Тур: 13. Стадион: CommBank Stadium.
0:0
Первый тайм: 10'
0'
Прогноз на матч от Liveresult
33
Alex
Bonetig
19
Клисби
Джек
77
Камау
Брюс
22
Таггарт
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Alex BonetigЗащитник
-
19 Клисби ДжекЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Бидлинг ТомЗащитник
- Защитник
-
17 Брук ЛакланПолузащитник
-
11 Юл ВалентиноПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Рудан Марк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Камау БрюсПолузащитник
- Нападающий
-
22 Таггарт АдамНападающий
- Запасные игроки
-
19 Остлер ТрентЗащитник
-
12 Иванович ЛюкНападающий
-
13 Cameron Cook
-
-
-
-
-
Главный тренер: Alen Stajcic
История личных встреч
Вестерн Сидней Уондерерс
Перт Глори
16 матчей
81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
37.5%
12 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
37.5%
12 побед 6 ничьих 0 побед
18 матчей
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Второй тайм
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 11 побед
34 матча
38.2%
23.5%
38.3%
13 побед 8 ничьих 13 побед
Первый тайм
35.3%
32.4%
32.3%
12 побед 11 ничьих 11 побед
Второй тайм
35.3%
32.4%
32.3%
12 побед 11 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
21
Голов в среднем за матч
1.5
1.17
Среднее время на гол
60
77
Всего голов
32
12
Голов в среднем за матч
1.78
0.75
Среднее время на гол
50
120
Всего голов
56
33
Голов в среднем за матч
1.65
0.97
Тотал матчей
2.5
26
Больше 76%
Меньше 24%
8
15
Больше 44%
Меньше 56%
19
8
Больше 24%
Меньше 76%
26
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
Среднее время на гол
54
92
Бомбардиры внутри турнира
Вестерн Сидней Уондерерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Антонссон Маркус
|5 (1)
|0.38
|Nicolas Milanovic
|3
|0.23
|Пирьес Дилан
|2
|0.15
|Юл Валентино
|2
|0.15
|Брук Лаклан
|2
|0.15
|Фильо Марсело
|1
|0.08
|Бриллант Джошуа
|1
|0.08
|Клисби Джек
|1
|0.08
|Aidan Simmons
|1
|0.08
|Расселл Тэйт
|1
|0.08
|Zachary Sapsford
|1
|0.08
|Хендрикс Йоррит
|0
|0
|Боррьелло Брендон
|0
|0
|Oscar Priestman
|0
|0
|Клеур Габриэль
|0
|0
|Alexander Badolato
|0
|0
|Marcus Younis
|0
|0
Перт Глори
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Таггарт Адам
|8
|0.62
|Цолаковски Стефан
|4
|0.31
|Сусняр Александар
|2
|0.15
|Божанич Оливер
|1
|0.08
|Хелифи Салим
|1
|0.08
|David Williams III
|1
|0.08
|Иванович Люк
|1
|0.08
|Биверс Марк
|1
|0.08
|Карлуччо Джеррод
|1
|0.08
|Kaelan Majekodunmi
|1
|0.08
|Giordano Colli
|0
|0
|Jacob Muir
|0
|0
|Амини Мустафа
|0
|0
|Riley Warland
|0
|0
|Кутрумбис Джон
|0
|0
Карточки
Вестерн Сидней Уондерерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фильо Марсело
|3
|0
|Nicolas Milanovic
|3
|0
|Бриллант Джошуа
|1
|1
|Клисби Джек
|2
|0
|Нинкович Милош
|1
|0
|Mark Rudan
|1
|0
|Хендрикс Йоррит
|1
|0
|Шиклуна Дилан
|1
|0
|Oscar Priestman
|1
|0
|Marcus Younis
|1
|0
Перт Глори
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кутрумбис Джон
|5
|0
|Сусняр Александар
|3
|1
|Цолаковски Стефан
|3
|0
|Биверс Марк
|1
|1
|Камау Брюс
|1
|1
|Giordano Colli
|2
|0
|Alen Stajcic
|2
|0
|Таггарт Адам
|1
|0
|Хелифи Салим
|1
|0
|David Williams III
|1
|0
|Иванович Люк
|1
|0
|Остлер Трент
|1
|0
|Карлуччо Джеррод
|1
|0
|Cameron Cook
|1
|0
Результаты матчей
Вестерн Сидней Уондерерс
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Перт Глори
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
3
9
Вестерн Сидней Уондерерс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Перт Глори
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
9
Упущенные победы
6
7
Вестерн Сидней Уондерерс
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Перт Глори
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
3
9
Упущенные победы
9
16
Голы по времени матча
Забито
14
9
8 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
4
29%
0
0%
1-15
1
7%
1
11%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
3
21%
4
44%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
21%
3
33%
76-90
Пропущено
6
14
4 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
1
17%
1
7%
1-15
2
33%
2
14%
16-30
1
17%
4
29%
31-45
1
17%
3
21%
46-60
1
17%
2
14%
61-75
0
0%
2
14%
76-90
Забито
6
13
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
0
0%
2
15%
1-15
1
17%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
17%
3
23%
46-60
2
33%
3
23%
61-75
2
33%
3
23%
76-90
Пропущено
6
13
4 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
2
33%
1
8%
1-15
1
17%
2
15%
16-30
1
17%
4
31%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
