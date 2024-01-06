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  3. Австралия
  4. A-Лига 2023-2024
Тур: 11. Стадион: .
Вестерн Сидней Уондерерс
0:1
Перерыв
Централ Кост Маринерс
0'
0:1
25' Гол
Marco Tulio1
40
Jack
Gibson
31
Aidan
Simmons
6
Фильо
Марсело
33
Alex
Bonetig
19
Клисби
Джек
11
Юл
Валентино
25
Бриллант
Джошуа
21
Хендрикс
Йоррит
14
Nicolas
Milanovic
37
Alexander
Badolato
9
Антонссон
Маркус
20
Вукович
Дэнни
15
Роу
Сторм
23
Даниель
Холл
3
Brian
Kaltak
18
Jacob
Farrell
6
Балар
Максимильен
26
Brad
Tapp
10
Marco
Tulio1
4
Нисбет
Джошуа
11
Торрес
Анхель
9
Куол
Алоу
Вестерн Сидней Уондерерс
Централ Кост Маринерс

История личных встреч

Вестерн Сидней Уондерерс
Централ Кост Маринерс

22 матча

68.2%
31.8%
15 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

59.1%
31.8%
9.1%
13 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

59.1%
22.7%
18.2%
13 побед 5 ничьих 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 10 побед

33 матча

45.5%
30.3%
24.2%
15 побед 10 ничьих 8 побед

Первый тайм

39.4%
45.5%
15.1%
13 побед 15 ничьих 5 побед

Второй тайм

39.4%
30.3%
30.3%
13 побед 10 ничьих 10 побед

История матчей

2:0
2:2
0:3
2:2
2:0
2:2
0:1
1:1
1:3
2:1
3:1
2:0
2:0
1:2
0:2
2:2
0:2
1:4
1:1
4:1
1:2
0:2
1:0
0:0
0:0
2:0
2:1
2:0
1:1
0:2
0:1
0:2
0:0

Голы

Всего голов

23
23

Голов в среднем за матч

1.28
1.53

Среднее время на гол

70
58

Всего голов

16
18

Голов в среднем за матч

1.07
1

Среднее время на гол

84
90

Всего голов

39
41

Голов в среднем за матч

1.18
1.24

Тотал матчей

2.5
30
Больше 91%
Меньше 9%
3
27
Больше 82%
Меньше 18%
6
13
Больше 39%
Меньше 61%
20
8
Больше 24%
Меньше 76%
25
2
Больше 6%
Меньше 94%
31

Среднее время на гол

76
72

Бомбардиры внутри турнира

Вестерн Сидней Уондерерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Антонссон Маркус 5 (1) 0.45
Nicolas Milanovic 3 0.27
Юл Валентино 2 0.18
Брук Лаклан 2 0.18
Фильо Марсело 1 0.09
Бриллант Джошуа 1 0.09
Клисби Джек 1 0.09
Пирьес Дилан 1 0.09
Aidan Simmons 1 0.09
Расселл Тэйт 1 0.09
Zachary Sapsford 1 0.09
Хендрикс Йоррит 0 0
Боррьелло Брендон 0 0
Oscar Priestman 0 0
Клеур Габриэль 0 0
Marcus Younis 0 0
Централ Кост Маринерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Торрес Анхель 6 (1) 0.55
Marco Tulio1 5 (2) 0.45
Куол Алоу 4 0.36
Brian Kaltak 2 0.18
Роу Сторм 1 0.09
Jacob Farrell 1 0.09
Даниель Холл 1 0.09
William Wilson 1 0.09
Jing Lual 1 0.09
Нисбет Джошуа 0 0
Смит Ноа 0 0
Балар Максимильен 0 0

Карточки

Вестерн Сидней Уондерерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фильо Марсело 3 0
Nicolas Milanovic 3 0
Бриллант Джошуа 1 1
Клисби Джек 2 0
Хендрикс Йоррит 1 0
Шиклуна Дилан 1 0
Централ Кост Маринерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jacob Farrell 2 1
Куол Алоу 3 0
Christian Theoharous 2 0
Marco Tulio1 2 0
Mikael Rodrigues Brito 2 0
Балар Максимильен 2 0
Торрес Анхель 0 1
Harrison Steele 0 1
Даниель Холл 1 0
Роу Сторм 1 0
Brian Kaltak 1 0
Нисбет Джошуа 1 0
Смит Ноа 1 0
William Wilson 1 0

Результаты матчей

Вестерн Сидней Уондерерс
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Централ Кост Маринерс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
3
Вестерн Сидней Уондерерс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Централ Кост Маринерс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

5
13
Вестерн Сидней Уондерерс
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Централ Кост Маринерс
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

8
16

Голы по времени матча

Забито

14
6
8 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 8
4
29%
0
0%
1-15
1
7%
1
17%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
3
21%
3
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
21%
2
33%
76-90

Пропущено

5
8
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
20%
1
13%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
1
20%
2
25%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Забито

5
15
0 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 4
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
0
0%
5
33%
31-45
1
20%
1
7%
46-60
2
40%
1
7%
61-75
2
40%
4
27%
76-90

Пропущено

6
9
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
2
22%
16-30
1
17%
2
22%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
2
22%
76-90

Забито

19
21
8 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
4
21%
1
5%
1-15
1
5%
4
19%
16-30
3
16%
5
24%
31-45
4
21%
4
19%
46-60
2
11%
1
5%
61-75
5
26%
6
29%
76-90

