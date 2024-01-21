Тур: 13. Стадион: Industree Group Stadium.
2:1
Конец матча
0'
33' Желтая карточкаГуд Кёртис
40' Желтая карточкаChristian Theoharous
1:0
50' ГолChristian Theoharous
56' Желтая карточкаТэлбот Каллум
1:1
79' ГолУгаркович Стивен
84' Желтая карточкаУгаркович Стивен
2:1
88' ГолТоррес Анхель
90' Красная карточкаРоу Сторм
90' Желтая карточкаАнтонис Терри
90' Желтая карточкаАрслан Толгай-Али
90' Желтая карточкаДаниель Холл
90' Желтая карточкаВукович Дэнни
90'+12
Ход матча
33'
50'
56'
79'
1:1
84'
88'
2:1
90'
90'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
15
Роу
Сторм
23
Даниель
Холл
26
Brad
Tapp
18
Jordon
Hall
22
Гуд
Кёртис
11
Leo
Natel
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Роу СтормЗащитник
-
23 Даниель ХоллЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Brad TappПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
-
-
17 Jing Lual
-
33 Nathan Paull
-
-
-
Главный тренер: Mark Jackson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Jordon HallЗащитник
-
22 Гуд КёртисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Leo NatelПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Капуто МаксНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Аурелио Видмар
История личных встреч
Централ Кост Маринерс
Мельбурн Сити
20 матчей
75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
45%
12 побед 9 ничьих 0 побед
20 матчей
20%
80%
0 побед 4 ничьи 16 побед
Первый тайм
55%
45%
0 побед 11 ничьих 12 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 5 ничьих 14 побед
40 матчей
37.5%
22.5%
40%
15 побед 9 ничьих 16 побед
Первый тайм
25%
45%
30%
10 побед 18 ничьих 12 побед
Второй тайм
30%
35%
35%
12 побед 14 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
31
25
Голов в среднем за матч
1.63
1.19
Среднее время на гол
55
75
Всего голов
37
26
Голов в среднем за матч
1.76
1.37
Среднее время на гол
51
65
Всего голов
68
51
Голов в среднем за матч
1.7
1.28
Тотал матчей
2.5
39
Больше 98%
Меньше 3%
1
28
Больше 70%
Меньше 30%
12
21
Больше 53%
Меньше 48%
19
17
Больше 43%
Меньше 58%
23
9
Больше 23%
Меньше 78%
31
4
Больше 10%
Меньше 90%
36
1
Больше 3%
Меньше 98%
39
Среднее время на гол
52
70
Бомбардиры внутри турнира
Централ Кост Маринерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Торрес Анхель
|7 (1)
|0.54
|Marco Tulio1
|5 (2)
|0.38
|Куол Алоу
|4
|0.31
|Brian Kaltak
|2
|0.15
|Jing Lual
|2
|0.15
|Роу Сторм
|1
|0.08
|Jacob Farrell
|1
|0.08
|Даниель Холл
|1
|0.08
|Christian Theoharous
|1
|0.08
|William Wilson
|1
|0.08
|Нисбет Джошуа
|0
|0
|Балар Максимильен
|0
|0
|Смит Ноа
|0
|0
Мельбурн Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макларен Джейми
|7
|0.54
|Арслан Толгай-Али
|4 (1)
|0.31
|Leo Natel
|2
|0.15
|Антонис Терри
|2 (1)
|0.15
|Угаркович Стивен
|2
|0.15
|Benjamin Mazzeo
|2
|0.15
|Яколиш Марин
|1
|0.08
|Гуд Кёртис
|1
|0.08
|Сахи Хамза
|1
|0.08
|Леки Мэттью
|1
|0.08
|Лопане Алессандро
|1
|0.08
|Бехич Азиз
|0
|0
|Супрайен Самуэль
|0
|0
|Геллоуэй Скотт
|0
|0
|Капуто Макс
|0
|0
Карточки
Централ Кост Маринерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jacob Farrell
|4
|1
|Куол Алоу
|4
|0
|Christian Theoharous
|3
|0
|Роу Сторм
|1
|1
|Даниель Холл
|2
|0
|Marco Tulio1
|2
|0
|Mikael Rodrigues Brito
|2
|0
|Балар Максимильен
|2
|0
|Торрес Анхель
|0
|1
|Harrison Steele
|0
|1
|Вукович Дэнни
|1
|0
|Brian Kaltak
|1
|0
|Нисбет Джошуа
|1
|0
|Смит Ноа
|1
|0
|William Wilson
|1
|0
Мельбурн Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сахи Хамза
|4
|0
|Тэлбот Каллум
|4
|0
|Арслан Толгай-Али
|3
|0
|Бехич Азиз
|3
|0
|Гуд Кёртис
|3
|0
|Янг Джейми
|2
|0
|Угаркович Стивен
|2
|0
|Leo Natel
|2
|0
|Антонис Терри
|1
|0
|Супрайен Самуэль
|1
|0
|Яколиш Марин
|1
|0
|Аурелио Видмар
|1
|0
Результаты матчей
Централ Кост Маринерс
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Мельбурн Сити
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
5
2
Централ Кост Маринерс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Мельбурн Сити
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
7
16
Централ Кост Маринерс
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Мельбурн Сити
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
9
5
Упущенные победы
12
18
Голы по времени матча
Забито
18
8
9 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 8
1
6%
1
13%
1-15
3
17%
1
13%
