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  4. A-Лига 2023-2024
Тур: 14. Стадион: .
Мельбурн Сити
1:0
Конец матча
Аделаида Юнайтед
0'
1:0
5' Гол
Антонис Терри
35' Желтая карточка
Танниклифф Райан
69' Желтая карточка
Антонис Терри
79' Желтая карточка
Sanchez Cortes Isaias
84' Желтая карточка
_Luka Jovanovic
90'+5
1
Янг
Джейми
25
Тэлбот
Каллум
18
Холл
Джордан
22
Гуд
Кёртис
2
Геллоуэй
Скотт
6
Угаркович
Стивен
17
Антонис
Терри
46
Маццео
Бенджамин
10
Арслан
Толгай-Али
11
Нател
Лео
9
Макларен
Джейми
1
Делянов
Джеймс
43
Giuseppe
Bovalina
3
Уорленд
Бен
8
Sanchez
Cortes
Isaias
7
Китто
Райан
10
Клаф
Зак
22
Танниклифф
Райан
37
Jonny
Yull
66
Nestor
Irankunda
26
Халлоран
Бен
9
Ибусуки
Хироси
Мельбурн Сити
Аделаида Юнайтед

История личных встреч

Мельбурн Сити
Аделаида Юнайтед

19 матчей

73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

68.4%
21.1%
10.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

73.7%
21.1%
5.2%
14 побед 4 ничьи 0 побед

24 матча

29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 17 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 10 ничьих 16 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 6 ничьих 19 побед

43 матча

32.6%
27.9%
39.5%
14 побед 12 ничьих 17 побед

Первый тайм

30.2%
32.6%
37.2%
13 побед 14 ничьих 16 побед

Второй тайм

32.6%
23.3%
44.1%
14 побед 10 ничьих 19 побед

История матчей

6:0
4:2
3:3
2:1
0:0
1:2
2:2
2:2
4:1
2:0
2:2
3:1
КФ
4:0
2:1
1:0
0:0
1:1
0:2
1:1
5:0
0:2
1:0
2:1
2:1
4:1
0:2
0:1
2:4
4:1
3:1
3:1
1:2
2:2
2:2
3:3
0:2
2:0
1:0
ХАЛ
1:3
ХАЛ
1:1
ХАЛ
1:2
ХАЛ
0:2
ХАЛ
3:2

Голы

Всего голов

36
29

Голов в среднем за матч

1.8
1.26

Среднее время на гол

50
71

Всего голов

47
28

Голов в среднем за матч

2.04
1.4

Среднее время на гол

44
64

Всего голов

83
57

Голов в среднем за матч

1.93
1.33

Тотал матчей

2.5
41
Больше 95%
Меньше 5%
2
37
Больше 86%
Меньше 14%
6
27
Больше 63%
Меньше 37%
16
20
Больше 47%
Меньше 53%
23
10
Больше 23%
Меньше 77%
33
5
Больше 12%
Меньше 88%
38

Среднее время на гол

46
67

Бомбардиры внутри турнира

Мельбурн Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макларен Джейми 7 0.5
Арслан Толгай-Али 4 (1) 0.29
Антонис Терри 3 (1) 0.21
Нател Лео 2 0.14
Угаркович Стивен 2 0.14
Маццео Бенджамин 2 0.14
Яколиш Марин 1 0.07
Гуд Кёртис 1 0.07
Сахи Хамза 1 0.07
Леки Мэттью 1 0.07
Лопане Алессандро 1 0.07
Бехич Азиз 0 0
Супрайен Самуэль 0 0
Геллоуэй Скотт 0 0
Капуто Макс 0 0
Аделаида Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ибусуки Хироси 7 0.5
Клаф Зак 5 (3) 0.36
Халлоран Бен 4 0.29
Nestor Irankunda 2 0.14
Бернардо Эспиноса 2 0.14
_Luka Jovanovic 1 0.07
Giuseppe Bovalina 1 0.07
Танниклифф Райан 1 0.07
Анселл Николас 1 0.07
Alexandar Popovic 1 0.07
Musa Toure 1 0.07
Китто Райан 0 0