Пропущено

11
17
7 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
3
27%
1
6%
1-15
2
18%
2
12%
16-30
2
18%
3
18%
31-45
1
9%
4
24%
46-60
1
9%
2
12%
61-75
2
18%
5
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Вестерн Сидней Уондерерс
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 3:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 3:4
Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 ФК Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 2:0 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 5:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 0:0 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 4:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 5:1 Флорит Афина - Вестерн Сидней Уондерерс 1:6 Вестерн Сидней Уондерерс - ФК Сидней 1:2 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 4:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 2:1 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 2:3 ФК Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:4
Централ Кост Маринерс
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Централ Кост Маринерс - Перт Глори 4:2 Брисбен Роар - Централ Кост Маринерс 0:3 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 3:3 Сталлион Лагуна - Централ Кост Маринерс 0:3
Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 4:0 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 2:2 Централ Кост Маринерс - Теренггану 1:1 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 3:1 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 1:2 Бали Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:2 Перт Глори - Централ Кост Маринерс 2:0 Централ Кост Маринерс - Макартур 1:2 Централ Кост Маринерс - Бали Юнайтед 6:3 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 3:0 Централ Кост Маринерс - Сталлион Лагуна 9:1 Теренггану - Централ Кост Маринерс 1:0 ФК Сидней - Централ Кост Маринерс 3:3 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 1:6 Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 2:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:2

Результаты матчей

Вестерн Сидней Уондерерс
Централ Кост Маринерс

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
1:2
2 раза 33%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%

Точное количество голов

3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
2 раза 33%
4
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

2:2
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
2 раза 50%
3
2 раза 50%

Точный счет

2:0
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
1:2
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%

Точное количество голов

2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
5
1 раз 10%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
4
2 раза 20%
2
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Вестерн Сидней Уондерерс
Централ Кост Маринерс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
1.5
4
2
3
3
2.5
3
3
1
5
3.5
2
4
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
2
2
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
8
2
6
4
1.5
6
4
3
7
2.5
5
5
1
9
3.5
2
8
1
9
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 11 6 3 2 18 - 12 21
2.
Мельбурн Виктори
 10 5 5 0 21 - 11 20
3.
Вестерн Сидней Уондерерс
 0:1 11 5 3 3 19 - 12 18
4.
Централ Кост Маринерс
 1:0 11 5 2 4 22 - 17 17
5.
Макартур
 11 4 4 3 18 - 19 16
6.
Мельбурн Сити
 10 4 3 3 21 - 17 15
7.
Брисбен Роар
 10 4 2 4 16 - 23 14
8.
Аделаида Юнайтед
 11 4 2 5 22 - 19 14
9.
Ньюкасл Джетс
 11 3 4 4 18 - 20 13
10.
ФК Сидней
 10 4 0 6 15 - 19 12
11.
Перт Глори
 10 2 2 6 16 - 21 8
12.
Вестерн Юнайтед
 10 2 0 8 7 - 23 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерн Сидней Уондерерс
 0:1 7 4 1 2 14 - 6 13
2.
Веллингтон Феникс
 5 4 0 1 10 - 6 12
3.
Мельбурн Виктори
 5 3 2 0 12 - 5 11
4.
Централ Кост Маринерс
 1:0 6 3 1 2 15 - 9 10
5.
Аделаида Юнайтед
 6 3 1 2 15 - 10 10
6.
ФК Сидней
 6 3 0 3 10 - 10 9
7.
Мельбурн Сити
 6 2 3 1 17 - 9 9
8.
Макартур
 6 2 3 1 8 - 9 9
9.
Перт Глори
 4 2 1 1 8 - 6 7
10.
Брисбен Роар
 4 2 1 1 7 - 6 7
11.
Ньюкасл Джетс
 4 1 2 1 6 - 6 5
12.
Вестерн Юнайтед
 4 1 0 3 3 - 6 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Виктори
 5 2 3 0 9 - 6 9
2.
Веллингтон Феникс
 6 2 3 1 8 - 6 9
3.
Ньюкасл Джетс
 7 2 2 3 12 - 14 8
4.
Макартур
 5 2 1 2 10 - 10 7
5.
Централ Кост Маринерс
 1:0 5 2 1 2 7 - 8 7
6.
Брисбен Роар
 6 2 1 3 9 - 17 7
7.
Мельбурн Сити
 4 2 0 2 4 - 8 6
8.
Вестерн Сидней Уондерерс
 0:1 4 1 2 1 5 - 6 5
9.
Аделаида Юнайтед
 5 1 1 3 7 - 9 4
10.
ФК Сидней
 4 1 0 3 5 - 9 3
11.
Вестерн Юнайтед
 6 1 0 5 4 - 17 3
12.
Перт Глори
 6 0 1 5 8 - 15 1
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мельбурн Виктори Форнароли Бруно 13 (1)
Мельбурн Сити Макларен Джейми 7 (1)
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 7
Веллингтон Феникс Барбарусес Костас 6 (3)
Перт Глори Таггарт Адам 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 1 4
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 5
Перт Глори Кутрумбис Джон 5
Мельбурн Виктори Родерик Миранда 1 3
Перт Глори Сусняр Александар 1 3
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    Нисбет Джошуа сделал результативную передачу.
  • 25'
    Г О О О О Л - Marco Tulio бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вестерн Сидней Уондерерс
Ничья
Централ Кост Маринерс
6.70
4.17
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3.80
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Централ Кост Маринерс онлайн

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Вестерн Сидней Уондерерс
Централ Кост Маринерс
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