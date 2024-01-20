Тур: 21. Стадион: Марио Ригамонти.
0:0
Первый тайм: 16'
0'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
2 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
31 Matteo Ferro
-
-
-
Главный тренер: Маран Роландо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Тайт ФабианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Раути НиколаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Бро ЖеремиПолузащитник
-
26 Чиско АндреаПолузащитник
-
27 Куртич ЯсминПолузащитник
- Нападающий
-
-
24 Simone Davi
-
-
-
Главный тренер: Federico Valente
История личных встреч
Брешия
Зюйдтироль
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
0.5
Среднее время на гол
45
180
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
1.33
0.33
Тотал матчей
1.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
67
270
Бомбардиры внутри турнира
Брешия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мончини Габриэле
|5 (2)
|0.24
|Боррелли Дженнаро
|4
|0.19
|Бьярнасон Биркир
|4
|0.19
|Бизоли Димитри
|2
|0.1
|Бьянки Флавио
|2
|0.1
|Галацци Николас
|1
|0.05
|Яллоу Александр
|1
|0.05
|Бертаньоли Массимо
|1
|0.05
|Дикманн Лоренцо
|0
|0
|Папетти Андреа
|0
|0
|Riccardo Fogliata
|0
|0
Зюйдтироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Казираги Даниэль
|12 (8)
|0.57
|Одогву Рафаэль
|4
|0.19
|Silvio Merkaj
|3
|0.14
|Emanuele Pecorino
|2
|0.1
|Тайт Фабиан
|1
|0.05
|Киерво Риккардо
|1
|0.05
|Раути Никола
|1
|0.05
|Мазиелло Андреа
|1
|0.05
|Винетот Кевин
|1
|0.05
|Simone Davi
|0
|0
|Джорджини Андреа
|0
|0
Карточки
Брешия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кистана Андреа
|7
|0
|Олзер Джакомо
|5
|1
|Бизоли Димитри
|6
|0
|Дикманн Лоренцо
|6
|0
|Адорни Давиде
|4
|0
|Ван Де Лои Томми
|4
|0
|Галацци Николас
|4
|0
|Бьярнасон Биркир
|3
|0
|Пагера Фабрицио
|3
|0
|Фарес Мохамед
|3
|0
|Яллоу Александр
|2
|0
|Уар Матье
|2
|0
|Боррелли Дженнаро
|2
|0
|Бертаньоли Массимо
|2
|0
|Папетти Андреа
|2
|0
|Леццерини Лука
|1
|0
|Мончини Габриэле
|1
|0
|Андреаччи Лоренцо
|1
|0
|Бьянки Флавио
|1
|0
|Riccardo Fogliata
|1
|0
Зюйдтироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мазиелло Андреа
|6
|0
|Simone Davi
|5
|0
|Казираги Даниэль
|4
|0
|Петерс Дауда
|4
|0
|Джорджини Андреа
|4
|0
|Куомо Джузеппе
|2
|1
|Одогву Рафаэль
|3
|0
|Тайт Фабиан
|3
|0
|Emanuele Pecorino
|3
|0
|Гирингелли Лука
|2
|0
|Полуцци Джакомо
|2
|0
|Чиско Андреа
|2
|0
|Silvio Merkaj
|2
|0
|Винетот Кевин
|1
|0
|Сьега Николас
|1
|0
|Бро Жереми
|1
|0
|Ровер Маттео
|1
|0
|Раути Никола
|1
|0
|Каньяно Андреа
|1
|0
|Raphael Kofler
|1
|0
Результаты матчей
Брешия
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Зюйдтироль
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
3
7
Брешия
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Зюйдтироль
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
5
7
Упущенные победы
10
11
Брешия
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (6)
40% (8)
30% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
35% (7)
40% (8)
Зюйдтироль
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (6)
40% (8)
30% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
20% (4)
40% (8)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
6
10
Упущенные победы
13
18
Голы по времени матча
Забито
9
12
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
14 Не забивали 12
2
22%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
22%
2
17%
31-45
2
22%
3
25%
46-60
1
11%
2
17%
61-75
