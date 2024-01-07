Тур: 11. Стадион: ААМИ Парк.
1:2
Конец матча
0'
1:0
13' ГолMichael Ruhs
50' Желтая карточкаЛуштица Стивен
1:1
52' ГолСахи Хамза
82' Желтая карточкаТергейт Ангус
1:2
83' ГолАнтонис Терри
90'+7
Ход матча
13'
1:0
50'
52'
1:1
82'
83'
1:2
Прогноз на матч от Liveresult
19
Рисдон
Джош
11
Daniel
Penha
38
Noah
Botic
22
Гуд
Кёртис
44
Яколиш
Марин
11
Leo
Natel
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Рисдон ДжошЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Daniel PenhaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
38 Noah BoticНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 О'тул КоннорЗащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
22 Kane Vidmar
-
Главный тренер: John Aloisi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Гуд КёртисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Яколиш МаринПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Leo NatelПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Капуто МаксНападающий
-
-
18 Jordon Hall
-
-
-
Главный тренер: Аурелио Видмар
История личных встреч
Вестерн Юнайтед
Мельбурн Сити
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
8 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед
14 матчей
35.7%
7.1%
57.2%
5 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
21.4%
35.7%
42.9%
3 победы 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
28.6%
28.6%
42.8%
4 победы 4 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
9
Голов в среднем за матч
1.33
1.13
Среднее время на гол
67
80
Всего голов
14
11
Голов в среднем за матч
1.75
1.83
Среднее время на гол
51
49
Всего голов
22
20
Голов в среднем за матч
1.57
1.43
Тотал матчей
2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
57
63
Бомбардиры внутри турнира
Вестерн Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уэлс Лаклан
|2
|0.18
|Рисдон Джош
|1
|0.09
|Тергейт Ангус
|1
|0.09
|Michael Ruhs
|1
|0.09
|Matthew Grimaldi
|1
|0.09
|Daniel Penha
|1 (1)
|0.09
|Noah Botic
|1 (1)
|0.09
Мельбурн Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макларен Джейми
|7
|0.64
|Арслан Толгай-Али
|4 (1)
|0.36
|Leo Natel
|2
|0.18
|Антонис Терри
|2 (1)
|0.18
|Benjamin Mazzeo
|2
|0.18
|Яколиш Марин
|1
|0.09
|Гуд Кёртис
|1
|0.09
|Сахи Хамза
|1
|0.09
|Леки Мэттью
|1
|0.09
|Угаркович Стивен
|1
|0.09
|Лопане Алессандро
|1
|0.09
|Бехич Азиз
|0
|0
|Супрайен Самуэль
|0
|0
|Геллоуэй Скотт
|0
|0
|Капуто Макс
|0
|0
Карточки
Вестерн Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рисдон Джош
|5
|0
|Луштица Стивен
|3
|0
|John Aloisi
|1
|1
|Тратт Джейкоб
|2
|0
|Daniel Penha
|2
|0
|Имаи Томоки
|1
|0
|Benjamin Garuccio
|1
|0
|Тергейт Ангус
|1
|0
|Matthew Grimaldi
|1
|0
Мельбурн Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бехич Азиз
|3
|0
|Сахи Хамза
|3
|0
|Тэлбот Каллум
|3
|0
|Гуд Кёртис
|2
|0
|Leo Natel
|2
|0
|Янг Джейми
|1
|0
|Арслан Толгай-Али
|1
|0
|Супрайен Самуэль
|1
|0
|Яколиш Марин
|1
|0
|Аурелио Видмар
|1
|0
Результаты матчей
Вестерн Юнайтед
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Мельбурн Сити
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
2
1
Вестерн Юнайтед
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Мельбурн Сити
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
16
2
Упущенные победы
2
16
Вестерн Юнайтед
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Мельбурн Сити
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
17
4
Упущенные победы
4
17
Голы по времени матча
Забито
4
7
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
1
25%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
25%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
50%
1
14%
76-90
Пропущено
8
8
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
13%
31-45
2
25%
1
13%
46-60
2
25%
1
13%
61-75
2
25%
3
38%
76-90
Забито
4
17
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 6
1
25%
3
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
1
25%
4
24%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
2
50%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
17
9
12 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
4
24%
0
0%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
5
29%
29%
0
0%
31-45
1
6%
3
33%
46-60
1
6%
2
22%
61-75
3
18%
4
44%
76-90
Забито
8
24
2 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 16
3 Забивали первыми 6
6 Не забивали 2
2
25%
4
17%
1-15
0
0%
1
4%
16-30
0
0%
3
13%
31-45
2
25%
6
25%
46-60
0
0%
4
17%
61-75
4
50%
6
25%
76-90
Пропущено
25
17
14 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 8
4
16%
2
12%
1-15
4
16%
0
0%
16-30
6
24%
1
6%
31-45
3
12%
4
24%
46-60
3
12%
3
18%
61-75
5
20%
7
41%
76-90
Результаты последних матчей
Вестерн Юнайтед
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 2:0 ФК Сидней - Вестерн Юнайтед 4:2 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 2:1 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 4:0
Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:1 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 1:3 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 0:1 Макартур - Вестерн Юнайтед 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 5:0 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 1:2 ФК Сидней - Вестерн Юнайтед 3:0 Голд-Кост Найтс - Вестерн Юнайтед 0:2 Эджворт Иглз - Вестерн Юнайтед 0:4 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 1:2 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:3 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 0:1 Вестерн Юнайтед - Централ Кост Маринерс 0:3 ФК Сидней - Вестерн Юнайтед 3:3 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:2
Мельбурн Сити
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Мельбурн Сити - Брисбен Роар 8:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 3:3 Мельбурн Сити - Чжэцзян Профессионал 1:1
Перт Глори - Мельбурн Сити 1:2 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 0:2 Вентфорет Кофу - Мельбурн Сити 3:3 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 1:0 Мельбурн Сити - Макартур 3:3 Мельбурн Сити - Бурирам Юнайтед 0:1 Мельбурн Сити - ФК Сидней 2:0 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 6:0 Бурирам Юнайтед - Мельбурн Сити 0:2 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 1:2 Чжэцзян Профессионал - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - ФК Сидней 1:2 Мельбурн Сити - Вентфорет Кофу 0:0 Норт Истерн МетроСтарс - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 3:0 Оаклей Каннонс - Мельбурн Сити 2:3
Результаты матчей
Вестерн Юнайтед
Мельбурн Сити
Точный счет
0:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:3
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
8:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
8
1 раз 17%
Точный счет
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
1:2
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
2
2 раза 33%
2
3 раза 60%
0
2 раза 40%
Точный счет
0:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
1:2
3 раза 27%
3:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
6:0
1 раз 9%
8:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
6 раз 55%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
3
2 раза 18%
1
1 раз 9%
8
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Вестерн Юнайтед
Мельбурн Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
51
14
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
32
24
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
56
Больше Меньше
83
38
74
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|13 (1)
|Перт Глори
|Таггарт Адам
|7 (2)
|Мельбурн Сити
|Макларен Джейми
|7 (1)
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|7
|Веллингтон Феникс
|Барбарусес Костас
|6 (3)
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|1 4
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|5
|Перт Глори
|Кутрумбис Джон
|5
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|1 3
|Перт Глори
|Сусняр Александар
|1 3