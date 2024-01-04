Тур: 11. Стадион: Куперс.
2:2
Конец матча
0'
0:1
15' ГолБарбарусес Костас
1:1
26' ГолИбусуки Хироси
37' Желтая карточкаNestor Irankunda
41' Желтая карточкаТанниклифф Райан
43' Желтая карточкаAlexandar Popovic
1:2
46' ГолБарбарусес Костас
2:2
55' ГолИбусуки Хироси
77' Желтая карточкаПолсен Алекс
83' Красная карточкаУорленд Бен
90' Желтая карточкаOskar van Hattum
90' Желтая карточкаИбусуки Хироси
90'+8
Ход матча
15'
26'
1:1
37'
41'
46'
55'
77'
83'
85'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
10
Клаф
Зак
40
Полсен
Алекс
6
Пейн
Тим
14
Руфер
Алекс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Клаф ЗакПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
21 Хави ЛопеcЗащитник
-
26 Халлоран БенПолузащитник
-
23 Дьюзел ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
-
-
50 Steven Hall
-
Главный тренер: Carl Veart
- Основной состав
-
40 Полсен АлексВратарь
-
6 Пейн ТимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Руфер АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Данкан ДжекВратарь
-
26 Хьюз ИсаакЗащитник
-
19 Саттон СэмЗащитник
-
10 Болл ДэвидПолузащитник
-
-
-
23 Luke Supyk
-
Главный тренер: Giancarlo Italiano
История личных встреч
Аделаида Юнайтед
Веллингтон Феникс
25 матчей
84%
16%
21 победа 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
72%
32%
18 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
24%
20 побед 6 ничьих 0 побед
20 матчей
45%
55%
0 побед 9 ничьих 11 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 10 ничьих 9 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 8 ничьих 11 побед
45 матчей
46.7%
28.9%
24.4%
21 победа 13 ничьих 11 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
18 побед 18 ничьих 9 побед
Второй тайм
44.4%
31.1%
24.5%
20 побед 14 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
60
24
Голов в среднем за матч
2.4
1.2
Среднее время на гол
37
75
Всего голов
26
20
Голов в среднем за матч
1.3
0.8
Среднее время на гол
69
112
Всего голов
86
44
Голов в среднем за матч
1.91
0.98
Тотал матчей
2.5
42
Больше 93%
Меньше 7%
3
37
Больше 82%
Меньше 18%
8
25
Больше 56%
Меньше 44%
20
16
Больше 36%
Меньше 64%
29
5
Больше 11%
Меньше 89%
40
4
Больше 9%
Меньше 91%
41
1
Больше 2%
Меньше 98%
44
Среднее время на гол
47
92
Бомбардиры внутри турнира
Аделаида Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Клаф Зак
|5 (3)
|0.45
|Ибусуки Хироси
|4
|0.36
|Халлоран Бен
|3
|0.27
|Бернардо Эспиноса
|2
|0.18
|Nestor Irankunda
|1
|0.09
|_Luka Jovanovic
|1
|0.09
|Танниклифф Райан
|1
|0.09
|Анселл Николас
|1
|0.09
|Alexandar Popovic
|1
|0.09
|Musa Toure
|1
|0.09
|Giuseppe Bovalina
|1
|0.09
|Китто Райан
|0
|0
Веллингтон Феникс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барбарусес Костас
|6
|0.55
|Краев Божидар
|4
|0.36
|Завада Оскар
|4
|0.36
|Олд Бенжамин
|2
|0.18
|Пейн Тим
|1
|0.09
|Келли-Хилд Лукас
|0
|0
|Болл Дэвид
|0
|0
|Руфер Алекс
|0
|0
|Пеннингтон Николас
|0
|0
|Oskar van Hattum
|0
|0
Карточки
Аделаида Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nestor Irankunda
|3
|1
|Sanchez Cortes Isaias
|2
|0
|Танниклифф Райан
|2
|0
|Ибусуки Хироси
|2
|0
|Alexandar Popovic
|2
|0
|Panashe Madanha
|2
|0
|Уорленд Бен
|0
|1
|Хави Лопеc
|1
|0
|Дьюзел Люк
|1
|0
|Jonny Yull
|1
|0
|Musa Toure
|1
|0
|Карл Виарт
|1
|0
Веллингтон Феникс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Руфер Алекс
|4
|0
|Барбарусес Костас
|3
|0
|Пеннингтон Николас
|3
|0
|Краев Божидар
|2
|0
|Завада Оскар
|2
|0
|Саттон Сэм
|2
|0
|Пейн Тим
|1
|0
|Полсен Алекс
|1
|0
|Oskar van Hattum
|1
|0
|Сармэн Финн
|1
|0
|Келли-Хилд Лукас
|1
|0
Результаты матчей
Аделаида Юнайтед
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Веллингтон Феникс
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
3
3
Аделаида Юнайтед
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Веллингтон Феникс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
4
10
Аделаида Юнайтед
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Веллингтон Феникс
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
9
3
Упущенные победы
7
13
Голы по времени матча
Забито
14
7
4 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
2
14%
1
14%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
1
7%
1
14%
31-45
1
7%
2
29%
46-60
5
36%
1
14%
