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  4. A-Лига 2023-2024
Тур: 14. Стадион: .
Мельбурн Виктори
1:1
Первый тайм: 45+'
ФК Сидней
0'
0:1
10' Гол
Кортни-Перкинс Джордан
1:1
17' Гол
Машаш Зинедин
36' Красная карточка
Вуд Патрик

Ход матча

10'
0:1
Кортни-Перкинс Джордан
17'
Машаш Зинедин
(Арзани Дэниел)
1:1
36'
 
Вуд Патрик
Прогноз на матч от Liveresult
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Мельбурн Виктори
Ничья
ФК Сидней
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20
Иззо
Пол
2
Герия
Джейсон
5
Да
Сильва
Дамьен
21
Родерик
Миранда
3
Траоре
Адама
III
22
Бриммер
Джейк
25
Тиг
Райан
19
Арзани
Дэниел
8
Машаш
Зинедин
11
Фолами
Бен
17
Nishan
Velupillay
1
Рэдмейн
Эндрю
23
Грант
Райан
15
Габриэл
Барбоза
8
Гирдвуд-Райх
Джейк
4
Кортни-Перкинс
Джордан
12
Corey
Hollman
26
Брэттан
Люк
22
Берджесс
Макс
17
Касерес
Энтони
10
Лолли
Джо
13
Вуд
Патрик
Мельбурн Виктори
ФК Сидней

История личных встреч

Мельбурн Виктори
ФК Сидней

24 матча

66.7%
33.3%
16 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

58.3%
62.5%
14 побед 15 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
41.7%
16 побед 10 ничьих 0 побед

30 матчей

23.3%
76.7%
0 побед 7 ничьих 23 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 10 ничьих 15 побед

Второй тайм

23.3%
76.7%
0 побед 7 ничьих 21 победа

54 матча

29.6%
27.8%
42.6%
16 побед 15 ничьих 23 победы

Первый тайм

25.9%
46.3%
27.8%
14 побед 25 ничьих 15 побед

Второй тайм

29.6%
31.5%
38.9%
16 побед 17 ничьих 21 победа

История матчей

3:0
0:2
1:0
1:2
2:3
1:4
2:2
2:0
1:0
0:3
1:4
0:3
2:1
6:1
2:1
2:1
1:2
2:3
1:0
1:3
0:1
1:1
1:0
1:2
2:1
1:1
1:0
2:4
3:0
3:3
3:3
0:0
2:1
1:1
0:5
3:2
1:1
3:1
2:3
ХАЛ
2:2
ХАЛ
0:0
ХАЛ
1:1
ХАЛ
3:0
ХАЛ
3:3
ХАЛ
1:1
ХАЛ
2:2
ХАЛ
2:1
ХАЛ
2:0
ХАЛ
0:0
ХАЛ
0:3
ХАЛ
3:2
ХАЛ
0:2
ХАЛ
2:2
ХАЛ
0:0

Голы

Всего голов

36
40

Голов в среднем за матч

1.29
1.54

Среднее время на гол

70
58

Всего голов

46
44

Голов в среднем за матч

1.77
1.57

Среднее время на гол

50
57

Всего голов

82
84

Голов в среднем за матч

1.52
1.56

Тотал матчей

2.5
50
Больше 93%
Меньше 7%
4
44
Больше 81%
Меньше 19%
10
34
Больше 63%
Меньше 37%
20
19
Больше 35%
Меньше 65%
35
13
Больше 24%
Меньше 76%
41
5
Больше 9%
Меньше 91%
49
1
Больше 2%
Меньше 98%
53

Среднее время на гол

59
57

Бомбардиры внутри турнира

Мельбурн Виктори
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Форнароли Бруно 13 (2) 0.93
Машаш Зинедин 5 0.36
Nishan Velupillay 2 0.14
Арзани Дэниел 2 (1) 0.14
Чапман Коннор 1 0.07
Фолами Бен 1 0.07
Тиг Райан 1 0.07
Eli Adams 1 0.07
Траоре Адама III 0 0
Бриммер Джейк 0 0
Герия Джейсон 0 0
Jordi Valadon 0 0
ФК Сидней
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лолли Джо 8 0.57
Fabio da Silva2 5 0.36
Кучарски Джейден 2 0.14
Берджесс Макс 2 0.14
Мак Роберт 2 0.14
Вуд Патрик 1 0.07
Грант Райан 1 0.07
Кортни-Перкинс Джордан 1 0.07
Родуэлл Джек 1 0.07
Касерес Энтони 1 0.07
Брэттан Люк 0 0
Гирдвуд-Райх Джейк 0 0

