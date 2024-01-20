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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 21. Стадион: .
Брешия
1:1
Конец матча
Зюйдтироль
0'
44' Желтая карточка
Казираги Даниэль
0:1
65' Гол
Emanuele Pecorino
73' Желтая карточка
Matteo Ferro
1:1
81' Пенальти
Боррелли Дженнаро
87' Желтая карточка
Мазиелло Андреа
90' Желтая карточка
Лунетта Габриэль
90' Желтая карточка
Мангравити Массимилиано
90'+6

Ход матча

44'
 
Казираги Даниэль
46'
Бьянки Флавио
Бьярнасон Биркир
 
46'
Ван Де Лои Томми
Яллоу Александр
 
65'
0:1
Emanuele Pecorino
(Казираги Даниэль)
71'
Боррелли Дженнаро
Мончини Габриэле
 
71'
Matteo Ferro
Галацци Николас
 
73'
 
Silvio Merkaj
Emanuele Pecorino
73'
Matteo Ferro
 
81'
Боррелли Дженнаро
1:1
82'
 
Лунетта Габриэль
Каньяно Андреа
82'
 
Куртич Ясмин
Арригони Томмазо
82'
 
Одогву Рафаэль
Раути Никола
87'
 
Мазиелло Андреа
90'
 
Лунетта Габриэль
90'
Мангравити Массимилиано
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 403 Количество передач 405
  • 49 Владение мячом, % 51
22
Андреаччи
Лоренцо
32
Папетти
Андреа
28
Адорни
Давиде
14
Мангравити
Массимилиано
24
Дикманн
Лоренцо
18
Яллоу
Александр
25
Бизоли
Димитри
26
Бертаньоли
Массимо
23
Галацци
Николас
7
Бьярнасон
Биркир
11
Мончини
Габриэле
1
Полуцци
Джакомо
28
Raphael
Kofler
2
Скалья
Филиппо
55
Мазиелло
Андреа
11
Киерво
Риккардо
4
Арригони
Томмазо
21
Тайт
Фабиан
17
Казираги
Даниэль
3
Каньяно
Андреа
23
Раути
Никола
9
Emanuele
Pecorino
Брешия
3-4-2-1
Зюйдтироль
3-5-2

История личных встреч

Брешия
Зюйдтироль

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

СB
1:1
СB
1:0
СB
2:0

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
0.5

Среднее время на гол

45
180

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

1.33
0.33

Тотал матчей

1.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

67
270

Бомбардиры внутри турнира

Брешия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боррелли Дженнаро 5 (1) 0.24
Мончини Габриэле 5 (2) 0.24
Бьярнасон Биркир 4 0.19
Бизоли Димитри 2 0.1
Бьянки Флавио 2 0.1
Галацци Николас 1 0.05
Яллоу Александр 1 0.05
Бертаньоли Массимо 1 0.05
Дикманн Лоренцо 0 0
Папетти Андреа 0 0
Riccardo Fogliata 0 0
Зюйдтироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Казираги Даниэль 12 (8) 0.57
Одогву Рафаэль 4 0.19
Silvio Merkaj 3 0.14
Emanuele Pecorino 3 0.14
Тайт Фабиан 1 0.05
Киерво Риккардо 1 0.05
Раути Никола 1 0.05
Мазиелло Андреа 1 0.05
Винетот Кевин 1 0.05
Simone Davi 0 0
Джорджини Андреа 0 0

Карточки

Брешия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кистана Андреа 7 0
Олзер Джакомо 5 1
Бизоли Димитри 6 0
Дикманн Лоренцо 6 0
Адорни Давиде 4 0
Ван Де Лои Томми 4 0
Галацци Николас 4 0
Бьярнасон Биркир 3 0
Пагера Фабрицио 3 0
Фарес Мохамед 3 0
Яллоу Александр 2 0
Уар Матье 2 0
Боррелли Дженнаро 2 0
Бертаньоли Массимо 2 0
Папетти Андреа 2 0
Леццерини Лука 1 0
Мончини Габриэле 1 0
Андреаччи Лоренцо 1 0
Мангравити Массимилиано 1 0
Бьянки Флавио 1 0
Riccardo Fogliata 1 0
Matteo Ferro 1 0
Зюйдтироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мазиелло Андреа 7 0
Казираги Даниэль 5 0
Simone Davi 5 0
Петерс Дауда 4 0
Джорджини Андреа 4 0
Куомо Джузеппе 2 1
Одогву Рафаэль 3 0
Тайт Фабиан 3 0
Emanuele Pecorino 3 0
Гирингелли Лука 2 0
Полуцци Джакомо 2 0
Чиско Андреа 2 0
Silvio Merkaj 2 0
Винетот Кевин 1 0
Сьега Николас 1 0
Бро Жереми 1 0
Ровер Маттео 1 0
Лунетта Габриэль 1 0
Раути Никола 1 0
Каньяно Андреа 1 0
Raphael Kofler 1 0

