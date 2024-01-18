Тур: 13. Стадион: Kayo Stadium.
1:3
Конец матча
0'
0:1
16' ГолДавила Улисес
36' Желтая карточкаJoe Caletti
36' Желтая карточкаДавила Улисес
47' Желтая карточкаKealey Adamson
0:2
53' ГолБорджес Рафаэл
0:3
59' ГолJed Drew
1:3
62' ГолJonas Markovski
66' Желтая карточкаAlex Parson
67' Желтая карточкаХинджерт Джек
72' Желтая карточкаAyom Majok
88' Красная карточкаKeegan Jelacic
88' Желтая карточкаУскок Томислав
90' Желтая карточкаБернардо Эспиноса
90'+9
Ход матча
16'
0:1
36'
36'
47'
53'
0:2
59'
0:3
62'
1:3
66'
67'
72'
88'
88'
Прогноз на матч от Liveresult
27
Трюин
Кай
26
О'Ши
Джеймс
22
Alex
Parson
12
Курто
Филип
13
Вуйица
Иван
15
Беккас
Кирин
37
Jed
Drew
98
Жермен
Валер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 Трюин КайЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 О'Ши ДжеймсПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Alex ParsonНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Matt ActonВратарь
-
-
-
-
-
35 Louis Zabala
-
99 Ayom Majok
-
Главный тренер: Ben Cahn
- Основной состав
-
12 Курто ФилипВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Вуйица ИванЗащитник
-
15 Беккас КиринПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Jed DrewПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Жермен ВалерНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Аугла АлиПолузащитник
-
-
-
31 Lachlan Rose
-
Главный тренер: Mile Sterjovski
История личных встреч
Брисбен Роар
Макартур
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 4 ничьи 1 победа
7 матчей
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
6
Голов в среднем за матч
1
1.5
Среднее время на гол
90
60
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
1.75
1
Среднее время на гол
51
90
Всего голов
10
9
Голов в среднем за матч
1.43
1.29
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
63
70
Бомбардиры внутри турнира
Брисбен Роар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|О'Ши Джеймс
|6 (3)
|0.46
|Милеуснич Никола
|4
|0.31
|Хор Генри
|3
|0.23
|Беренгер Флорен
|2
|0.15
|Jonas Markovski
|2
|0.15
|Thomas Waddingham
|1
|0.08
|Хинджерт Джек
|1
|0.08
|Jez Lofthouse
|1
|0.08
|Rylan Brownlie
|1
|0.08
|Joe Caletti
|0
|0
|Олдред Том
|0
|0
|Antonee Burke-Gilroy
|0
|0
|Трюин Кай
|0
|0
Макартур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Давила Улисес
|6
|0.43
|Жермен Валер
|6 (1)
|0.43
|Миллар Мэттью
|4
|0.29
|Jake Hollman
|4
|0.29
|Борджес Рафаэл
|2
|0.14
|Jed Drew
|1
|0.07
|Беккас Кирин
|1
|0.07
|Аугла Али
|1
|0.07
|Льюис Клейтон Рис
|0
|0
|Скотадис Джерри
|0
|0
|Yianni Nicolaou
|0
|0
|Kealey Adamson
|0
|0
Карточки
Брисбен Роар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Joe Caletti
|2
|1
|О'Ши Джеймс
|3
|0
|Хинджерт Джек
|2
|0
|Невилл Скотт
|2
|0
|Олдред Том
|2
|0
|Jez Lofthouse
|2
|0
|Ayom Majok
|2
|0
|Keegan Jelacic
|0
|1
|Милеуснич Никола
|1
|0
|Antonee Burke-Gilroy
|1
|0
|Армиенто Карло
|1
|0
|Фрик Мэклин
|1
|0
|Alex Parson
|1
|0
|Louis Zabala
|1
|0
|James Nikolovski
|1
|0
|Ryan Lethlean
|1
|0
Макартур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беккас Кирин
|5
|0
|Жермен Валер
|4
|0
|Аспропотамитис Джонатан
|4
|0
|Льюис Клейтон Рис
|4
|0
|Юрман Мэттью
|3
|0
|Давила Улисес
|3
|0
|Yianni Nicolaou
|3
|0
|Стерьовски Майл
|2
|0
|Ускок Томислав
|2
|0
|Борджес Рафаэл
|2
|0
|Kealey Adamson
|2
|0
|Бернардо Эспиноса
|1
|0
|Да Силва Даниэль
|1
|0
|Вуйица Иван
|1
|0
|Аугла Али
|1
|0
|Jake Hollman
|1
|0
|Isaac Hovar
|1
|0
|Oliver Jones
|1
|0
Результаты матчей
Брисбен Роар
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Макартур
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
4
7
Брисбен Роар
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Макартур
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
15
3
Упущенные победы
5
12
Брисбен Роар
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Макартур
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
18
5
Упущенные победы
9
19