61-75
4
29%
2
29%
76-90
Пропущено
11
7
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
3
27%
2
29%
1-15
1
9%
1
14%
16-30
2
18%
1
14%
31-45
4
36%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
9%
2
29%
76-90
Забито
7
10
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
0
0%
1
10%
1-15
2
29%
1
10%
16-30
1
14%
1
10%
31-45
3
43%
2
20%
46-60
1
14%
2
20%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Пропущено
9
6
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
11%
2
33%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
11%
3
50%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Забито
21
17
7 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 6
3 Не забивали 3
2
10%
2
12%
1-15
3
14%
1
6%
16-30
2
10%
2
12%
31-45
4
19%
4
24%
46-60
6
29%
3
18%
61-75
4
19%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
20
13
10 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 6
4
20%
4
31%
1-15
4
20%
1
8%
16-30
2
10%
2
15%
31-45
5
25%
4
31%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
4
20%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
Аделаида Юнайтед
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 2:0 Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 1:0 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 0:2
Макартур - Аделаида Юнайтед 4:3 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 1:3 Аделаида Юнайтед - ФК Сидней 1:5 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 6:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 5:1 Норткоут Сити - Аделаида Юнайтед 0:2 Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 2:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:2 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 2:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:4 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 4:4 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 0:1 Аделаида Юнайтед - ФК Сидней 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 2:3
Веллингтон Феникс
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
ФК Сидней - Веллингтон Феникс 3:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Макартур - Веллингтон Феникс 0:3 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 0:3
Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 1:0 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 1:1 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 5:2 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 0:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 3:0 Пенинсула Пауэр - Веллингтон Феникс 1:2 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 2:0 Макартур - Веллингтон Феникс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 4:0 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 2:2 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 4:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:2 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 5:1 Веллингтон Феникс - ФК Сидней 1:0
Результаты матчей
Аделаида Юнайтед
Веллингтон Феникс
Точный счет
0:2
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
6:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
5:2
1 раз 20%
Точное количество голов
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
6
1 раз 17%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Точный счет
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
6:0
1 раз 9%
0:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
Точное количество голов
3
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
2
1 раз 9%
6
1 раз 9%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Аделаида Юнайтед
Веллингтон Феникс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
41
42
32
33
14
15
14
15
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
51
23
24
23
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
92
65
56
56
29
110
110
110
110
110
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|13 (1)
|Мельбурн Сити
|Макларен Джейми
|7 (1)
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|7
|Веллингтон Феникс
|Барбарусес Костас
|6 (3)
|Перт Глори
|Таггарт Адам
|6 (2)
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|1 4
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|5
|Перт Глори
|Кутрумбис Джон
|5
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|1 3
|Перт Глори
|Сусняр Александар
|1 3