Карточки

Мельбурн Виктори
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родерик Миранда 4 1
Траоре Адама III 3 1
Машаш Зинедин 3 0
Форнароли Бруно 2 0
Да Сильва Дамьен 2 0
Rai IV 2 0
Чапман Коннор 1 0
Герия Джейсон 1 0
Икономидис Крис 1 0
Арзани Дэниел 1 0
Фолами Бен 1 0
Бриммер Джейк 1 0
Монге Фабиан 1 0
Nishan Velupillay 1 0
Eli Adams 1 0
ФК Сидней
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вуд Патрик 3 1
Брэттан Люк 3 0
Кинг Джоэл 3 0
Гирдвуд-Райх Джейк 3 0
Грант Райан 2 0
Берджесс Макс 2 0
Рэдмейн Эндрю 0 1
Стив Корика 1 0
Родуэлл Джек 1 0
Мак Роберт 1 0
Габриэл Барбоза 1 0
Fabio da Silva2 1 0
Кортни-Перкинс Джордан 1 0
Кучарски Джейден 1 0
Nathan Amanatidis 1 0

Результаты матчей

Мельбурн Виктори
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
ФК Сидней
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

3
3
Мельбурн Виктори
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
ФК Сидней
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

13
13
Мельбурн Виктори
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
ФК Сидней
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
23% (3)
15% (2)
62% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

3
7

Упущенные победы

16
16

Голы по времени матча

Забито

13
10
9 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
2
15%
4
40%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
4
31%
3
30%
31-45
2
15%
1
10%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
1
8%
2
20%
76-90

Пропущено

4
14
1 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 6
1
25%
1
7%
1-15
0
0%
4
29%
16-30
0
0%
4
29%
31-45
2
50%
3
21%
46-60
1
25%
2
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

13
13
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
1
8%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
4
31%
4
31%
31-45
2
15%
1
8%
46-60
2
15%
1
8%
61-75
4
31%
5
38%
76-90

Пропущено

11
11
3 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
9%
1
9%
1-15
2
18%
1
9%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
3
27%
61-75
6
55%
6
55%
76-90

Забито

26
23
14 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 6
2 Не забивали 6
3
12%
5
22%
1-15
3
12%
1
4%
16-30
8
31%
7
30%
31-45
4
15%
2
9%
46-60
3
12%
1
4%
61-75
5
19%
7
30%
76-90

Пропущено

15
25
4 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 12
2
13%
2
8%
1-15
2
13%
5
20%
16-30
0
0%
4
16%
31-45
3
20%
3
12%
46-60
2
13%
5
20%
61-75
6
40%
6
24%
76-90

Результаты последних матчей

Мельбурн Виктори
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:1 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 1:1 Перт Глори - Мельбурн Виктори 2:3 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 2:0
Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Виктори - ФК Сидней 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 3:4 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 2:2 Макартур - Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 1:1 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 5:3 ФК Сидней - Мельбурн Виктори 0:2 Перт Глори - Мельбурн Виктори 0:4 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 2:2 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:1 Мельбурн Виктори - Макартур 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 2:1 Мельбурн Виктори - Перт Глори 0:0 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 2:1
ФК Сидней
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
ФК Сидней - Ньюкасл Джетс 4:0 Аделаида Юнайтед - ФК Сидней 4:3 Брисбен Роар - ФК Сидней 1:2 ФК Сидней - Веллингтон Феникс 3:1
ФК Сидней - Вестерн Юнайтед 4:2 Мельбурн Виктори - ФК Сидней 3:0 ФК Сидней - Макартур 0:2 ФК Сидней - Перт Глори 3:2 ФК Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Аделаида Юнайтед - ФК Сидней 1:5 Мельбурн Сити - ФК Сидней 2:0 Брисбен Роар - ФК Сидней 3:0 ФК Сидней - Мельбурн Виктори 0:2 ФК Сидней - Брисбен Роар 3:1 Мельбурн Сити - ФК Сидней 1:2 ФК Сидней - Вестерн Юнайтед 3:0 АПИА Лейхардт Тайгерз - ФК Сидней 0:2 ФК Сидней - Централ Кост Маринерс 3:3 Мельбурн Сити - ФК Сидней 4:0 ФК Сидней - Мельбурн Сити 1:1

