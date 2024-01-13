Тур: 20. Стадион: Альберто Бралья.
0'
0:1
5' Гол в свои воротаЗаро Джованни
24' Желтая карточкаКоттали Маттео
0:2
30' ГолГалацци Николас
32' Желтая карточкаДикманн Лоренцо
36' Желтая карточкаБаттистелла Томас
45' Желтая карточкаСтриццоло Лука
1:2
52' ПенальтиТремолада Лука
54' Желтая карточкаКристиан Каус
67' Желтая карточкаАндреаччи Лоренцо
82' Желтая карточкаВан Де Лои Томми
86' Желтая карточкаУар Матье
90' Желтая карточкаБизоли Димитри
90'+6
Ход матча
5'
0:1
24'
30'
0:2
32'
45'
52'
1:2
54'
82'
86'
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 5
-
10 Угловые 5
-
1 Офсайды 2
-
18 Нарушения правил 13
-
4 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
538 Количество передач 282
-
66 Владение мячом, % 34
16
Джерли
Фабио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Джерли ФабиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
90 Fabio Abiuso
-
Главный тренер: Paolo Bianco
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
31 Matteo Ferro
-
-
Главный тренер: Маран Роландо
История личных встреч
Модена
Брешия
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед
19 матчей
26.3%
26.3%
47.4%
5 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
10.5%
57.9%
31.6%
2 победы 11 ничьих 6 побед
Второй тайм
26.3%
36.8%
36.9%
5 побед 7 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
8
Голов в среднем за матч
0.78
0.8
Среднее время на гол
115
112
Всего голов
8
16
Голов в среднем за матч
0.8
1.78
Среднее время на гол
112
50
Всего голов
15
24
Голов в среднем за матч
0.79
1.26
Тотал матчей
2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
Среднее время на гол
114
71
Бомбардиры внутри турнира
Модена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Манкони Якопо
|3
|0.15
|Стриццоло Лука
|3
|0.15
|Фальчинелли Диего
|2
|0.1
|Тремолада Лука
|2 (1)
|0.1
|Палумбо Антонио
|2 (1)
|0.1
|Заро Джованни
|2
|0.1
|Edoardo Duca
|2
|0.1
|Kleis Bozhanaj
|2
|0.1
|Бонфанти Николас
|1
|0.05
|Fabio Abiuso
|1
|0.05
|Джерли Фабио
|0
|0
|Коттали Маттео
|0
|0
|Маньино Лука
|0
|0
Брешия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мончини Габриэле
|5 (2)
|0.25
|Боррелли Дженнаро
|4
|0.2
|Бьярнасон Биркир
|4
|0.2
|Бизоли Димитри
|2
|0.1
|Бьянки Флавио
|2
|0.1
|Галацци Николас
|1
|0.05
|Яллоу Александр
|1
|0.05
|Бертаньоли Массимо
|1
|0.05
|Дикманн Лоренцо
|0
|0
|Папетти Андреа
|0
|0
|Riccardo Fogliata
|0
|0
Карточки
Модена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Палумбо Антонио
|4
|0
|Манкони Якопо
|4
|0
|Заро Джованни
|4
|0
|Коттали Маттео
|4
|0
|Antonio Pergreffi
|4
|0
|Kleis Bozhanaj
|4
|0
|Shady Oukhadda
|2
|1
|Fabio Abiuso
|2
|1
|Фальчинелли Диего
|3
|0
|Стриццоло Лука
|3
|0
|Гиебр Абдул
|3
|0
|Edoardo Duca
|3
|0
|Понси Фабио
|3
|0
|Секулин Андреа
|2
|0
|Джерли Фабио
|2
|0
|Маньино Лука
|2
|0
|Баттистелла Томас
|2
|0
|Кристиан Каус
|2
|0
|Гарджуло Марио
|1
|0
|Риччо Алессандро
|1
|0
Брешия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кистана Андреа
|7
|0
|Олзер Джакомо
|5
|1
|Бизоли Димитри
|6
|0
|Дикманн Лоренцо
|6
|0
|Адорни Давиде
|4
|0
|Ван Де Лои Томми
|4
|0
|Галацци Николас
|4
|0
|Бьярнасон Биркир
|3
|0
|Пагера Фабрицио
|3
|0
|Фарес Мохамед
|3
|0
|Яллоу Александр
|2
|0
|Уар Матье
|2
|0
|Боррелли Дженнаро
|2
|0
|Бертаньоли Массимо
|2
|0
|Папетти Андреа
|2
|0
|Леццерини Лука
|1
|0
|Мончини Габриэле
|1
|0
|Андреаччи Лоренцо
|1
|0
|Бьянки Флавио
|1
|0
|Riccardo Fogliata
|1
|0
Результаты матчей
Модена
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Брешия
