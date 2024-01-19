Тур: 13. Стадион: Юбилейный стадион Нетстрата.
0:0
Первый тайм: 32'
Ход матча
Прогноз на матч от Liveresult
23
Грант
Райан
26
Брэттан
Люк
10
Лолли
Джо
13
Вуд
Патрик
14
Ингем
Дэйн
33
Mark
Natta
10
Пископо
Рено
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Грант РайанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Брэттан ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Лолли ДжоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Вуд ПатрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Уфук Талай
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Ингем ДэйнЗащитник
- Защитник
-
33 Mark NattaЗащитник
- Защитник
-
10 Пископо РеноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Robert Stanton
История личных встреч
ФК Сидней
Ньюкасл Джетс
30 матчей
90%
10%
27 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
23.3%
26.7%
15 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.3%
20%
6.7%
22 победы 6 ничьих 0 побед
13 матчей
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
84.6%
15.4%
0 побед 11 ничьих 10 побед
Второй тайм
69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 6 побед
43 матча
62.8%
18.6%
18.6%
27 побед 8 ничьих 8 побед
Первый тайм
34.9%
41.9%
23.2%
15 побед 18 ничьих 10 побед
Второй тайм
51.2%
34.9%
13.9%
22 победы 15 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
38
33
Голов в среднем за матч
1.81
1.5
Среднее время на гол
49
60
Всего голов
21
21
Голов в среднем за матч
0.95
1
Среднее время на гол
94
90
Всего голов
59
54
Голов в среднем за матч
1.37
1.26
Тотал матчей
2.5
41
Больше 95%
Меньше 5%
2
34
Больше 79%
Меньше 21%
9
20
Больше 47%
Меньше 53%
23
10
Больше 23%
Меньше 77%
33
4
Больше 9%
Меньше 91%
39
2
Больше 5%
Меньше 95%
41
2
Больше 5%
Меньше 95%
41
Среднее время на гол
65
71
Бомбардиры внутри турнира
ФК Сидней
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лолли Джо
|7
|0.54
|Fabio da Silva2
|5
|0.38
|Кучарски Джейден
|2
|0.15
|Мак Роберт
|2
|0.15
|Грант Райан
|1
|0.08
|Родуэлл Джек
|1
|0.08
|Касерес Энтони
|1
|0.08
|Вуд Патрик
|0
|0
|Брэттан Люк
|0
|0
|Гирдвуд-Райх Джейк
|0
|0
Ньюкасл Джетс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стамателопулос Апостолос
|8 (2)
|0.62
|Clayton Taylor
|4
|0.31
|Бухагьяр Трент
|3
|0.23
|Грозос Костандинос
|1
|0.08
|Phillip Cancar
|1
|0.08
|Archie Goodwin
|1
|0.08
|Mark Natta
|1
|0.08
|Justin Vidic
|1
|0.08
|Ингем Дэйн
|0
|0
|Дженкинсон Карл
|0
|0
|Бертомье Жезон
|0
|0
|Маурагис Лукас
|0
|0
|Daniel Stynes
|0
|0
|Thomas Aquilina
|0
|0
Карточки
ФК Сидней
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кинг Джоэл
|3
|0
|Вуд Патрик
|3
|0
|Грант Райан
|2
|0
|Брэттан Люк
|2
|0
|Берджесс Макс
|2
|0
|Гирдвуд-Райх Джейк
|2
|0
|Рэдмейн Эндрю
|0
|1
|Стив Корика
|1
|0
|Родуэлл Джек
|1
|0
|Мак Роберт
|1
|0
|Fabio da Silva2
|1
|0
|Кортни-Перкинс Джордан
|1
|0
|Кучарски Джейден
|1
|0
|Nathan Amanatidis
|1
|0
Ньюкасл Джетс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стамателопулос Апостолос
|4
|1
|Маурагис Лукас
|3
|0
|Бухагьяр Трент
|2
|0
|Phillip Cancar
|2
|0
|Дженкинсон Карл
|1
|0
|Ингем Дэйн
|1
|0
|Грозос Костандинос
|1
|0
|Пископо Рено
|1
|0
|Daniel Stynes
|1
|0
|Thomas Aquilina
|1
|0
Результаты матчей
ФК Сидней
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Ньюкасл Джетс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
0
10
ФК Сидней
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Ньюкасл Джетс
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
12
2
Упущенные победы
7
6
ФК Сидней
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Ньюкасл Джетс
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
8% (1)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
18
2
Упущенные победы
7
16
Голы по времени матча
Забито
9
14
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
9 Не забивали 4
1
11%
4
29%
1-15
1
11%
1
7%
16-30
3
33%
2
14%
31-45
1
11%
2
14%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
3
33%
3
21%
76-90
Пропущено
11
17
2 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
9%
3
18%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
0
0%
4
24%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
3
27%
4
24%
61-75
6
55%
4
24%
76-90
Забито
10
6
7 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
4
40%
1
17%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
3
30%
1
17%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
20%
1
17%
76-90
Пропущено
14
6
9 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
1
7%
1
17%
1-15
4
29%
0
0%
16-30
4
29%
0
0%
31-45
3
21%
3
50%
46-60
2
14%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
19
20
