Тур: 11. Стадион: Кэмпбеллтаун.
0:1
Второй тайм: 54'
Ход матча
9'
14'
Прогноз на матч от Liveresult
12
Курто
Филип
13
Вуйица
Иван
15
Беккас
Кирин
37
Jed
Drew
98
Жермен
Валер
14
Ингем
Дэйн
33
Mark
Natta
- Основной состав
-
12 Курто ФилипВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Вуйица ИванЗащитник
- Полузащитник
-
15 Беккас КиринПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Jed DrewПолузащитник
- Нападающий
-
98 Жермен ВалерНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
36 Аугла АлиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Lachlan Rose
-
16 Oliver Jones
-
-
Главный тренер: Mile Sterjovski
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Ингем ДэйнЗащитник
- Защитник
-
33 Mark NattaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Джеймс НоаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Justin Vidic
-
-
-
Главный тренер: Robert Stanton
История личных встреч
Макартур
Ньюкасл Джетс
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
8 матчей
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1.2
1.67
Среднее время на гол
75
54
Всего голов
5
7
Голов в среднем за матч
1.67
1.4
Среднее время на гол
54
64
Всего голов
11
12
Голов в среднем за матч
1.38
1.5
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
Среднее время на гол
65
60
Бомбардиры внутри турнира
Макартур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жермен Валер
|4
|0.36
|Миллар Мэттью
|4
|0.36
|Jake Hollman
|4
|0.36
|Давила Улисес
|2
|0.18
|Борджес Рафаэл
|1
|0.09
|Беккас Кирин
|1
|0.09
|Аугла Али
|1
|0.09
|Льюис Клейтон Рис
|0
|0
|Jed Drew
|0
|0
|Yianni Nicolaou
|0
|0
Ньюкасл Джетс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стамателопулос Апостолос
|7 (2)
|0.64
|Clayton Taylor
|4
|0.36
|Бухагьяр Трент
|3
|0.27
|Грозос Костандинос
|1
|0.09
|Archie Goodwin
|1
|0.09
|Mark Natta
|1
|0.09
|Justin Vidic
|1
|0.09
|Ингем Дэйн
|0
|0
|Дженкинсон Карл
|0
|0
|Бертомье Жезон
|0
|0
|Маурагис Лукас
|0
|0
|Thomas Aquilina
|0
|0
|Phillip Cancar
|0
|0
Карточки
Макартур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беккас Кирин
|4
|0
|Аспропотамитис Джонатан
|4
|0
|Льюис Клейтон Рис
|4
|0
|Yianni Nicolaou
|3
|0
|Юрман Мэттью
|2
|0
|Жермен Валер
|2
|0
|Давила Улисес
|2
|0
|Борджес Рафаэл
|2
|0
|Стерьовски Майл
|1
|0
|Да Силва Даниэль
|1
|0
|Аугла Али
|1
|0
|Jake Hollman
|1
|0
|Isaac Hovar
|1
|0
|Oliver Jones
|1
|0
Ньюкасл Джетс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стамателопулос Апостолос
|4
|1
|Маурагис Лукас
|3
|0
|Бухагьяр Трент
|2
|0
|Дженкинсон Карл
|1
|0
|Ингем Дэйн
|1
|0
|Пископо Рено
|1
|0
|Thomas Aquilina
|1
|0
|Phillip Cancar
|1
|0
Результаты матчей
Макартур
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Ньюкасл Джетс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
3
7
Макартур
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Ньюкасл Джетс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
7
6
Макартур
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Ньюкасл Джетс
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
9
2
Упущенные победы
10
13
Голы по времени матча
Забито
8
11
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
2
25%
3
27%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
13%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
4
50%
3
27%
76-90
Пропущено
7
13
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
3
23%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
4
31%
31-45
2
29%
2
15%
46-60
2
29%
3
23%
61-75
0
0%
1
8%
76-90
Забито
10
6
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 7
0
0%
1
17%
1-15
3
30%
3
50%
16-30
1
10%
1
17%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
4
40%
1
17%
76-90
Пропущено
10
6
2 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
20%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
20%
3
50%
46-60
1
10%
1
17%
61-75
5
50%
1
17%
76-90
Забито
18
17
7 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 6
1 Не забивали 1
2
11%
4
24%
1-15
4
22%
3
18%
16-30
1
6%
3
18%
31-45
2
11%
2
12%
46-60
1
6%
1
6%
61-75
8
44%
4
24%
76-90
Пропущено
17
19
5 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
2
12%
4
21%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
2
12%
4
21%
31-45
4
24%