16-30
5
28%
1
13%
31-45
2
11%
2
25%
46-60
1
6%
1
13%
61-75
6
33%
2
25%
76-90
Пропущено
11
10
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
0
0%
2
20%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
1
10%
31-45
3
27%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
3
27%
4
40%
76-90
Забито
7
17
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
0
0%
3
18%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
3
43%
4
24%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
2
29%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
8
10
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
3
30%
46-60
2
25%
2
20%
61-75
3
38%
4
40%
76-90
Забито
25
25
11 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 6
2 Не забивали 3
1
4%
4
16%
1-15
5
20%
1
4%
16-30
5
20%
3
12%
31-45
5
20%
6
24%
46-60
1
4%
4
16%
61-75
8
32%
7
28%
76-90
Пропущено
19
20
7 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
1
5%
2
10%
1-15
2
11%
1
5%
16-30
4
21%
1
5%
31-45
4
21%
5
25%
46-60
2
11%
3
15%
61-75
6
32%
8
40%
76-90
Результаты последних матчей
Централ Кост Маринерс
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 0:1 Централ Кост Маринерс - Перт Глори 4:2 Брисбен Роар - Централ Кост Маринерс 0:3
Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 3:3 Сталлион Лагуна - Централ Кост Маринерс 0:3 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 4:0 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 2:2 Централ Кост Маринерс - Теренггану 1:1 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 3:1 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 1:2 Бали Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:2 Перт Глори - Централ Кост Маринерс 2:0 Централ Кост Маринерс - Макартур 1:2 Централ Кост Маринерс - Бали Юнайтед 6:3 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 3:0 Централ Кост Маринерс - Сталлион Лагуна 9:1 Теренггану - Централ Кост Маринерс 1:0 ФК Сидней - Централ Кост Маринерс 3:3 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 1:6
Мельбурн Сити
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 8:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 0:0
Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 3:3 Мельбурн Сити - Чжэцзян Профессионал 1:1 Перт Глори - Мельбурн Сити 1:2 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 0:2 Вентфорет Кофу - Мельбурн Сити 3:3 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 1:0 Мельбурн Сити - Макартур 3:3 Мельбурн Сити - Бурирам Юнайтед 0:1 Мельбурн Сити - ФК Сидней 2:0 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 6:0 Бурирам Юнайтед - Мельбурн Сити 0:2 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 1:2 Чжэцзян Профессионал - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - ФК Сидней 1:2 Мельбурн Сити - Вентфорет Кофу 0:0 Норт Истерн МетроСтарс - Мельбурн Сити 1:2
Результаты матчей
Централ Кост Маринерс
Мельбурн Сити
Точный счет
1:2
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
3:3
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
8:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
4
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
8
1 раз 14%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
1:2
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
6:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
Точный счет
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:2
3 раза 23%
3:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
8:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 31%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
4
2 раза 15%
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
8
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Централ Кост Маринерс
Мельбурн Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
43
35
34
26
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
42
23
33
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
94
76
76
58
310
211
112
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|13 (1)
|Веллингтон Феникс
|Барбарусес Костас
|8 (4)
|ФК Сидней
|Лолли Джо
|8 (4)
|Перт Глори
|Таггарт Адам
|8 (3)
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|8
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|6
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|1 4
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|1 4
|Централ Кост Маринерс
|Jacob Farrell
|1 4
|Макартур
|Беккас Кирин
|5