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  3. Австралия
  4. A-Лига 2023-2024
Тур: 11. Стадион: .
Аделаида Юнайтед
2:2
Конец матча
Веллингтон Феникс
0'
0:1
15' Гол
Барбарусес Костас
1:1
26' Гол
Ибусуки Хироси
37' Желтая карточка
Nestor Irankunda
41' Желтая карточка
Танниклифф Райан
43' Желтая карточка
Alexandar Popovic
1:2
46' Гол
Барбарусес Костас
2:2
55' Гол
Ибусуки Хироси
77' Желтая карточка
Полсен Алекс
83' Красная карточка
Уорленд Бен
90' Желтая карточка
Oskar van Hattum
90' Желтая карточка
Ибусуки Хироси
90'+8
1
Делянов
Джеймс
43
Giuseppe
Bovalina
41
Alexandar
Popovic
4
Анселл
Николас
7
Китто
Райан
22
Танниклифф
Райан
8
Sanchez
Cortes
Isaias
66
Nestor
Irankunda
17
_Luka
Jovanovic
10
Клаф
Зак
9
Ибусуки
Хироси
40
Полсен
Алекс
6
Пейн
Тим
3
Сармэн
Финн
4
Вуттон
Скотт
18
Келли-Хилд
Лукас
12
Аль-Таай
Мохамед
14
Руфер
Алекс
15
Пеннингтон
Николас
8
Олд
Бенжамин
7
Барбарусес
Костас
11
Краев
Божидар
Аделаида Юнайтед
Веллингтон Феникс

История личных встреч

Аделаида Юнайтед
Веллингтон Феникс

25 матчей

84%
16%
21 победа 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

72%
32%
18 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
24%
20 побед 6 ничьих 0 побед

20 матчей

45%
55%
0 побед 9 ничьих 11 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 10 ничьих 9 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 8 ничьих 11 побед

45 матчей

46.7%
28.9%
24.4%
21 победа 13 ничьих 11 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
18 побед 18 ничьих 9 побед

Второй тайм

44.4%
31.1%
24.5%
20 побед 14 ничьих 11 побед

История матчей

2:0
5:1
3:1
1:1
1:1
4:0
0:0
2:1
1:1
1:2
3:1
0:0
1:3
3:1
0:1
1:1
2:2
0:0
2:0
0:4
3:0
4:2
2:0
1:3
2:1
0:1
5:1
2:1
2:2
3:1
3:1
ХАЛ
1:2
ХАЛ
2:0
ХАЛ
1:1
ХАЛ
1:0
ХАЛ
0:1
ХАЛ
2:1
ХАЛ
3:0
ХАЛ
1:0
ХАЛ
1:1
ХАЛ
1:1
ХАЛ
1:1
ХАЛ
6:1
ХАЛ
3:0
ХАЛ
4:1

Голы

Всего голов

60
24

Голов в среднем за матч

2.4
1.2

Среднее время на гол

37
75

Всего голов

26
20

Голов в среднем за матч

1.3
0.8

Среднее время на гол

69
112

Всего голов

86
44

Голов в среднем за матч

1.91
0.98

Тотал матчей

2.5
42
Больше 93%
Меньше 7%
3
37
Больше 82%
Меньше 18%
8
25
Больше 56%
Меньше 44%
20
16
Больше 36%
Меньше 64%
29
5
Больше 11%
Меньше 89%
40
4
Больше 9%
Меньше 91%
41
1
Больше 2%
Меньше 98%
44

Среднее время на гол

47
92

Бомбардиры внутри турнира

Аделаида Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Клаф Зак 5 (3) 0.45
Ибусуки Хироси 4 0.36
Халлоран Бен 3 0.27
Бернардо Эспиноса 2 0.18
Nestor Irankunda 1 0.09
_Luka Jovanovic 1 0.09
Танниклифф Райан 1 0.09
Анселл Николас 1 0.09
Alexandar Popovic 1 0.09
Musa Toure 1 0.09
Giuseppe Bovalina 1 0.09
Китто Райан 0 0
Веллингтон Феникс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барбарусес Костас 6 0.55
Краев Божидар 4 0.36
Завада Оскар 4 0.36
Олд Бенжамин 2 0.18
Пейн Тим 1 0.09
Келли-Хилд Лукас 0 0
Болл Дэвид 0 0
Руфер Алекс 0 0
Пеннингтон Николас 0 0
Oskar van Hattum 0 0

Карточки

Аделаида Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nestor Irankunda 3 1
Sanchez Cortes Isaias 2 0
Танниклифф Райан 2 0
Ибусуки Хироси 2 0
Alexandar Popovic 2 0
Panashe Madanha 2 0
Уорленд Бен 0 1
Хави Лопеc 1 0
Дьюзел Люк 1 0
Jonny Yull 1 0
Musa Toure 1 0
Карл Виарт 1 0
Веллингтон Феникс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руфер Алекс 4 0
Барбарусес Костас 3 0
Пеннингтон Николас 3 0
Краев Божидар 2 0
Завада Оскар 2 0
Саттон Сэм 2 0
Пейн Тим 1 0
Полсен Алекс 1 0
Oskar van Hattum 1 0
Сармэн Финн 1 0
Келли-Хилд Лукас 1 0

Результаты матчей

Аделаида Юнайтед
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Веллингтон Феникс
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
3
Аделаида Юнайтед
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Веллингтон Феникс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

4
10
Аделаида Юнайтед
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Веллингтон Феникс
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

9
3

Упущенные победы

7
13

Голы по времени матча

Забито

14
7
4 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
2
14%
1
14%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
1
7%
1
14%
31-45
1
7%
2
29%
46-60
5
36%
1
14%
61-75
4
29%
2
29%
76-90