12 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 8
6 Не забивали 1
5
26%
5
25%
1-15
1
5%
4
20%
16-30
6
32%
3
15%
31-45
2
11%
2
10%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
5
26%
4
20%
76-90
Пропущено
25
23
11 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 9
2
8%
4
17%
1-15
5
20%
0
0%
16-30
4
16%
4
17%
31-45
3
12%
5
22%
46-60
5
20%
5
22%
61-75
6
24%
5
22%
76-90
Результаты последних матчей
ФК Сидней
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Аделаида Юнайтед - ФК Сидней 4:3 Брисбен Роар - ФК Сидней 1:2 ФК Сидней - Веллингтон Феникс 3:1 ФК Сидней - Вестерн Юнайтед 4:2
Мельбурн Виктори - ФК Сидней 3:0 ФК Сидней - Макартур 0:2 ФК Сидней - Перт Глори 3:2 ФК Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Аделаида Юнайтед - ФК Сидней 1:5 Мельбурн Сити - ФК Сидней 2:0 Брисбен Роар - ФК Сидней 3:0 ФК Сидней - Мельбурн Виктори 0:2 ФК Сидней - Брисбен Роар 3:1 Мельбурн Сити - ФК Сидней 1:2 ФК Сидней - Вестерн Юнайтед 3:0 АПИА Лейхардт Тайгерз - ФК Сидней 0:2 ФК Сидней - Централ Кост Маринерс 3:3 Мельбурн Сити - ФК Сидней 4:0 ФК Сидней - Мельбурн Сити 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - ФК Сидней 1:2
Ньюкасл Джетс
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 3:2 Макартур - Ньюкасл Джетс 1:1 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 2:0 Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 3:1
Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:2 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 0:3 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 0:2 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 3:1 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 0:1 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 5:3 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 2:3 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 2:2 ФК Сидней - Ньюкасл Джетс 2:0 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 1:3 Ньюкасл Джетс - Макартур 2:1 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 3:0 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 1:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:2
Результаты матчей
ФК Сидней
Ньюкасл Джетс
Точный счет
0:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
2:2
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
3
2 раза 33%
4
1 раз 17%
2
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
3:0
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
3:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
5:3
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
Точный счет
0:2
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
2:2
3 раза 25%
3:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
3
3 раза 25%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
ФК Сидней
Ньюкасл Джетс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
31
33
31
33
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
33
44
24
26
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
111
66
75
57
210
210
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|7
|4
|2
|23 - 16
|25
|2.
|13
|6
|7
|0
|26 - 15
|25
|3.
|12
|6
|3
|3
|20 - 12
|21
|4.
|14
|5
|6
|3
|25 - 24
|21
|5.
|12
|5
|3
|4
|23 - 18
|18
|6.
|12
|5
|3
|4
|23 - 19
|18
|7.
|13
|5
|3
|5
|27 - 23
|18
|8.
|13
|5
|2
|6
|21 - 30
|17
|9.
|0:0
|13
|5
|1
|7
|20 - 24
|16
|10.
|0:0
|13
|3
|5
|5
|20 - 23
|14
|11.
|12
|2
|2
|8
|21 - 28
|8
|12.
|12
|2
|1
|9
|11 - 28
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|4
|2
|2
|20 - 14
|14
|2.
|6
|4
|1
|1
|11 - 7
|13
|3.
|7
|4
|1
|2
|14 - 6
|13
|4.
|5
|3
|2
|0
|12 - 5
|11
|5.
|7
|3
|2
|2
|16 - 10
|11
|6.
|0:0
|7
|3
|1
|3
|10 - 10
|10
|7.
|7
|3
|1
|3
|12 - 13
|10
|8.
|7
|2
|4
|1
|11 - 12
|10
|9.
|7
|2
|3
|2
|17 - 10
|9
|10.
|6
|2
|1
|3
|13 - 13
|7
|11.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|12.
|5
|1
|0
|4
|4 - 8
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|3
|5
|0
|14 - 10
|14
|2.
|7
|3
|3
|1
|12 - 9
|12
|3.
|7
|3
|2
|2
|14 - 12
|11
|4.
|5
|3
|0
|2
|6 - 9
|9
|5.
|0:0
|9
|2
|3
|4
|14 - 17
|9
|6.
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|7.
|5
|2
|1
|2
|7 - 8
|7
|8.
|6
|2
|1
|3
|9 - 17
|7
|9.
|0:0
|6
|2
|0
|4
|10 - 14
|6
|10.
|5
|1
|1
|3
|7 - 9
|4
|11.
|7
|1
|1
|5
|7 - 20
|4
|12.
|6
|0
|1
|5
|8 - 15
|1
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|13 (1)
|Веллингтон Феникс
|Барбарусес Костас
|8 (4)
|Перт Глори
|Таггарт Адам
|8 (2)
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|8
|ФК Сидней
|Лолли Джо
|7 (4)
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|6
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|1 4
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|1 4
|Централ Кост Маринерс
|Jacob Farrell
|1 4
|Макартур
|Беккас Кирин
|5