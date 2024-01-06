Тур: 11. Стадион: Kayo Stadium.
1:2
Конец матча
0'
0:1
1' ГолFabio da Silva2
32' Желтая карточкаО'Ши Джеймс
0:2
41' ГолFabio da Silva2
1:2
45' ГолМилеуснич Никола
73' Желтая карточкаБерджесс Макс
74' Желтая карточкаJames Nikolovski
90' Желтая карточкаКинг Джоэл
90'+6
Ход матча
1'
32'
41'
0:2
45'
73'
74'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
27
Трюин
Кай
35
Louis
Zabala
26
О'Ши
Джеймс
22
Alex
Parson
23
Грант
Райан
16
Кинг
Джоэл
26
Брэттан
Люк
10
Лолли
Джо
11
Мак
Роберт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 Трюин КайЗащитник
- Защитник
-
35 Louis ZabalaЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 О'Ши ДжеймсПолузащитник
- Нападающий
-
22 Alex ParsonНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Matt ActonВратарь
- Полузащитник
-
-
-
18 Shae Cahill
-
-
99 Ayom Majok
-
Главный тренер: Ben Cahn
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Грант РайанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Кинг ДжоэлЗащитник
-
26 Брэттан ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Лолли ДжоПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Мак РобертПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Вуд ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Уфук Талай
История личных встреч
Брисбен Роар
ФК Сидней
23 матча
78.3%
21.7%
3.5527136788005E-15%
18 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
69.6%
34.8%
16 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
60.9%
26.1%
13%
14 побед 6 ничьих 0 побед
22 матча
27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 16 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 10 ничьих 11 побед
Второй тайм
40.9%
59.1%
0 побед 9 ничьих 16 побед
45 матчей
40%
24.4%
35.6%
18 побед 11 ничьих 16 побед
Первый тайм
35.6%
40%
24.4%
16 побед 18 ничьих 11 побед
Второй тайм
31.1%
33.3%
35.6%
14 побед 15 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
34
29
Голов в среднем за матч
1.55
1.26
Среднее время на гол
58
71
Всего голов
36
24
Голов в среднем за матч
1.57
1.09
Среднее время на гол
57
82
Всего голов
70
53
Голов в среднем за матч
1.56
1.18
Тотал матчей
2.5
41
Больше 91%
Меньше 9%
4
35
Больше 78%
Меньше 22%
10
21
Больше 47%
Меньше 53%
24
13
Больше 29%
Меньше 71%
32
5
Больше 11%
Меньше 89%
40
4
Больше 9%
Меньше 91%
41
2
Больше 4%
Меньше 96%
43
1
Больше 2%
Меньше 98%
44
1
Больше 2%
Меньше 98%
44
Среднее время на гол
57
76
Бомбардиры внутри турнира
Брисбен Роар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Милеуснич Никола
|4
|0.36
|О'Ши Джеймс
|4 (2)
|0.36
|Хор Генри
|3
|0.27
|Беренгер Флорен
|2
|0.18
|Thomas Waddingham
|1
|0.09
|Хинджерт Джек
|1
|0.09
|Jez Lofthouse
|1
|0.09
|Rylan Brownlie
|1
|0.09
|Joe Caletti
|0
|0
|Antonee Burke-Gilroy
|0
|0
|Трюин Кай
|0
|0
ФК Сидней
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лолли Джо
|5
|0.45
|Fabio da Silva2
|5
|0.45
|Кучарски Джейден
|2
|0.18
|Мак Роберт
|2
|0.18
|Родуэлл Джек
|1
|0.09
|Грант Райан
|1
|0.09
|Брэттан Люк
|0
|0
|Гирдвуд-Райх Джейк
|0
|0
Карточки
Брисбен Роар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|О'Ши Джеймс
|3
|0
|Joe Caletti
|1
|1
|Невилл Скотт
|2
|0
|Jez Lofthouse
|2
|0
|Хинджерт Джек
|1
|0
|Олдред Том
|1
|0
|Милеуснич Никола
|1
|0
|Antonee Burke-Gilroy
|1
|0
|Армиенто Карло
|1
|0
|Фрик Мэклин
|1
|0
|Louis Zabala
|1
|0
|James Nikolovski
|1
|0
ФК Сидней
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кинг Джоэл
|3
|0
|Вуд Патрик
|3
|0
|Грант Райан
|2
|0
|Берджесс Макс
|2
|0
|Гирдвуд-Райх Джейк
|2
|0
|Рэдмейн Эндрю
|0
|1
|Стив Корика
|1
|0
|Родуэлл Джек
|1
|0
|Брэттан Люк
|1
|0
|Мак Роберт
|1
|0
|Fabio da Silva2
|1
|0
|Кортни-Перкинс Джордан
|1
|0
|Кучарски Джейден
|1
|0
|Nathan Amanatidis
|1
|0
Результаты матчей
Брисбен Роар
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
ФК Сидней
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
3
0
Брисбен Роар
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
ФК Сидней
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
15
5
Упущенные победы
5
9
Брисбен Роар
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
ФК Сидней
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
16
7
Упущенные победы
8
9
Голы по времени матча
Забито
8
7
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
3
38%
3
43%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
3
43%
31-45
2
25%
1
14%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
8
10
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
13%
1
10%
1-15
1
13%
3
30%
16-30
1
13%
2
20%
31-45
2
25%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Забито
9
9
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 8
1
11%
1
11%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
1
11%
3
33%
31-45
3
33%
1
