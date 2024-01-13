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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 20. Стадион: .
Модена
1:2
Конец матча
Брешия
0'
0:1
5' Гол в свои ворота
Заро Джованни
24' Желтая карточка
Коттали Маттео
0:2
30' Гол
Галацци Николас
32' Желтая карточка
Дикманн Лоренцо
36' Желтая карточка
Баттистелла Томас
45' Желтая карточка
Стриццоло Лука
1:2
52' Пенальти
Тремолада Лука
54' Желтая карточка
Кристиан Каус
67' Желтая карточка
Андреаччи Лоренцо
82' Желтая карточка
Ван Де Лои Томми
86' Желтая карточка
Уар Матье
90' Желтая карточка
Бизоли Димитри
90'+6
26
Riccardo
Gagno
99
Shady
Oukhadda
19
Заро
Джованни
33
Кристиан
Каус
29
Коттали
Маттео
16
Джерли
Фабио
23
Баттистелла
Томас
7
Edoardo
Duca
10
Тремолада
Лука
32
Стриццоло
Лука
11
Фальчинелли
Диего
22
Андреаччи
Лоренцо
28
Адорни
Давиде
15
Кистана
Андреа
14
Мангравити
Массимилиано
24
Дикманн
Лоренцо
18
Яллоу
Александр
26
Бертаньоли
Массимо
25
Бизоли
Димитри
23
Галацци
Николас
7
Бьярнасон
Биркир
11
Мончини
Габриэле
Модена
4-1-2-1-2
Брешия
3-4-2-1

История личных встреч

Модена
Брешия

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед

19 матчей

26.3%
26.3%
47.4%
5 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

10.5%
57.9%
31.6%
2 победы 11 ничьих 6 побед

Второй тайм

26.3%
36.8%
36.9%
5 побед 7 ничьих 7 побед

История матчей

СB
0:1
СB
0:1
СB
1:3
СB
1:0
СB
2:2
СB
0:1
СB
1:1
СB
0:1
СB
0:1
СB
1:2
СB
2:1
СB
0:0
СB
1:1
СB
1:2
СB
1:0
СB
1:1
СB
1:3
СB
0:3
СB
2:0

Голы

Всего голов

7
8

Голов в среднем за матч

0.78
0.8

Среднее время на гол

115
112

Всего голов

8
16

Голов в среднем за матч

0.8
1.78

Среднее время на гол

112
50

Всего голов

15
24

Голов в среднем за матч

0.79
1.26

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
3
Больше 16%
Меньше 84%
16

Среднее время на гол

114
71

Бомбардиры внутри турнира

Модена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Манкони Якопо 3 0.15
Стриццоло Лука 3 0.15
Фальчинелли Диего 2 0.1
Тремолада Лука 2 (1) 0.1
Палумбо Антонио 2 (1) 0.1
Заро Джованни 2 0.1
Edoardo Duca 2 0.1
Kleis Bozhanaj 2 0.1
Бонфанти Николас 1 0.05
Fabio Abiuso 1 0.05
Джерли Фабио 0 0
Коттали Маттео 0 0
Маньино Лука 0 0
Брешия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мончини Габриэле 5 (2) 0.25
Боррелли Дженнаро 4 0.2
Бьярнасон Биркир 4 0.2
Бизоли Димитри 2 0.1
Бьянки Флавио 2 0.1
Галацци Николас 1 0.05
Яллоу Александр 1 0.05
Бертаньоли Массимо 1 0.05
Дикманн Лоренцо 0 0
Папетти Андреа 0 0
Riccardo Fogliata 0 0

Карточки

Модена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Палумбо Антонио 4 0
Манкони Якопо 4 0
Заро Джованни 4 0
Коттали Маттео 4 0
Antonio Pergreffi 4 0
Kleis Bozhanaj 4 0
Shady Oukhadda 2 1
Fabio Abiuso 2 1
Фальчинелли Диего 3 0
Стриццоло Лука 3 0
Гиебр Абдул 3 0
Edoardo Duca 3 0
Понси Фабио 3 0
Секулин Андреа 2 0
Джерли Фабио 2 0
Маньино Лука 2 0
Баттистелла Томас 2 0
Кристиан Каус 2 0
Гарджуло Марио 1 0
Риччо Алессандро 1 0
Брешия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кистана Андреа 7 0
Олзер Джакомо 5 1
Бизоли Димитри 6 0
Дикманн Лоренцо 6 0
Адорни Давиде 4 0
Ван Де Лои Томми 4 0
Галацци Николас 4 0
Бьярнасон Биркир 3 0
Пагера Фабрицио 3 0
Фарес Мохамед 3 0
Яллоу Александр 2 0
Уар Матье 2 0
Боррелли Дженнаро 2 0
Бертаньоли Массимо 2 0
Папетти Андреа 2 0
Леццерини Лука 1 0
Мончини Габриэле 1 0
Андреаччи Лоренцо 1 0
Бьянки Флавио 1 0
Riccardo Fogliata 1 0

