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  4. A-Лига 2023-2024
Тур: 13. Стадион: .
Централ Кост Маринерс
2:1
Конец матча
Мельбурн Сити
0'
33' Желтая карточка
Гуд Кёртис
40' Желтая карточка
Christian Theoharous
1:0
50' Гол
Christian Theoharous
56' Желтая карточка
Тэлбот Каллум
1:1
79' Гол
Угаркович Стивен
84' Желтая карточка
Угаркович Стивен
2:1
88' Гол
Торрес Анхель
90' Красная карточка
Роу Сторм
90' Желтая карточка
Антонис Терри
90' Желтая карточка
Арслан Толгай-Али
90' Желтая карточка
Даниель Холл
90' Желтая карточка
Вукович Дэнни
90'+12
20
Вукович
Дэнни
15
Роу
Сторм
23
Даниель
Холл
3
Brian
Kaltak
18
Jacob
Farrell
6
Балар
Максимильен
26
Brad
Tapp
7
Christian
Theoharous
4
Нисбет
Джошуа
11
Торрес
Анхель
9
Куол
Алоу
1
Янг
Джейми
25
Тэлбот
Каллум
18
Jordon
Hall
22
Гуд
Кёртис
2
Геллоуэй
Скотт
21
Лопане
Алессандро
8
Сахи
Хамза
46
Benjamin
Mazzeo
10
Арслан
Толгай-Али
11
Leo
Natel
9
Макларен
Джейми
Централ Кост Маринерс
Мельбурн Сити

История личных встреч

Централ Кост Маринерс
Мельбурн Сити

20 матчей

75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
45%
12 побед 9 ничьих 0 побед

20 матчей

20%
80%
0 побед 4 ничьи 16 побед

Первый тайм

55%
45%
0 побед 11 ничьих 12 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 5 ничьих 14 побед

40 матчей

37.5%
22.5%
40%
15 побед 9 ничьих 16 побед

Первый тайм

25%
45%
30%
10 побед 18 ничьих 12 побед

Второй тайм

30%
35%
35%
12 побед 14 ничьих 14 побед

История матчей

3:3
1:6
1:1
1:0
3:2
1:3
1:0
2:0
3:2
2:4
3:1
5:0
2:1
1:1
1:0
2:2
1:0
2:3
2:1
2:2
4:1
1:5
3:1
1:0
1:0
2:0
2:0
2:2
1:2
0:0
2:2
2:1
2:0
0:1
ХАЛ
1:0
ХАЛ
0:1
ХАЛ
3:1
ХАЛ
1:1
ХАЛ
1:0
ХАЛ
0:1

Голы

Всего голов

31
25

Голов в среднем за матч

1.63
1.19

Среднее время на гол

55
75

Всего голов

37
26

Голов в среднем за матч

1.76
1.37

Среднее время на гол

51
65

Всего голов

68
51

Голов в среднем за матч

1.7
1.28

Тотал матчей

2.5
39
Больше 98%
Меньше 3%
1
28
Больше 70%
Меньше 30%
12
21
Больше 53%
Меньше 48%
19
17
Больше 43%
Меньше 58%
23
9
Больше 23%
Меньше 78%
31
4
Больше 10%
Меньше 90%
36
1
Больше 3%
Меньше 98%
39

Среднее время на гол

52
70

Бомбардиры внутри турнира

Централ Кост Маринерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Торрес Анхель 7 (1) 0.54
Marco Tulio1 5 (2) 0.38
Куол Алоу 4 0.31
Brian Kaltak 2 0.15
Jing Lual 2 0.15
Роу Сторм 1 0.08
Jacob Farrell 1 0.08
Даниель Холл 1 0.08
Christian Theoharous 1 0.08
William Wilson 1 0.08
Нисбет Джошуа 0 0
Балар Максимильен 0 0
Смит Ноа 0 0
Мельбурн Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макларен Джейми 7 0.54
Арслан Толгай-Али 4 (1) 0.31
Leo Natel 2 0.15
Антонис Терри 2 (1) 0.15
Угаркович Стивен 2 0.15
Benjamin Mazzeo 2 0.15
Яколиш Марин 1 0.08
Гуд Кёртис 1 0.08
Сахи Хамза 1 0.08
Леки Мэттью 1 0.08
Лопане Алессандро 1 0.08
Бехич Азиз 0 0
Супрайен Самуэль 0 0
Геллоуэй Скотт 0 0
Капуто Макс 0 0