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
4
4
Модена
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
80% (8)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
70% (7)
30% (3)
Брешия
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
6
8
Упущенные победы
9
8
Модена
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (5)
65% (13)
10% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (3)
55% (11)
30% (6)
Брешия
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
30% (6)
40% (8)
30% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
35% (7)
25% (5)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
8
12
Упущенные победы
13
12
Голы по времени матча
Забито
11
11
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 2
13 Не забивали 12
4
36%
2
18%
1-15
1
9%
1
9%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
36%
2
18%
46-60
1
9%
3
27%
61-75
1
9%
3
27%
76-90
Пропущено
11
12
3 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 7
0
0%
7
58%
1-15
2
18%
1
8%
16-30
1
9%
1
8%
31-45
3
27%
1
8%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
4
36%
2
17%
76-90
Забито
10
9
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 14
1
10%
2
22%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
2
22%
31-45
2
20%
2
22%
46-60
1
10%
1
11%
61-75
4
40%
2
22%
76-90
Пропущено
12
11
8 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
2
17%
2
18%
1-15
3
25%
3
27%
16-30
3
25%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
4
36%
76-90
Забито
21
20
8 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 6
5 Не забивали 6
5
24%
4
20%
1-15
2
10%
1
5%
16-30
1
5%
2
10%
31-45
6
29%
4
20%
46-60
2
10%
4
20%
61-75
5
24%
5
25%
76-90
Пропущено
23
23
11 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 14
2
9%
9
39%
1-15
5
22%
4
17%
16-30
4
17%
2
9%
31-45
3
13%
2
9%
46-60
2
9%
0
0%
61-75
7
30%
6
26%
76-90
Результаты последних матчей
Модена
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Специя - Модена 1:1 Кремонезе - Модена 4:0 Модена - Читтаделла 1:1 Комо - Модена 2:1
Модена - Реджана 2:1 Парма - Модена 1:1 Модена - Сампдория 0:2 Катанзаро - Модена 1:2 Модена - Тернана 2:1 Брешия - Модена 0:1 Бари - Модена 1:1 Модена - Палермо 0:2 Модена - Венеция 1:3 Зюйдтироль - Модена 0:0 Модена - Лекко 0:0 ФералпиСало - Модена 1:1 Модена - Пиза 2:0 Козенца - Модена 1:2 Модена - Асколи 1:0 Дженоа - Модена 4:3
Брешия
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Брешия - Парма 0:2 Катанзаро - Брешия 2:3 Брешия - Комо 2:0 Реджана - Брешия 1:1
Брешия - Сампдория 3:1 Зюйдтироль - Брешия 1:1 Пиза - Брешия 1:1 Брешия - Беллинцона 4:0 Брешия - Кремонезе 0:3 Палермо - Брешия 1:0 Читтаделла - Брешия 3:2 Брешия - Бари 1:2 Брешия - Модена 0:1 Тернана - Брешия 0:1 Брешия - ФералпиСало 1:1 Брешия - Асколи 1:1 Специя - Брешия 0:0 Брешия - Венеция 0:0 Лекко - Брешия 0:2 Брешия - Козенца 1:0
Результаты матчей
Модена
Брешия
Точный счет
0:2
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:1
4 раза 40%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:1
5 раз 25%
1:2
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:1
5 раз 25%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
10 раз 50%
0
5 раз 25%
2
5 раз 25%
1
8 раз 40%
0
6 раз 30%
2
4 раза 20%
3
2 раза 10%
Тоталы голов в матче
Модена
Брешия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
64
37
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
82
28
46
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
155
Больше Меньше
146
515
614
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|12
|5
|2
|37 - 17
|41
|2.
