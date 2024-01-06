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  3. Австралия
  4. A-Лига 2023-2024
Тур: 11. Стадион: .
Брисбен Роар
1:2
Конец матча
ФК Сидней
0'
0:1
1' Гол
Fabio da Silva2
32' Желтая карточка
О'Ши Джеймс
0:2
41' Гол
Fabio da Silva2
1:2
45' Гол
Милеуснич Никола
73' Желтая карточка
Берджесс Макс
74' Желтая карточка
James Nikolovski
90' Желтая карточка
Кинг Джоэл
90'+6
1
Фрик
Мэклин
19
Хинджерт
Джек
27
Трюин
Кай
5
Олдред
Том
35
Louis
Zabala
12
Гомулка
Тарас
7
Беренгер
Флорен
26
О'Ши
Джеймс
10
Милеуснич
Никола
22
Alex
Parson
11
Jez
Lofthouse
1
Рэдмейн
Эндрю
23
Грант
Райан
15
Габриэл
Барбоза
6
Родуэлл
Джек
16
Кинг
Джоэл
26
Брэттан
Люк
8
Гирдвуд-Райх
Джейк
10
Лолли
Джо
25
Кучарски
Джейден
11
Мак
Роберт
9
Fabio
da
Silva2
Брисбен Роар
ФК Сидней

История личных встреч

Брисбен Роар
ФК Сидней

23 матча

78.3%
21.7%
3.5527136788005E-15%
18 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

69.6%
34.8%
16 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

60.9%
26.1%
13%
14 побед 6 ничьих 0 побед

22 матча

27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 16 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 10 ничьих 11 побед

Второй тайм

40.9%
59.1%
0 побед 9 ничьих 16 побед

45 матчей

40%
24.4%
35.6%
18 побед 11 ничьих 16 побед

Первый тайм

35.6%
40%
24.4%
16 побед 18 ничьих 11 побед

Второй тайм

31.1%
33.3%
35.6%
14 побед 15 ничьих 16 побед

История матчей

3:0
К
3:1
0:2
1:1
3:1
3:1
1:1
КФ
1:0
0:2
1:1
0:0
1:1
1:0
5:1
КФ
0:2
1:3
2:1
2:1
1:2
0:3
3:1
0:0
2:0
1:1
3:2
1:3
0:0
5:4
0:0
0:2
1:1
2:5
4:0
3:1
2:1
4:2
ХАЛ
2:1
ХАЛ
2:0
ХАЛ
0:2
ХАЛ
0:1
ХАЛ
1:1
ХАЛ
1:0
ХАЛ
1:0
ХАЛ
2:1
ХАЛ
1:0

Голы

Всего голов

34
29

Голов в среднем за матч

1.55
1.26

Среднее время на гол

58
71

Всего голов

36
24

Голов в среднем за матч

1.57
1.09

Среднее время на гол

57
82

Всего голов

70
53

Голов в среднем за матч

1.56
1.18

Тотал матчей

2.5
41
Больше 91%
Меньше 9%
4
35
Больше 78%
Меньше 22%
10
21
Больше 47%
Меньше 53%
24
13
Больше 29%
Меньше 71%
32
5
Больше 11%
Меньше 89%
40
4
Больше 9%
Меньше 91%
41
2
Больше 4%
Меньше 96%
43
1
Больше 2%
Меньше 98%
44
1
Больше 2%
Меньше 98%
44

Среднее время на гол

57
76

Бомбардиры внутри турнира

Брисбен Роар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Милеуснич Никола 4 0.36
О'Ши Джеймс 4 (2) 0.36
Хор Генри 3 0.27
Беренгер Флорен 2 0.18
Thomas Waddingham 1 0.09
Хинджерт Джек 1 0.09
Jez Lofthouse 1 0.09
Rylan Brownlie 1 0.09
Joe Caletti 0 0
Antonee Burke-Gilroy 0 0
Трюин Кай 0 0
ФК Сидней
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лолли Джо 5 0.45
Fabio da Silva2 5 0.45
Кучарски Джейден 2 0.18
Мак Роберт 2 0.18
Родуэлл Джек 1 0.09
Грант Райан 1 0.09
Брэттан Люк 0 0
Гирдвуд-Райх Джейк 0 0

