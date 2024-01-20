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  3. Австралия
  4. A-Лига 2023-2024
Тур: 13. Стадион: .
Вестерн Сидней Уондерерс
1:2
Конец матча
Перт Глори
0'
20' Желтая карточка
Riley Warland
0:1
34' Гол
Цолаковски Стефан
45' Желтая карточка
Таггарт Адам
50' Желтая карточка
Oscar Priestman
67' Желтая карточка
Амини Мустафа
0:2
87' Гол
David Williams III
90' Желтая карточка
Нинкович Милош
1:2
90' Гол в свои ворота
Сэил Оливер
90'+8
1
Маргуш
Даниэль
31
Aidan
Simmons
6
Фильо
Марсело
33
Alex
Bonetig
19
Клисби
Джек
7
Пирьес
Дилан
25
Бриллант
Джошуа
36
Oscar
Priestman
14
Nicolas
Milanovic
9
Антонссон
Маркус
37
Alexander
Badolato
1
Сэил
Оливер
2
Кутрумбис
Джон
29
Лахман
Даррил
15
Сусняр
Александар
14
Riley
Warland
23
Daniel
Bennie
8
Амини
Мустафа
20
Giordano
Colli
77
Камау
Брюс
7
Цолаковски
Стефан
22
Таггарт
Адам
Вестерн Сидней Уондерерс
Перт Глори

История личных встреч

Вестерн Сидней Уондерерс
Перт Глори

16 матчей

81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
37.5%
12 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
37.5%
12 побед 6 ничьих 0 побед

18 матчей

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Второй тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 11 побед

34 матча

38.2%
23.5%
38.3%
13 побед 8 ничьих 13 побед

Первый тайм

35.3%
32.4%
32.3%
12 побед 11 ничьих 11 побед

Второй тайм

35.3%
32.4%
32.3%
12 побед 11 ничьих 11 побед

История матчей

2:0
1:0
1:0
1:0
1:1
1:0
5:1
3:0
1:3
0:1
2:0
КФ
1:2
1:1
4:3
1:1
1:1
3:1
2:1
2:0
1:1
2:2
2:1
2:2
1:0
КФ
1:1
1:2
3:2
2:1
3:0
0:2
3:1
1:0
1:1
0:1

Голы

Всего голов

24
21

Голов в среднем за матч

1.5
1.17

Среднее время на гол

60
77

Всего голов

32
12

Голов в среднем за матч

1.78
0.75

Среднее время на гол

50
120

Всего голов

56
33

Голов в среднем за матч

1.65
0.97

Тотал матчей

2.5
26
Больше 76%
Меньше 24%
8
15
Больше 44%
Меньше 56%
19
8
Больше 24%
Меньше 76%
26
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

54
92

Бомбардиры внутри турнира

Вестерн Сидней Уондерерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Антонссон Маркус 5 (1) 0.38
Nicolas Milanovic 3 0.23
Пирьес Дилан 2 0.15
Юл Валентино 2 0.15
Брук Лаклан 2 0.15
Фильо Марсело 1 0.08
Бриллант Джошуа 1 0.08
Клисби Джек 1 0.08
Aidan Simmons 1 0.08
Расселл Тэйт 1 0.08
Zachary Sapsford 1 0.08
Хендрикс Йоррит 0 0
Боррьелло Брендон 0 0
Oscar Priestman 0 0
Клеур Габриэль 0 0
Alexander Badolato 0 0
Marcus Younis 0 0
Перт Глори
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Таггарт Адам 8 0.62
Цолаковски Стефан 5 0.38
David Williams III 2 0.15
Сусняр Александар 2 0.15
Божанич Оливер 1 0.08
Хелифи Салим 1 0.08
Иванович Люк 1 0.08
Биверс Марк 1 0.08
Карлуччо Джеррод 1 0.08
Kaelan Majekodunmi 1 0.08
Giordano Colli 0 0
Jacob Muir 0 0
Амини Мустафа 0 0
Riley Warland 0 0
Кутрумбис Джон 0 0

