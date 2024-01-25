Тур: 14. Стадион: ААМИ Парк.
1:0
Конец матча
0'
1:0
5' ГолАнтонис Терри
35' Желтая карточкаТанниклифф Райан
69' Желтая карточкаАнтонис Терри
79' Желтая карточкаSanchez Cortes Isaias
84' Желтая карточка_Luka Jovanovic
90'+5
Ход матча
5'
35'
69'
84'
Прогноз на матч от Liveresult
18
Холл
Джордан
22
Гуд
Кёртис
11
Нател
Лео
10
Клаф
Зак
37
Jonny
Yull
26
Халлоран
Бен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Холл ДжорданЗащитник
-
22 Гуд КёртисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Нател ЛеоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Бич ПатрикВратарь
- Защитник
-
35 Шрайбер ЗейнПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Капуто МаксНападающий
-
-
-
Главный тренер: Аурелио Видмар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Клаф ЗакПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Jonny YullПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Халлоран БенНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Хави ЛопеcЗащитник
-
23 Дьюзел ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
40 Ethan Cox
-
Главный тренер: Carl Veart
История личных встреч
Мельбурн Сити
Аделаида Юнайтед
19 матчей
73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
68.4%
21.1%
10.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
73.7%
21.1%
5.2%
14 побед 4 ничьи 0 побед
24 матча
29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 17 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 10 ничьих 16 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 6 ничьих 19 побед
43 матча
32.6%
27.9%
39.5%
14 побед 12 ничьих 17 побед
Первый тайм
30.2%
32.6%
37.2%
13 побед 14 ничьих 16 побед
Второй тайм
32.6%
23.3%
44.1%
14 побед 10 ничьих 19 побед
История матчей
Голы
Всего голов
36
29
Голов в среднем за матч
1.8
1.26
Среднее время на гол
50
71
Всего голов
47
28
Голов в среднем за матч
2.04
1.4
Среднее время на гол
44
64
Всего голов
83
57
Голов в среднем за матч
1.93
1.33
Тотал матчей
2.5
41
Больше 95%
Меньше 5%
2
37
Больше 86%
Меньше 14%
6
27
Больше 63%
Меньше 37%
16
20
Больше 47%
Меньше 53%
23
10
Больше 23%
Меньше 77%
33
5
Больше 12%
Меньше 88%
38
Среднее время на гол
46
67
Бомбардиры внутри турнира
Мельбурн Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макларен Джейми
|7
|0.5
|Арслан Толгай-Али
|4 (1)
|0.29
|Антонис Терри
|3 (1)
|0.21
|Нател Лео
|2
|0.14
|Угаркович Стивен
|2
|0.14
|Маццео Бенджамин
|2
|0.14
|Яколиш Марин
|1
|0.07
|Гуд Кёртис
|1
|0.07
|Сахи Хамза
|1
|0.07
|Леки Мэттью
|1
|0.07
|Лопане Алессандро
|1
|0.07
|Бехич Азиз
|0
|0
|Супрайен Самуэль
|0
|0
|Геллоуэй Скотт
|0
|0
|Капуто Макс
|0
|0
Аделаида Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ибусуки Хироси
|7
|0.5
|Клаф Зак
|5 (3)
|0.36
|Халлоран Бен
|4
|0.29
|Nestor Irankunda
|2
|0.14
|Бернардо Эспиноса
|2
|0.14
|_Luka Jovanovic
|1
|0.07
|Giuseppe Bovalina
|1
|0.07
|Танниклифф Райан
|1
|0.07
|Анселл Николас
|1
|0.07
|Alexandar Popovic
|1
|0.07
|Musa Toure
|1
|0.07
|Китто Райан
|0
|0
Карточки
Мельбурн Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сахи Хамза
|4
|0
|Тэлбот Каллум
|4
|0
|Арслан Толгай-Али
|3
|0
|Бехич Азиз
|3
|0
|Гуд Кёртис
|3
|0
|Янг Джейми
|2
|0
|Антонис Терри
|2
|0
|Угаркович Стивен
|2
|0
|Нател Лео
|2
|0
|Супрайен Самуэль
|1
|0
|Яколиш Марин
|1
|0
|Аурелио Видмар
|1
|0
Аделаида Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nestor Irankunda
|3
|1
|Sanchez Cortes Isaias
|4
|0
|Танниклифф Райан
|3
|0
|Ибусуки Хироси
|2
|0
|Alexandar Popovic
|2
|0
|Panashe Madanha
|2
|0
|Уорленд Бен
|0
|1
|Хави Лопеc
|1
|0
|Кавалло Джошуа
|1
|0
|Дьюзел Люк
|1
|0
|Jonny Yull
|1
|0
|Musa Toure
|1
|0
|_Luka Jovanovic
|1
|0
|Карл Виарт
|1
|0
Результаты матчей
Мельбурн Сити
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Аделаида Юнайтед
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
7
4
Мельбурн Сити
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Аделаида Юнайтед
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
8
7
Упущенные победы
6
18
Мельбурн Сити
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Аделаида Юнайтед
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
9
8
Упущенные победы
13
22
Голы по времени матча
Забито
18
7
6 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 1
8 Не забивали 11
4
22%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
11%
1
14%
31-45