Карточки

Централ Кост Маринерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jacob Farrell 4 1
Куол Алоу 4 0
Christian Theoharous 3 0
Роу Сторм 1 1
Даниель Холл 2 0
Marco Tulio1 2 0
Mikael Rodrigues Brito 2 0
Балар Максимильен 2 0
Торрес Анхель 0 1
Harrison Steele 0 1
Вукович Дэнни 1 0
Brian Kaltak 1 0
Нисбет Джошуа 1 0
Смит Ноа 1 0
William Wilson 1 0
Мельбурн Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сахи Хамза 4 0
Тэлбот Каллум 4 0
Арслан Толгай-Али 3 0
Бехич Азиз 3 0
Гуд Кёртис 3 0
Янг Джейми 2 0
Угаркович Стивен 2 0
Leo Natel 2 0
Антонис Терри 1 0
Супрайен Самуэль 1 0
Яколиш Марин 1 0
Аурелио Видмар 1 0

Результаты матчей

Централ Кост Маринерс
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Мельбурн Сити
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

5
2
Централ Кост Маринерс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Мельбурн Сити
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

7
16
Централ Кост Маринерс
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Мельбурн Сити
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

9
5

Упущенные победы

12
18

Голы по времени матча

Забито

18
8
9 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 8
1
6%
1
13%
1-15
3
17%
1
13%
16-30
5
28%
1
13%
31-45
2
11%
2
25%
46-60
1
6%
1
13%
61-75
6
33%
2
25%
76-90

Пропущено

11
10
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
0
0%
2
20%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
1
10%
31-45
3
27%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
3
27%
4
40%
76-90

Забито

7
17
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
0
0%
3
18%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
3
43%
4
24%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
2
29%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

8
10
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
3
30%
46-60
2
25%
2
20%
61-75
3
38%
4
40%
76-90

Забито

25
25
11 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 6
2 Не забивали 3
1
4%
4
16%
1-15
5
20%
1
4%
16-30
5
20%
3
12%
31-45
5
20%
6
24%
46-60
1
4%
4
16%
61-75
8
32%
7
28%
76-90

Пропущено

19
20
7 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
1
5%
2
10%
1-15
2
11%
1
5%
16-30
4
21%
1
5%
31-45
4
21%
5
25%
46-60
2
11%
3
15%
61-75
6
32%
8
40%
76-90

Результаты последних матчей

Централ Кост Маринерс
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 0:1 Централ Кост Маринерс - Перт Глори 4:2 Брисбен Роар - Централ Кост Маринерс 0:3
Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 3:3 Сталлион Лагуна - Централ Кост Маринерс 0:3 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 4:0 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 2:2 Централ Кост Маринерс - Теренггану 1:1 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 3:1 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 1:2 Бали Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:2 Перт Глори - Централ Кост Маринерс 2:0 Централ Кост Маринерс - Макартур 1:2 Централ Кост Маринерс - Бали Юнайтед 6:3 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 3:0 Централ Кост Маринерс - Сталлион Лагуна 9:1 Теренггану - Централ Кост Маринерс 1:0 ФК Сидней - Централ Кост Маринерс 3:3 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 1:6
Мельбурн Сити
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 8:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 0:0
Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 3:3 Мельбурн Сити - Чжэцзян Профессионал 1:1 Перт Глори - Мельбурн Сити 1:2 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 0:2 Вентфорет Кофу - Мельбурн Сити 3:3 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 1:0 Мельбурн Сити - Макартур 3:3 Мельбурн Сити - Бурирам Юнайтед 0:1 Мельбурн Сити - ФК Сидней 2:0 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 6:0 Бурирам Юнайтед - Мельбурн Сити 0:2 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 1:2 Чжэцзян Профессионал - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - ФК Сидней 1:2 Мельбурн Сити - Вентфорет Кофу 0:0 Норт Истерн МетроСтарс - Мельбурн Сити 1:2