Результаты матчей

Брешия
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Зюйдтироль
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

4
8
Брешия
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Зюйдтироль
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

5
7

Упущенные победы

10
11
Брешия
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (6)
43% (9)
29% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
38% (8)
38% (8)
Зюйдтироль
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (6)
43% (9)
29% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
24% (5)
38% (8)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

6
10

Упущенные победы

14
19

Голы по времени матча

Забито

10
13
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
14 Не забивали 12
2
20%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
20%
2
15%
31-45
2
20%
3
23%
46-60
1
10%
3
23%
61-75
3
30%
3
23%
76-90

Пропущено

12
17
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
2
17%
3
18%
1-15
3
25%
3
18%
16-30
1
8%
1
6%
31-45
1
8%
2
12%
46-60
1
8%
3
18%
61-75
4
33%
5
29%
29%
76-90

Забито

11
14
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 2
13 Не забивали 14
2
18%
1
7%
1-15
1
9%
1
7%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
2
18%
2
14%
46-60
3
27%
2
14%
61-75
3
27%
7
50%
76-90

Пропущено

12
13
9 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
7
58%
2
15%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
4
31%
31-45
1
8%
3
23%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
2
17%
2
15%
76-90

Забито

21
27
7 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 20
6 Забивали первыми 7
6 Не забивали 5
4
19%
2
7%
1-15
1
5%
2
7%
16-30
2
10%
3
11%
31-45
4
19%
5
19%
46-60
4
19%
5
19%
61-75
6
29%
10
37%
76-90

Пропущено

24
30
15 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 17
13 Пропускали первыми 13
15 Не пропускали 18
9
38%
5
17%
1-15
4
17%
3
10%
16-30
2
8%
5
17%
31-45
2
8%
5
17%
46-60
1
4%
5
17%
61-75
6
25%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Брешия
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Модена - Брешия 1:2 Брешия - Парма 0:2 Катанзаро - Брешия 2:3 Брешия - Комо 2:0
Реджана - Брешия 1:1 Брешия - Сампдория 3:1 Зюйдтироль - Брешия 1:1 Пиза - Брешия 1:1 Брешия - Беллинцона 4:0 Брешия - Кремонезе 0:3 Палермо - Брешия 1:0 Читтаделла - Брешия 3:2 Брешия - Бари 1:2 Брешия - Модена 0:1 Тернана - Брешия 0:1 Брешия - ФералпиСало 1:1 Брешия - Асколи 1:1 Специя - Брешия 0:0 Брешия - Венеция 0:0 Лекко - Брешия 0:2
Зюйдтироль
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Зюйдтироль - ФералпиСало 1:0 Лекко - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Реджана 2:3 Венеция - Зюйдтироль 2:3
Бари - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Комо 0:1 Зюйдтироль - Брешия 1:1 Читтаделла - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Пиза 1:2 Парма - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - Сампдория 3:1 Кремонезе - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Тироль 0:0 Зюйдтироль - Катанзаро 0:1 Палермо - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Модена 0:0 Тернана - Зюйдтироль 1:1 Козенца - Зюйдтироль 2:2 Зюйдтироль - Асколи 3:1 ФералпиСало - Зюйдтироль 0:2

Результаты матчей

Брешия
Зюйдтироль

Точный счет

1:1
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:1
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
3
3 раза 30%
2
1 раз 10%

Точный счет

1:1
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
2:1
4 раза 36%
1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
7 раз 64%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Точный счет

1:1
6 раз 29%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
2:1
4 раза 19%
0:1
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
2:3
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 43%
0
6 раз 29%
2
4 раза 19%
3
2 раза 10%
1
10 раз 48%
0
4 раза 19%
3
4 раза 19%
2
3 раза 14%