Результаты матчей

Модена
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Брешия
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

4
4
Модена
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
80% (8)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
70% (7)
30% (3)
Брешия
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
8

Упущенные победы

9
8
Модена
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (5)
65% (13)
10% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (3)
55% (11)
30% (6)
Брешия
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
30% (6)
40% (8)
30% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
35% (7)
25% (5)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

8
12

Упущенные победы

13
12

Голы по времени матча

Забито

11
11
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 2
13 Не забивали 12
4
36%
2
18%
1-15
1
9%
1
9%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
36%
2
18%
46-60
1
9%
3
27%
61-75
1
9%
3
27%
76-90

Пропущено

11
12
3 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 7
0
0%
7
58%
1-15
2
18%
1
8%
16-30
1
9%
1
8%
31-45
3
27%
1
8%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
4
36%
2
17%
76-90

Забито

10
9
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 14
1
10%
2
22%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
2
22%
31-45
2
20%
2
22%
46-60
1
10%
1
11%
61-75
4
40%
2
22%
76-90

Пропущено

12
11
8 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
2
17%
2
18%
1-15
3
25%
3
27%
16-30
3
25%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
4
36%
76-90

Забито

21
20
8 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 6
5 Не забивали 6
5
24%
4
20%
1-15
2
10%
1
5%
16-30
1
5%
2
10%
31-45
6
29%
4
20%
46-60
2
10%
4
20%
61-75
5
24%
5
25%
76-90

Пропущено

23
23
11 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 14
2
9%
9
39%
1-15
5
22%
4
17%
16-30
4
17%
2
9%
31-45
3
13%
2
9%
46-60
2
9%
0
0%
61-75
7
30%
6
26%
76-90

Результаты последних матчей

Модена
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Специя - Модена 1:1 Кремонезе - Модена 4:0 Модена - Читтаделла 1:1 Комо - Модена 2:1
Модена - Реджана 2:1 Парма - Модена 1:1 Модена - Сампдория 0:2 Катанзаро - Модена 1:2 Модена - Тернана 2:1 Брешия - Модена 0:1 Бари - Модена 1:1 Модена - Палермо 0:2 Модена - Венеция 1:3 Зюйдтироль - Модена 0:0 Модена - Лекко 0:0 ФералпиСало - Модена 1:1 Модена - Пиза 2:0 Козенца - Модена 1:2 Модена - Асколи 1:0 Дженоа - Модена 4:3
Брешия
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Брешия - Парма 0:2 Катанзаро - Брешия 2:3 Брешия - Комо 2:0 Реджана - Брешия 1:1
Брешия - Сампдория 3:1 Зюйдтироль - Брешия 1:1 Пиза - Брешия 1:1 Брешия - Беллинцона 4:0 Брешия - Кремонезе 0:3 Палермо - Брешия 1:0 Читтаделла - Брешия 3:2 Брешия - Бари 1:2 Брешия - Модена 0:1 Тернана - Брешия 0:1 Брешия - ФералпиСало 1:1 Брешия - Асколи 1:1 Специя - Брешия 0:0 Брешия - Венеция 0:0 Лекко - Брешия 0:2 Брешия - Козенца 1:0