Результаты матчей

Мельбурн Виктори
ФК Сидней

Точный счет

1:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
5:3
1 раз 20%
0:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
0
3 раза 43%
3
2 раза 29%
4
2 раза 29%

Точный счет

1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
3:0
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
3 раза 50%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

1:1
5 раз 38%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
0:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
6 раз 46%
3
3 раза 23%
4
2 раза 15%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Мельбурн Виктори
ФК Сидней

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
4
3
2
3
2.5
4
3
1
4
3.5
2
5
1
4
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
3
3
4
4
1.5
3
3
2
6
2.5
2
4
1
7
3.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
7
6
7
6
1.5
7
6
4
9
2.5
6
7
2
11
3.5
3
10
1
12
4.5
1
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Виктори
 1:1 14 6 8 0 27 - 16 26
2.
Веллингтон Феникс
 13 7 4 2 23 - 16 25
3.
Вестерн Сидней Уондерерс
 13 6 3 4 21 - 14 21
4.
Централ Кост Маринерс
 13 6 3 4 25 - 19 21
5.
Мельбурн Сити
 14 6 3 5 25 - 21 21
6.
Макартур
 14 5 6 3 25 - 24 21
7.
ФК Сидней
 1:1 14 6 1 7 25 - 25 19
8.
Аделаида Юнайтед
 14 5 3 6 27 - 24 18
9.
Брисбен Роар
 14 5 2 7 22 - 33 17
10.
Ньюкасл Джетс
 14 4 4 6 23 - 28 16
11.
Перт Глори
 13 3 2 8 23 - 29 11
12.
Вестерн Юнайтед
 12 2 1 9 11 - 28 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Централ Кост Маринерс
 8 4 2 2 18 - 11 14
2.
Аделаида Юнайтед
 8 4 2 2 20 - 14 14
3.
Веллингтон Феникс
 6 4 1 1 11 - 7 13
4.
Вестерн Сидней Уондерерс
 8 4 1 3 15 - 8 13
5.
Мельбурн Виктори
 1:1 6 3 3 0 13 - 6 12
6.
ФК Сидней
 1:1 7 4 0 3 14 - 10 12
7.
Мельбурн Сити
 8 3 3 2 18 - 10 12
8.
Брисбен Роар
 7 3 1 3 12 - 13 10
9.
Макартур
 7 2 4 1 11 - 12 10
10.
Ньюкасл Джетс
 5 2 2 1 9 - 7 8
11.
Перт Глори
 6 2 1 3 13 - 13 7
12.
Вестерн Юнайтед
 5 1 0 4 4 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Виктори
 1:1 8 3 5 0 14 - 10 14
2.
Веллингтон Феникс
 7 3 3 1 12 - 9 12
3.
Макартур
 7 3 2 2 14 - 12 11
4.
Мельбурн Сити
 6 3 0 3 7 - 11 9
5.
Вестерн Сидней Уондерерс
 5 2 2 1 6 - 6 8
6.
Ньюкасл Джетс
 9 2 2 5 14 - 21 8
7.
Централ Кост Маринерс
 5 2 1 2 7 - 8 7
8.
ФК Сидней
 1:1 7 2 1 4 11 - 15 7
9.
Брисбен Роар
 7 2 1 4 10 - 20 7
10.
Аделаида Юнайтед
 6 1 1 4 7 - 10 4
11.
Перт Глори
 7 1 1 5 10 - 16 4
12.
Вестерн Юнайтед
 7 1 1 5 7 - 20 4
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мельбурн Виктори Форнароли Бруно 13 (1)
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 10 (1)
Веллингтон Феникс Барбарусес Костас 8 (4)
ФК Сидней Лолли Джо 8 (4)
Перт Глори Таггарт Адам 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 6
Мельбурн Виктори Родерик Миранда 1 4
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 1 4
Централ Кост Маринерс Фаррелл Джекоб 1 4
Макартур Беккас Кирин 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 36'
    УДАЛЕНИЕ! - Вуд Патрик увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 17'
    Арзани Дэниел сделал результативную передачу.
  • 17'
    Г О О О О Л - Машаш Зинедин бьет в цель!
  • 10'
    Г О О О О Л - Jordan Courtney-Perkins бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 46% завершится победой Мельбурн Виктори.
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Мельбурн Виктори
Ничья
ФК Сидней
2.70
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4.05
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