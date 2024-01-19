Тур: 13. Стадион: Sky Stadium.
1:1
Конец матча
0'
36' Желтая карточкаТраоре Адама
45' Красная карточкаПейн Тим
0:1
79' ГолЧапман Коннор
1:1
90' ПенальтиРуфер Алекс
90'+9
Ход матча
36'
45'
69'
79'
90'
1:1
Прогноз на матч от Liveresult
40
Полсен
Алекс
6
Пейн
Тим
14
Руфер
Алекс
10
Болл
Дэвид
20
Иззо
Пол
4
Rai
IV
- Основной состав
-
40 Полсен АлексВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
6 Пейн ТимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Руфер АлексПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Болл ДэвидПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Данкан ДжекВратарь
-
19 Саттон СэмЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
23 Luke Supyk
-
Главный тренер: Giancarlo Italiano
- Основной состав
-
20 Иззо ПолВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
4 Rai IVПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
11 Фолами БенПолузащитник
-
25 Тиг РайанПолузащитник
-
-
24 Eli Adams
-
-
28 Franco Lino
-
Главный тренер: Попович Энтони
История личных встреч
Веллингтон Феникс
Мельбурн Виктори
15 матчей
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
40%
12 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
46.7%
15 побед 7 ничьих 0 побед
31 матч
25.8%
74.2%
0 побед 8 ничьих 23 победы
Первый тайм
25.8%
74.2%
0 побед 8 ничьих 20 побед
Второй тайм
16.1%
83.9%
0 побед 5 ничьих 19 побед
46 матчей
23.9%
26.1%
50%
11 побед 12 ничьих 23 победы
Первый тайм
26.1%
30.4%
43.5%
12 побед 14 ничьих 20 побед
Второй тайм
32.6%
26.1%
41.3%
15 побед 12 ничьих 19 побед
История матчей
Голы
Всего голов
36
25
Голов в среднем за матч
1.8
0.96
Среднее время на гол
50
93
Всего голов
58
28
Голов в среднем за матч
2.23
1.4
Среднее время на гол
40
64
Всего голов
94
53
Голов в среднем за матч
2.04
1.15
Тотал матчей
2.5
43
Больше 93%
Меньше 7%
3
42
Больше 91%
Меньше 9%
4
29
Больше 63%
Меньше 37%
17
18
Больше 39%
Меньше 61%
28
12
Больше 26%
Меньше 74%
34
2
Больше 4%
Меньше 96%
44
1
Больше 2%
Меньше 98%
45
Среднее время на гол
44
78
Бомбардиры внутри турнира
Веллингтон Феникс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барбарусес Костас
|8
|0.62
|Краев Божидар
|4
|0.31
|Завада Оскар
|4
|0.31
|Пейн Тим
|2
|0.15
|Олд Бенжамин
|2
|0.15
|Руфер Алекс
|2 (1)
|0.15
|Болл Дэвид
|0
|0
|Пеннингтон Николас
|0
|0
|Келли-Хилд Лукас
|0
|0
|Oskar van Hattum
|0
|0
Мельбурн Виктори
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Форнароли Бруно
|13 (2)
|1
|Машаш Зинедин
|4
|0.31
|Nishan Velupillay
|2
|0.15
|Арзани Дэниел
|2 (1)
|0.15
|Чапман Коннор
|1
|0.08
|Фолами Бен
|1
|0.08
|Тиг Райан
|1
|0.08
|Eli Adams
|1
|0.08
|Траоре Адама III
|0
|0
|Бриммер Джейк
|0
|0
|Герия Джейсон
|0
|0
|Jordi Valadon
|0
|0
Карточки
Веллингтон Феникс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Руфер Алекс
|4
|0
|Барбарусес Костас
|3
|0
|Краев Божидар
|3
|0
|Пеннингтон Николас
|3
|0
|Саттон Сэм
|3
|0
|Пейн Тим
|1
|1
|Завада Оскар
|2
|0
|Сармэн Финн
|2
|0
|Полсен Алекс
|1
|0
|Oskar van Hattum
|1
|0
|Келли-Хилд Лукас
|1
|0
Мельбурн Виктори
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родерик Миранда
|4
|1
|Траоре Адама III
|3
|1
|Машаш Зинедин
|3
|0
|Форнароли Бруно
|2
|0
|Да Сильва Дамьен
|2
|0
|Rai IV
|2
|0
|Чапман Коннор
|1
|0
|Герия Джейсон
|1
|0
|Икономидис Крис
|1
|0
|Арзани Дэниел
|1
|0
|Фолами Бен
|1
|0
|Бриммер Джейк
|1
|0
|Монге Фабиан
|1
|0
|Nishan Velupillay
|1
|0
|Eli Adams
|1
|0
Результаты матчей
Веллингтон Феникс
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Мельбурн Виктори
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
1
4
Веллингтон Феникс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Мельбурн Виктори
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
10
13
Веллингтон Феникс
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Мельбурн Виктори
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
11
17
Голы по времени матча
Забито
11
13
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
1
9%
1
8%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
4
31%
31-45
2
18%
2
15%
46-60
2
18%
2
15%
61-75
4
36%
4
31%
76-90
Пропущено
7
11
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
2
29%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
3
43%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
14%
6
55%
76-90
Забито
11
13
4 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
1
9%
2
15%
1-15
1
9%
3
23%
16-30
2
18%
4
31%
31-45
3
27%
2
15%
46-60
2
18%
1
8%
61-75
2
18%
1
8%
76-90
Пропущено
10
4
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
3
30%
1
25%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
2
50%
46-60
1
10%
1
