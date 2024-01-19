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  4. A-Лига 2023-2024
Тур: 13. Стадион: .
ФК Сидней
0:0
Первый тайм: 32'
Ньюкасл Джетс
0'
19' Желтая карточка
Гирдвуд-Райх Джейк

Ход матча

19'
Гирдвуд-Райх Джейк
 
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ФК Сидней
Ничья
Ньюкасл Джетс
1.63
4.90
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5.10
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Рэдмейн
Эндрю
23
Грант
Райан
8
Гирдвуд-Райх
Джейк
15
Габриэл
Барбоза
4
Кортни-Перкинс
Джордан
26
Брэттан
Люк
12
Corey
Hollman
10
Лолли
Джо
22
Берджесс
Макс
17
Касерес
Энтони
13
Вуд
Патрик
1
Скотт
Райан
14
Ингем
Дэйн
22
Phillip
Cancar
33
Mark
Natta
23
Вилмеринг
Дэниэл
10
Пископо
Рено
17
Грозос
Костандинос
19
Callum
Timmins
13
Clayton
Taylor
7
Бухагьяр
Трент
8
Стамателопулос
Апостолос
ФК Сидней
Ньюкасл Джетс

История личных встреч

ФК Сидней
Ньюкасл Джетс

30 матчей

90%
10%
27 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
23.3%
26.7%
15 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.3%
20%
6.7%
22 победы 6 ничьих 0 побед

13 матчей

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

84.6%
15.4%
0 побед 11 ничьих 10 побед

Второй тайм

69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 6 побед

43 матча

62.8%
18.6%
18.6%
27 побед 8 ничьих 8 побед

Первый тайм

34.9%
41.9%
23.2%
15 побед 18 ничьих 10 побед

Второй тайм

51.2%
34.9%
13.9%
22 победы 15 ничьих 6 побед

История матчей

2:0
0:2
2:0
2:2
1:1
2:1
1:2
1:2
4:1
2:0
1:0
1:1
2:1
2:2
2:1
2:0
0:2
0:2
2:0
1:0
0:1
3:4
0:1
0:0
0:2
2:0
2:0
2:2
2:1
2:3
ХАЛ
2:5
ХАЛ
1:2
ХАЛ
1:1
ХАЛ
1:2
ХАЛ
1:0
ХАЛ
1:3
ХАЛ
1:3
ХАЛ
2:1
ХАЛ
4:0
ХАЛ
1:2
ХАЛ
0:0
ХАЛ
1:0
ХАЛ
0:1

Голы

Всего голов

38
33

Голов в среднем за матч

1.81
1.5

Среднее время на гол

49
60

Всего голов

21
21

Голов в среднем за матч

0.95
1

Среднее время на гол

94
90

Всего голов

59
54

Голов в среднем за матч

1.37
1.26

Тотал матчей

2.5
41
Больше 95%
Меньше 5%
2
34
Больше 79%
Меньше 21%
9
20
Больше 47%
Меньше 53%
23
10
Больше 23%
Меньше 77%
33
4
Больше 9%
Меньше 91%
39
2
Больше 5%
Меньше 95%
41
2
Больше 5%
Меньше 95%
41

Среднее время на гол

65
71

Бомбардиры внутри турнира

ФК Сидней
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лолли Джо 7 0.54
Fabio da Silva2 5 0.38
Кучарски Джейден 2 0.15
Мак Роберт 2 0.15
Грант Райан 1 0.08
Родуэлл Джек 1 0.08
Касерес Энтони 1 0.08
Вуд Патрик 0 0
Брэттан Люк 0 0
Гирдвуд-Райх Джейк 0 0
Ньюкасл Джетс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стамателопулос Апостолос 8 (2) 0.62
Clayton Taylor 4 0.31
Бухагьяр Трент 3 0.23
Грозос Костандинос 1 0.08
Phillip Cancar 1 0.08
Archie Goodwin 1 0.08
Mark Natta 1 0.08
Justin Vidic 1 0.08
Ингем Дэйн 0 0
Дженкинсон Карл 0 0
Бертомье Жезон 0 0
Маурагис Лукас 0 0
Daniel Stynes 0 0
Thomas Aquilina 0 0