Карточки

Вестерн Сидней Уондерерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фильо Марсело 3 0
Nicolas Milanovic 3 0
Бриллант Джошуа 1 1
Нинкович Милош 2 0
Клисби Джек 2 0
Oscar Priestman 2 0
Mark Rudan 1 0
Хендрикс Йоррит 1 0
Шиклуна Дилан 1 0
Marcus Younis 1 0
Перт Глори
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кутрумбис Джон 5 0
Сусняр Александар 3 1
Цолаковски Стефан 3 0
Биверс Марк 1 1
Камау Брюс 1 1
Таггарт Адам 2 0
Giordano Colli 2 0
Alen Stajcic 2 0
Амини Мустафа 1 0
Хелифи Салим 1 0
David Williams III 1 0
Riley Warland 1 0
Иванович Люк 1 0
Остлер Трент 1 0
Карлуччо Джеррод 1 0
Cameron Cook 1 0

Результаты матчей

Вестерн Сидней Уондерерс
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Перт Глори
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
9
Вестерн Сидней Уондерерс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Перт Глори
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
9

Упущенные победы

6
7
Вестерн Сидней Уондерерс
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Перт Глори
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

3
9

Упущенные победы

9
16

Голы по времени матча

Забито

14
12
8 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
4
29%
0
0%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
3
21%
1
8%
31-45
3
21%
4
33%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
21%
5
42%
76-90

Пропущено

9
14
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
1
11%
1
7%
1-15
2
22%
2
14%
16-30
2
22%
4
29%
31-45
1
11%
3
21%
46-60
1
11%
2
14%
61-75
2
22%
2
14%
76-90

Забито

6
13
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
0
0%
2
15%
1-15
1
17%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
17%
3
23%
46-60
2
33%
3
23%
61-75
2
33%
3
23%
76-90

Пропущено

6
13
4 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
2
33%
1
8%
1-15
1
17%
2
15%
16-30
1
17%
4
31%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
2
33%
3
23%
76-90

Забито

20
25
9 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 19
6 Забивали первыми 6
4 Не забивали 1
4
20%
2
8%
1-15
2
10%
2
8%
16-30
3
15%
2
8%
31-45
4
20%
7
28%
46-60
2
10%
4
16%
61-75
5
25%
8
32%
76-90

Пропущено

15
27
9 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 11
3
20%
2
7%
1-15
3
20%
4
15%
16-30
3
20%
8
30%
30%
31-45
1
7%
4
15%
46-60
1
7%
4
15%
61-75
4
27%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Вестерн Сидней Уондерерс
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 3:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:0
Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 3:4 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 ФК Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 2:0 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 5:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 0:0 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 4:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 5:1 Флорит Афина - Вестерн Сидней Уондерерс 1:6 Вестерн Сидней Уондерерс - ФК Сидней 1:2 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 4:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 2:1 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2
Перт Глори
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Перт Глори - Веллингтон Феникс 3:4 Перт Глори - Мельбурн Виктори 2:3 Централ Кост Маринерс - Перт Глори 4:2 Перт Глори - Макартур 3:2
Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:2 Перт Глори - Мельбурн Сити 1:2 ФК Сидней - Перт Глори 3:2 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 2:0 Перт Глори - Централ Кост Маринерс 2:0 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:1 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Перт Глори - Мельбурн Виктори 0:4 Перт Глори - Макартур 0:4 Вест Хэм - Перт Глори 6:2 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 1:2 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 4:4 ФК Сидней - Перт Глори 4:1 Мельбурн Виктори - Перт Глори 0:0 Перт Глори - Макартур 2:1

Результаты матчей

Вестерн Сидней Уондерерс
Перт Глори

Точный счет

0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%
2
3 раза 50%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Точный счет

0:1
2 раза 40%
2:2
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
2:1
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Точный счет

0:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
2:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
5
1 раз 8%
2
7 раз 54%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Вестерн Сидней Уондерерс
Перт Глори

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
4
4
1.5
5
1
3
5
2.5
2
4
1
7
3.5
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
6
1
2
3
1.5
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
12
1
6
7
1.5
9
4
3
10
2.5
2
11
1
12
3.5
1
12
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 13 7 4 2 23 - 16 25
2.
Мельбурн Виктори
 13 6 7 0 26 - 15 25
3.
Вестерн Сидней Уондерерс
 13 6 3 4 21 - 14 21
4.
Макартур
 14 5 6 3 25 - 24 21
5.
Централ Кост Маринерс
 12 5 3 4 23 - 18 18
6.
Мельбурн Сити
 12 5 3 4 23 - 19 18
7.
ФК Сидней
 13 6 0 7 24 - 24 18
8.
Аделаида Юнайтед
 13 5 3 5 27 - 23 18
9.
Брисбен Роар
 13 5 2 6 21 - 30 17
10.
Ньюкасл Джетс
 13 3 4 6 20 - 27 13
11.
Перт Глори
 13 3 2 8 23 - 29 11
12.
Вестерн Юнайтед
 12 2 1 9 11 - 28 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аделаида Юнайтед
 8 4 2 2 20 - 14 14
2.
Веллингтон Феникс
 6 4 1 1 11 - 7 13
3.
Вестерн Сидней Уондерерс
 8 4 1 3 15 - 8 13
4.
ФК Сидней
 7 4 0 3 14 - 10 12
5.
Мельбурн Виктори
 5 3 2 0 12 - 5 11
6.
Централ Кост Маринерс
 7 3 2 2 16 - 10 11
7.
Брисбен Роар
 7 3 1 3 12 - 13 10
8.
Макартур
 7 2 4 1 11 - 12 10
9.
Мельбурн Сити
 7 2 3 2 17 - 10 9
10.
Перт Глори
 6 2 1 3 13 - 13 7
11.
Ньюкасл Джетс
 4 1 2 1 6 - 6 5
12.
Вестерн Юнайтед
 5 1 0 4 4 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Виктори
 8 3 5 0 14 - 10 14
2.
Веллингтон Феникс
 7 3 3 1 12 - 9 12
3.
Макартур
 7 3 2 2 14 - 12 11
4.
Мельбурн Сити
 5 3 0 2 6 - 9 9
5.
Вестерн Сидней Уондерерс
 5 2 2 1 6 - 6 8
6.
Ньюкасл Джетс
 9 2 2 5 14 - 21 8
7.
Централ Кост Маринерс
 5 2 1 2 7 - 8 7
8.
Брисбен Роар
 6 2 1 3 9 - 17 7
9.
ФК Сидней
 6 2 0 4 10 - 14 6
10.
Аделаида Юнайтед
 5 1 1 3 7 - 9 4
11.
Перт Глори
 7 1 1 5 10 - 16 4
12.
Вестерн Юнайтед
 7 1 1 5 7 - 20 4
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мельбурн Виктори Форнароли Бруно 13 (1)
Веллингтон Феникс Барбарусес Костас 8 (4)
ФК Сидней Лолли Джо 8 (4)
Перт Глори Таггарт Адам 8 (3)
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 8
Весь список

Топ нарушителей
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 6
Мельбурн Виктори Родерик Миранда 1 4
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 1 4
Централ Кост Маринерс Jacob Farrell 1 4
Макартур Беккас Кирин 5
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    • 58'
      Цолаковски Стефан уходит с поля. Иванович Люк выходит вместо него
    • 50'
      Oscar Priestman получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 49'
      Таггарт Адам получил желтую карточку от судьи
    • 34'
      Таггарт Адам сделал результативную передачу.
    • 34'
      Г О О О О Л - Цолаковски Стефан бьет в цель!
    • 20'
      Riley Warland получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Перт Глори онлайн

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