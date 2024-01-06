Тур: 11. Стадион: HBF Park.
2:3
Конец матча
0'
1:0
20' ГолТаггарт Адам
34' Желтая карточкаКамау Брюс
1:1
42' ГолМашаш Зинедин
46' Вторая желтая карточкаКамау Брюс
50' Желтая карточкаТаггарт Адам
1:2
82' ГолEli Adams
84' Желтая карточкаEli Adams
2:2
89' ГолKaelan Majekodunmi
2:3
90' ГолФолами Бен
90'+9
Ход матча
20'
1:0
34'
42'
1:1
46'
50'
69'
84'
89'
2:2
90'
2:3
Прогноз на матч от Liveresult
13
Cameron
Cook
77
Камау
Брюс
22
Таггарт
Адам
20
Иззо
Пол
18
Монге
Фабиан
25
Тиг
Райан
- Основной состав
-
13 Cameron CookВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Камау БрюсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Таггарт АдамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Иванович ЛюкПолузащитник
-
10 Хелифи СалимПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Alen Stajcic
- Основной состав
-
20 Иззо ПолВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Монге ФабианПолузащитник
-
25 Тиг РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Нигро СтефанЗащитник
- Защитник
-
11 Фолами БенПолузащитник
-
-
24 Eli Adams
-
4 Rai IV
-
-
Главный тренер: Попович Энтони
История личных встреч
Перт Глори
Мельбурн Виктори
21 матч
85.7%
14.3%
18 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.9%
47.6%
13 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.9%
47.6%
13 побед 10 ничьих 0 побед
28 матчей
17.9%
82.1%
0 побед 5 ничьих 23 победы
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 8 ничьих 18 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 7 ничьих 19 побед
49 матчей
36.7%
16.3%
47%
18 побед 8 ничьих 23 победы
Первый тайм
26.5%
36.7%
36.8%
13 побед 18 ничьих 18 побед
Второй тайм
26.5%
34.7%
38.8%
13 побед 17 ничьих 19 побед
История матчей
Голы
Всего голов
40
28
Голов в среднем за матч
1.54
1.22
Среднее время на гол
58
73
Всего голов
42
40
Голов в среднем за матч
1.83
1.54
Среднее время на гол
49
58
Всего голов
82
68
Голов в среднем за матч
1.67
1.39
Тотал матчей
2.5
48
Больше 98%
Меньше 2%
1
40
Больше 82%
Меньше 18%
9
29
Больше 59%
Меньше 41%
20
18
Больше 37%
Меньше 63%
31
10
Больше 20%
Меньше 80%
39
3
Больше 6%
Меньше 94%
46
1
Больше 2%
Меньше 98%
48
1
Больше 2%
Меньше 98%
48
Среднее время на гол
53
64
Бомбардиры внутри турнира
Перт Глори
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Таггарт Адам
|7
|0.64
|Цолаковски Стефан
|4
|0.36
|Божанич Оливер
|1
|0.09
|Иванович Люк
|1
|0.09
|Биверс Марк
|1
|0.09
|Хелифи Салим
|1
|0.09
|Сусняр Александар
|1
|0.09
|David Williams III
|1
|0.09
|Kaelan Majekodunmi
|1
|0.09
|Giordano Colli
|0
|0
|Jacob Muir
|0
|0
|Riley Warland
|0
|0
|Кутрумбис Джон
|0
|0
Мельбурн Виктори
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Форнароли Бруно
|13 (2)
|1.18
|Машаш Зинедин
|4
|0.36
|Nishan Velupillay
|2
|0.18
|Арзани Дэниел
|1
|0.09
|Фолами Бен
|1
|0.09
|Тиг Райан
|1
|0.09
|Eli Adams
|1
|0.09
|Траоре Адама III
|0
|0
|Бриммер Джейк
|0
|0
|Чапман Коннор
|0
|0
|Герия Джейсон
|0
|0
|Jordi Valadon
|0
|0
Карточки
Перт Глори
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кутрумбис Джон
|5
|0
|Сусняр Александар
|3
|1
|Цолаковски Стефан
|3
|0
|Биверс Марк
|1
|1
|Камау Брюс
|1
|1
|Giordano Colli
|2
|0
|Alen Stajcic
|2
|0
|Таггарт Адам
|1
|0
|Хелифи Салим
|1
|0
|David Williams III
|1
|0
|Иванович Люк
|1
|0
|Остлер Трент
|1
|0
|Карлуччо Джеррод
|1
|0
|Cameron Cook
|1
|0
Мельбурн Виктори
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родерик Миранда
|3
|1
|Траоре Адама III
|2
|1
|Машаш Зинедин
|3
|0
|Форнароли Бруно
|2
|0
|Rai IV
|2
|0
|Да Сильва Дамьен
|1
|0
|Чапман Коннор
|1
|0
|Герия Джейсон
|1
|0
|Икономидис Крис
|1
|0
|Арзани Дэниел
|1
|0
|Фолами Бен
|1
|0
|Бриммер Джейк
|1
|0
|Eli Adams
|1
|0
Результаты матчей
Перт Глори
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Мельбурн Виктори
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
5
2
Перт Глори
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Мельбурн Виктори
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
12
0
Упущенные победы
2
13
Перт Глори
