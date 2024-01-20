Тур: 13. Стадион: CommBank Stadium.
1:2
Конец матча
0'
20' Желтая карточкаRiley Warland
0:1
34' ГолЦолаковски Стефан
45' Желтая карточкаТаггарт Адам
50' Желтая карточкаOscar Priestman
67' Желтая карточкаАмини Мустафа
0:2
87' ГолDavid Williams III
90' Желтая карточкаНинкович Милош
1:2
90' Гол в свои воротаСэил Оливер
90'+8
Ход матча
20'
34'
45'
50'
67'
87'
90'
90'
1:2
Прогноз на матч от Liveresult
33
Alex
Bonetig
19
Клисби
Джек
77
Камау
Брюс
22
Таггарт
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Alex BonetigЗащитник
-
19 Клисби ДжекЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Бидлинг ТомЗащитник
- Защитник
-
17 Брук ЛакланПолузащитник
-
11 Юл ВалентиноПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Рудан Марк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Камау БрюсПолузащитник
- Нападающий
-
22 Таггарт АдамНападающий
- Запасные игроки
-
19 Остлер ТрентЗащитник
-
12 Иванович ЛюкНападающий
-
13 Cameron Cook
-
-
-
-
-
Главный тренер: Alen Stajcic
История личных встреч
Вестерн Сидней Уондерерс
Перт Глори
16 матчей
81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
37.5%
12 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
37.5%
12 побед 6 ничьих 0 побед
18 матчей
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Второй тайм
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 11 побед
34 матча
38.2%
23.5%
38.3%
13 побед 8 ничьих 13 побед
Первый тайм
35.3%
32.4%
32.3%
12 побед 11 ничьих 11 побед
Второй тайм
35.3%
32.4%
32.3%
12 побед 11 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
21
Голов в среднем за матч
1.5
1.17
Среднее время на гол
60
77
Всего голов
32
12
Голов в среднем за матч
1.78
0.75
Среднее время на гол
50
120
Всего голов
56
33
Голов в среднем за матч
1.65
0.97
Тотал матчей
2.5
26
Больше 76%
Меньше 24%
8
15
Больше 44%
Меньше 56%
19
8
Больше 24%
Меньше 76%
26
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
Среднее время на гол
54
92
Бомбардиры внутри турнира
Вестерн Сидней Уондерерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Антонссон Маркус
|5 (1)
|0.38
|Nicolas Milanovic
|3
|0.23
|Пирьес Дилан
|2
|0.15
|Юл Валентино
|2
|0.15
|Брук Лаклан
|2
|0.15
|Фильо Марсело
|1
|0.08
|Бриллант Джошуа
|1
|0.08
|Клисби Джек
|1
|0.08
|Aidan Simmons
|1
|0.08
|Расселл Тэйт
|1
|0.08
|Zachary Sapsford
|1
|0.08
|Хендрикс Йоррит
|0
|0
|Боррьелло Брендон
|0
|0
|Oscar Priestman
|0
|0
|Клеур Габриэль
|0
|0
|Alexander Badolato
|0
|0
|Marcus Younis
|0
|0
Перт Глори
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Таггарт Адам
|8
|0.62
|Цолаковски Стефан
|5
|0.38
|David Williams III
|2
|0.15
|Сусняр Александар
|2
|0.15
|Божанич Оливер
|1
|0.08
|Хелифи Салим
|1
|0.08
|Иванович Люк
|1
|0.08
|Биверс Марк
|1
|0.08
|Карлуччо Джеррод
|1
|0.08
|Kaelan Majekodunmi
|1
|0.08
|Giordano Colli
|0
|0
|Jacob Muir
|0
|0
|Амини Мустафа
|0
|0
|Riley Warland
|0
|0
|Кутрумбис Джон
|0
|0
Карточки
Вестерн Сидней Уондерерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фильо Марсело
|3
|0
|Nicolas Milanovic
|3
|0
|Бриллант Джошуа
|1
|1
|Нинкович Милош
|2
|0
|Клисби Джек
|2
|0
|Oscar Priestman
|2
|0
|Mark Rudan
|1
|0
|Хендрикс Йоррит
|1
|0
|Шиклуна Дилан
|1
|0
|Marcus Younis
|1
|0
Перт Глори
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кутрумбис Джон
|5
|0
|Сусняр Александар
|3
|1
|Цолаковски Стефан
|3
|0
|Биверс Марк
|1
|1
|Камау Брюс
|1
|1
|Таггарт Адам
|2
|0
|Giordano Colli
|2
|0
|Alen Stajcic
|2
|0
|Амини Мустафа
|1
|0
|Хелифи Салим
|1
|0
|David Williams III
|1
|0
|Riley Warland
|1
|0
|Иванович Люк
|1
|0
|Остлер Трент
|1
|0
|Карлуччо Джеррод
|1
|0
|Cameron Cook
|1
|0
Результаты матчей
Вестерн Сидней Уондерерс
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Перт Глори
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
3
9
Вестерн Сидней Уондерерс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Перт Глори
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
9
Упущенные победы
6
7
Вестерн Сидней Уондерерс
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Перт Глори
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