Результаты матчей

Модена
Брешия

Точный счет

0:2
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:1
4 раза 40%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:1
5 раз 25%
1:2
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:1
5 раз 25%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
10 раз 50%
0
5 раз 25%
2
5 раз 25%
1
8 раз 40%
0
6 раз 30%
2
4 раза 20%
3
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Модена
Брешия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
6
4
3
7
1.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
8
2
2
8
1.5
4
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
5
0.5
Больше Меньше
14
6
5
15
1.5
6
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 19 12 5 2 37 - 17 41
2.
Комо
 20 11 5 4 29 - 21 38
3.
Читтаделла
 20 10 6 4 27 - 20 36
4.
Венеция
 19 10 5 4 31 - 20 35
5.
Катанзаро
 20 10 3 7 33 - 27 33
6.
Кремонезе
 19 9 5 5 28 - 16 32
7.
Палермо
 20 9 5 6 32 - 25 32
8.
Брешия
 20 7 7 6 22 - 21 28
9.
Модена
 20 7 7 6 20 - 24 28
10.
Реджана
 2:1 20 6 8 6 23 - 25 26
11.
Бари
 20 5 11 4 21 - 21 26
12.
Сампдория
 19 7 4 8 24 - 25 25
13.
Зюйдтироль
 20 6 5 9 27 - 28 23
14.
Пиза
 1:2 20 5 7 8 19 - 23 22
15.
Козенца
 19 5 6 8 19 - 21 21
16.
Лекко
 20 5 5 10 23 - 34 20
17.
Тернана
 20 4 6 10 24 - 30 18
18.
Асколи
 19 4 5 10 17 - 24 17
19.
Специя
 20 3 8 9 16 - 31 17
20.
ФералпиСало
 20 3 5 12 17 - 36 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Читтаделла
 11 7 2 2 19 - 12 23
2.
Парма
 10 6 4 0 18 - 8 22
3.
Комо
 10 6 3 1 18 - 11 21
4.
Венеция
 10 6 2 2 20 - 14 20
5.
Катанзаро
 10 6 1 3 21 - 15 19
6.
Палермо
 10 5 1 4 16 - 13 16
7.
Кремонезе
 10 4 3 3 13 - 7 15
8.
Бари
 10 3 6 1 11 - 10 15
9.
Модена
 10 4 2 4 10 - 12 14
10.
Сампдория
 10 4 1 5 13 - 13 13
11.
Козенца
 10 3 3 4 15 - 12 12
12.
Зюйдтироль
 10 3 3 4 14 - 13 12
13.
Брешия
 10 3 3 4 9 - 11 12
14.
Реджана
 2:1 10 2 6 2 10 - 11 12
15.
Асколи
 9 3 2 4 9 - 8 11
16.
Лекко
 9 3 1 5 12 - 16 10
17.
Тернана
 10 2 4 4 9 - 9 10
18.
Пиза
 1:2 10 2 4 4 10 - 12 10
19.
Специя
 9 1 5 3 5 - 7 8
20.
ФералпиСало
 9 1 3 5 8 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 9 6 1 2 19 - 9 19
2.
Кремонезе
 9 5 2 2 15 - 9 17
3.
Комо
 10 5 2 3 11 - 10 17
4.
Палермо
 10 4 4 2 16 - 12 16
5.
Брешия
 10 4 4 2 13 - 10 16
6.
Венеция
 9 4 3 2 11 - 6 15
7.
Катанзаро
 10 4 2 4 12 - 12 14
8.
Реджана
 2:1 10 4 2 4 13 - 14 14
9.
Модена
 10 3 5 2 10 - 12 14
10.
Читтаделла
 9 3 4 2 8 - 8 13
11.
Сампдория
 9 3 3 3 11 - 12 12
12.
Пиза
 1:2 10 3 3 4 9 - 11 12
13.
Зюйдтироль
 10 3 2 5 13 - 15 11
14.
Бари
 10 2 5 3 10 - 11 11
15.
Лекко
 11 2 4 5 11 - 18 10
16.
Козенца
 9 2 3 4 4 - 9 9
17.
Специя
 11 2 3 6 11 - 24 9
18.
Тернана
 10 2 2 6 15 - 21 8
19.
ФералпиСало
 11 2 2 7 9 - 21 8
20.
Асколи
 10 1 3 6 8 - 16 6
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 12 (3)
Кремонезе Кода Массимо 9 (1)
Парма Ман Деннис 8 (4)
Комо Кутроне Патрик 8 (2)
Асколи Мендеш Педру 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 10
Читтаделла Бранка Симоне 10
Бьянко Алессандро 10
ФералпиСало Davide Balestrero 9
Асколи Беллучи Джузеппе 1 7
Весь список
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    • 46'
      Коттали Маттео уходит с поля. Niccolo Corrado выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Судья начинает матч
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