Карточки

Мельбурн Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сахи Хамза 4 0
Тэлбот Каллум 4 0
Арслан Толгай-Али 3 0
Бехич Азиз 3 0
Гуд Кёртис 3 0
Янг Джейми 2 0
Антонис Терри 2 0
Угаркович Стивен 2 0
Нател Лео 2 0
Супрайен Самуэль 1 0
Яколиш Марин 1 0
Аурелио Видмар 1 0
Аделаида Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nestor Irankunda 3 1
Sanchez Cortes Isaias 4 0
Танниклифф Райан 3 0
Ибусуки Хироси 2 0
Alexandar Popovic 2 0
Panashe Madanha 2 0
Уорленд Бен 0 1
Хави Лопеc 1 0
Кавалло Джошуа 1 0
Дьюзел Люк 1 0
Jonny Yull 1 0
Musa Toure 1 0
_Luka Jovanovic 1 0
Карл Виарт 1 0

Результаты матчей

Мельбурн Сити
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Аделаида Юнайтед
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

7
4
Мельбурн Сити
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Аделаида Юнайтед
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

8
7

Упущенные победы

6
18
Мельбурн Сити
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Аделаида Юнайтед
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

9
8

Упущенные победы

13
22

Голы по времени матча

Забито

18
7
6 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 1
8 Не забивали 11
4
22%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
11%
1
14%
31-45
4
22%
3
43%
46-60
3
17%
1
14%
61-75
5
28%
0
0%
76-90

Пропущено

10
10
1 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
0
0%
2
20%
1-15
1
10%
3
30%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
30%
1
10%
46-60
2
20%
1
10%
61-75
4
40%
3
30%
76-90

Забито

8
19
3 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
1
13%
2
11%
1-15
1
13%
3
16%
16-30
1
13%
3
16%
31-45
2
25%
1
5%
46-60
1
13%
6
32%
61-75
2
25%
4
21%
76-90

Пропущено

10
15
3 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
2
20%
4
27%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
10%
3
20%
31-45
2
20%
4
27%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
4
40%
3
20%
76-90

Забито

26
26
9 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 5
3 Не забивали 4
5
19%
2
8%
1-15
1
4%
5
19%
16-30
3
12%
4
15%
31-45
6
23%
4
15%
46-60
4
15%
7
27%
61-75
7
27%
4
15%
76-90

Пропущено

20
25
4 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 13
2
10%
6
24%
1-15
1
5%
4
16%
16-30
1
5%
3
12%
31-45
5
25%
5
20%
46-60
3
15%
1
4%
61-75
8
40%
6
24%
76-90

Результаты последних матчей

Мельбурн Сити
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Централ Кост Маринерс - Мельбурн Сити 2:1 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 8:1
Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 3:3 Мельбурн Сити - Чжэцзян Профессионал 1:1 Перт Глори - Мельбурн Сити 1:2 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 0:2 Вентфорет Кофу - Мельбурн Сити 3:3 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 1:0 Мельбурн Сити - Макартур 3:3 Мельбурн Сити - Бурирам Юнайтед 0:1 Мельбурн Сити - ФК Сидней 2:0 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 6:0 Бурирам Юнайтед - Мельбурн Сити 0:2 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 1:2 Чжэцзян Профессионал - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - ФК Сидней 1:2 Мельбурн Сити - Вентфорет Кофу 0:0
Аделаида Юнайтед
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Аделаида Юнайтед - ФК Сидней 4:3 Аделаида Юнайтед - Макартур 1:1 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 2:2 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 2:0
Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 1:0 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 0:2 Макартур - Аделаида Юнайтед 4:3 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 1:3 Аделаида Юнайтед - ФК Сидней 1:5 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 6:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 5:1 Норткоут Сити - Аделаида Юнайтед 0:2 Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 2:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:2 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 2:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:4 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 4:4

Результаты матчей

Мельбурн Сити
Аделаида Юнайтед

Точный счет

3:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
8:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
6:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
8
1 раз 13%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
6
1 раз 13%

Точный счет

1:2
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
6:0
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
0
3 раза 50%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Точный счет