|20
|11
|5
|4
|29 - 21
|38
|3.
|20
|10
|6
|4
|27 - 20
|36
|4.
|19
|10
|5
|4
|31 - 20
|35
|5.
|20
|10
|3
|7
|33 - 27
|33
|6.
|19
|9
|5
|5
|28 - 16
|32
|7.
|20
|9
|5
|6
|32 - 25
|32
|8.
|20
|7
|7
|6
|22 - 21
|28
|9.
|20
|7
|7
|6
|20 - 24
|28
|10.
|2:1
|20
|6
|8
|6
|23 - 25
|26
|11.
|20
|5
|11
|4
|21 - 21
|26
|12.
|19
|7
|4
|8
|24 - 25
|25
|13.
|20
|6
|5
|9
|27 - 28
|23
|14.
|1:2
|20
|5
|7
|8
|19 - 23
|22
|15.
|19
|5
|6
|8
|19 - 21
|21
|16.
|20
|5
|5
|10
|23 - 34
|20
|17.
|20
|4
|6
|10
|24 - 30
|18
|18.
|19
|4
|5
|10
|17 - 24
|17
|19.
|20
|3
|8
|9
|16 - 31
|17
|20.
|20
|3
|5
|12
|17 - 36
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|2
|2
|19 - 12
|23
|2.
|10
|6
|4
|0
|18 - 8
|22
|3.
|10
|6
|3
|1
|18 - 11
|21
|4.
|10
|6
|2
|2
|20 - 14
|20
|5.
|10
|6
|1
|3
|21 - 15
|19
|6.
|10
|5
|1
|4
|16 - 13
|16
|7.
|10
|4
|3
|3
|13 - 7
|15
|8.
|10
|3
|6
|1
|11 - 10
|15
|9.
|10
|4
|2
|4
|10 - 12
|14
|10.
|10
|4
|1
|5
|13 - 13
|13
|11.
|10
|3
|3
|4
|15 - 12
|12
|12.
|10
|3
|3
|4
|14 - 13
|12
|13.
|10
|3
|3
|4
|9 - 11
|12
|14.
|2:1
|10
|2
|6
|2
|10 - 11
|12
|15.
|9
|3
|2
|4
|9 - 8
|11
|16.
|9
|3
|1
|5
|12 - 16
|10
|17.
|10
|2
|4
|4
|9 - 9
|10
|18.
|1:2
|10
|2
|4
|4
|10 - 12
|10
|19.
|9
|1
|5
|3
|5 - 7
|8
|20.
|9
|1
|3
|5
|8 - 15
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|1
|2
|19 - 9
|19
|2.
|9
|5
|2
|2
|15 - 9
|17
|3.
|10
|5
|2
|3
|11 - 10
|17
|4.
|10
|4
|4
|2
|16 - 12
|16
|5.
|10
|4
|4
|2
|13 - 10
|16
|6.
|9
|4
|3
|2
|11 - 6
|15
|7.
|10
|4
|2
|4
|12 - 12
|14
|8.
|2:1
|10
|4
|2
|4
|13 - 14
|14
|9.
|10
|3
|5
|2
|10 - 12
|14
|10.
|9
|3
|4
|2
|8 - 8
|13
|11.
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|12.
|1:2
|10
|3
|3
|4
|9 - 11
|12
|13.
|10
|3
|2
|5
|13 - 15
|11
|14.
|10
|2
|5
|3
|10 - 11
|11
|15.
|11
|2
|4
|5
|11 - 18
|10
|16.
|9
|2
|3
|4
|4 - 9
|9
|17.
|11
|2
|3
|6
|11 - 24
|9
|18.
|10
|2
|2
|6
|15 - 21
|8
|19.
|11
|2
|2
|7
|9 - 21
|8
|20.
|10
|1
|3
|6
|8 - 16
|6
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|12 (3)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|9 (1)
|Парма
|Ман Деннис
|8 (4)
|Комо
|Кутроне Патрик
|8 (2)
|Асколи
|Мендеш Педру
|7 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 10
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|10
|Бьянко Алессандро
|10
|ФералпиСало
|Davide Balestrero
|9
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|1 7