2
22%
3
25%
76-90
Пропущено
11
16
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
2
18%
3
19%
1-15
3
27%
3
19%
16-30
1
9%
1
6%
31-45
1
9%
2
13%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
4
36%
4
25%
76-90
Забито
11
14
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 2
12 Не забивали 13
2
18%
1
7%
1-15
1
9%
1
7%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
2
18%
2
14%
46-60
3
27%
2
14%
61-75
3
27%
7
50%
76-90
Пропущено
12
13
9 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
7
58%
2
15%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
4
31%
31-45
1
8%
3
23%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
2
17%
2
15%
76-90
Забито
20
26
7 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 19
6 Забивали первыми 6
6 Не забивали 5
4
20%
2
8%
1-15
1
5%
2
8%
16-30
2
10%
3
12%
31-45
4
20%
5
19%
46-60
4
20%
4
15%
61-75
5
25%
10
38%
76-90
Пропущено
23
29
15 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 16
12 Пропускали первыми 13
14 Не пропускали 17
9
39%
5
17%
1-15
4
17%
3
10%
16-30
2
9%
5
17%
31-45
2
9%
5
17%
46-60
0
0%
5
17%
61-75
6
26%
6
21%
76-90
Результаты последних матчей
Брешия
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Модена - Брешия 1:2 Брешия - Парма 0:2 Катанзаро - Брешия 2:3 Брешия - Комо 2:0
Реджана - Брешия 1:1 Брешия - Сампдория 3:1 Зюйдтироль - Брешия 1:1 Пиза - Брешия 1:1 Брешия - Беллинцона 4:0 Брешия - Кремонезе 0:3 Палермо - Брешия 1:0 Читтаделла - Брешия 3:2 Брешия - Бари 1:2 Брешия - Модена 0:1 Тернана - Брешия 0:1 Брешия - ФералпиСало 1:1 Брешия - Асколи 1:1 Специя - Брешия 0:0 Брешия - Венеция 0:0 Лекко - Брешия 0:2
Зюйдтироль
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Зюйдтироль - ФералпиСало 1:0 Лекко - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Реджана 2:3 Венеция - Зюйдтироль 2:3
Бари - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Комо 0:1 Зюйдтироль - Брешия 1:1 Читтаделла - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Пиза 1:2 Парма - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - Сампдория 3:1 Кремонезе - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Тироль 0:0 Зюйдтироль - Катанзаро 0:1 Палермо - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Модена 0:0 Тернана - Зюйдтироль 1:1 Козенца - Зюйдтироль 2:2 Зюйдтироль - Асколи 3:1 ФералпиСало - Зюйдтироль 0:2
Результаты матчей
Брешия
Зюйдтироль
Точный счет
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:1
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
3
3 раза 30%
2
1 раз 10%
Точный счет
1:1
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
2:1
4 раза 40%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
6 раз 60%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:1
5 раз 25%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
2:1
4 раза 20%
0:1
3 раза 15%
1:1
2 раза 10%
2:3
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 40%
0
6 раз 30%
2
4 раза 20%
3
2 раза 10%
1
9 раз 45%
0
4 раза 20%
3
4 раза 20%
2
3 раза 15%
Тоталы голов в матче
Брешия
Зюйдтироль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
73
28
46
19
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
91
46
37
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
146
Больше Меньше
164
614
713
218
416
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|21
|13
|6
|2
|41 - 18
|45
|2.
|0:0
|21
|11
|6
|4
|29 - 21
|39
|3.
|20
|11
|5
|4
|36 - 23
|38
|4.
|0:0
|21
|10
|7
|4
|27 - 20
|37
|5.
|0:0
|21
|10
|6
|5
|29 - 16
|36
|6.
|0:1
|21
|10
|3
|8
|33 - 28
|33
|7.
|20
|9
|5
|6
|32 - 25
|32
|8.
