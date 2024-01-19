  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австралия
  4. A-Лига 2023-2024
Тур: 13. Стадион: .
Веллингтон Феникс
1:1
Конец матча
Мельбурн Виктори
0'
36' Желтая карточка
Траоре Адама
45' Красная карточка
Пейн Тим
0:1
79' Гол
Чапман Коннор
1:1
90' Пенальти
Руфер Алекс
90'+9
40
Полсен
Алекс
3
Сармэн
Финн
4
Вуттон
Скотт
18
Келли-Хилд
Лукас
6
Пейн
Тим
8
Олд
Бенжамин
15
Пеннингтон
Николас
14
Руфер
Алекс
7
Барбарусес
Костас
10
Болл
Дэвид
11
Краев
Божидар
20
Иззо
Пол
2
Герия
Джейсон
5
Да
Сильва
Дамьен
21
Родерик
Миранда
3
Траоре
Адама
III
4
Rai
IV
22
Бриммер
Джейк
19
Арзани
Дэниел
8
Машаш
Зинедин
17
Nishan
Velupillay
7
Икономидис
Крис
Веллингтон Феникс
Мельбурн Виктори

История личных встреч

Веллингтон Феникс
Мельбурн Виктори

15 матчей

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
40%
12 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
46.7%
15 побед 7 ничьих 0 побед

31 матч

25.8%
74.2%
0 побед 8 ничьих 23 победы

Первый тайм

25.8%
74.2%
0 побед 8 ничьих 20 побед

Второй тайм

16.1%
83.9%
0 побед 5 ничьих 19 побед

46 матчей

23.9%
26.1%
50%
11 побед 12 ничьих 23 победы

Первый тайм

26.1%
30.4%
43.5%
12 побед 14 ничьих 20 побед

Второй тайм

32.6%
26.1%
41.3%
15 побед 12 ничьих 19 побед

История матчей

1:1
1:2
3:1
3:1
1:0
КФ
4:1
4:1
2:0
3:0
0:0
1:1
3:1
1:1
3:3
1:1
2:1
2:1
2:3
0:3
3:0
6:1
1:4
2:0
3:0
0:3
2:3
2:0
1:4
5:0
3:2
2:3
2:0
3:2
ХАЛ
3:1
ХАЛ
1:2
ХАЛ
2:0
ХАЛ
2:2
ХАЛ
0:0
ХАЛ
4:0
ХАЛ
1:1
ХАЛ
1:1
ХАЛ
2:0
ХАЛ
2:1
ПК
0:0
ХАЛ
3:0
ХАЛ
1:1

Голы

Всего голов

36
25

Голов в среднем за матч

1.8
0.96

Среднее время на гол

50
93

Всего голов

58
28

Голов в среднем за матч

2.23
1.4

Среднее время на гол

40
64

Всего голов

94
53

Голов в среднем за матч

2.04
1.15

Тотал матчей

2.5
43
Больше 93%
Меньше 7%
3
42
Больше 91%
Меньше 9%
4
29
Больше 63%
Меньше 37%
17
18
Больше 39%
Меньше 61%
28
12
Больше 26%
Меньше 74%
34
2
Больше 4%
Меньше 96%
44
1
Больше 2%
Меньше 98%
45

Среднее время на гол

44
78

Бомбардиры внутри турнира

Веллингтон Феникс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барбарусес Костас 8 0.62
Краев Божидар 4 0.31
Завада Оскар 4 0.31
Пейн Тим 2 0.15
Олд Бенжамин 2 0.15
Руфер Алекс 2 (1) 0.15
Болл Дэвид 0 0
Пеннингтон Николас 0 0
Келли-Хилд Лукас 0 0
Oskar van Hattum 0 0
Мельбурн Виктори
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Форнароли Бруно 13 (2) 1
Машаш Зинедин 4 0.31
Nishan Velupillay 2 0.15
Арзани Дэниел 2 (1) 0.15
Чапман Коннор 1 0.08
Фолами Бен 1 0.08
Тиг Райан 1 0.08
Eli Adams 1 0.08
Траоре Адама III 0 0
Бриммер Джейк 0 0
Герия Джейсон 0 0
Jordi Valadon 0 0

Карточки

Веллингтон Феникс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руфер Алекс 4 0
Барбарусес Костас 3 0
Краев Божидар 3 0
Пеннингтон Николас 3 0
Саттон Сэм 3 0
Пейн Тим 1 1
Завада Оскар 2 0
Сармэн Финн 2 0
Полсен Алекс 1 0
Oskar van Hattum 1 0
Келли-Хилд Лукас 1 0
Мельбурн Виктори
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родерик Миранда 4 1
Траоре Адама III 3 1
Машаш Зинедин 3 0
Форнароли Бруно 2 0
Да Сильва Дамьен 2 0
Rai IV 2 0
Чапман Коннор 1 0
Герия Джейсон 1 0
Икономидис Крис 1 0
Арзани Дэниел 1 0
Фолами Бен 1 0
Бриммер Джейк 1 0
Монге Фабиан 1 0
Nishan Velupillay 1 0
Eli Adams 1 0

Результаты матчей

Веллингтон Феникс
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Мельбурн Виктори
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

1
4
Веллингтон Феникс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Мельбурн Виктори
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

10
13
Веллингтон Феникс
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Мельбурн Виктори
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

11
17

Голы по времени матча

Забито

11
13
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
1
9%
1
8%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
4
31%
31-45
2
18%
2
15%
46-60
2
18%
2
15%
61-75
4
36%
4
31%
76-90

Пропущено

7
11
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
2
29%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
3
43%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
14%
6
55%
76-90