1:2
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
3:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
8:1
1 раз 7%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
4:3
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%
8
1 раз 7%
0
4 раза 29%
3
4 раза 29%
1
3 раза 21%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Мельбурн Сити
Аделаида Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
7
1
4
4
1.5
5
3
3
5
2.5
4
4
1
7
3.5
2
6
1
7
4.5
1
7
1
7
5.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
3
3
3
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
10
4
7
7
1.5
7
7
3
11
2.5
6
8
1
13
3.5
2
12
1
13
4.5
1
13
1
13
5.5
1
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 13 7 4 2 23 - 16 25
2.
Мельбурн Виктори
 13 6 7 0 26 - 15 25
3.
Вестерн Сидней Уондерерс
 13 6 3 4 21 - 14 21
4.
Централ Кост Маринерс
 13 6 3 4 25 - 19 21
5.
Мельбурн Сити
 14 6 3 5 25 - 21 21
6.
Макартур
 14 5 6 3 25 - 24 21
7.
ФК Сидней
 13 6 0 7 24 - 24 18
8.
Аделаида Юнайтед
 14 5 3 6 27 - 24 18
9.
Брисбен Роар
 14 5 2 7 22 - 33 17
10.
Ньюкасл Джетс
 14 4 4 6 23 - 28 16
11.
Перт Глори
 13 3 2 8 23 - 29 11
12.
Вестерн Юнайтед
 12 2 1 9 11 - 28 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Централ Кост Маринерс
 8 4 2 2 18 - 11 14
2.
Аделаида Юнайтед
 8 4 2 2 20 - 14 14
3.
Веллингтон Феникс
 6 4 1 1 11 - 7 13
4.
Вестерн Сидней Уондерерс
 8 4 1 3 15 - 8 13
5.
ФК Сидней
 7 4 0 3 14 - 10 12
6.
Мельбурн Сити
 8 3 3 2 18 - 10 12
7.
Мельбурн Виктори
 5 3 2 0 12 - 5 11
8.
Брисбен Роар
 7 3 1 3 12 - 13 10
9.
Макартур
 7 2 4 1 11 - 12 10
10.
Ньюкасл Джетс
 5 2 2 1 9 - 7 8
11.
Перт Глори
 6 2 1 3 13 - 13 7
12.
Вестерн Юнайтед
 5 1 0 4 4 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Виктори
 8 3 5 0 14 - 10 14
2.
Веллингтон Феникс
 7 3 3 1 12 - 9 12
3.
Макартур
 7 3 2 2 14 - 12 11
4.
Мельбурн Сити
 6 3 0 3 7 - 11 9
5.
Вестерн Сидней Уондерерс
 5 2 2 1 6 - 6 8
6.
Ньюкасл Джетс
 9 2 2 5 14 - 21 8
7.
Централ Кост Маринерс
 5 2 1 2 7 - 8 7
8.
Брисбен Роар
 7 2 1 4 10 - 20 7
9.
ФК Сидней
 6 2 0 4 10 - 14 6
10.
Аделаида Юнайтед
 6 1 1 4 7 - 10 4
11.
Перт Глори
 7 1 1 5 10 - 16 4
12.
Вестерн Юнайтед
 7 1 1 5 7 - 20 4
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мельбурн Виктори Форнароли Бруно 13 (1)
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 10 (1)
Веллингтон Феникс Барбарусес Костас 8 (4)
ФК Сидней Лолли Джо 8 (4)
Перт Глори Таггарт Адам 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 6
Мельбурн Виктори Родерик Миранда 1 4
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 1 4
Централ Кост Маринерс Фаррелл Джекоб 1 4
Макартур Беккас Кирин 5
Весь список
  • 66'
    Клаф Зак уходит с поля. Luka Jovanovic выходит вместо него
  • 59'
    Нател Лео уходит с поля. Нэббаут Эндрю выходит вместо него
  • 46'
    Jonny Yull уходит с поля. Ethan Alagich выходит вместо него
  • 46'
    Танниклифф Райан уходит с поля. Luke Duzel выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 35'
    Танниклифф Райан получил желтую карточку от судьи
  • 5'
    Арслан Толгай-Али сделал результативную передачу.
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