4
22%
3
43%
46-60
3
17%
1
14%
61-75
5
28%
0
0%
76-90
Пропущено
10
10
1 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
0
0%
2
20%
1-15
1
10%
3
30%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
30%
1
10%
46-60
2
20%
1
10%
61-75
4
40%
3
30%
76-90
Забито
8
19
3 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
1
13%
2
11%
1-15
1
13%
3
16%
16-30
1
13%
3
16%
31-45
2
25%
1
5%
46-60
1
13%
6
32%
61-75
2
25%
4
21%
76-90
Пропущено
10
15
3 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
2
20%
4
27%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
10%
3
20%
31-45
2
20%
4
27%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
4
40%
3
20%
76-90
Забито
26
26
9 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 5
3 Не забивали 4
5
19%
2
8%
1-15
1
4%
5
19%
16-30
3
12%
4
15%
31-45
6
23%
4
15%
46-60
4
15%
7
27%
61-75
7
27%
4
15%
76-90
Пропущено
20
25
4 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 13
2
10%
6
24%
1-15
1
5%
4
16%
16-30
1
5%
3
12%
31-45
5
25%
5
20%
46-60
3
15%
1
4%
61-75
8
40%
6
24%
76-90
Результаты последних матчей
Мельбурн Сити
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Централ Кост Маринерс - Мельбурн Сити 2:1 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 8:1
Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 3:3 Мельбурн Сити - Чжэцзян Профессионал 1:1 Перт Глори - Мельбурн Сити 1:2 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 0:2 Вентфорет Кофу - Мельбурн Сити 3:3 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 1:0 Мельбурн Сити - Макартур 3:3 Мельбурн Сити - Бурирам Юнайтед 0:1 Мельбурн Сити - ФК Сидней 2:0 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 6:0 Бурирам Юнайтед - Мельбурн Сити 0:2 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 1:2 Чжэцзян Профессионал - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - ФК Сидней 1:2 Мельбурн Сити - Вентфорет Кофу 0:0
Аделаида Юнайтед
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Аделаида Юнайтед - ФК Сидней 4:3 Аделаида Юнайтед - Макартур 1:1 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 2:2 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 2:0
Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 1:0 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 0:2 Макартур - Аделаида Юнайтед 4:3 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 1:3 Аделаида Юнайтед - ФК Сидней 1:5 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 6:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 5:1 Норткоут Сити - Аделаида Юнайтед 0:2 Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 2:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:2 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 2:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:4 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 4:4
Результаты матчей
Мельбурн Сити
Аделаида Юнайтед
Точный счет
3:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
8:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
6:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
8
1 раз 13%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
6
1 раз 13%
Точный счет
1:2
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
6:0
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
0
3 раза 50%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
Точный счет
1:2
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
3:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
8:1
1 раз 7%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
4:3
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%
8
1 раз 7%
0
4 раза 29%
3
4 раза 29%
1
3 раза 21%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Мельбурн Сити
Аделаида Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
71
44
53
35
44
17
26
17
17
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
33
33
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
104
77
77
311
68
113
212
113
113
113
113
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|13 (1)
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|10 (1)
|Веллингтон Феникс
|Барбарусес Костас
|8 (4)
|ФК Сидней
|Лолли Джо
|8 (4)
|Перт Глори
|Таггарт Адам
|8 (3)
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|6
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|1 4
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|1 4
|Централ Кост Маринерс
|Фаррелл Джекоб
|1 4
|Макартур
|Беккас Кирин
|5