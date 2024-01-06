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  4. A-Лига 2023-2024
Тур: 11. Стадион: .
Перт Глори
1:1
Перерыв
Мельбурн Виктори
0'
1:0
20' Гол
Таггарт Адам
34' Желтая карточка
Камау Брюс
1:1
42' Гол
Машаш Зинедин
13
Cameron
Cook
2
Кутрумбис
Джон
3
Jacob
Muir
29
Лахман
Даррил
14
Riley
Warland
77
Камау
Брюс
20
Giordano
Colli
8
Амини
Мустафа
23
Daniel
Bennie
7
Цолаковски
Стефан
22
Таггарт
Адам
20
Иззо
Пол
14
Чапман
Коннор
5
Да
Сильва
Дамьен
21
Родерик
Миранда
2
Герия
Джейсон
18
Монге
Фабиан
25
Тиг
Райан
19
Арзани
Дэниел
8
Машаш
Зинедин
17
Nishan
Velupillay
7
Икономидис
Крис
Перт Глори
Мельбурн Виктори

История личных встреч

Перт Глори
Мельбурн Виктори

21 матч

85.7%
14.3%
18 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.9%
47.6%
13 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.9%
47.6%
13 побед 10 ничьих 0 побед

28 матчей

17.9%
82.1%
0 побед 5 ничьих 23 победы

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 8 ничьих 18 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 7 ничьих 19 побед

49 матчей

36.7%
16.3%
47%
18 побед 8 ничьих 23 победы

Первый тайм

26.5%
36.7%
36.8%
13 побед 18 ничьих 18 побед

Второй тайм

26.5%
34.7%
38.8%
13 побед 17 ничьих 19 побед

История матчей

ТМК
0:4
0:0
3:1
0:1
0:3
КФ
1:1
2:1
2:1
0:4
2:2
1:0
0:2
1:2
2:3
КФ
0:1
1:0
3:2
0:2
4:1
2:1
1:1
3:2
1:1
1:0
КФ
2:0
1:1
3:3
1:2
1:2
1:1
2:0
2:1
2:3
0:1
1:0
ХАЛ
4:2
ХАЛ
4:1
ХАЛ
2:2
ХАЛ
2:0
ХАЛ
3:1
ХАЛ
0:2
ХАЛ
6:2
ХАЛ
1:2
ХАЛ
2:1
ХАЛ
3:2
ХАЛ
3:1
ХАЛ
4:0
ПК
0:1
ХАЛ
2:1

Голы

Всего голов

40
28

Голов в среднем за матч

1.54
1.22

Среднее время на гол

58
73

Всего голов

42
40

Голов в среднем за матч

1.83
1.54

Среднее время на гол

49
58

Всего голов

82
68

Голов в среднем за матч

1.67
1.39

Тотал матчей

2.5
48
Больше 98%
Меньше 2%
1
40
Больше 82%
Меньше 18%
9
29
Больше 59%
Меньше 41%
20
18
Больше 37%
Меньше 63%
31
10
Больше 20%
Меньше 80%
39
3
Больше 6%
Меньше 94%
46
1
Больше 2%
Меньше 98%
48
1
Больше 2%
Меньше 98%
48

Среднее время на гол

53
64

Бомбардиры внутри турнира

Перт Глори
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Таггарт Адам 7 0.64
Цолаковски Стефан 4 0.36
Божанич Оливер 1 0.09
Иванович Люк 1 0.09
Биверс Марк 1 0.09
Хелифи Салим 1 0.09
Сусняр Александар 1 0.09
David Williams III 1 0.09
Giordano Colli 0 0
Riley Warland 0 0
Кутрумбис Джон 0 0
Jacob Muir 0 0
Мельбурн Виктори
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Форнароли Бруно 13 (2) 1.18
Машаш Зинедин 3 0.27
Nishan Velupillay 2 0.18
Арзани Дэниел 1 0.09
Тиг Райан 1 0.09
Траоре Адама III 0 0
Бриммер Джейк 0 0
Чапман Коннор 0 0
Герия Джейсон 0 0
Фолами Бен 0 0

Карточки

Перт Глори
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кутрумбис Джон 5 0
Сусняр Александар 3 1
Цолаковски Стефан 3 0
Биверс Марк 1 1
Giordano Colli 2 0
Alen Stajcic 2 0
Хелифи Салим 1 0
Камау Брюс 1 0
David Williams III 1 0
Иванович Люк 1 0
Остлер Трент 1 0
Карлуччо Джеррод 1 0
Cameron Cook 1 0
Мельбурн Виктори
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родерик Миранда 3 1
Траоре Адама III 2 1
Машаш Зинедин 3 0
Форнароли Бруно 2 0
Rai IV 2 0
Да Сильва Дамьен 1 0
Чапман Коннор 1 0
Герия Джейсон 1 0
Икономидис Крис 1 0
Арзани Дэниел 1 0
Фолами Бен 1 0
Бриммер Джейк 1 0

Результаты матчей

Перт Глори
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Мельбурн Виктори
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

3
2
Перт Глори
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Мельбурн Виктори
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

12
0

Упущенные победы

2
13
Перт Глори
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Мельбурн Виктори
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

14
3

Упущенные победы

5
15

Голы по времени матча

Забито

8
8
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
1
13%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
2
25%
31-45
2
25%
2
25%
46-60
2
25%
2
25%
61-75
2
25%
1
13%
76-90

Пропущено

6
7
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
17%
1
14%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
1
17%
3
43%
76-90