Тоталы голов в матче

Брешия
Зюйдтироль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
7
3
2
9
1.5
4
6
1
10
2.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
10
1
4
6
1.5
3
8
1
9
2.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
6
0.5
Больше Меньше
17
4
6
15
1.5
7
14
2
19
2.5
4
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 21 13 6 2 41 - 18 45
2.
Комо
 21 11 6 4 31 - 23 39
3.
Кремонезе
 21 11 5 5 30 - 16 38
4.
Венеция
 0:1 21 11 5 5 36 - 24 38
5.
Читтаделла
 21 10 6 5 28 - 23 36
6.
Палермо
 1:0 21 10 5 6 33 - 25 35
7.
Катанзаро
 21 10 3 8 33 - 30 33
8.
Брешия
 21 7 8 6 23 - 22 29
9.
Модена
 0:1 21 7 7 7 20 - 25 28
10.
Бари
 20 5 11 4 21 - 21 26
11.
Сампдория
 21 7 4 10 27 - 33 25
12.
Реджана
 21 5 10 6 25 - 28 25
13.
Зюйдтироль
 21 6 6 9 28 - 29 24
14.
Козенца
 1:0 21 6 6 9 20 - 22 24
15.
Пиза
 0:0 21 5 9 7 20 - 23 24
16.
Тернана
 21 5 6 10 27 - 31 21
17.
Лекко
 0:0 21 5 6 10 23 - 34 21
18.
Асколи
 20 4 6 10 18 - 25 18
19.
ФералпиСало
 21 4 5 12 20 - 36 17
20.
Специя
 21 3 8 10 16 - 32 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 0:1 11 7 2 2 25 - 17 23
2.
Читтаделла
 11 7 2 2 19 - 12 23
3.
Парма
 11 6 5 0 19 - 9 23
4.
Комо
 10 6 3 1 18 - 11 21
5.
Катанзаро
 10 6 1 3 21 - 15 19
6.
Палермо
 1:0 11 6 1 4 17 - 13 19
7.
Кремонезе
 11 5 3 3 14 - 7 18
8.
Бари
 10 3 6 1 11 - 10 15
9.
Козенца
 1:0 11 4 3 4 16 - 12 15
10.
Модена
 0:1 10 4 2 4 10 - 12 14
11.
Сампдория
 11 4 1 6 13 - 16 13
12.
Тернана
 11 3 4 4 12 - 10 13
13.
Брешия
 11 3 4 4 10 - 12 13
14.
Реджана
 11 2 7 2 12 - 13 13
15.
Зюйдтироль
 10 3 3 4 14 - 13 12
16.
Асколи
 9 3 2 4 9 - 8 11
17.
Лекко
 0:0 10 3 2 5 12 - 16 11
18.
Пиза
 0:0 10 2 5 3 11 - 12 11
19.
ФералпиСало
 10 2 3 5 11 - 15 9
20.
Специя
 10 1 5 4 5 - 8 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 10 7 1 2 22 - 9 22
2.
Кремонезе
 10 6 2 2 16 - 9 20
3.
Комо
 11 5 3 3 13 - 12 18
4.
Палермо
 1:0 10 4 4 2 16 - 12 16
5.
Брешия
 10 4 4 2 13 - 10 16
6.
Венеция
 0:1 10 4 3 3 11 - 7 15
7.
Катанзаро
 11 4 2 5 12 - 15 14
8.
Модена
 0:1 11 3 5 3 10 - 13 14
9.
Читтаделла
 10 3 4 3 9 - 11 13
10.
Пиза
 0:0 11 3 4 4 9 - 11 13
11.
Реджана
 10 3 3 4 13 - 15 12
12.
Сампдория
 10 3 3 4 14 - 17 12
13.
Зюйдтироль
 11 3 3 5 14 - 16 12
14.
Бари
 10 2 5 3 10 - 11 11
15.
Лекко
 0:0 11 2 4 5 11 - 18 10
16.
Козенца
 1:0 10 2 3 5 4 - 10 9
17.
Специя
 11 2 3 6 11 - 24 9
18.
Тернана
 10 2 2 6 15 - 21 8
19.
ФералпиСало
 11 2 2 7 9 - 21 8
20.
Асколи
 11 1 4 6 9 - 17 7
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 12 (4)
Кремонезе Кода Массимо 10 (1)
Парма Ман Деннис 9 (5)
Комо Кутроне Патрик 9 (2)
Венеция Похьянпало Йоэль 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 10
Асколи Беллучи Джузеппе 2 8
Читтаделла Бранка Симоне 10
Бьянко Алессандро 10
Сампдория Верре Валерио 9
Весь список
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    • 46'
      Бьярнасон Биркир уходит с поля. Бьянки Флавио выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Казираги Даниэль получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Брешия 1:1 Зюйдтироль онлайн

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