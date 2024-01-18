  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австралия
  4. A-Лига 2023-2024
Тур: 13. Стадион: .
Брисбен Роар
1:3
Конец матча
Макартур
0'
0:1
16' Гол
Давила Улисес
36' Желтая карточка
Joe Caletti
36' Желтая карточка
Давила Улисес
47' Желтая карточка
Kealey Adamson
0:2
53' Гол
Борджес Рафаэл
0:3
59' Гол
Jed Drew
1:3
62' Гол
Jonas Markovski
66' Желтая карточка
Alex Parson
67' Желтая карточка
Хинджерт Джек
72' Желтая карточка
Ayom Majok
88' Красная карточка
Keegan Jelacic
88' Желтая карточка
Ускок Томислав
90' Желтая карточка
Бернардо Эспиноса
90'+9
1
Фрик
Мэклин
19
Хинджерт
Джек
27
Трюин
Кай
5
Олдред
Том
44
Ryan
Lethlean
10
Милеуснич
Никола
6
Joe
Caletti
26
О'Ши
Джеймс
17
Армиенто
Карло
22
Alex
Parson
16
Thomas
Waddingham
12
Курто
Филип
20
Kealey
Adamson
6
Ускок
Томислав
4
Юрман
Мэттью
13
Вуйица
Иван
15
Беккас
Кирин
8
Jake
Hollman
37
Jed
Drew
10
Давила
Улисес
17
Борджес
Рафаэл
98
Жермен
Валер
Брисбен Роар
Макартур

История личных встреч

Брисбен Роар
Макартур

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 4 ничьи 1 победа

7 матчей

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа

История матчей

1:1
3:2
0:0
2:1
3:1
1:2
0:2

Голы

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

1.75
1

Среднее время на гол

51
90

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

1.43
1.29

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

63
70

Бомбардиры внутри турнира

Брисбен Роар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
О'Ши Джеймс 6 (3) 0.46
Милеуснич Никола 4 0.31
Хор Генри 3 0.23
Беренгер Флорен 2 0.15
Jonas Markovski 2 0.15
Thomas Waddingham 1 0.08
Хинджерт Джек 1 0.08
Jez Lofthouse 1 0.08
Rylan Brownlie 1 0.08
Joe Caletti 0 0
Олдред Том 0 0
Antonee Burke-Gilroy 0 0
Трюин Кай 0 0
Макартур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Давила Улисес 6 0.43
Жермен Валер 6 (1) 0.43
Миллар Мэттью 4 0.29
Jake Hollman 4 0.29
Борджес Рафаэл 2 0.14
Jed Drew 1 0.07
Беккас Кирин 1 0.07
Аугла Али 1 0.07
Льюис Клейтон Рис 0 0
Скотадис Джерри 0 0
Yianni Nicolaou 0 0
Kealey Adamson 0 0

Карточки

Брисбен Роар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Joe Caletti 2 1
О'Ши Джеймс 3 0
Хинджерт Джек 2 0
Невилл Скотт 2 0
Олдред Том 2 0
Jez Lofthouse 2 0
Ayom Majok 2 0
Keegan Jelacic 0 1
Милеуснич Никола 1 0
Antonee Burke-Gilroy 1 0
Армиенто Карло 1 0
Фрик Мэклин 1 0
Alex Parson 1 0
Louis Zabala 1 0
James Nikolovski 1 0
Ryan Lethlean 1 0
Макартур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беккас Кирин 5 0
Жермен Валер 4 0
Аспропотамитис Джонатан 4 0
Льюис Клейтон Рис 4 0
Юрман Мэттью 3 0
Давила Улисес 3 0
Yianni Nicolaou 3 0
Стерьовски Майл 2 0
Ускок Томислав 2 0
Борджес Рафаэл 2 0
Kealey Adamson 2 0
Бернардо Эспиноса 1 0
Да Силва Даниэль 1 0
Вуйица Иван 1 0
Аугла Али 1 0
Jake Hollman 1 0
Isaac Hovar 1 0
Oliver Jones 1 0

Результаты матчей

Брисбен Роар
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Макартур
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

4
7
Брисбен Роар
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Макартур
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

15
3

Упущенные победы

5
12
Брисбен Роар
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Макартур
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

18
5

Упущенные победы

9
19

Голы по времени матча

Забито

12
14
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
3
25%
0
0%
1-15
1
8%
4
29%
16-30
1
8%
2
14%
31-45
2
17%
3
21%
46-60
3
25%
1
7%
61-75
2
17%
4
29%
76-90

Пропущено

13
12
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
8%
2
17%
1-15
3
23%
1
8%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
4
31%
2
17%
46-60
1
8%
2
17%
61-75
3
23%
5
42%
76-90

Забито

9
12
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
1
11%
2
17%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
1
11%
1
8%
31-45
3
33%
2
17%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
0
0%
6
50%
76-90

Пропущено

17
11
6 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
12%
2
18%
1-15
1
6%
1
9%
16-30
3
18%
2
18%
31-45
4
24%
2
18%
46-60
2
12%
3
27%
61-75
5
29%
29%
1
9%
76-90

Забито

21
26
8 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 8
1 Не забивали 1
4
19%
2
8%
1-15
2
10%
5
19%
16-30
2
10%
3
12%
31-45
5
24%
5
19%
46-60
6
29%
1
4%
61-75
2
10%
10
38%
76-90

Пропущено

30
23
11 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
3
10%
4
17%
1-15
4
13%
2
9%
16-30
4
13%
2
9%
31-45
8
27%
4
17%
46-60
3
10%
5
22%
61-75
8
27%
6
26%
76-90