Карточки

Брисбен Роар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
О'Ши Джеймс 3 0
Joe Caletti 1 1
Невилл Скотт 2 0
Jez Lofthouse 2 0
Хинджерт Джек 1 0
Олдред Том 1 0
Милеуснич Никола 1 0
Antonee Burke-Gilroy 1 0
Армиенто Карло 1 0
Фрик Мэклин 1 0
Louis Zabala 1 0
James Nikolovski 1 0
ФК Сидней
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кинг Джоэл 3 0
Вуд Патрик 3 0
Грант Райан 2 0
Берджесс Макс 2 0
Гирдвуд-Райх Джейк 2 0
Рэдмейн Эндрю 0 1
Стив Корика 1 0
Родуэлл Джек 1 0
Брэттан Люк 1 0
Мак Роберт 1 0
Fabio da Silva2 1 0
Кортни-Перкинс Джордан 1 0
Кучарски Джейден 1 0
Nathan Amanatidis 1 0

Результаты матчей

Брисбен Роар
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
ФК Сидней
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

3
0
Брисбен Роар
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
ФК Сидней
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

15
5

Упущенные победы

5
9
Брисбен Роар
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
ФК Сидней
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

16
7

Упущенные победы

8
9

Голы по времени матча

Забито

8
7
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
3
38%
3
43%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
3
43%
31-45
2
25%
1
14%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
10
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
13%
1
10%
1-15
1
13%
3
30%
16-30
1
13%
2
20%
31-45
2
25%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Забито

9
9
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 8
1
11%
1
11%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
1
11%
3
33%
31-45
3
33%
1
11%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Пропущено

17
11
6 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
2
12%
1
9%
1-15
1
6%
1
9%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
2
12%
3
27%
61-75
5
29%
29%
6
55%
76-90

Забито

17
16
8 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 4
1 Не забивали 6
4
24%
4
25%
1-15
2
12%
1
6%
16-30
2
12%
6
38%
31-45
5
29%
29%
2
13%
46-60
4
24%
0
0%
61-75
0
0%
3
19%
76-90

Пропущено

25
21
9 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
3
12%
2
10%
1-15
2
8%
4
19%
16-30
4
16%
2
10%
31-45
6
24%
3
14%
46-60
2
8%
4
19%
61-75
8
32%
6
29%
76-90

Результаты последних матчей

Брисбен Роар
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Мельбурн Сити - Брисбен Роар 8:1 Брисбен Роар - Централ Кост Маринерс 0:3 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 0:2
Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 1:2 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 5:2 Брисбен Роар - ФК Сидней 3:0 Макартур - Брисбен Роар 1:1 ФК Сидней - Брисбен Роар 3:1 Мельбурн Найтс - Брисбен Роар 0:1 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 4:2 Сидней Юнайтед 58 - Брисбен Роар 0:5 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 2:3 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:1 Брисбен Роар - ФК Сидней 0:2 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 2:2 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 3:0 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 4:1
ФК Сидней
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
ФК Сидней - Веллингтон Феникс 3:1 ФК Сидней - Вестерн Юнайтед 4:2 Мельбурн Виктори - ФК Сидней 3:0 ФК Сидней - Макартур 0:2
ФК Сидней - Перт Глори 3:2 ФК Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Аделаида Юнайтед - ФК Сидней 1:5 Мельбурн Сити - ФК Сидней 2:0 Брисбен Роар - ФК Сидней 3:0 ФК Сидней - Мельбурн Виктори 0:2 ФК Сидней - Брисбен Роар 3:1 Мельбурн Сити - ФК Сидней 1:2 ФК Сидней - Вестерн Юнайтед 3:0 АПИА Лейхардт Тайгерз - ФК Сидней 0:2 ФК Сидней - Централ Кост Маринерс 3:3 Мельбурн Сити - ФК Сидней 4:0 ФК Сидней - Мельбурн Сити 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - ФК Сидней 1:2 ФК Сидней - Ньюкасл Джетс 2:0 Брисбен Роар - ФК Сидней 0:2

