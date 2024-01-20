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  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 21. Стадион: .
Брешия
0:0
Первый тайм: 16'
Зюйдтироль
0'

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 52 Владение мячом, % 48
Лучшие коэффициенты
Брешия
Ничья
Зюйдтироль
5.70
3.15
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5.06
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Все Коэффициенты
22
Андреаччи
Лоренцо
32
Папетти
Андреа
28
Адорни
Давиде
14
Мангравити
Массимилиано
24
Дикманн
Лоренцо
18
Яллоу
Александр
25
Бизоли
Димитри
26
Бертаньоли
Массимо
23
Галацци
Николас
7
Бьярнасон
Биркир
11
Мончини
Габриэле
1
Полуцци
Джакомо
28
Raphael
Kofler
2
Скалья
Филиппо
55
Мазиелло
Андреа
11
Киерво
Риккардо
4
Арригони
Томмазо
21
Тайт
Фабиан
17
Казираги
Даниэль
3
Каньяно
Андреа
23
Раути
Никола
9
Emanuele
Pecorino
Брешия
3-4-2-1
Зюйдтироль
3-5-2

История личных встреч

Брешия
Зюйдтироль

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

СB
1:1
СB
1:0
СB
2:0

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
0.5

Среднее время на гол

45
180

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

1.33
0.33

Тотал матчей

1.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

67
270

Бомбардиры внутри турнира

Брешия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мончини Габриэле 5 (2) 0.24
Боррелли Дженнаро 4 0.19
Бьярнасон Биркир 4 0.19
Бизоли Димитри 2 0.1
Бьянки Флавио 2 0.1
Галацци Николас 1 0.05
Яллоу Александр 1 0.05
Бертаньоли Массимо 1 0.05
Дикманн Лоренцо 0 0
Папетти Андреа 0 0
Riccardo Fogliata 0 0
Зюйдтироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Казираги Даниэль 12 (8) 0.57
Одогву Рафаэль 4 0.19
Silvio Merkaj 3 0.14
Emanuele Pecorino 2 0.1
Тайт Фабиан 1 0.05
Киерво Риккардо 1 0.05
Раути Никола 1 0.05
Мазиелло Андреа 1 0.05
Винетот Кевин 1 0.05
Simone Davi 0 0
Джорджини Андреа 0 0

Карточки

Брешия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кистана Андреа 7 0
Олзер Джакомо 5 1
Бизоли Димитри 6 0
Дикманн Лоренцо 6 0
Адорни Давиде 4 0
Ван Де Лои Томми 4 0
Галацци Николас 4 0
Бьярнасон Биркир 3 0
Пагера Фабрицио 3 0
Фарес Мохамед 3 0
Яллоу Александр 2 0
Уар Матье 2 0
Боррелли Дженнаро 2 0
Бертаньоли Массимо 2 0
Папетти Андреа 2 0
Леццерини Лука 1 0
Мончини Габриэле 1 0
Андреаччи Лоренцо 1 0
Бьянки Флавио 1 0
Riccardo Fogliata 1 0
Зюйдтироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мазиелло Андреа 6 0
Simone Davi 5 0
Казираги Даниэль 4 0
Петерс Дауда 4 0
Джорджини Андреа 4 0
Куомо Джузеппе 2 1
Одогву Рафаэль 3 0
Тайт Фабиан 3 0
Emanuele Pecorino 3 0
Гирингелли Лука 2 0
Полуцци Джакомо 2 0
Чиско Андреа 2 0
Silvio Merkaj 2 0
Винетот Кевин 1 0
Сьега Николас 1 0
Бро Жереми 1 0
Ровер Маттео 1 0
Раути Никола 1 0
Каньяно Андреа 1 0
Raphael Kofler 1 0

Результаты матчей

Брешия
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Зюйдтироль
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

3
7
Брешия
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Зюйдтироль
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

5
7

Упущенные победы

10
11
Брешия
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (6)
40% (8)
30% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
35% (7)
40% (8)
Зюйдтироль
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (6)
40% (8)
30% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
20% (4)
40% (8)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