Голы по времени матча
Забито
12
14
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
3
25%
0
0%
1-15
1
8%
4
29%
16-30
1
8%
2
14%
31-45
2
17%
3
21%
46-60
3
25%
1
7%
61-75
2
17%
4
29%
76-90
Пропущено
13
12
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
8%
2
17%
1-15
3
23%
1
8%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
4
31%
2
17%
46-60
1
8%
2
17%
61-75
3
23%
5
42%
76-90
Забито
9
12
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
1
11%
2
17%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
1
11%
1
8%
31-45
3
33%
2
17%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
0
0%
6
50%
76-90
Пропущено
17
11
6 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
12%
2
18%
1-15
1
6%
1
9%
16-30
3
18%
2
18%
31-45
4
24%
2
18%
46-60
2
12%
3
27%
61-75
5
29%
29%
1
9%
76-90
Забито
21
26
8 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 8
1 Не забивали 1
4
19%
2
8%
1-15
2
10%
5
19%
16-30
2
10%
3
12%
31-45
5
24%
5
19%
46-60
6
29%
1
4%
61-75
2
10%
10
38%
76-90
Пропущено
30
23
11 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
3
10%
4
17%
1-15
4
13%
2
9%
16-30
4
13%
2
9%
31-45
8
27%
4
17%
46-60
3
10%
5
22%
61-75
8
27%
6
26%
76-90
Результаты последних матчей
Брисбен Роар
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 3:2 Брисбен Роар - ФК Сидней 1:2 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 8:1 Брисбен Роар - Централ Кост Маринерс 0:3
Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 0:2 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 1:2 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 5:2 Брисбен Роар - ФК Сидней 3:0 Макартур - Брисбен Роар 1:1 ФК Сидней - Брисбен Роар 3:1 Мельбурн Найтс - Брисбен Роар 0:1 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 4:2 Сидней Юнайтед 58 - Брисбен Роар 0:5 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 2:3 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:1 Брисбен Роар - ФК Сидней 0:2 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 2:2
Макартур
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Макартур - Вестерн Юнайтед 3:3 Аделаида Юнайтед - Макартур 1:1 Макартур - Ньюкасл Джетс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 3:1
Перт Глори - Макартур 3:2 Макартур - Веллингтон Феникс 0:3 Себу ФК - Макартур 0:3 ФК Сидней - Макартур 0:2 Макартур - Аделаида Юнайтед 4:3 Макартур - Шан Юнайтед 4:0 Макартур - Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Сити - Макартур 3:3 Макартур - Пном Пень 5:0 Макартур - Вестерн Юнайтед 1:0 Централ Кост Маринерс - Макартур 1:2 Пном Пень - Макартур 3:0 Макартур - Брисбен Роар 1:1 Макартур - Себу ФК 8:2 Шан Юнайтед - Макартур 0:3 Кэмпбеллтаун Сити - Макартур 2:1
Результаты матчей
Брисбен Роар
Макартур
Точный счет
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:1
3 раза 43%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
Точное количество голов
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
8:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
3 раза 50%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
Точный счет
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
8:1
1 раз 8%
1:1
4 раза 29%
3:3
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
1
5 раз 38%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
1
6 раз 43%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Брисбен Роар
Макартур
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
61
43
25
25
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
52
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
131
76
77
211
410
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|13 (1)
|Веллингтон Феникс
|Барбарусес Костас
|8 (4)
|Перт Глори
|Таггарт Адам
|8 (2)
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|8
|ФК Сидней
|Лолли Джо
|7 (4)
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|6
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|1 4
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|1 4
|Централ Кост Маринерс
|Jacob Farrell
|1 4
|Макартур
|Беккас Кирин
|5