Карточки

ФК Сидней
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кинг Джоэл 3 0
Вуд Патрик 3 0
Грант Райан 2 0
Брэттан Люк 2 0
Берджесс Макс 2 0
Гирдвуд-Райх Джейк 2 0
Рэдмейн Эндрю 0 1
Стив Корика 1 0
Родуэлл Джек 1 0
Мак Роберт 1 0
Fabio da Silva2 1 0
Кортни-Перкинс Джордан 1 0
Кучарски Джейден 1 0
Nathan Amanatidis 1 0
Ньюкасл Джетс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стамателопулос Апостолос 4 1
Маурагис Лукас 3 0
Бухагьяр Трент 2 0
Phillip Cancar 2 0
Дженкинсон Карл 1 0
Ингем Дэйн 1 0
Грозос Костандинос 1 0
Пископо Рено 1 0
Daniel Stynes 1 0
Thomas Aquilina 1 0

Результаты матчей

ФК Сидней
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Ньюкасл Джетс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

0
10
ФК Сидней
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Ньюкасл Джетс
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

12
2

Упущенные победы

7
6
ФК Сидней
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Ньюкасл Джетс
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
8% (1)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

18
2

Упущенные победы

7
16

Голы по времени матча

Забито

9
14
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
9 Не забивали 4
1
11%
4
29%
1-15
1
11%
1
7%
16-30
3
33%
2
14%
31-45
1
11%
2
14%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
3
33%
3
21%
76-90

Пропущено

11
17
2 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
9%
3
18%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
0
0%
4
24%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
3
27%
4
24%
61-75
6
55%
4
24%
76-90

Забито

10
6
7 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
4
40%
1
17%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
3
30%
1
17%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
20%
1
17%
76-90

Пропущено

14
6
9 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
1
7%
1
17%
1-15
4
29%
0
0%
16-30
4
29%
0
0%
31-45
3
21%
3
50%
46-60
2
14%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

19
20
12 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 8
6 Не забивали 1
5
26%
5
25%
1-15
1
5%
4
20%
16-30
6
32%
3
15%
31-45
2
11%
2
10%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
5
26%
4
20%
76-90

Пропущено

25
23
11 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 9
2
8%
4
17%
1-15
5
20%
0
0%
16-30
4
16%
4
17%
31-45
3
12%
5
22%
46-60
5
20%
5
22%
61-75
6
24%
5
22%
76-90

Результаты последних матчей

ФК Сидней
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Аделаида Юнайтед - ФК Сидней 4:3 Брисбен Роар - ФК Сидней 1:2 ФК Сидней - Веллингтон Феникс 3:1 ФК Сидней - Вестерн Юнайтед 4:2
Мельбурн Виктори - ФК Сидней 3:0 ФК Сидней - Макартур 0:2 ФК Сидней - Перт Глори 3:2 ФК Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Аделаида Юнайтед - ФК Сидней 1:5 Мельбурн Сити - ФК Сидней 2:0 Брисбен Роар - ФК Сидней 3:0 ФК Сидней - Мельбурн Виктори 0:2 ФК Сидней - Брисбен Роар 3:1 Мельбурн Сити - ФК Сидней 1:2 ФК Сидней - Вестерн Юнайтед 3:0 АПИА Лейхардт Тайгерз - ФК Сидней 0:2 ФК Сидней - Централ Кост Маринерс 3:3 Мельбурн Сити - ФК Сидней 4:0 ФК Сидней - Мельбурн Сити 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - ФК Сидней 1:2
Ньюкасл Джетс
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 3:2 Макартур - Ньюкасл Джетс 1:1 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 2:0 Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 3:1
Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:2 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 0:3 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 0:2 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 3:1 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 0:1 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 5:3 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 2:3 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 2:2 ФК Сидней - Ньюкасл Джетс 2:0 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 1:3 Ньюкасл Джетс - Макартур 2:1 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 3:0 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 1:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:2

Результаты матчей

ФК Сидней
Ньюкасл Джетс

Точный счет

0:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
2:2
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
3
2 раза 33%
4
1 раз 17%
2
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

3:0
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
3:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
5:3
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%

Точный счет

0:2
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
2:2
3 раза 25%
3:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
3
3 раза 25%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

ФК Сидней
Ньюкасл Джетс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
3
1
3
3
1.5
3
1
3
3
2.5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
3
3
1.5
4
4
2
4
2.5
2
6
1
5
3.5
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
11
1
6
6
1.5
7
5
5
7
2.5
2
10
2
10
3.5
1
11
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 13 7 4 2 23 - 16 25
2.
Мельбурн Виктори
 13 6 7 0 26 - 15 25
3.
Вестерн Сидней Уондерерс
 12 6 3 3 20 - 12 21
4.
Макартур
 14 5 6 3 25 - 24 21
5.
Централ Кост Маринерс
 12 5 3 4 23 - 18 18
6.
Мельбурн Сити
 12 5 3 4 23 - 19 18
7.
Аделаида Юнайтед
 13 5 3 5 27 - 23 18
8.
Брисбен Роар
 13 5 2 6 21 - 30 17
9.
ФК Сидней
 0:0 13 5 1 7 20 - 24 16
10.
Ньюкасл Джетс
 0:0 13 3 5 5 20 - 23 14
11.
Перт Глори
 12 2 2 8 21 - 28 8
12.
Вестерн Юнайтед
 12 2 1 9 11 - 28 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аделаида Юнайтед
 8 4 2 2 20 - 14 14
2.
Веллингтон Феникс
 6 4 1 1 11 - 7 13
3.
Вестерн Сидней Уондерерс
 7 4 1 2 14 - 6 13
4.
Мельбурн Виктори
 5 3 2 0 12 - 5 11
5.
Централ Кост Маринерс
 7 3 2 2 16 - 10 11
6.
ФК Сидней
 0:0 7 3 1 3 10 - 10 10
7.
Брисбен Роар
 7 3 1 3 12 - 13 10
8.
Макартур
 7 2 4 1 11 - 12 10
9.
Мельбурн Сити
 7 2 3 2 17 - 10 9
10.
Перт Глори
 6 2 1 3 13 - 13 7
11.
Ньюкасл Джетс
 0:0 4 1 2 1 6 - 6 5
12.
Вестерн Юнайтед
 5 1 0 4 4 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Виктори
 8 3 5 0 14 - 10 14
2.
Веллингтон Феникс
 7 3 3 1 12 - 9 12
3.
Макартур
 7 3 2 2 14 - 12 11
4.
Мельбурн Сити
 5 3 0 2 6 - 9 9
5.
Ньюкасл Джетс
 0:0 9 2 3 4 14 - 17 9
6.
Вестерн Сидней Уондерерс
 5 2 2 1 6 - 6 8
7.
Централ Кост Маринерс
 5 2 1 2 7 - 8 7
8.
Брисбен Роар
 6 2 1 3 9 - 17 7
9.
ФК Сидней
 0:0 6 2 0 4 10 - 14 6
10.
Аделаида Юнайтед
 5 1 1 3 7 - 9 4
11.
Вестерн Юнайтед
 7 1 1 5 7 - 20 4
12.
Перт Глори
 6 0 1 5 8 - 15 1
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мельбурн Виктори Форнароли Бруно 13 (1)
Веллингтон Феникс Барбарусес Костас 8 (4)
Перт Глори Таггарт Адам 8 (2)
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 8
ФК Сидней Лолли Джо 7 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 6
Мельбурн Виктори Родерик Миранда 1 4
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 1 4
Централ Кост Маринерс Jacob Farrell 1 4
Макартур Беккас Кирин 5
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ФК Сидней
Ничья
Ньюкасл Джетс
1.63
4.90
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5.10
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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ФК Сидней
Ньюкасл Джетс
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