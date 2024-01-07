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  4. A-Лига 2023-2024
Тур: 11. Стадион: .
Вестерн Юнайтед
1:2
Конец матча
Мельбурн Сити
0'
1:0
13' Гол
Michael Ruhs
50' Желтая карточка
Луштица Стивен
1:1
52' Гол
Сахи Хамза
82' Желтая карточка
Тергейт Ангус
1:2
83' Гол
Антонис Терри
90'+7
1
Хьюард-Белль
Том
19
Рисдон
Джош
6
Имаи
Томоки
27
Тратт
Джейкоб
17
Benjamin
Garuccio
11
Daniel
Penha
10
Луштица
Стивен
32
Тергейт
Ангус
8
Уэлс
Лаклан
9
Michael
Ruhs
38
Noah
Botic
1
Янг
Джейми
25
Тэлбот
Каллум
26
Супрайен
Самуэль
22
Гуд
Кёртис
2
Геллоуэй
Скотт
21
Лопане
Алессандро
8
Сахи
Хамза
44
Яколиш
Марин
10
Арслан
Толгай-Али
11
Leo
Natel
9
Макларен
Джейми
Вестерн Юнайтед
Мельбурн Сити

История личных встреч

Вестерн Юнайтед
Мельбурн Сити

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

8 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед

14 матчей

35.7%
7.1%
57.2%
5 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

21.4%
35.7%
42.9%
3 победы 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

28.6%
28.6%
42.8%
4 победы 4 ничьи 6 побед

История матчей

1:2
1:3
4:0
2:1
0:2
2:2
1:0
0:1
2:1
2:1
2:0
1:3
3:2
1:2

Голы

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

1.33
1.13

Среднее время на гол

67
80

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

1.75
1.83

Среднее время на гол

51
49

Всего голов

22
20

Голов в среднем за матч

1.57
1.43

Тотал матчей

2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

57
63

Бомбардиры внутри турнира

Вестерн Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уэлс Лаклан 2 0.18
Рисдон Джош 1 0.09
Тергейт Ангус 1 0.09
Michael Ruhs 1 0.09
Matthew Grimaldi 1 0.09
Daniel Penha 1 (1) 0.09
Noah Botic 1 (1) 0.09
Мельбурн Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макларен Джейми 7 0.64
Арслан Толгай-Али 4 (1) 0.36
Leo Natel 2 0.18
Антонис Терри 2 (1) 0.18
Benjamin Mazzeo 2 0.18
Яколиш Марин 1 0.09
Гуд Кёртис 1 0.09
Сахи Хамза 1 0.09
Леки Мэттью 1 0.09
Угаркович Стивен 1 0.09
Лопане Алессандро 1 0.09
Бехич Азиз 0 0
Супрайен Самуэль 0 0
Геллоуэй Скотт 0 0
Капуто Макс 0 0

Карточки

Вестерн Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рисдон Джош 5 0
Луштица Стивен 3 0
John Aloisi 1 1
Тратт Джейкоб 2 0
Daniel Penha 2 0
Имаи Томоки 1 0
Benjamin Garuccio 1 0
Тергейт Ангус 1 0
Matthew Grimaldi 1 0
Мельбурн Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бехич Азиз 3 0
Сахи Хамза 3 0
Тэлбот Каллум 3 0
Гуд Кёртис 2 0
Leo Natel 2 0
Янг Джейми 1 0
Арслан Толгай-Али 1 0
Супрайен Самуэль 1 0
Яколиш Марин 1 0
Аурелио Видмар 1 0

Результаты матчей

Вестерн Юнайтед
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Мельбурн Сити
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

2
1
Вестерн Юнайтед
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Мельбурн Сити
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

16
2

Упущенные победы

2
16
Вестерн Юнайтед
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Мельбурн Сити
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

17
4

Упущенные победы

4
17

Голы по времени матча

Забито

4
7
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
1
25%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
25%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
50%
1
14%
76-90

Пропущено

8
8
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
13%
31-45
2
25%
1
13%
46-60
2
25%
1
13%
61-75
2
25%
3
38%
76-90

Забито

4
17
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 6
1
25%
3
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
1
25%
4
24%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
2
50%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

17
9
12 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
4
24%
0
0%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
5
29%
29%
0
0%
31-45
1
6%
3
33%
46-60
1
6%
2
22%
61-75
3
18%
4
44%
76-90

Забито

8
24
2 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 16
3 Забивали первыми 6
6 Не забивали 2
2
25%
4
17%
1-15
0
0%
1
4%
16-30
0
0%
3
13%
31-45
2
25%
6
25%
46-60
0
0%
4
17%
61-75
4
50%
6
25%
76-90

Пропущено

25
17
14 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 8
4
16%
2
12%
1-15
4
16%
0
0%
16-30
6
24%
1
6%
31-45
3
12%
4
24%
46-60
3
12%
3
18%
61-75
5
20%
7
41%
76-90