Результаты матчей

Централ Кост Маринерс
Мельбурн Сити

Точный счет

1:2
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
3:3
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
8:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
4
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
8
1 раз 14%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
1:2
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
6:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Точный счет

1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:2
3 раза 23%
3:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
8:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 31%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
4
2 раза 15%
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
8
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Централ Кост Маринерс
Мельбурн Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
1.5
Больше Меньше
4
3
3
5
2.5
3
4
2
6
3.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
2
2
3
1.5
3
3
2
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
9
4
7
6
1.5
7
6
5
8
2.5
3
10
2
11
3.5
1
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 13 7 4 2 23 - 16 25
2.
Мельбурн Виктори
 13 6 7 0 26 - 15 25
3.
Вестерн Сидней Уондерерс
 13 6 3 4 21 - 14 21
4.
Централ Кост Маринерс
 13 6 3 4 25 - 19 21
5.
Макартур
 14 5 6 3 25 - 24 21
6.
ФК Сидней
 13 6 0 7 24 - 24 18
7.
Аделаида Юнайтед
 13 5 3 5 27 - 23 18
8.
Мельбурн Сити
 13 5 3 5 24 - 21 18
9.
Брисбен Роар
 13 5 2 6 21 - 30 17
10.
Ньюкасл Джетс
 13 3 4 6 20 - 27 13
11.
Перт Глори
 13 3 2 8 23 - 29 11
12.
Вестерн Юнайтед
 12 2 1 9 11 - 28 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Централ Кост Маринерс
 8 4 2 2 18 - 11 14
2.
Аделаида Юнайтед
 8 4 2 2 20 - 14 14
3.
Веллингтон Феникс
 6 4 1 1 11 - 7 13
4.
Вестерн Сидней Уондерерс
 8 4 1 3 15 - 8 13
5.
ФК Сидней
 7 4 0 3 14 - 10 12
6.
Мельбурн Виктори
 5 3 2 0 12 - 5 11
7.
Брисбен Роар
 7 3 1 3 12 - 13 10
8.
Макартур
 7 2 4 1 11 - 12 10
9.
Мельбурн Сити
 7 2 3 2 17 - 10 9
10.
Перт Глори
 6 2 1 3 13 - 13 7
11.
Ньюкасл Джетс
 4 1 2 1 6 - 6 5
12.
Вестерн Юнайтед
 5 1 0 4 4 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Виктори
 8 3 5 0 14 - 10 14
2.
Веллингтон Феникс
 7 3 3 1 12 - 9 12
3.
Макартур
 7 3 2 2 14 - 12 11
4.
Мельбурн Сити
 6 3 0 3 7 - 11 9
5.
Вестерн Сидней Уондерерс
 5 2 2 1 6 - 6 8
6.
Ньюкасл Джетс
 9 2 2 5 14 - 21 8
7.
Централ Кост Маринерс
 5 2 1 2 7 - 8 7
8.
Брисбен Роар
 6 2 1 3 9 - 17 7
9.
ФК Сидней
 6 2 0 4 10 - 14 6
10.
Аделаида Юнайтед
 5 1 1 3 7 - 9 4
11.
Перт Глори
 7 1 1 5 10 - 16 4
12.
Вестерн Юнайтед
 7 1 1 5 7 - 20 4
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мельбурн Виктори Форнароли Бруно 13 (1)
Веллингтон Феникс Барбарусес Костас 8 (4)
ФК Сидней Лолли Джо 8 (4)
Перт Глори Таггарт Адам 8 (3)
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 8
Весь список

Топ нарушителей
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 6
Мельбурн Виктори Родерик Миранда 1 4
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 1 4
Централ Кост Маринерс Jacob Farrell 1 4
Макартур Беккас Кирин 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 102'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 100'
    William Wilson получил желтую карточку от судьи
  • 100'
    Вукович Дэнни получил желтую карточку от судьи
  • 100'
    Даниель Холл получил желтую карточку от судьи
  • 100'
    Арслан Толгай-Али получил желтую карточку от судьи
  • 100'
    Антонис Терри получил желтую карточку от судьи
  • 100'
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 40'
      Christian Theoharous получил желтую карточку от судьи
    • 33'
      Гуд Кёртис получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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