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Мельбурн Виктори
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
14
5
Упущенные победы
7
15
Голы по времени матча
Забито
10
11
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
1
10%
1
9%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
3
27%
31-45
2
20%
2
18%
46-60
2
20%
2
18%
61-75
3
30%
3
27%
76-90
Пропущено
9
9
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
11%
1
11%
1-15
1
11%
2
22%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
3
33%
4
44%
76-90
Забито
9
13
1 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
0
0%
2
15%
1-15
1
11%
3
23%
16-30
0
0%
4
31%
31-45
4
44%
2
15%
46-60
1
11%
1
8%
61-75
3
33%
1
8%
76-90
Пропущено
14
4
7 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 2
1
7%
1
25%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
4
29%
0
0%
31-45
3
21%
2
50%
46-60
2
14%
1
25%
61-75
2
14%
0
0%
76-90
Забито
19
24
4 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 6
1 Не забивали 2
1
5%
3
13%
1-15
2
11%
3
13%
16-30
1
5%
7
29%
29%
31-45
6
32%
4
17%
46-60
3
16%
3
13%
61-75
6
32%
4
17%
76-90
Пропущено
23
13
12 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 6
2
9%
2
15%
1-15
3
13%
2
15%
16-30
7
30%
0
0%
31-45
3
13%
3
23%
46-60
3
13%
2
15%
61-75
5
22%
4
31%
76-90
Результаты последних матчей
Перт Глори
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Централ Кост Маринерс - Перт Глори 4:2 Перт Глори - Макартур 3:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:2 Перт Глори - Мельбурн Сити 1:2
ФК Сидней - Перт Глори 3:2 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 2:0 Перт Глори - Централ Кост Маринерс 2:0 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:1 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Перт Глори - Мельбурн Виктори 0:4 Перт Глори - Макартур 0:4 Вест Хэм - Перт Глори 6:2 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 1:2 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 4:4 ФК Сидней - Перт Глори 4:1 Мельбурн Виктори - Перт Глори 0:0 Перт Глори - Макартур 2:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:2 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0
Мельбурн Виктори
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 2:0 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Виктори - ФК Сидней 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 3:4
Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 2:2 Макартур - Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 1:1 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 5:3 ФК Сидней - Мельбурн Виктори 0:2 Перт Глори - Мельбурн Виктори 0:4 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 2:2 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:1 Мельбурн Виктори - Макартур 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 2:1 Мельбурн Виктори - Перт Глори 0:0 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 2:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Виктори - Централ Кост Маринерс 2:0 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:2
Результаты матчей
Перт Глори
Мельбурн Виктори
Точный счет
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
5:3
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Точный счет
2:1
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%
Точное количество голов
2
6 раз 55%
1
3 раза 27%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Перт Глори
Мельбурн Виктори
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
14
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
33
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
101
74
74
110
47
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|13 (1)
|Перт Глори
|Таггарт Адам
|7 (2)
|Мельбурн Сити
|Макларен Джейми
|7 (1)
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|7
|Веллингтон Феникс
|Барбарусес Костас
|6 (3)
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|1 4
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|5
|Перт Глори
|Кутрумбис Джон
|5
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|1 3
|Перт Глори
|Сусняр Александар
|1 3