Результаты последних матчей

Вестерн Юнайтед
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 2:0 ФК Сидней - Вестерн Юнайтед 4:2 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 2:1 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 4:0
Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:1 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 1:3 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 0:1 Макартур - Вестерн Юнайтед 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 5:0 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 1:2 ФК Сидней - Вестерн Юнайтед 3:0 Голд-Кост Найтс - Вестерн Юнайтед 0:2 Эджворт Иглз - Вестерн Юнайтед 0:4 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 1:2 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:3 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 0:1 Вестерн Юнайтед - Централ Кост Маринерс 0:3 ФК Сидней - Вестерн Юнайтед 3:3 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:2
Мельбурн Сити
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Мельбурн Сити - Брисбен Роар 8:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 3:3 Мельбурн Сити - Чжэцзян Профессионал 1:1
Перт Глори - Мельбурн Сити 1:2 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 0:2 Вентфорет Кофу - Мельбурн Сити 3:3 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 1:0 Мельбурн Сити - Макартур 3:3 Мельбурн Сити - Бурирам Юнайтед 0:1 Мельбурн Сити - ФК Сидней 2:0 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 6:0 Бурирам Юнайтед - Мельбурн Сити 0:2 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 1:2 Чжэцзян Профессионал - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - ФК Сидней 1:2 Мельбурн Сити - Вентфорет Кофу 0:0 Норт Истерн МетроСтарс - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 3:0 Оаклей Каннонс - Мельбурн Сити 2:3

Результаты матчей

Вестерн Юнайтед
Мельбурн Сити

Точный счет

0:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:3
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
8:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
8
1 раз 17%

Точный счет

1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
1:2
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
2
2 раза 33%
2
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Точный счет

0:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
1:2
3 раза 27%
3:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
6:0
1 раз 9%
8:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
6 раз 55%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
3
2 раза 18%
1
1 раз 9%
8
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Вестерн Юнайтед
Мельбурн Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
5
1
1
4
1.5
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
3
2
2
4
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
6
0.5
Больше Меньше
8
3
3
8
1.5
7
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Виктори
 11 6 5 0 24 - 13 23
2.
Веллингтон Феникс
 11 6 3 2 18 - 12 21
3.
Вестерн Сидней Уондерерс
 11 5 3 3 19 - 12 18
4.
Мельбурн Сити
 11 5 3 3 23 - 18 18
5.
Централ Кост Маринерс
 11 5 2 4 22 - 17 17
6.
Макартур
 11 4 4 3 18 - 19 16
7.
ФК Сидней
 11 5 0 6 17 - 20 15
8.
Аделаида Юнайтед
 11 4 2 5 22 - 19 14
9.
Брисбен Роар
 11 4 2 5 17 - 25 14
10.
Ньюкасл Джетс
 11 3 4 4 18 - 20 13
11.
Перт Глори
 11 2 2 7 18 - 24 8
12.
Вестерн Юнайтед
 11 2 0 9 8 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерн Сидней Уондерерс
 7 4 1 2 14 - 6 13
2.
Веллингтон Феникс
 5 4 0 1 10 - 6 12
3.
Мельбурн Виктори
 5 3 2 0 12 - 5 11
4.
Централ Кост Маринерс
 6 3 1 2 15 - 9 10
5.
Аделаида Юнайтед
 6 3 1 2 15 - 10 10
6.
ФК Сидней
 6 3 0 3 10 - 10 9
7.
Мельбурн Сити
 6 2 3 1 17 - 9 9
8.
Макартур
 6 2 3 1 8 - 9 9
9.
Перт Глори
 5 2 1 2 10 - 9 7
10.
Брисбен Роар
 5 2 1 2 8 - 8 7
11.
Ньюкасл Джетс
 4 1 2 1 6 - 6 5
12.
Вестерн Юнайтед
 5 1 0 4 4 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Виктори
 6 3 3 0 12 - 8 12
2.
Мельбурн Сити
 5 3 0 2 6 - 9 9
3.
Веллингтон Феникс
 6 2 3 1 8 - 6 9
4.
Ньюкасл Джетс
 7 2 2 3 12 - 14 8
5.
Макартур
 5 2 1 2 10 - 10 7
6.
Централ Кост Маринерс
 5 2 1 2 7 - 8 7
7.
Брисбен Роар
 6 2 1 3 9 - 17 7
8.
ФК Сидней
 5 2 0 3 7 - 10 6
9.
Вестерн Сидней Уондерерс
 4 1 2 1 5 - 6 5
10.
Аделаида Юнайтед
 5 1 1 3 7 - 9 4
11.
Вестерн Юнайтед
 6 1 0 5 4 - 17 3
12.
Перт Глори
 6 0 1 5 8 - 15 1
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мельбурн Виктори Форнароли Бруно 13 (1)
Перт Глори Таггарт Адам 7 (2)
Мельбурн Сити Макларен Джейми 7 (1)
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 7
Веллингтон Феникс Барбарусес Костас 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 1 4
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 5
Перт Глори Кутрумбис Джон 5
Мельбурн Виктори Родерик Миранда 1 3
Перт Глори Сусняр Александар 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 13'
    Тергейт Ангус сделал результативную передачу.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 13'
      Г О О О О Л - Michael Ruhs бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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