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  4. A-Лига 2023-2024
Тур: 11. Стадион: .
Макартур
0:1
Второй тайм: 54'
Ньюкасл Джетс
0'
0:1
9' Гол
Clayton Taylor
14' Желтая карточка
Юрман Мэттью
12
Курто
Филип
22
Yianni
Nicolaou
6
Ускок
Томислав
4
Юрман
Мэттью
13
Вуйица
Иван
17
Борджес
Рафаэл
15
Беккас
Кирин
23
Льюис
Клейтон
Рис
37
Jed
Drew
10
Давила
Улисес
98
Жермен
Валер
1
Скотт
Райан
14
Ингем
Дэйн
22
Phillip
Cancar
33
Mark
Natta
5
Маурагис
Лукас
17
Грозос
Костандинос
6
О'Нилл
Брэндон
19
Callum
Timmins
39
Thomas
Aquilina
13
Clayton
Taylor
7
Бухагьяр
Трент
Макартур
Ньюкасл Джетс

История личных встреч

Макартур
Ньюкасл Джетс

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

8 матчей

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

2:1
0:1
2:0
0:3
2:2
2:1
2:2
1:2

Голы

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1.2
1.67

Среднее время на гол

75
54

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

1.67
1.4

Среднее время на гол

54
64

Всего голов

11
12

Голов в среднем за матч

1.38
1.5

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

65
60

Бомбардиры внутри турнира

Макартур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жермен Валер 4 0.36
Миллар Мэттью 4 0.36
Jake Hollman 4 0.36
Давила Улисес 2 0.18
Борджес Рафаэл 1 0.09
Беккас Кирин 1 0.09
Аугла Али 1 0.09
Льюис Клейтон Рис 0 0
Jed Drew 0 0
Yianni Nicolaou 0 0
Ньюкасл Джетс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стамателопулос Апостолос 7 (2) 0.64
Clayton Taylor 4 0.36
Бухагьяр Трент 3 0.27
Грозос Костандинос 1 0.09
Archie Goodwin 1 0.09
Mark Natta 1 0.09
Justin Vidic 1 0.09
Ингем Дэйн 0 0
Дженкинсон Карл 0 0
Бертомье Жезон 0 0
Маурагис Лукас 0 0
Thomas Aquilina 0 0
Phillip Cancar 0 0

Карточки

Макартур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беккас Кирин 4 0
Аспропотамитис Джонатан 4 0
Льюис Клейтон Рис 4 0
Yianni Nicolaou 3 0
Юрман Мэттью 2 0
Жермен Валер 2 0
Давила Улисес 2 0
Борджес Рафаэл 2 0
Стерьовски Майл 1 0
Да Силва Даниэль 1 0
Аугла Али 1 0
Jake Hollman 1 0
Isaac Hovar 1 0
Oliver Jones 1 0
Ньюкасл Джетс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стамателопулос Апостолос 4 1
Маурагис Лукас 3 0
Бухагьяр Трент 2 0
Дженкинсон Карл 1 0
Ингем Дэйн 1 0
Пископо Рено 1 0
Thomas Aquilina 1 0
Phillip Cancar 1 0

Результаты матчей

Макартур
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Ньюкасл Джетс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

3
7
Макартур
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Ньюкасл Джетс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

7
6
Макартур
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Ньюкасл Джетс
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

9
2

Упущенные победы

10
13

Голы по времени матча

Забито

8
11
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
2
25%
3
27%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
13%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
4
50%
3
27%
76-90

Пропущено

7
13
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
3
23%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
4
31%
31-45
2
29%
2
15%
46-60
2
29%
3
23%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Забито

10
6
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 7
0
0%
1
17%
1-15
3
30%
3
50%
16-30
1
10%
1
17%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
4
40%
1
17%
76-90

Пропущено

10
6
2 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
20%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
20%
3
50%
46-60
1
10%
1
17%
61-75
5
50%
1
17%
76-90

Забито

18
17
7 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 6
1 Не забивали 1
2
11%
4
24%
1-15
4
22%
3
18%
16-30
1
6%
3
18%
31-45
2
11%
2
12%
46-60
1
6%
1
6%
61-75
8
44%
4
24%
76-90