5
26%
46-60
3
18%
4
21%
61-75
5
29%
29%
2
11%
76-90
Результаты последних матчей
Макартур
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 3:1 Перт Глори - Макартур 3:2 Макартур - Веллингтон Феникс 0:3 Себу ФК - Макартур 0:3
ФК Сидней - Макартур 0:2 Макартур - Аделаида Юнайтед 4:3 Макартур - Шан Юнайтед 4:0 Макартур - Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Сити - Макартур 3:3 Макартур - Пном Пень 5:0 Макартур - Вестерн Юнайтед 1:0 Централ Кост Маринерс - Макартур 1:2 Пном Пень - Макартур 3:0 Макартур - Брисбен Роар 1:1 Макартур - Себу ФК 8:2 Шан Юнайтед - Макартур 0:3 Кэмпбеллтаун Сити - Макартур 2:1 Перт Глори - Макартур 0:4 Макартур - Веллингтон Феникс 0:1 Мельбурн Виктори - Макартур 2:1
Ньюкасл Джетс
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 2:0 Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 3:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:2 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 0:3
Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 0:2 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 3:1 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 0:1 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 5:3 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 2:3 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 2:2 ФК Сидней - Ньюкасл Джетс 2:0 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 1:3 Ньюкасл Джетс - Макартур 2:1 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 3:0 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 1:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:2 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 2:4 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 2:1
Результаты матчей
Макартур
Ньюкасл Джетс
Точный счет
1:1
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
2:2
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
3:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
5:3
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 50%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
1:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
2:2
3 раза 30%
3:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Макартур
Ньюкасл Джетс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
31
14
31
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
33
14
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
91
55
64
28
28
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|6
|3
|2
|18 - 12
|21
|2.
|10
|5
|5
|0
|21 - 11
|20
|3.
|10
|5
|3
|2
|19 - 11
|18
|4.
|1:1
|11
|4
|4
|3
|18 - 19
|16
|5.
|10
|4
|3
|3
|21 - 17
|15
|6.
|10
|4
|2
|4
|21 - 17
|14
|7.
|10
|4
|2
|4
|16 - 23
|14
|8.
|11
|4
|2
|5
|22 - 19
|14
|9.
|1:1
|11
|3
|4
|4
|18 - 20
|13
|10.
|10
|4
|0
|6
|15 - 19
|12
|11.
|10
|2
|2
|6
|16 - 21
|8
|12.
|10
|2
|0
|8
|7 - 23
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|1
|1
|14 - 5
|13
|2.
|5
|4
|0
|1
|10 - 6
|12
|3.
|5
|3
|2
|0
|12 - 5
|11
|4.
|6
|3
|1
|2
|15 - 9
|10
|5.
|6
|3
|1
|2
|15 - 10
|10
|6.
|6
|3
|0
|3
|10 - 10
|9
|7.
|6
|2
|3
|1
|17 - 9
|9
|8.
|1:1
|6
|2
|3
|1
|8 - 9
|9
|9.
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|10.
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|11.
|1:1
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|12.
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|2
|3
|0
|9 - 6
|9
|2.
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|3.
|1:1
|7
|2
|2
|3
|12 - 14
|8
|4.
|1:1
|5
|2
|1
|2
|10 - 10
|7
|5.
|6
|2
|1
|3
|9 - 17
|7
|6.
|4
|2
|0
|2
|4 - 8
|6
|7.
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|8.
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|9.
|5
|1
|1
|3
|7 - 9
|4
|10.
|4
|1
|0
|3
|5 - 9
|3
|11.
|6
|1
|0
|5
|4 - 17
|3
|12.
|6
|0
|1
|5
|8 - 15
|1
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|13 (1)
|Мельбурн Сити
|Макларен Джейми
|7 (1)
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|7
|Веллингтон Феникс
|Барбарусес Костас
|6 (3)
|Перт Глори
|Таггарт Адам
|6 (2)
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|1 4
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|5
|Перт Глори
|Кутрумбис Джон
|5
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|1 3
|Перт Глори
|Сусняр Александар
|1 3