3
9
Упущенные победы
9
16
Голы по времени матча
Забито
14
12
8 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
4
29%
0
0%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
3
21%
1
8%
31-45
3
21%
4
33%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
21%
5
42%
76-90
Пропущено
9
14
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
1
11%
1
7%
1-15
2
22%
2
14%
16-30
2
22%
4
29%
31-45
1
11%
3
21%
46-60
1
11%
2
14%
61-75
2
22%
2
14%
76-90
Забито
6
13
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
0
0%
2
15%
1-15
1
17%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
17%
3
23%
46-60
2
33%
3
23%
61-75
2
33%
3
23%
76-90
Пропущено
6
13
4 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
2
33%
1
8%
1-15
1
17%
2
15%
16-30
1
17%
4
31%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
2
33%
3
23%
76-90
Забито
20
25
9 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 19
6 Забивали первыми 6
4 Не забивали 1
4
20%
2
8%
1-15
2
10%
2
8%
16-30
3
15%
2
8%
31-45
4
20%
7
28%
46-60
2
10%
4
16%
61-75
5
25%
8
32%
76-90
Пропущено
15
27
9 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 11
3
20%
2
7%
1-15
3
20%
4
15%
16-30
3
20%
8
30%
30%
31-45
1
7%
4
15%
46-60
1
7%
4
15%
61-75
4
27%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
Вестерн Сидней Уондерерс
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 3:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:0
Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 3:4 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 ФК Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 2:0 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 5:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 0:0 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 4:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 5:1 Флорит Афина - Вестерн Сидней Уондерерс 1:6 Вестерн Сидней Уондерерс - ФК Сидней 1:2 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 4:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 2:1 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2
Перт Глори
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Перт Глори - Веллингтон Феникс 3:4 Перт Глори - Мельбурн Виктори 2:3 Централ Кост Маринерс - Перт Глори 4:2 Перт Глори - Макартур 3:2
Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:2 Перт Глори - Мельбурн Сити 1:2 ФК Сидней - Перт Глори 3:2 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 2:0 Перт Глори - Централ Кост Маринерс 2:0 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:1 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Перт Глори - Мельбурн Виктори 0:4 Перт Глори - Макартур 0:4 Вест Хэм - Перт Глори 6:2 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 1:2 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 4:4 ФК Сидней - Перт Глори 4:1 Мельбурн Виктори - Перт Глори 0:0 Перт Глори - Макартур 2:1
Результаты матчей
Вестерн Сидней Уондерерс
Перт Глори
Точный счет
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%
2
3 раза 50%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
Точный счет
0:1
2 раза 40%
2:2
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
2:1
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Точный счет
0:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
2:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
5
1 раз 8%
2
7 раз 54%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Вестерн Сидней Уондерерс
Перт Глори
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
44
51
35
24
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
61
23
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
121
67
94
310
211
112
112
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|13 (1)
|Веллингтон Феникс
|Барбарусес Костас
|8 (4)
|ФК Сидней
|Лолли Джо
|8 (4)
|Перт Глори
|Таггарт Адам
|8 (3)
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|8
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|6
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|1 4
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|1 4
|Централ Кост Маринерс
|Jacob Farrell
|1 4
|Макартур
|Беккас Кирин
|5