Пропущено

17
19
5 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
2
12%
4
21%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
2
12%
4
21%
31-45
4
24%
5
26%
46-60
3
18%
4
21%
61-75
5
29%
29%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Макартур
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 3:1 Перт Глори - Макартур 3:2 Макартур - Веллингтон Феникс 0:3 Себу ФК - Макартур 0:3
ФК Сидней - Макартур 0:2 Макартур - Аделаида Юнайтед 4:3 Макартур - Шан Юнайтед 4:0 Макартур - Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Сити - Макартур 3:3 Макартур - Пном Пень 5:0 Макартур - Вестерн Юнайтед 1:0 Централ Кост Маринерс - Макартур 1:2 Пном Пень - Макартур 3:0 Макартур - Брисбен Роар 1:1 Макартур - Себу ФК 8:2 Шан Юнайтед - Макартур 0:3 Кэмпбеллтаун Сити - Макартур 2:1 Перт Глори - Макартур 0:4 Макартур - Веллингтон Феникс 0:1 Мельбурн Виктори - Макартур 2:1
Ньюкасл Джетс
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 2:0 Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 3:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:2 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 0:3
Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 0:2 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 3:1 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 0:1 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 5:3 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 2:3 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 2:2 ФК Сидней - Ньюкасл Джетс 2:0 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 1:3 Ньюкасл Джетс - Макартур 2:1 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 3:0 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 1:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:2 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 2:4 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 2:1

Результаты матчей

Макартур
Ньюкасл Джетс

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
2:2
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
3:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
5:3
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 50%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
2:2
3 раза 30%
3:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Макартур
Ньюкасл Джетс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
4
1.5
3
1
1
4
2.5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
3
3
1
4
2.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
9
1
5
5
1.5
6
4
2
8
2.5
2
8
1
9
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 11 6 3 2 18 - 12 21
2.
Мельбурн Виктори
 10 5 5 0 21 - 11 20
3.
Вестерн Сидней Уондерерс
 10 5 3 2 19 - 11 18
4.
Макартур
 1:1 11 4 4 3 18 - 19 16
5.
Мельбурн Сити
 10 4 3 3 21 - 17 15
6.
Централ Кост Маринерс
 10 4 2 4 21 - 17 14
7.
Брисбен Роар
 10 4 2 4 16 - 23 14
8.
Аделаида Юнайтед
 11 4 2 5 22 - 19 14
9.
Ньюкасл Джетс
 1:1 11 3 4 4 18 - 20 13
10.
ФК Сидней
 10 4 0 6 15 - 19 12
11.
Перт Глори
 10 2 2 6 16 - 21 8
12.
Вестерн Юнайтед
 10 2 0 8 7 - 23 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерн Сидней Уондерерс
 6 4 1 1 14 - 5 13
2.
Веллингтон Феникс
 5 4 0 1 10 - 6 12
3.
Мельбурн Виктори
 5 3 2 0 12 - 5 11
4.
Централ Кост Маринерс
 6 3 1 2 15 - 9 10
5.
Аделаида Юнайтед
 6 3 1 2 15 - 10 10
6.
ФК Сидней
 6 3 0 3 10 - 10 9
7.
Мельбурн Сити
 6 2 3 1 17 - 9 9
8.
Макартур
 1:1 6 2 3 1 8 - 9 9
9.
Перт Глори
 4 2 1 1 8 - 6 7
10.
Брисбен Роар
 4 2 1 1 7 - 6 7
11.
Ньюкасл Джетс
 1:1 4 1 2 1 6 - 6 5
12.
Вестерн Юнайтед
 4 1 0 3 3 - 6 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Виктори
 5 2 3 0 9 - 6 9
2.
Веллингтон Феникс
 6 2 3 1 8 - 6 9
3.
Ньюкасл Джетс
 1:1 7 2 2 3 12 - 14 8
4.
Макартур
 1:1 5 2 1 2 10 - 10 7
5.
Брисбен Роар
 6 2 1 3 9 - 17 7
6.
Мельбурн Сити
 4 2 0 2 4 - 8 6
7.
Вестерн Сидней Уондерерс
 4 1 2 1 5 - 6 5
8.
Централ Кост Маринерс
 4 1 1 2 6 - 8 4
9.
Аделаида Юнайтед
 5 1 1 3 7 - 9 4
10.
ФК Сидней
 4 1 0 3 5 - 9 3
11.
Вестерн Юнайтед
 6 1 0 5 4 - 17 3
12.
Перт Глори
 6 0 1 5 8 - 15 1
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мельбурн Виктори Форнароли Бруно 13 (1)
Мельбурн Сити Макларен Джейми 7 (1)
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 7
Веллингтон Феникс Барбарусес Костас 6 (3)
Перт Глори Таггарт Адам 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 1 4
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 5
Перт Глори Кутрумбис Джон 5
Мельбурн Виктори Родерик Миранда 1 3
Перт Глори Сусняр Александар 1 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 48'
    Г О О О О Л - Давила Улисес бьет в цель!
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 14'
    Юрман Мэттью получил желтую карточку от судьи
  • 9'
    Thomas Aquilina сделал результативную передачу.
  • 9'
    Г О О О О Л - Clayton Taylor бьет в цель!
  • Судья начинает матч
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Ничья
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