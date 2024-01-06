Тур: 11. Стадион: CommBank Stadium.
0:1
Конец матча
0'
0:1
25' ГолMarco Tulio1
73' Желтая карточкаOscar Priestman
77' Желтая карточкаJacob Farrell
81' Желтая карточкаНинкович Милош
90'+5
Ход матча
25'
0:1
73'
77'
81'
Прогноз на матч от Liveresult
-
10.50 Точный счёт – 2:1
-
-
33
Alex
Bonetig
19
Клисби
Джек
11
Юл
Валентино
15
Роу
Сторм
23
Даниель
Холл
26
Brad
Tapp
10
Marco
Tulio1
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Alex BonetigЗащитник
-
19 Клисби ДжекЗащитник
-
11 Юл ВалентиноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Расселл ТэйтЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Брук ЛакланПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Рудан Марк
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Роу СтормЗащитник
-
23 Даниель ХоллЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Brad TappПолузащитник
-
10 Marco Tulio1Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
-
-
17 Jing Lual
-
33 Nathan Paull
-
-
-
Главный тренер: Mark Jackson
История личных встреч
Вестерн Сидней Уондерерс
Централ Кост Маринерс
22 матча
68.2%
31.8%
15 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
59.1%
31.8%
9.1%
13 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
59.1%
22.7%
18.2%
13 побед 5 ничьих 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 10 побед
33 матча
45.5%
30.3%
24.2%
15 побед 10 ничьих 8 побед
Первый тайм
39.4%
45.5%
15.1%
13 побед 15 ничьих 5 побед
Второй тайм
39.4%
30.3%
30.3%
13 побед 10 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
23
Голов в среднем за матч
1.28
1.53
Среднее время на гол
70
58
Всего голов
16
18
Голов в среднем за матч
1.07
1
Среднее время на гол
84
90
Всего голов
39
41
Голов в среднем за матч
1.18
1.24
Тотал матчей
2.5
30
Больше 91%
Меньше 9%
3
27
Больше 82%
Меньше 18%
6
13
Больше 39%
Меньше 61%
20
8
Больше 24%
Меньше 76%
25
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
Среднее время на гол
76
72
Бомбардиры внутри турнира
Вестерн Сидней Уондерерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Антонссон Маркус
|5 (1)
|0.45
|Nicolas Milanovic
|3
|0.27
|Юл Валентино
|2
|0.18
|Брук Лаклан
|2
|0.18
|Фильо Марсело
|1
|0.09
|Бриллант Джошуа
|1
|0.09
|Клисби Джек
|1
|0.09
|Пирьес Дилан
|1
|0.09
|Aidan Simmons
|1
|0.09
|Расселл Тэйт
|1
|0.09
|Zachary Sapsford
|1
|0.09
|Хендрикс Йоррит
|0
|0
|Боррьелло Брендон
|0
|0
|Oscar Priestman
|0
|0
|Клеур Габриэль
|0
|0
|Marcus Younis
|0
|0
Централ Кост Маринерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Торрес Анхель
|6 (1)
|0.55
|Marco Tulio1
|5 (2)
|0.45
|Куол Алоу
|4
|0.36
|Brian Kaltak
|2
|0.18
|Роу Сторм
|1
|0.09
|Jacob Farrell
|1
|0.09
|Даниель Холл
|1
|0.09
|William Wilson
|1
|0.09
|Jing Lual
|1
|0.09
|Нисбет Джошуа
|0
|0
|Смит Ноа
|0
|0
|Балар Максимильен
|0
|0
Карточки
Вестерн Сидней Уондерерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фильо Марсело
|3
|0
|Nicolas Milanovic
|3
|0
|Бриллант Джошуа
|1
|1
|Клисби Джек
|2
|0
|Нинкович Милош
|1
|0
|Хендрикс Йоррит
|1
|0
|Шиклуна Дилан
|1
|0
|Oscar Priestman
|1
|0
Централ Кост Маринерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jacob Farrell
|3
|1
|Куол Алоу
|3
|0
|Christian Theoharous
|2
|0
|Marco Tulio1
|2
|0
|Mikael Rodrigues Brito
|2
|0
|Балар Максимильен
|2
|0
|Торрес Анхель
|0
|1
|Harrison Steele
|0
|1
|Даниель Холл
|1
|0
|Роу Сторм
|1
|0
|Brian Kaltak
|1
|0
|Нисбет Джошуа
|1
|0
|Смит Ноа
|1
|0
|William Wilson
|1
|0
Результаты матчей
Вестерн Сидней Уондерерс
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Централ Кост Маринерс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
3
3
Вестерн Сидней Уондерерс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Централ Кост Маринерс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
5
13
Вестерн Сидней Уондерерс
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Централ Кост Маринерс
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
8
16
Голы по времени матча
Забито
14
7
8 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
4
29%
0
0%
1-15
1
7%
2
29%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
3
21%
3
43%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
21%
2
29%
76-90
Пропущено
6
8
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
17%
1
13%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
1
17%
2
25%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Забито
5
15
0 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 5
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
0
0%
5
33%
31-45
1
20%
1
7%
46-60
2
40%
1
7%
61-75
2
40%
4
27%
76-90
Пропущено
6
9
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
2
22%
16-30
1
17%
2
22%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
2
22%
76-90
Забито
19
22
8 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 5
3 Не забивали 2
4
21%
1
5%
1-15
1
5%
5
23%
16-30
3
16%
5
23%