6
10

Упущенные победы

13
18

Голы по времени матча

Забито

9
12
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
14 Не забивали 12
2
22%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
22%
2
17%
31-45
2
22%
3
25%
46-60
1
11%
2
17%
61-75
2
22%
3
25%
76-90

Пропущено

11
16
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
2
18%
3
19%
1-15
3
27%
3
19%
16-30
1
9%
1
6%
31-45
1
9%
2
13%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
4
36%
4
25%
76-90

Забито

11
14
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 2
12 Не забивали 13
2
18%
1
7%
1-15
1
9%
1
7%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
2
18%
2
14%
46-60
3
27%
2
14%
61-75
3
27%
7
50%
76-90

Пропущено

12
13
9 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
7
58%
2
15%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
4
31%
31-45
1
8%
3
23%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
2
17%
2
15%
76-90

Забито

20
26
7 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 19
6 Забивали первыми 6
6 Не забивали 5
4
20%
2
8%
1-15
1
5%
2
8%
16-30
2
10%
3
12%
31-45
4
20%
5
19%
46-60
4
20%
4
15%
61-75
5
25%
10
38%
76-90

Пропущено

23
29
15 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 16
12 Пропускали первыми 13
14 Не пропускали 17
9
39%
5
17%
1-15
4
17%
3
10%
16-30
2
9%
5
17%
31-45
2
9%
5
17%
46-60
0
0%
5
17%
61-75
6
26%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

Брешия
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Модена - Брешия 1:2 Брешия - Парма 0:2 Катанзаро - Брешия 2:3 Брешия - Комо 2:0
Реджана - Брешия 1:1 Брешия - Сампдория 3:1 Зюйдтироль - Брешия 1:1 Пиза - Брешия 1:1 Брешия - Беллинцона 4:0 Брешия - Кремонезе 0:3 Палермо - Брешия 1:0 Читтаделла - Брешия 3:2 Брешия - Бари 1:2 Брешия - Модена 0:1 Тернана - Брешия 0:1 Брешия - ФералпиСало 1:1 Брешия - Асколи 1:1 Специя - Брешия 0:0 Брешия - Венеция 0:0 Лекко - Брешия 0:2
Зюйдтироль
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Зюйдтироль - ФералпиСало 1:0 Лекко - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Реджана 2:3 Венеция - Зюйдтироль 2:3
Бари - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Комо 0:1 Зюйдтироль - Брешия 1:1 Читтаделла - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Пиза 1:2 Парма - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - Сампдория 3:1 Кремонезе - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Тироль 0:0 Зюйдтироль - Катанзаро 0:1 Палермо - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Модена 0:0 Тернана - Зюйдтироль 1:1 Козенца - Зюйдтироль 2:2 Зюйдтироль - Асколи 3:1 ФералпиСало - Зюйдтироль 0:2

Результаты матчей

Брешия
Зюйдтироль

Точный счет

1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:1
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
3
3 раза 30%
2
1 раз 10%

Точный счет

1:1
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
2:1
4 раза 40%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
6 раз 60%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:1
5 раз 25%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
2:1
4 раза 20%
0:1
3 раза 15%
1:1
2 раза 10%
2:3
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 40%
0
6 раз 30%
2
4 раза 20%
3
2 раза 10%
1
9 раз 45%
0
4 раза 20%
3
4 раза 20%
2
3 раза 15%

