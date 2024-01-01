Тур: 10. Стадион: CommBank Stadium.
3:1
Конец матча
0'
1:0
3' ГолАнтонссон Маркус
12' Желтая карточкаБорджес Рафаэл
2:0
12' ГолAidan Simmons
2:1
20' ГолJake Hollman
27' Желтая карточкаЮрман Мэттью
45' Желтая карточкаКлисби Джек
45' Желтая карточкаЛьюис Клейтон Рис
3:1
84' ГолЮл Валентино
90' Желтая карточкаOliver Jones
90'+7
Ход матча
3'
12'
12'
20'
2:1
27'
45'
84'
3:1
90'
Прогноз на матч от Liveresult
40
Jack
Gibson
33
Alex
Bonetig
19
Клисби
Джек
17
Брук
Лаклан
12
Курто
Филип
13
Вуйица
Иван
15
Беккас
Кирин
98
Жермен
Валер
- Основной состав
-
40 Jack GibsonВратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Alex BonetigЗащитник
-
19 Клисби ДжекЗащитник
-
17 Брук ЛакланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Расселл ТэйтЗащитник
- Защитник
-
11 Юл ВалентиноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Рудан Марк
- Основной состав
-
12 Курто ФилипВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Вуйица ИванЗащитник
-
15 Беккас КиринПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
98 Жермен ВалерНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Аугла АлиПолузащитник
-
16 Oliver Jones
-
37 Jed Drew
-
31 Lachlan Rose
-
Главный тренер: Mile Sterjovski
История личных встреч
Вестерн Сидней Уондерерс
Макартур
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
100%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
150%
3 победы 0 ничьих 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
8 матчей
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
37.5%
62.5%
3 победы 0 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
2
1.5
Среднее время на гол
45
60
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
2
0.75
Среднее время на гол
45
120
Всего голов
16
9
Голов в среднем за матч
2
1.13
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
Среднее время на гол
45
80
Бомбардиры внутри турнира
Вестерн Сидней Уондерерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Антонссон Маркус
|5 (1)
|0.5
|Nicolas Milanovic
|3
|0.3
|Юл Валентино
|2
|0.2
|Брук Лаклан
|2
|0.2
|Фильо Марсело
|1
|0.1
|Бриллант Джошуа
|1
|0.1
|Клисби Джек
|1
|0.1
|Пирьес Дилан
|1
|0.1
|Aidan Simmons
|1
|0.1
|Расселл Тэйт
|1
|0.1
|Zachary Sapsford
|1
|0.1
|Хендрикс Йоррит
|0
|0
|Боррьелло Брендон
|0
|0
|Oscar Priestman
|0
|0
|Клеур Габриэль
|0
|0
|Marcus Younis
|0
|0
Макартур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жермен Валер
|4
|0.4
|Миллар Мэттью
|4
|0.4
|Jake Hollman
|4
|0.4
|Давила Улисес
|2
|0.2
|Борджес Рафаэл
|1
|0.1
|Беккас Кирин
|1
|0.1
|Аугла Али
|1
|0.1
|Льюис Клейтон Рис
|0
|0
|Jed Drew
|0
|0
|Yianni Nicolaou
|0
|0
Карточки
Вестерн Сидней Уондерерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фильо Марсело
|3
|0
|Nicolas Milanovic
|3
|0
|Бриллант Джошуа
|1
|1
|Клисби Джек
|2
|0
|Хендрикс Йоррит
|1
|0
|Шиклуна Дилан
|1
|0
Макартур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беккас Кирин
|4
|0
|Аспропотамитис Джонатан
|4
|0
|Льюис Клейтон Рис
|4
|0
|Yianni Nicolaou
|3
|0
|Жермен Валер
|2
|0
|Давила Улисес
|2
|0
|Борджес Рафаэл
|2
|0
|Стерьовски Майл
|1
|0
|Юрман Мэттью
|1
|0
|Да Силва Даниэль
|1
|0
|Аугла Али
|1
|0
|Jake Hollman
|1
|0
|Isaac Hovar
|1
|0
|Oliver Jones
|1
|0
Результаты матчей
Вестерн Сидней Уондерерс
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Макартур
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
3
6
Вестерн Сидней Уондерерс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Макартур
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
5
8
Вестерн Сидней Уондерерс
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Макартур
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
8
14
Голы по времени матча
Забито
14
10
8 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
4
29%
0
0%
1-15
1
7%
3
30%
16-30
3
21%
1
10%
31-45
3
21%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
3
21%
4
40%
76-90
Пропущено
5
10
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
1
20%
2
20%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
2
20%
46-60
1
20%
1
10%
61-75
0
0%
5
50%
76-90
Забито
5
8
0 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
4
50%
76-90
Пропущено
6
7
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
1
17%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
19
18
8 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 7
2 Не забивали 1
4
21%
2
11%
1-15
1
5%
4
22%
16-30
3
16%
1
6%
31-45
4
21%
2
11%
46-60
2
11%
1
6%
61-75
5
26%
8
44%
76-90
Пропущено
11
17
7 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
3
27%
2
12%
1-15
2
18%
1
6%
16-30
2
18%
2
12%
31-45
1
9%
4
24%
46-60
1
9%
3
18%
61-75
2
18%
5
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Вестерн Сидней Уондерерс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 3:4 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2
ФК Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 2:0 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 5:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 0:0 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 4:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 5:1 Флорит Афина - Вестерн Сидней Уондерерс 1:6 Вестерн Сидней Уондерерс - ФК Сидней 1:2 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 4:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 2:1 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 2:3 ФК Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:4 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0
Макартур
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Перт Глори - Макартур 3:2 Макартур - Веллингтон Феникс 0:3 Себу ФК - Макартур 0:3 ФК Сидней - Макартур 0:2
Макартур - Аделаида Юнайтед 4:3 Макартур - Шан Юнайтед 4:0 Макартур - Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Сити - Макартур 3:3 Макартур - Пном Пень 5:0 Макартур - Вестерн Юнайтед 1:0 Централ Кост Маринерс - Макартур 1:2 Пном Пень - Макартур 3:0 Макартур - Брисбен Роар 1:1 Макартур - Себу ФК 8:2 Шан Юнайтед - Макартур 0:3 Кэмпбеллтаун Сити - Макартур 2:1 Перт Глори - Макартур 0:4 Макартур - Веллингтон Феникс 0:1 Мельбурн Виктори - Макартур 2:1 Ньюкасл Джетс - Макартур 2:1
Результаты матчей
Вестерн Сидней Уондерерс
Макартур
Точный счет
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
1:1
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
Точное количество голов
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
2:2
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
2:0
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
Точное количество голов
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
5
1 раз 10%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Вестерн Сидней Уондерерс
Макартур
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
41
42
14
33
14
15
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
91
64
55
37
28
19
19
19
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|13 (1)
|Мельбурн Сити
|Макларен Джейми
|7 (1)
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|7
|Перт Глори
|Таггарт Адам
|6 (2)
|Централ Кост Маринерс
|Торрес Анхель
|6 (2)
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|1 4
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|5
|Перт Глори
|Кутрумбис Джон
|5
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|1 3
|Перт Глори
|Сусняр Александар
|1 3