonetig
19
Клисби
Джек
17
Брук
Лаклан
21
Хендрикс
Йоррит
36
Oscar
Priestman
14
Nicolas
Milanovic
37
Alexander
Badolato
9
Антонссон
Маркус
12
Курто
Филип
22
Yianni
Nicolaou
6
Ускок
Томислав
4
Юрман
Мэттью
13
Вуйица
Иван
15
Беккас
Кирин
10
Давила
Улисес
23
Льюис
Клейтон
Рис
17
Борджес
Рафаэл
98
Жермен
Валер
8
Jake
Hollman
Вестерн Сидней Уондерерс
Макартур

История личных встреч

Вестерн Сидней Уондерерс
Макартур

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
100%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

150%
3 победы 0 ничьих 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

8 матчей

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
3 победы 0 ничьих 5 побед

История матчей

2:2
4:0
4:0
1:1
3:1
0:2
2:2
0:1

Голы

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

2
0.75

Среднее время на гол

45
120

Всего голов

16
9

Голов в среднем за матч

2
1.13

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
5
Больше 63%
Меньше 38%
3

Среднее время на гол

45
80

Бомбардиры внутри турнира

Вестерн Сидней Уондерерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Антонссон Маркус 5 (1) 0.5
Nicolas Milanovic 3 0.3
Юл Валентино 2 0.2
Брук Лаклан 2 0.2
Фильо Марсело 1 0.1
Бриллант Джошуа 1 0.1
Клисби Джек 1 0.1
Пирьес Дилан 1 0.1
Aidan Simmons 1 0.1
Расселл Тэйт 1 0.1
Zachary Sapsford 1 0.1
Хендрикс Йоррит 0 0
Боррьелло Брендон 0 0
Oscar Priestman 0 0
Клеур Габриэль 0 0
Marcus Younis 0 0
Макартур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жермен Валер 4 0.4
Миллар Мэттью 4 0.4
Jake Hollman 4 0.4
Давила Улисес 2 0.2
Борджес Рафаэл 1 0.1
Беккас Кирин 1 0.1
Аугла Али 1 0.1
Льюис Клейтон Рис 0 0
Jed Drew 0 0
Yianni Nicolaou 0 0

Карточки

Вестерн Сидней Уондерерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фильо Марсело 3 0
Nicolas Milanovic 3 0
Бриллант Джошуа 1 1
Клисби Джек 2 0
Хендрикс Йоррит 1 0
Шиклуна Дилан 1 0
Макартур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беккас Кирин 4 0
Аспропотамитис Джонатан 4 0
Льюис Клейтон Рис 4 0
Yianni Nicolaou 3 0
Жермен Валер 2 0
Давила Улисес 2 0
Борджес Рафаэл 2 0
Стерьовски Майл 1 0
Юрман Мэттью 1 0
Да Силва Даниэль 1 0
Аугла Али 1 0
Jake Hollman 1 0
Isaac Hovar 1 0
Oliver Jones 1 0

Результаты матчей

Вестерн Сидней Уондерерс
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Макартур
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

3
6
Вестерн Сидней Уондерерс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Макартур
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

5
8
Вестерн Сидней Уондерерс
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Макартур
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

8
14

Голы по времени матча

Забито

14
10
8 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
4
29%
0
0%
1-15
1
7%
3
30%
16-30
3
21%
1
10%
31-45
3
21%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
3
21%
4
40%
76-90

Пропущено

5
10
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
1
20%
2
20%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
2
20%
46-60
1
20%
1
10%
61-75
0
0%
5
50%
76-90

Забито

5
8
0 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
4
50%
76-90

Пропущено

6
7
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
1
17%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

19
18
8 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 7
2 Не забивали 1
4
21%
2
11%
1-15
1
5%
4
22%
16-30
3
16%
1
6%
31-45
4
21%
2
11%
46-60
2
11%
1
6%
61-75
5
26%
8
44%
76-90