Тоталы голов в матче

Брешия
Зюйдтироль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
7
3
2
8
1.5
4
6
1
9
2.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
9
1
4
6
1.5
3
7
1
9
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
6
0.5
Больше Меньше
16
4
6
14
1.5
7
13
2
18
2.5
4
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 21 13 6 2 41 - 18 45
2.
Комо
 0:0 21 11 6 4 29 - 21 39
3.
Венеция
 20 11 5 4 36 - 23 38
4.
Читтаделла
 0:0 21 10 7 4 27 - 20 37
5.
Кремонезе
 0:0 21 10 6 5 29 - 16 36
6.
Катанзаро
 0:1 21 10 3 8 33 - 28 33
7.
Палермо
 20 9 5 6 32 - 25 32
8.
Брешия
 0:0 21 7 8 6 22 - 21 29
9.
Модена
 20 7 7 6 20 - 24 28
10.
Бари
 20 5 11 4 21 - 21 26
11.
Сампдория
 21 7 4 10 27 - 33 25
12.
Реджана
 0:0 21 5 10 6 23 - 26 25
13.
Зюйдтироль
 0:0 21 6 6 9 27 - 28 24
14.
Пиза
 20 5 8 7 20 - 23 23
15.
Козенца
 20 5 6 9 19 - 22 21
16.
Лекко
 20 5 5 10 23 - 34 20
17.
Тернана
 0:0 21 4 7 10 24 - 30 19
18.
Асколи
 20 4 6 10 18 - 25 18
19.
Специя
 0:0 21 3 9 9 16 - 31 18
20.
ФералпиСало
 1:0 21 4 5 12 18 - 36 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 11 7 2 2 25 - 17 23
2.
Читтаделла
 0:0 11 7 2 2 19 - 12 23
3.
Парма
 11 6 5 0 19 - 9 23
4.
Комо
 0:0 10 6 3 1 18 - 11 21
5.
Катанзаро
 0:1 10 6 1 3 21 - 15 19
6.
Кремонезе
 0:0 11 5 3 3 14 - 7 18
7.
Палермо
 10 5 1 4 16 - 13 16
8.
Бари
 10 3 6 1 11 - 10 15
9.
Модена
 10 4 2 4 10 - 12 14
10.
Сампдория
 11 4 1 6 13 - 16 13
11.
Брешия
 0:0 11 3 4 4 9 - 11 13
12.
Реджана
 0:0 11 2 7 2 10 - 11 13
13.
Козенца
 10 3 3 4 15 - 12 12
14.
Зюйдтироль
 0:0 10 3 3 4 14 - 13 12
15.
Асколи
 9 3 2 4 9 - 8 11
16.
Пиза
 10 2 5 3 11 - 12 11
17.
Тернана
 0:0 11 2 5 4 9 - 9 11
18.
Лекко
 9 3 1 5 12 - 16 10
19.
ФералпиСало
 1:0 10 2 3 5 9 - 15 9
20.
Специя
 0:0 10 1 6 3 5 - 7 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 10 7 1 2 22 - 9 22
2.
Кремонезе
 0:0 10 5 3 2 15 - 9 18
3.
Комо
 0:0 11 5 3 3 11 - 10 18
4.
Палермо
 10 4 4 2 16 - 12 16
5.
Брешия
 0:0 10 4 4 2 13 - 10 16
6.
Венеция
 9 4 3 2 11 - 6 15
7.
Читтаделла
 0:0 10 3 5 2 8 - 8 14
8.
Модена
 10 3 5 2 10 - 12 14
9.
Катанзаро
 0:1 11 4 2 5 12 - 13 14
10.
Пиза
 10 3 3 4 9 - 11 12
11.
Реджана
 0:0 10 3 3 4 13 - 15 12
12.
Сампдория
 10 3 3 4 14 - 17 12
13.
Зюйдтироль
 0:0 11 3 3 5 13 - 15 12
14.
Бари
 10 2 5 3 10 - 11 11
15.
Лекко
 11 2 4 5 11 - 18 10
16.
Козенца
 10 2 3 5 4 - 10 9
17.
Специя
 0:0 11 2 3 6 11 - 24 9
18.
Тернана
 0:0 10 2 2 6 15 - 21 8
19.
ФералпиСало
 1:0 11 2 2 7 9 - 21 8
20.
Асколи
 11 1 4 6 9 - 17 7
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 12 (3)
Парма Ман Деннис 9 (5)
Кремонезе Кода Массимо 9 (1)
Венеция Похьянпало Йоэль 8 (3)
Комо Кутроне Патрик 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 10
Асколи Беллучи Джузеппе 2 8
Читтаделла Бранка Симоне 10
Бьянко Алессандро 10
Сампдория Верре Валерио 9
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Брешия
Ничья
Зюйдтироль
5.70
3.15
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