Результаты последних матчей

Брисбен Роар
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 3:2 Брисбен Роар - ФК Сидней 1:2 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 8:1 Брисбен Роар - Централ Кост Маринерс 0:3
Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 0:2 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 1:2 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 5:2 Брисбен Роар - ФК Сидней 3:0 Макартур - Брисбен Роар 1:1 ФК Сидней - Брисбен Роар 3:1 Мельбурн Найтс - Брисбен Роар 0:1 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 4:2 Сидней Юнайтед 58 - Брисбен Роар 0:5 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 2:3 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:1 Брисбен Роар - ФК Сидней 0:2 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 2:2
Макартур
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Макартур - Вестерн Юнайтед 3:3 Аделаида Юнайтед - Макартур 1:1 Макартур - Ньюкасл Джетс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 3:1
Перт Глори - Макартур 3:2 Макартур - Веллингтон Феникс 0:3 Себу ФК - Макартур 0:3 ФК Сидней - Макартур 0:2 Макартур - Аделаида Юнайтед 4:3 Макартур - Шан Юнайтед 4:0 Макартур - Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Сити - Макартур 3:3 Макартур - Пном Пень 5:0 Макартур - Вестерн Юнайтед 1:0 Централ Кост Маринерс - Макартур 1:2 Пном Пень - Макартур 3:0 Макартур - Брисбен Роар 1:1 Макартур - Себу ФК 8:2 Шан Юнайтед - Макартур 0:3 Кэмпбеллтаун Сити - Макартур 2:1

Результаты матчей

Брисбен Роар
Макартур

Точный счет

0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:1
3 раза 43%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%

Точное количество голов

2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
8:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
3 раза 50%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%

Точный счет

1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
8:1
1 раз 8%
1:1
4 раза 29%
3:3
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
1
5 раз 38%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
1
6 раз 43%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Брисбен Роар
Макартур

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
1
4
3
1.5
2
5
2
5
2.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
5
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
13
1
7
6
1.5
7
7
2
11
2.5
4
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 12 7 3 2 22 - 15 24
2.
Мельбурн Виктори
 12 6 6 0 25 - 14 24
3.
Вестерн Сидней Уондерерс
 12 6 3 3 20 - 12 21
4.
Макартур
 14 5 6 3 25 - 24 21
5.
Централ Кост Маринерс
 12 5 3 4 23 - 18 18
6.
Мельбурн Сити
 12 5 3 4 23 - 19 18
7.
Аделаида Юнайтед
 13 5 3 5 27 - 23 18
8.
Брисбен Роар
 13 5 2 6 21 - 30 17
9.
ФК Сидней
 12 5 0 7 20 - 24 15
10.
Ньюкасл Джетс
 12 3 4 5 20 - 23 13
11.
Перт Глори
 12 2 2 8 21 - 28 8
12.
Вестерн Юнайтед
 12 2 1 9 11 - 28 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аделаида Юнайтед
 8 4 2 2 20 - 14 14
2.
Вестерн Сидней Уондерерс
 7 4 1 2 14 - 6 13
3.
Веллингтон Феникс
 5 4 0 1 10 - 6 12
4.
Мельбурн Виктори
 5 3 2 0 12 - 5 11
5.
Централ Кост Маринерс
 7 3 2 2 16 - 10 11
6.
Брисбен Роар
 7 3 1 3 12 - 13 10
7.
Макартур
 7 2 4 1 11 - 12 10
8.
ФК Сидней
 6 3 0 3 10 - 10 9
9.
Мельбурн Сити
 7 2 3 2 17 - 10 9
10.
Перт Глори
 6 2 1 3 13 - 13 7
11.
Ньюкасл Джетс
 4 1 2 1 6 - 6 5
12.
Вестерн Юнайтед
 5 1 0 4 4 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Виктори
 7 3 4 0 13 - 9 13
2.
Веллингтон Феникс
 7 3 3 1 12 - 9 12
3.
Макартур
 7 3 2 2 14 - 12 11
4.
Мельбурн Сити
 5 3 0 2 6 - 9 9
5.
Вестерн Сидней Уондерерс
 5 2 2 1 6 - 6 8
6.
Ньюкасл Джетс
 8 2 2 4 14 - 17 8
7.
Централ Кост Маринерс
 5 2 1 2 7 - 8 7
8.
Брисбен Роар
 6 2 1 3 9 - 17 7
9.
ФК Сидней
 6 2 0 4 10 - 14 6
10.
Аделаида Юнайтед
 5 1 1 3 7 - 9 4
11.
Вестерн Юнайтед
 7 1 1 5 7 - 20 4
12.
Перт Глори
 6 0 1 5 8 - 15 1
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мельбурн Виктори Форнароли Бруно 13 (1)
Веллингтон Феникс Барбарусес Костас 8 (4)
Перт Глори Таггарт Адам 8 (2)
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 8
ФК Сидней Лолли Джо 7 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 6
Мельбурн Виктори Родерик Миранда 1 4
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 1 4
Централ Кост Маринерс Jacob Farrell 1 4
Макартур Беккас Кирин 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 58'
      Армиенто Карло уходит с поля. Ayom Majok выходит вместо него
    • 58'
      Ryan Lethlean уходит с поля. Louis Zabala выходит вместо него
    • 53'
      Жермен Валер сделал результативную передачу.
    • 53'
      Г О О О О Л - Raphael Borges Rodrigues бьет в цель!
    • 47'
      Kealey Adamson получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Thomas Waddingham уходит с поля. Jonas Markovski выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 36'
      Давила Улисес получил желтую карточку от судьи
    • 36'
      Joe Caletti получил желтую карточку от судьи
    • 16'
      Jed Drew сделал результативную передачу.
    • 16'
      Г О О О О Л - Давила Улисес бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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