Забито

11
13
4 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
1
9%
2
15%
1-15
1
9%
3
23%
16-30
2
18%
4
31%
31-45
3
27%
2
15%
46-60
2
18%
1
8%
61-75
2
18%
1
8%
76-90

Пропущено

10
4
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
3
30%
1
25%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
2
50%
46-60
1
10%
1
25%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Забито

22
26
7 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 8
3 Не забивали 2
2
9%
3
12%
1-15
2
9%
3
12%
16-30
3
14%
8
31%
31-45
5
23%
4
15%
46-60
4
18%
3
12%
61-75
6
27%
5
19%
76-90

Пропущено

17
15
8 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
5
29%
29%
2
13%
1-15
1
6%
2
13%
16-30
2
12%
0
0%
31-45
5
29%
29%
3
20%
46-60
1
6%
2
13%
61-75
3
18%
6
40%
76-90

Результаты последних матчей

Веллингтон Феникс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Перт Глори - Веллингтон Феникс 3:4 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 2:2 ФК Сидней - Веллингтон Феникс 3:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:0
Макартур - Веллингтон Феникс 0:3 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 0:3 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 1:0 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 1:1 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 5:2 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 0:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 3:0 Пенинсула Пауэр - Веллингтон Феникс 1:2 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 2:0 Макартур - Веллингтон Феникс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 4:0 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 2:2 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 4:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:2
Мельбурн Виктори
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 1:1 Перт Глори - Мельбурн Виктори 2:3 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 2:0 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 0:0
Мельбурн Виктори - ФК Сидней 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 3:4 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 2:2 Макартур - Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 1:1 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 5:3 ФК Сидней - Мельбурн Виктори 0:2 Перт Глори - Мельбурн Виктори 0:4 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 2:2 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:1 Мельбурн Виктори - Макартур 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 2:1 Мельбурн Виктори - Перт Глори 0:0 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 2:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:2

Результаты матчей

Веллингтон Феникс
Мельбурн Виктори

Точный счет

0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
1:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
5:3
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

0:3
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
1:1
5 раз 38%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Веллингтон Феникс
Мельбурн Виктори

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
1.5
3
2
1
5
2.5
2
3
1
5
3.5
1
4
1
5
4.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
7
1
3
4
1.5
4
4
2
5
2.5
2
6
1
6
3.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
12
1
6
7
1.5
7
6
3
10
2.5
4
9
2
11
3.5
2
11
1
12
4.5
1
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 13 7 4 2 23 - 16 25
2.
Мельбурн Виктори
 13 6 7 0 26 - 15 25
3.
Вестерн Сидней Уондерерс
 12 6 3 3 20 - 12 21
4.
Макартур
 14 5 6 3 25 - 24 21
5.
Централ Кост Маринерс
 12 5 3 4 23 - 18 18
6.
Мельбурн Сити
 12 5 3 4 23 - 19 18
7.
Аделаида Юнайтед
 13 5 3 5 27 - 23 18
8.
Брисбен Роар
 13 5 2 6 21 - 30 17
9.
ФК Сидней
 0:0 13 5 1 7 20 - 24 16
10.
Ньюкасл Джетс
 0:0 13 3 5 5 20 - 23 14
11.
Перт Глори
 12 2 2 8 21 - 28 8
12.
Вестерн Юнайтед
 12 2 1 9 11 - 28 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аделаида Юнайтед
 8 4 2 2 20 - 14 14
2.
Веллингтон Феникс
 6 4 1 1 11 - 7 13
3.
Вестерн Сидней Уондерерс
 7 4 1 2 14 - 6 13
4.
Мельбурн Виктори
 5 3 2 0 12 - 5 11
5.
Централ Кост Маринерс
 7 3 2 2 16 - 10 11
6.
ФК Сидней
 0:0 7 3 1 3 10 - 10 10
7.
Брисбен Роар
 7 3 1 3 12 - 13 10
8.
Макартур
 7 2 4 1 11 - 12 10
9.
Мельбурн Сити
 7 2 3 2 17 - 10 9
10.
Перт Глори
 6 2 1 3 13 - 13 7
11.
Ньюкасл Джетс
 0:0 4 1 2 1 6 - 6 5
12.
Вестерн Юнайтед
 5 1 0 4 4 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Виктори
 8 3 5 0 14 - 10 14
2.
Веллингтон Феникс
 7 3 3 1 12 - 9 12
3.
Макартур
 7 3 2 2 14 - 12 11
4.
Мельбурн Сити
 5 3 0 2 6 - 9 9
5.
Ньюкасл Джетс
 0:0 9 2 3 4 14 - 17 9
6.
Вестерн Сидней Уондерерс
 5 2 2 1 6 - 6 8
7.
Централ Кост Маринерс
 5 2 1 2 7 - 8 7
8.
Брисбен Роар
 6 2 1 3 9 - 17 7
9.
ФК Сидней
 0:0 6 2 0 4 10 - 14 6
10.
Аделаида Юнайтед
 5 1 1 3 7 - 9 4
11.
Вестерн Юнайтед
 7 1 1 5 7 - 20 4
12.
Перт Глори
 6 0 1 5 8 - 15 1
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мельбурн Виктори Форнароли Бруно 13 (1)
Веллингтон Феникс Барбарусес Костас 8 (4)
Перт Глори Таггарт Адам 8 (2)
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 8
ФК Сидней Лолли Джо 7 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 6
Мельбурн Виктори Родерик Миранда 1 4
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 1 4
Централ Кост Маринерс Jacob Farrell 1 4
Макартур Беккас Кирин 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 55'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 53'
    УДАЛЕНИЕ! - Пейн Тим увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Веллингтон Феникс 1:1 Мельбурн Виктори онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (11) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный