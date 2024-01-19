Тур: 13. Стадион: Юбилейный стадион Нетстрата.
4:0
Конец матча
0'
19' Желтая карточкаГирдвуд-Райх Джейк
33' Желтая карточкаГабриэл Барбоза
1:0
40' ГолВуд Патрик
62' Желтая карточкаБрэттан Люк
2:0
66' ГолЛолли Джо
3:0
76' ГолБерджесс Макс
4:0
79' ГолБерджесс Макс
90'+5
Ход матча
33'
40'
1:0
62'
66'
2:0
76'
3:0
79'
Прогноз на матч от Liveresult
23
Грант
Райан
26
Брэттан
Люк
10
Лолли
Джо
13
Вуд
Патрик
14
Ингем
Дэйн
33
Mark
Natta
10
Пископо
Рено
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Грант РайанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Брэттан ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Лолли ДжоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Вуд ПатрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Уфук Талай
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Ингем ДэйнЗащитник
- Защитник
-
33 Mark NattaЗащитник
- Защитник
-
10 Пископо РеноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Robert Stanton
История личных встреч
ФК Сидней
Ньюкасл Джетс
30 матчей
90%
10%
27 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
23.3%
26.7%
15 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.3%
20%
6.7%
22 победы 6 ничьих 0 побед
13 матчей
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
84.6%
15.4%
0 побед 11 ничьих 10 побед
Второй тайм
69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 6 побед
43 матча
62.8%
18.6%
18.6%
27 побед 8 ничьих 8 побед
Первый тайм
34.9%
41.9%
23.2%
15 побед 18 ничьих 10 побед
Второй тайм
51.2%
34.9%
13.9%
22 победы 15 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
38
33
Голов в среднем за матч
1.81
1.5
Среднее время на гол
49
60
Всего голов
21
21
Голов в среднем за матч
0.95
1
Среднее время на гол
94
90
Всего голов
59
54
Голов в среднем за матч
1.37
1.26
Тотал матчей
2.5
41
Больше 95%
Меньше 5%
2
34
Больше 79%
Меньше 21%
9
20
Больше 47%
Меньше 53%
23
10
Больше 23%
Меньше 77%
33
4
Больше 9%
Меньше 91%
39
2
Больше 5%
Меньше 95%
41
2
Больше 5%
Меньше 95%
41
Среднее время на гол
65
71
Бомбардиры внутри турнира
ФК Сидней
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лолли Джо
|8
|0.62
|Fabio da Silva2
|5
|0.38
|Кучарски Джейден
|2
|0.15
|Берджесс Макс
|2
|0.15
|Мак Роберт
|2
|0.15
|Вуд Патрик
|1
|0.08
|Грант Райан
|1
|0.08
|Родуэлл Джек
|1
|0.08
|Касерес Энтони
|1
|0.08
|Брэттан Люк
|0
|0
|Кортни-Перкинс Джордан
|0
|0
|Гирдвуд-Райх Джейк
|0
|0
Ньюкасл Джетс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стамателопулос Апостолос
|8 (2)
|0.62
|Clayton Taylor
|4
|0.31
|Бухагьяр Трент
|3
|0.23
|Грозос Костандинос
|1
|0.08
|Phillip Cancar
|1
|0.08
|Archie Goodwin
|1
|0.08
|Mark Natta
|1
|0.08
|Justin Vidic
|1
|0.08
|Ингем Дэйн
|0
|0
|Дженкинсон Карл
|0
|0
|Бертомье Жезон
|0
|0
|Маурагис Лукас
|0
|0
|Daniel Stynes
|0
|0
|Thomas Aquilina
|0
|0
Карточки
ФК Сидней
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брэттан Люк
|3
|0
|Кинг Джоэл
|3
|0
|Вуд Патрик
|3
|0
|Гирдвуд-Райх Джейк
|3
|0
|Грант Райан
|2
|0
|Берджесс Макс
|2
|0
|Рэдмейн Эндрю
|0
|1
|Стив Корика
|1
|0
|Родуэлл Джек
|1
|0
|Мак Роберт
|1
|0
|Габриэл Барбоза
|1
|0
|Fabio da Silva2
|1
|0
|Кортни-Перкинс Джордан
|1
|0
|Кучарски Джейден
|1
|0
|Nathan Amanatidis
|1
|0
Ньюкасл Джетс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стамателопулос Апостолос
|4
|1
|Маурагис Лукас
|3
|0
|Бухагьяр Трент
|2
|0
|Phillip Cancar
|2
|0
|Дженкинсон Карл
|1
|0
|Ингем Дэйн
|1
|0
|Грозос Костандинос
|1
|0
|Пископо Рено
|1
|0
|Daniel Stynes
|1
|0
|Thomas Aquilina
|1
|0
Результаты матчей
ФК Сидней
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)
Ньюкасл Джетс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
0
10
ФК Сидней
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Ньюкасл Джетс
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
12
2
Упущенные победы
7
6
ФК Сидней
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
62% (8)
15% (2)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
Ньюкасл Джетс
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
38% (5)
8% (1)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
18
2
Упущенные победы
7
16
Голы по времени матча
Забито
13
14
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
9 Не забивали 5
1
8%
4
29%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
4
31%
2
14%
31-45
1
8%
2
14%
46-60
1
8%
2
14%
61-75
5
38%
3
21%
76-90
Пропущено
11
21
2 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
1
9%
3
14%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
0
0%
5
24%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
3
27%
5
24%
61-75
6
55%
6
29%
76-90
Забито
10
6
7 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
4
40%
1
17%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
3
30%
1
17%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
20%
1
17%
76-90
Пропущено
14
6
9 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
1
7%
1
17%
1-15
4
29%
0
0%
16-30
4
29%
0
0%
31-45
3
21%
3
50%
46-60
2
14%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
23
20
13 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 8
6 Не забивали 2
5
22%
5
25%
1-15
1
4%
4
20%
16-30
7
30%
3
15%
31-45
2
9%
2
10%
46-60
1
4%
2
10%
61-75
7
30%
4
20%
76-90
Пропущено
25
27
11 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 10
2
8%
4
15%
1-15
5
20%
0
0%
16-30
4
16%
5
19%
31-45
3
12%
5
19%
46-60
5
20%
6
22%
61-75
6
24%
7
26%
76-90
Результаты последних матчей
ФК Сидней
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Аделаида Юнайтед - ФК Сидней 4:3 Брисбен Роар - ФК Сидней 1:2 ФК Сидней - Веллингтон Феникс 3:1 ФК Сидней - Вестерн Юнайтед 4:2
Мельбурн Виктори - ФК Сидней 3:0 ФК Сидней - Макартур 0:2 ФК Сидней - Перт Глори 3:2 ФК Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Аделаида Юнайтед - ФК Сидней 1:5 Мельбурн Сити - ФК Сидней 2:0 Брисбен Роар - ФК Сидней 3:0 ФК Сидней - Мельбурн Виктори 0:2 ФК Сидней - Брисбен Роар 3:1 Мельбурн Сити - ФК Сидней 1:2 ФК Сидней - Вестерн Юнайтед 3:0 АПИА Лейхардт Тайгерз - ФК Сидней 0:2 ФК Сидней - Централ Кост Маринерс 3:3 Мельбурн Сити - ФК Сидней 4:0 ФК Сидней - Мельбурн Сити 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - ФК Сидней 1:2
Ньюкасл Джетс
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 3:2 Макартур - Ньюкасл Джетс 1:1 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 2:0 Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 3:1
Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:2 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 0:3 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 0:2 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 3:1 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 0:1 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 5:3 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 2:3 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 2:2 ФК Сидней - Ньюкасл Джетс 2:0 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 1:3 Ньюкасл Джетс - Макартур 2:1 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 3:0 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 1:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:2
Результаты матчей
ФК Сидней
Ньюкасл Джетс
Точный счет
0:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
2:2
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
3
2 раза 29%
4
2 раза 29%
2
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
3:0
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
3:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
Точный счет
0:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
2:2
3 раза 23%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
3
3 раза 23%
4
2 раза 15%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%
2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
Тоталы голов в матче
ФК Сидней
Ньюкасл Джетс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
31
43
31
43
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
81
33
45
24
27
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
112
76
76
67
211
310
112
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|13 (1)
|Веллингтон Феникс
|Барбарусес Костас
|8 (4)
|ФК Сидней
|Лолли Джо
|8 (4)
|Перт Глори
|Таггарт Адам
|8 (2)
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|8
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|6
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|1 4
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|1 4
|Централ Кост Маринерс
|Jacob Farrell
|1 4
|Макартур
|Беккас Кирин
|5