31-45
4
21%
4
18%
46-60
2
11%
1
5%
61-75
5
26%
6
27%
76-90
Пропущено
12
17
8 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
3
25%
1
6%
1-15
3
25%
2
12%
16-30
2
17%
3
18%
31-45
1
8%
4
24%
46-60
1
8%
2
12%
61-75
2
17%
5
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Вестерн Сидней Уондерерс
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 3:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 3:4
Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 ФК Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 2:0 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 5:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 0:0 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 4:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 5:1 Флорит Афина - Вестерн Сидней Уондерерс 1:6 Вестерн Сидней Уондерерс - ФК Сидней 1:2 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 4:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 2:1 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 2:3 ФК Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:4
Централ Кост Маринерс
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Централ Кост Маринерс - Перт Глори 4:2 Брисбен Роар - Централ Кост Маринерс 0:3 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 3:3 Сталлион Лагуна - Централ Кост Маринерс 0:3
Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 4:0 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 2:2 Централ Кост Маринерс - Теренггану 1:1 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 3:1 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 1:2 Бали Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:2 Перт Глори - Централ Кост Маринерс 2:0 Централ Кост Маринерс - Макартур 1:2 Централ Кост Маринерс - Бали Юнайтед 6:3 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 3:0 Централ Кост Маринерс - Сталлион Лагуна 9:1 Теренггану - Централ Кост Маринерс 1:0 ФК Сидней - Централ Кост Маринерс 3:3 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 1:6 Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 2:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:2
Результаты матчей
Вестерн Сидней Уондерерс
Централ Кост Маринерс
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
1:2
2 раза 33%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
2 раза 33%
4
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
2:2
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Точный счет
0:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
1:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
5
1 раз 9%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
4
2 раза 18%
2
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Вестерн Сидней Уондерерс
Централ Кост Маринерс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
43
42
34
33
16
24
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
32
22
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
92
65
65
38
56
110
29
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|6
|3
|2
|18 - 12
|21
|2.
|1:1
|11
|5
|6
|0
|22 - 12
|21
|3.
|11
|5
|3
|3
|19 - 12
|18
|4.
|11
|5
|2
|4
|22 - 17
|17
|5.
|11
|4
|4
|3
|18 - 19
|16
|6.
|10
|4
|3
|3
|21 - 17
|15
|7.
|11
|5
|0
|6
|17 - 20
|15
|8.
|11
|4
|2
|5
|22 - 19
|14
|9.
|11
|4
|2
|5
|17 - 25
|14
|10.
|11
|3
|4
|4
|18 - 20
|13
|11.
|1:1
|11
|2
|3
|6
|17 - 22
|9
|12.
|10
|2
|0
|8
|7 - 23
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|4
|1
|2
|14 - 6
|13
|2.
|5
|4
|0
|1
|10 - 6
|12
|3.
|1:1
|5
|3
|2
|0
|12 - 5
|11
|4.
|6
|3
|1
|2
|15 - 9
|10
|5.
|6
|3
|1
|2
|15 - 10
|10
|6.
|6
|3
|0
|3
|10 - 10
|9
|7.
|6
|2
|3
|1
|17 - 9
|9
|8.
|6
|2
|3
|1
|8 - 9
|9
|9.
|1:1
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|10.
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|11.
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|12.
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|6
|2
|4
|0
|10 - 7
|10
|2.
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|3.
|7
|2
|2
|3
|12 - 14
|8
|4.
|5
|2
|1
|2
|10 - 10
|7
|5.
|5
|2
|1
|2
|7 - 8
|7
|6.
|6
|2
|1
|3
|9 - 17
|7
|7.
|4
|2
|0
|2
|4 - 8
|6
|8.
|5
|2
|0
|3
|7 - 10
|6
|9.
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|10.
|5
|1
|1
|3
|7 - 9
|4
|11.
|6
|1
|0
|5
|4 - 17
|3
|12.
|1:1
|6
|0
|1
|5
|8 - 15
|1
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|13 (1)
|Перт Глори
|Таггарт Адам
|7 (2)
|Мельбурн Сити
|Макларен Джейми
|7 (1)
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|7
|Веллингтон Феникс
|Барбарусес Костас
|6 (3)
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|1 4
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|5
|Перт Глори
|Кутрумбис Джон
|5
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|1 3
|Перт Глори
|Сусняр Александар
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
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10.50 Точный счёт – 2:1
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