Пропущено

11
17
7 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
3
27%
2
12%
1-15
2
18%
1
6%
16-30
2
18%
2
12%
31-45
1
9%
4
24%
46-60
1
9%
3
18%
61-75
2
18%
5
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Вестерн Сидней Уондерерс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 3:4 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2
ФК Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 2:0 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 5:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 0:0 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 4:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 5:1 Флорит Афина - Вестерн Сидней Уондерерс 1:6 Вестерн Сидней Уондерерс - ФК Сидней 1:2 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 4:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 2:1 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 2:3 ФК Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:4 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0
Макартур
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Перт Глори - Макартур 3:2 Макартур - Веллингтон Феникс 0:3 Себу ФК - Макартур 0:3 ФК Сидней - Макартур 0:2
Макартур - Аделаида Юнайтед 4:3 Макартур - Шан Юнайтед 4:0 Макартур - Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Сити - Макартур 3:3 Макартур - Пном Пень 5:0 Макартур - Вестерн Юнайтед 1:0 Централ Кост Маринерс - Макартур 1:2 Пном Пень - Макартур 3:0 Макартур - Брисбен Роар 1:1 Макартур - Себу ФК 8:2 Шан Юнайтед - Макартур 0:3 Кэмпбеллтаун Сити - Макартур 2:1 Перт Глори - Макартур 0:4 Макартур - Веллингтон Феникс 0:1 Мельбурн Виктори - Макартур 2:1 Ньюкасл Джетс - Макартур 2:1

Результаты матчей

Вестерн Сидней Уондерерс
Макартур

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
1:1
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

2:2
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

2:0
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%

Точное количество голов

2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
5
1 раз 10%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Вестерн Сидней Уондерерс
Макартур

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
1
4
2
1.5
1
4
3
3
2.5
1
4
1
5
3.5
1
4
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
9
1
6
4
1.5
5
5
3
7
2.5
2
8
1
9
3.5
1
9
1
9
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 10 6 2 2 16 - 10 20
2.
Мельбурн Виктори
 10 5 5 0 21 - 11 20
3.
Вестерн Сидней Уондерерс
 10 5 3 2 19 - 11 18
4.
Мельбурн Сити
 10 4 3 3 21 - 17 15
5.
Макартур
 10 4 3 3 17 - 18 15
6.
Централ Кост Маринерс
 10 4 2 4 21 - 17 14
7.
Брисбен Роар
 10 4 2 4 16 - 23 14
8.
Аделаида Юнайтед
 10 4 1 5 20 - 17 13
9.
ФК Сидней
 10 4 0 6 15 - 19 12
10.
Ньюкасл Джетс
 10 3 3 4 17 - 19 12
11.
Перт Глори
 10 2 2 6 16 - 21 8
12.
Вестерн Юнайтед
 10 2 0 8 7 - 23 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерн Сидней Уондерерс
 6 4 1 1 14 - 5 13
2.
Веллингтон Феникс
 5 4 0 1 10 - 6 12
3.
Мельбурн Виктори
 5 3 2 0 12 - 5 11
4.
Централ Кост Маринерс
 6 3 1 2 15 - 9 10
5.
Аделаида Юнайтед
 5 3 0 2 13 - 8 9
6.
ФК Сидней
 6 3 0 3 10 - 10 9
7.
Мельбурн Сити
 6 2 3 1 17 - 9 9
8.
Макартур
 5 2 2 1 7 - 8 8
9.
Перт Глори
 4 2 1 1 8 - 6 7
10.
Брисбен Роар
 4 2 1 1 7 - 6 7
11.
Ньюкасл Джетс
 4 1 2 1 6 - 6 5
12.
Вестерн Юнайтед
 4 1 0 3 3 - 6 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Виктори
 5 2 3 0 9 - 6 9
2.
Веллингтон Феникс
 5 2 2 1 6 - 4 8
3.
Макартур
 5 2 1 2 10 - 10 7
4.
Ньюкасл Джетс
 6 2 1 3 11 - 13 7
5.
Брисбен Роар
 6 2 1 3 9 - 17 7
6.
Мельбурн Сити
 4 2 0 2 4 - 8 6
7.
Вестерн Сидней Уондерерс
 4 1 2 1 5 - 6 5
8.
Централ Кост Маринерс
 4 1 1 2 6 - 8 4
9.
Аделаида Юнайтед
 5 1 1 3 7 - 9 4
10.
ФК Сидней
 4 1 0 3 5 - 9 3
11.
Вестерн Юнайтед
 6 1 0 5 4 - 17 3
12.
Перт Глори
 6 0 1 5 8 - 15 1
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мельбурн Виктори Форнароли Бруно 13 (1)
Мельбурн Сити Макларен Джейми 7 (1)
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 7
Перт Глори Таггарт Адам 6 (2)
Централ Кост Маринерс Торрес Анхель 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 1 4
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 5
Перт Глори Кутрумбис Джон 5
Мельбурн Виктори Родерик Миранда 1 3
Перт Глори Сусняр Александар 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Льюис Клейтон Рис получил желтую карточку от судьи
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