Результаты матчей

Брисбен Роар
ФК Сидней

Точный счет

0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
3 раза 50%
3
2 раза 33%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
8:1
1 раз 17%
3:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
3 раза 50%
0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Точный счет

1:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
8:1
1 раз 9%
0:2
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%

Точное количество голов

2
5 раз 45%
1
4 раза 36%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
0
6 раз 55%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Брисбен Роар
ФК Сидней

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
3
3
2
1.5
3
3
1
4
2.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
5
6
6
5
1.5
5
6
1
10
2.5
4
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 11 6 3 2 18 - 12 21
2.
Мельбурн Виктори
 1:1 11 5 6 0 22 - 12 21
3.
Вестерн Сидней Уондерерс
 11 5 3 3 19 - 12 18
4.
Централ Кост Маринерс
 11 5 2 4 22 - 17 17
5.
Макартур
 11 4 4 3 18 - 19 16
6.
Мельбурн Сити
 10 4 3 3 21 - 17 15
7.
ФК Сидней
 11 5 0 6 17 - 20 15
8.
Аделаида Юнайтед
 11 4 2 5 22 - 19 14
9.
Брисбен Роар
 11 4 2 5 17 - 25 14
10.
Ньюкасл Джетс
 11 3 4 4 18 - 20 13
11.
Перт Глори
 1:1 11 2 3 6 17 - 22 9
12.
Вестерн Юнайтед
 10 2 0 8 7 - 23 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерн Сидней Уондерерс
 7 4 1 2 14 - 6 13
2.
Веллингтон Феникс
 5 4 0 1 10 - 6 12
3.
Мельбурн Виктори
 1:1 5 3 2 0 12 - 5 11
4.
Централ Кост Маринерс
 6 3 1 2 15 - 9 10
5.
Аделаида Юнайтед
 6 3 1 2 15 - 10 10
6.
ФК Сидней
 6 3 0 3 10 - 10 9
7.
Мельбурн Сити
 6 2 3 1 17 - 9 9
8.
Макартур
 6 2 3 1 8 - 9 9
9.
Перт Глори
 1:1 5 2 2 1 9 - 7 8
10.
Брисбен Роар
 5 2 1 2 8 - 8 7
11.
Ньюкасл Джетс
 4 1 2 1 6 - 6 5
12.
Вестерн Юнайтед
 4 1 0 3 3 - 6 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Виктори
 1:1 6 2 4 0 10 - 7 10
2.
Веллингтон Феникс
 6 2 3 1 8 - 6 9
3.
Ньюкасл Джетс
 7 2 2 3 12 - 14 8
4.
Макартур
 5 2 1 2 10 - 10 7
5.
Централ Кост Маринерс
 5 2 1 2 7 - 8 7
6.
Брисбен Роар
 6 2 1 3 9 - 17 7
7.
Мельбурн Сити
 4 2 0 2 4 - 8 6
8.
ФК Сидней
 5 2 0 3 7 - 10 6
9.
Вестерн Сидней Уондерерс
 4 1 2 1 5 - 6 5
10.
Аделаида Юнайтед
 5 1 1 3 7 - 9 4
11.
Вестерн Юнайтед
 6 1 0 5 4 - 17 3
12.
Перт Глори
 1:1 6 0 1 5 8 - 15 1
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мельбурн Виктори Форнароли Бруно 13 (1)
Перт Глори Таггарт Адам 7 (2)
Мельбурн Сити Макларен Джейми 7 (1)
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 7
Веллингтон Феникс Барбарусес Костас 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 1 4
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 5
Перт Глори Кутрумбис Джон 5
Мельбурн Виктори Родерик Миранда 1 3
Перт Глори Сусняр Александар 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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