Забито

9
13
1 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
0
0%
2
15%
1-15
1
11%
3
23%
16-30
0
0%
4
31%
31-45
4
44%
2
15%
46-60
1
11%
1
8%
61-75
3
33%
1
8%
76-90

Пропущено

14
4
7 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 2
1
7%
1
25%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
4
29%
0
0%
31-45
3
21%
2
50%
46-60
2
14%
1
25%
61-75
2
14%
0
0%
76-90

Забито

17
21
3 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
1 Не забивали 2
1
6%
3
14%
1-15
1
6%
3
14%
16-30
1
6%
6
29%
31-45
6
35%
4
19%
46-60
3
18%
3
14%
61-75
5
29%
29%
2
10%
76-90

Пропущено

20
11
11 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 5
2
10%
2
18%
1-15
3
15%
1
9%
16-30
6
30%
0
0%
31-45
3
15%
3
27%
46-60
3
15%
2
18%
61-75
3
15%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Перт Глори
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Централ Кост Маринерс - Перт Глори 4:2 Перт Глори - Макартур 3:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:2 Перт Глори - Мельбурн Сити 1:2
ФК Сидней - Перт Глори 3:2 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 2:0 Перт Глори - Централ Кост Маринерс 2:0 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:1 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Перт Глори - Мельбурн Виктори 0:4 Перт Глори - Макартур 0:4 Вест Хэм - Перт Глори 6:2 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 1:2 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 4:4 ФК Сидней - Перт Глори 4:1 Мельбурн Виктори - Перт Глори 0:0 Перт Глори - Макартур 2:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:2 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0
Мельбурн Виктори
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 2:0 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Виктори - ФК Сидней 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 3:4
Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 2:2 Макартур - Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 1:1 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 5:3 ФК Сидней - Мельбурн Виктори 0:2 Перт Глори - Мельбурн Виктори 0:4 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 2:2 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:1 Мельбурн Виктори - Макартур 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 2:1 Мельбурн Виктори - Перт Глори 0:0 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 2:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Виктори - Централ Кост Маринерс 2:0 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:2

Результаты матчей

Перт Глори
Мельбурн Виктори

Точный счет

1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
5:3
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Точный счет

2:1
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%

Точное количество голов

2
5 раз 50%
1
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Перт Глори
Мельбурн Виктори

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
3
2
1
3
2.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
1
3
3
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
9
1
6
4
1.5
6
4
1
9
2.5
3
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 11 6 3 2 18 - 12 21
2.
Мельбурн Виктори
 1:1 11 5 6 0 22 - 12 21
3.
Вестерн Сидней Уондерерс
 11 5 3 3 19 - 12 18
4.
Централ Кост Маринерс
 11 5 2 4 22 - 17 17
5.
Макартур
 11 4 4 3 18 - 19 16
6.
Мельбурн Сити
 10 4 3 3 21 - 17 15
7.
ФК Сидней
 11 5 0 6 17 - 20 15
8.
Аделаида Юнайтед
 11 4 2 5 22 - 19 14
9.
Брисбен Роар
 11 4 2 5 17 - 25 14
10.
Ньюкасл Джетс
 11 3 4 4 18 - 20 13
11.
Перт Глори
 1:1 11 2 3 6 17 - 22 9
12.
Вестерн Юнайтед
 10 2 0 8 7 - 23 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерн Сидней Уондерерс
 7 4 1 2 14 - 6 13
2.
Веллингтон Феникс
 5 4 0 1 10 - 6 12
3.
Мельбурн Виктори
 1:1 5 3 2 0 12 - 5 11
4.
Централ Кост Маринерс
 6 3 1 2 15 - 9 10
5.
Аделаида Юнайтед
 6 3 1 2 15 - 10 10
6.
ФК Сидней
 6 3 0 3 10 - 10 9
7.
Мельбурн Сити
 6 2 3 1 17 - 9 9
8.
Макартур
 6 2 3 1 8 - 9 9
9.
Перт Глори
 1:1 5 2 2 1 9 - 7 8
10.
Брисбен Роар
 5 2 1 2 8 - 8 7
11.
Ньюкасл Джетс
 4 1 2 1 6 - 6 5
12.
Вестерн Юнайтед
 4 1 0 3 3 - 6 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Виктори
 1:1 6 2 4 0 10 - 7 10
2.
Веллингтон Феникс
 6 2 3 1 8 - 6 9
3.
Ньюкасл Джетс
 7 2 2 3 12 - 14 8
4.
Макартур
 5 2 1 2 10 - 10 7
5.
Централ Кост Маринерс
 5 2 1 2 7 - 8 7
6.
Брисбен Роар
 6 2 1 3 9 - 17 7
7.
Мельбурн Сити
 4 2 0 2 4 - 8 6
8.
ФК Сидней
 5 2 0 3 7 - 10 6
9.
Вестерн Сидней Уондерерс
 4 1 2 1 5 - 6 5
10.
Аделаида Юнайтед
 5 1 1 3 7 - 9 4
11.
Вестерн Юнайтед
 6 1 0 5 4 - 17 3
12.
Перт Глори
 1:1 6 0 1 5 8 - 15 1
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мельбурн Виктори Форнароли Бруно 13 (1)
Перт Глори Таггарт Адам 7 (2)
Мельбурн Сити Макларен Джейми 7 (1)
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 7
Веллингтон Феникс Барбарусес Костас 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 1 4
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 5
Перт Глори Кутрумбис Джон 5
Мельбурн Виктори Родерик Миранда 1 3
Перт Глори Сусняр Александар 1 3
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Перт Глори
Ничья
Мельбурн Виктори
4.50
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4.05
3.95
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Перт Глори
Мельбурн Виктори
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