Пропущено

11
7
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
3
27%
2
29%
1-15
1
9%
1
14%
16-30
2
18%
1
14%
31-45
4
36%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
9%
2
29%
76-90

Забито

7
10
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
0
0%
1
10%
1-15
2
29%
1
10%
16-30
1
14%
1
10%
31-45
3
43%
2
20%
46-60
1
14%
2
20%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Пропущено

9
6
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
11%
2
33%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
11%
3
50%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Забито

21
17
7 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 6
3 Не забивали 3
2
10%
2
12%
1-15
3
14%
1
6%
16-30
2
10%
2
12%
31-45
4
19%
4
24%
46-60
6
29%
3
18%
61-75
4
19%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

20
13
10 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 6
4
20%
4
31%
1-15
4
20%
1
8%
16-30
2
10%
2
15%
31-45
5
25%
4
31%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
4
20%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Аделаида Юнайтед
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 2:0 Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 1:0 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 0:2
Макартур - Аделаида Юнайтед 4:3 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 1:3 Аделаида Юнайтед - ФК Сидней 1:5 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 6:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 5:1 Норткоут Сити - Аделаида Юнайтед 0:2 Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 2:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:2 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 2:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:4 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 4:4 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 0:1 Аделаида Юнайтед - ФК Сидней 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 2:3
Веллингтон Феникс
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
ФК Сидней - Веллингтон Феникс 3:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Макартур - Веллингтон Феникс 0:3 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 0:3
Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 1:0 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 1:1 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 5:2 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 0:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 3:0 Пенинсула Пауэр - Веллингтон Феникс 1:2 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 2:0 Макартур - Веллингтон Феникс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 4:0 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 2:2 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 4:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:2 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 5:1 Веллингтон Феникс - ФК Сидней 1:0

Результаты матчей

Аделаида Юнайтед
Веллингтон Феникс

Точный счет

0:2
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
6:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
5:2
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
6
1 раз 17%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
6:0
1 раз 9%
0:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%

Точное количество голов

3
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
2
1 раз 9%
6
1 раз 9%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Аделаида Юнайтед
Веллингтон Феникс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
1
4
2
1.5
3
2
3
3
2.5
1
4
1
5
3.5
1
4
1
5
4.5
1
4
1
5
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
5
1
2
3
1.5
2
4
2
3
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
9
2
6
5
1.5
5
6
5
6
2.5
2
9
1
10
3.5
1
10
1
10
4.5
1
10
1
10
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 11 6 3 2 18 - 12 21
2.
Мельбурн Виктори
 10 5 5 0 21 - 11 20
3.
Вестерн Сидней Уондерерс
 10 5 3 2 19 - 11 18
4.
Мельбурн Сити
 10 4 3 3 21 - 17 15
5.
Макартур
 10 4 3 3 17 - 18 15
6.
Централ Кост Маринерс
 10 4 2 4 21 - 17 14
7.
Брисбен Роар
 10 4 2 4 16 - 23 14
8.
Аделаида Юнайтед
 11 4 2 5 22 - 19 14
9.
ФК Сидней
 10 4 0 6 15 - 19 12
10.
Ньюкасл Джетс
 10 3 3 4 17 - 19 12
11.
Перт Глори
 10 2 2 6 16 - 21 8
12.
Вестерн Юнайтед
 10 2 0 8 7 - 23 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерн Сидней Уондерерс
 6 4 1 1 14 - 5 13
2.
Веллингтон Феникс
 5 4 0 1 10 - 6 12
3.
Мельбурн Виктори
 5 3 2 0 12 - 5 11
4.
Централ Кост Маринерс
 6 3 1 2 15 - 9 10
5.
Аделаида Юнайтед
 6 3 1 2 15 - 10 10
6.
ФК Сидней
 6 3 0 3 10 - 10 9
7.
Мельбурн Сити
 6 2 3 1 17 - 9 9
8.
Макартур
 5 2 2 1 7 - 8 8
9.
Перт Глори
 4 2 1 1 8 - 6 7
10.
Брисбен Роар
 4 2 1 1 7 - 6 7
11.
Ньюкасл Джетс
 4 1 2 1 6 - 6 5
12.
Вестерн Юнайтед
 4 1 0 3 3 - 6 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Виктори
 5 2 3 0 9 - 6 9
2.
Веллингтон Феникс
 6 2 3 1 8 - 6 9
3.
Макартур
 5 2 1 2 10 - 10 7
4.
Ньюкасл Джетс
 6 2 1 3 11 - 13 7
5.
Брисбен Роар
 6 2 1 3 9 - 17 7
6.
Мельбурн Сити
 4 2 0 2 4 - 8 6
7.
Вестерн Сидней Уондерерс
 4 1 2 1 5 - 6 5
8.
Централ Кост Маринерс
 4 1 1 2 6 - 8 4
9.
Аделаида Юнайтед
 5 1 1 3 7 - 9 4
10.
ФК Сидней
 4 1 0 3 5 - 9 3
11.
Вестерн Юнайтед
 6 1 0 5 4 - 17 3
12.
Перт Глори
 6 0 1 5 8 - 15 1
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мельбурн Виктори Форнароли Бруно 13 (1)
Мельбурн Сити Макларен Джейми 7 (1)
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 7
Веллингтон Феникс Барбарусес Костас 6 (3)
Перт Глори Таггарт Адам 6 (2)
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Топ нарушителей
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 1 4
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 5
Перт Глори Кутрумбис Джон 5
Мельбурн Виктори Родерик Миранда 1 3
Перт Глори Сусняр Александар 1 3
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