|0:0
|21
|7
|8
|6
|22 - 21
|29
|9.
|20
|7
|7
|6
|20 - 24
|28
|10.
|20
|5
|11
|4
|21 - 21
|26
|11.
|21
|7
|4
|10
|27 - 33
|25
|12.
|0:0
|21
|5
|10
|6
|23 - 26
|25
|13.
|0:0
|21
|6
|6
|9
|27 - 28
|24
|14.
|20
|5
|8
|7
|20 - 23
|23
|15.
|20
|5
|6
|9
|19 - 22
|21
|16.
|20
|5
|5
|10
|23 - 34
|20
|17.
|0:0
|21
|4
|7
|10
|24 - 30
|19
|18.
|20
|4
|6
|10
|18 - 25
|18
|19.
|0:0
|21
|3
|9
|9
|16 - 31
|18
|20.
|1:0
|21
|4
|5
|12
|18 - 36
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|2
|2
|25 - 17
|23
|2.
|0:0
|11
|7
|2
|2
|19 - 12
|23
|3.
|11
|6
|5
|0
|19 - 9
|23
|4.
|0:0
|10
|6
|3
|1
|18 - 11
|21
|5.
|0:1
|10
|6
|1
|3
|21 - 15
|19
|6.
|0:0
|11
|5
|3
|3
|14 - 7
|18
|7.
|10
|5
|1
|4
|16 - 13
|16
|8.
|10
|3
|6
|1
|11 - 10
|15
|9.
|10
|4
|2
|4
|10 - 12
|14
|10.
|11
|4
|1
|6
|13 - 16
|13
|11.
|0:0
|11
|3
|4
|4
|9 - 11
|13
|12.
|0:0
|11
|2
|7
|2
|10 - 11
|13
|13.
|10
|3
|3
|4
|15 - 12
|12
|14.
|0:0
|10
|3
|3
|4
|14 - 13
|12
|15.
|9
|3
|2
|4
|9 - 8
|11
|16.
|10
|2
|5
|3
|11 - 12
|11
|17.
|0:0
|11
|2
|5
|4
|9 - 9
|11
|18.
|9
|3
|1
|5
|12 - 16
|10
|19.
|1:0
|10
|2
|3
|5
|9 - 15
|9
|20.
|0:0
|10
|1
|6
|3
|5 - 7
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|1
|2
|22 - 9
|22
|2.
|0:0
|10
|5
|3
|2
|15 - 9
|18
|3.
|0:0
|11
|5
|3
|3
|11 - 10
|18
|4.
|10
|4
|4
|2
|16 - 12
|16
|5.
|0:0
|10
|4
|4
|2
|13 - 10
|16
|6.
|9
|4
|3
|2
|11 - 6
|15
|7.
|0:0
|10
|3
|5
|2
|8 - 8
|14
|8.
|10
|3
|5
|2
|10 - 12
|14
|9.
|0:1
|11
|4
|2
|5
|12 - 13
|14
|10.
|10
|3
|3
|4
|9 - 11
|12
|11.
|0:0
|10
|3
|3
|4
|13 - 15
|12
|12.
|10
|3
|3
|4
|14 - 17
|12
|13.
|0:0
|11
|3
|3
|5
|13 - 15
|12
|14.
|10
|2
|5
|3
|10 - 11
|11
|15.
|11
|2
|4
|5
|11 - 18
|10
|16.
|10
|2
|3
|5
|4 - 10
|9
|17.
|0:0
|11
|2
|3
|6
|11 - 24
|9
|18.
|0:0
|10
|2
|2
|6
|15 - 21
|8
|19.
|1:0
|11
|2
|2
|7
|9 - 21
|8
|20.
|11
|1
|4
|6
|9 - 17
|7
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|12 (3)
|Парма
|Ман Деннис
|9 (5)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|9 (1)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|8 (3)
|Комо
|Кутроне Патрик
|8 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 10
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|2 8
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|10
|Бьянко Алессандро
|10
|Сампдория
|Верре Валерио
|9