25%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Забито
22
26
7 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 8
3 Не забивали 2
2
9%
3
12%
1-15
2
9%
3
12%
16-30
3
14%
8
31%
31-45
5
23%
4
15%
46-60
4
18%
3
12%
61-75
6
27%
5
19%
76-90
Пропущено
17
15
8 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
5
29%
29%
2
13%
1-15
1
6%
2
13%
16-30
2
12%
0
0%
31-45
5
29%
29%
3
20%
46-60
1
6%
2
13%
61-75
3
18%
6
40%
76-90
Результаты последних матчей
Веллингтон Феникс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Перт Глори - Веллингтон Феникс 3:4 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 2:2 ФК Сидней - Веллингтон Феникс 3:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:0
Макартур - Веллингтон Феникс 0:3 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 0:3 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 1:0 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 1:1 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 5:2 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 0:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 3:0 Пенинсула Пауэр - Веллингтон Феникс 1:2 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 2:0 Макартур - Веллингтон Феникс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 4:0 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 2:2 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 4:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:2
Мельбурн Виктори
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 1:1 Перт Глори - Мельбурн Виктори 2:3 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 2:0 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 0:0
Мельбурн Виктори - ФК Сидней 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 3:4 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 2:2 Макартур - Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 1:1 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 5:3 ФК Сидней - Мельбурн Виктори 0:2 Перт Глори - Мельбурн Виктори 0:4 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 2:2 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:1 Мельбурн Виктори - Макартур 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 2:1 Мельбурн Виктори - Перт Глори 0:0 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 2:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:2
Результаты матчей
Веллингтон Феникс
Мельбурн Виктори
Точный счет
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
1:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
5:3
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
0:3
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
1:1
5 раз 38%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Веллингтон Феникс
Мельбурн Виктори
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
32
15
23
15
14
15
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
71
34
44
25
26
16
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
121
67
76
310
49
211
211
112
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|7
|4
|2
|23 - 16
|25
|2.
|13
|6
|7
|0
|26 - 15
|25
|3.
|12
|6
|3
|3
|20 - 12
|21
|4.
|14
|5
|6
|3
|25 - 24
|21
|5.
|12
|5
|3
|4
|23 - 18
|18
|6.
|12
|5
|3
|4
|23 - 19
|18
|7.
|13
|5
|3
|5
|27 - 23
|18
|8.
|13
|5
|2
|6
|21 - 30
|17
|9.
|0:0
|13
|5
|1
|7
|20 - 24
|16
|10.
|0:0
|13
|3
|5
|5
|20 - 23
|14
|11.
|12
|2
|2
|8
|21 - 28
|8
|12.
|12
|2
|1
|9
|11 - 28
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|4
|2
|2
|20 - 14
|14
|2.
|6
|4
|1
|1
|11 - 7
|13
|3.
|7
|4
|1
|2
|14 - 6
|13
|4.
|5
|3
|2
|0
|12 - 5
|11
|5.
|7
|3
|2
|2
|16 - 10
|11
|6.
|0:0
|7
|3
|1
|3
|10 - 10
|10
|7.
|7
|3
|1
|3
|12 - 13
|10
|8.
|7
|2
|4
|1
|11 - 12
|10
|9.
|7
|2
|3
|2
|17 - 10
|9
|10.
|6
|2
|1
|3
|13 - 13
|7
|11.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|12.
|5
|1
|0
|4
|4 - 8
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|3
|5
|0
|14 - 10
|14
|2.
|7
|3
|3
|1
|12 - 9
|12
|3.
|7
|3
|2
|2
|14 - 12
|11
|4.
|5
|3
|0
|2
|6 - 9
|9
|5.
|0:0
|9
|2
|3
|4
|14 - 17
|9
|6.
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|7.
|5
|2
|1
|2
|7 - 8
|7
|8.
|6
|2
|1
|3
|9 - 17
|7
|9.
|0:0
|6
|2
|0
|4
|10 - 14
|6
|10.
|5
|1
|1
|3
|7 - 9
|4
|11.
|7
|1
|1
|5
|7 - 20
|4
|12.
|6
|0
|1
|5
|8 - 15
|1
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|13 (1)
|Веллингтон Феникс
|Барбарусес Костас
|8 (4)
|Перт Глори
|Таггарт Адам
|8 (2)
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|8
|ФК Сидней
|Лолли Джо
|7 (4)
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|6
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|1 4
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|1 4
|Централ Кост Маринерс
|Jacob Farrell
|1 4
|Макартур
|Беккас Кирин
|5