2
33%
3
23%
76-90
Забито
20
22
9 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 5
3 Не забивали 1
4
20%
2
9%
1-15
2
10%
2
9%
16-30
3
15%
1
5%
31-45
4
20%
7
32%
46-60
2
10%
4
18%
61-75
5
25%
6
27%
76-90
Пропущено
12
27
8 В 1-м тайме 14
4 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 11
3
25%
2
7%
1-15
3
25%
4
15%
16-30
2
17%
8
30%
30%
31-45
1
8%
4
15%
46-60
1
8%
4
15%
61-75
2
17%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
Вестерн Сидней Уондерерс
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 3:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:0
Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 3:4 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 ФК Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 2:0 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 5:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 0:0 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 4:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 5:1 Флорит Афина - Вестерн Сидней Уондерерс 1:6 Вестерн Сидней Уондерерс - ФК Сидней 1:2 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 4:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 2:1 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2
Перт Глори
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Перт Глори - Веллингтон Феникс 3:4 Перт Глори - Мельбурн Виктори 2:3 Централ Кост Маринерс - Перт Глори 4:2 Перт Глори - Макартур 3:2
Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:2 Перт Глори - Мельбурн Сити 1:2 ФК Сидней - Перт Глори 3:2 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 2:0 Перт Глори - Централ Кост Маринерс 2:0 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:1 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Перт Глори - Мельбурн Виктори 0:4 Перт Глори - Макартур 0:4 Вест Хэм - Перт Глори 6:2 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 1:2 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 4:4 ФК Сидней - Перт Глори 4:1 Мельбурн Виктори - Перт Глори 0:0 Перт Глори - Макартур 2:1
Результаты матчей
Вестерн Сидней Уондерерс
Перт Глори
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%
2
3 раза 50%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
Точный счет
0:1
2 раза 40%
2:2
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
2:1
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Точный счет
0:1
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
5
1 раз 8%
2
6 раз 50%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Вестерн Сидней Уондерерс
Перт Глори
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
43
51
34
24
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
51
23
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
111
66
84
39
210
111
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|7
|4
|2
|23 - 16
|25
|2.
|13
|6
|7
|0
|26 - 15
|25
|3.
|0:0
|13
|6
|4
|3
|20 - 12
|22
|4.
|14
|5
|6
|3
|25 - 24
|21
|5.
|12
|5
|3
|4
|23 - 18
|18
|6.
|12
|5
|3
|4
|23 - 19
|18
|7.
|13
|6
|0
|7
|24 - 24
|18
|8.
|13
|5
|3
|5
|27 - 23
|18
|9.
|13
|5
|2
|6
|21 - 30
|17
|10.
|13
|3
|4
|6
|20 - 27
|13
|11.
|0:0
|13
|2
|3
|8
|21 - 28
|9
|12.
|12
|2
|1
|9
|11 - 28
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|8
|4
|2
|2
|14 - 6
|14
|2.
|8
|4
|2
|2
|20 - 14
|14
|3.
|6
|4
|1
|1
|11 - 7
|13
|4.
|7
|4
|0
|3
|14 - 10
|12
|5.
|5
|3
|2
|0
|12 - 5
|11
|6.
|7
|3
|2
|2
|16 - 10
|11
|7.
|7
|3
|1
|3
|12 - 13
|10
|8.
|7
|2
|4
|1
|11 - 12
|10
|9.
|7
|2
|3
|2
|17 - 10
|9
|10.
|0:0
|6
|2
|1
|3
|13 - 13
|7
|11.
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|12.
|5
|1
|0
|4
|4 - 8
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|3
|5
|0
|14 - 10
|14
|2.
|7
|3
|3
|1
|12 - 9
|12
|3.
|7
|3
|2
|2
|14 - 12
|11
|4.
|5
|3
|0
|2
|6 - 9
|9
|5.
|0:0
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|6.
|9
|2
|2
|5
|14 - 21
|8
|7.
|5
|2
|1
|2
|7 - 8
|7
|8.
|6
|2
|1
|3
|9 - 17
|7
|9.
|6
|2
|0
|4
|10 - 14
|6
|10.
|5
|1
|1
|3
|7 - 9
|4
|11.
|7
|1
|1
|5
|7 - 20
|4
|12.
|0:0
|7
|0
|2
|5
|8 - 15
|2
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|13 (1)
|Веллингтон Феникс
|Барбарусес Костас
|8 (4)
|ФК Сидней
|Лолли Джо
|8 (4)
|Перт Глори
|Таггарт Адам
|8 (2)
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|8
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|6
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|1 4
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|1 4
|Централ Кост Маринерс
|Jacob Farrell
|1 4
|Макартур
|Беккас Кирин
|5