11%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Пропущено
17
11
6 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
2
12%
1
9%
1-15
1
6%
1
9%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
2
12%
3
27%
61-75
5
29%
29%
6
55%
76-90
Забито
17
16
8 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 4
1 Не забивали 6
4
24%
4
25%
1-15
2
12%
1
6%
16-30
2
12%
6
38%
31-45
5
29%
29%
2
13%
46-60
4
24%
0
0%
61-75
0
0%
3
19%
76-90
Пропущено
25
21
9 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
3
12%
2
10%
1-15
2
8%
4
19%
16-30
4
16%
2
10%
31-45
6
24%
3
14%
46-60
2
8%
4
19%
61-75
8
32%
6
29%
76-90
Результаты последних матчей
Брисбен Роар
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Мельбурн Сити - Брисбен Роар 8:1 Брисбен Роар - Централ Кост Маринерс 0:3 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 0:2
Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 1:2 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 5:2 Брисбен Роар - ФК Сидней 3:0 Макартур - Брисбен Роар 1:1 ФК Сидней - Брисбен Роар 3:1 Мельбурн Найтс - Брисбен Роар 0:1 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 4:2 Сидней Юнайтед 58 - Брисбен Роар 0:5 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 2:3 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:1 Брисбен Роар - ФК Сидней 0:2 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 2:2 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 3:0 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 4:1
ФК Сидней
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
ФК Сидней - Веллингтон Феникс 3:1 ФК Сидней - Вестерн Юнайтед 4:2 Мельбурн Виктори - ФК Сидней 3:0 ФК Сидней - Макартур 0:2
ФК Сидней - Перт Глори 3:2 ФК Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Аделаида Юнайтед - ФК Сидней 1:5 Мельбурн Сити - ФК Сидней 2:0 Брисбен Роар - ФК Сидней 3:0 ФК Сидней - Мельбурн Виктори 0:2 ФК Сидней - Брисбен Роар 3:1 Мельбурн Сити - ФК Сидней 1:2 ФК Сидней - Вестерн Юнайтед 3:0 АПИА Лейхардт Тайгерз - ФК Сидней 0:2 ФК Сидней - Централ Кост Маринерс 3:3 Мельбурн Сити - ФК Сидней 4:0 ФК Сидней - Мельбурн Сити 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - ФК Сидней 1:2 ФК Сидней - Ньюкасл Джетс 2:0 Брисбен Роар - ФК Сидней 0:2
Результаты матчей
Брисбен Роар
ФК Сидней
Точный счет
0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
3 раза 50%
3
2 раза 33%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
8:1
1 раз 17%
3:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
3 раза 50%
0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Точный счет
1:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
8:1
1 раз 9%
0:2
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
Точное количество голов
2
5 раз 45%
1
4 раза 36%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
0
6 раз 55%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Брисбен Роар
ФК Сидней
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
33
32
33
14
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
56
65
56
110
47
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|6
|3
|2
|18 - 12
|21
|2.
|1:1
|11
|5
|6
|0
|22 - 12
|21
|3.
|11
|5
|3
|3
|19 - 12
|18
|4.
|11
|5
|2
|4
|22 - 17
|17
|5.
|11
|4
|4
|3
|18 - 19
|16
|6.
|10
|4
|3
|3
|21 - 17
|15
|7.
|11
|5
|0
|6
|17 - 20
|15
|8.
|11
|4
|2
|5
|22 - 19
|14
|9.
|11
|4
|2
|5
|17 - 25
|14
|10.
|11
|3
|4
|4
|18 - 20
|13
|11.
|1:1
|11
|2
|3
|6
|17 - 22
|9
|12.
|10
|2
|0
|8
|7 - 23
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|4
|1
|2
|14 - 6
|13
|2.
|5
|4
|0
|1
|10 - 6
|12
|3.
|1:1
|5
|3
|2
|0
|12 - 5
|11
|4.
|6
|3
|1
|2
|15 - 9
|10
|5.
|6
|3
|1
|2
|15 - 10
|10
|6.
|6
|3
|0
|3
|10 - 10
|9
|7.
|6
|2
|3
|1
|17 - 9
|9
|8.
|6
|2
|3
|1
|8 - 9
|9
|9.
|1:1
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|10.
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|11.
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|12.
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|6
|2
|4
|0
|10 - 7
|10
|2.
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|3.
|7
|2
|2
|3
|12 - 14
|8
|4.
|5
|2
|1
|2
|10 - 10
|7
|5.
|5
|2
|1
|2
|7 - 8
|7
|6.
|6
|2
|1
|3
|9 - 17
|7
|7.
|4
|2
|0
|2
|4 - 8
|6
|8.
|5
|2
|0
|3
|7 - 10
|6
|9.
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|10.
|5
|1
|1
|3
|7 - 9
|4
|11.
|6
|1
|0
|5
|4 - 17
|3
|12.
|1:1
|6
|0
|1
|5
|8 - 15
|1
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|13 (1)
|Перт Глори
|Таггарт Адам
|7 (2)
|Мельбурн Сити
|Макларен Джейми
|7 (1)
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|7
|Веллингтон Феникс
|Барбарусес Костас
|6 (3)
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|1 4
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|5
|Перт Глори
|Кутрумбис Джон
|5
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|1 3
|Перт Глори
|Сусняр Александар
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