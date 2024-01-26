Тур: 14. Стадион: ААМИ Парк.
1:1
Конец матча
0'
0:1
10' ГолКортни-Перкинс Джордан
1:1
17' ГолМашаш Зинедин
36' Красная карточкаВуд Патрик
69' Желтая карточкаБрэттан Люк
90' Желтая карточкаRai IV
90' Желтая карточкаРодерик Миранда
90'+6
Ход матча
10'
17'
1:1
36'
69'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
20
Иззо
Пол
25
Тиг
Райан
11
Фолами
Бен
23
Грант
Райан
26
Брэттан
Люк
10
Лолли
Джо
13
Вуд
Патрик
- Основной состав
-
20 Иззо ПолВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Тиг РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Фолами БенПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
23 Хелифи СалимПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
4 Rai IV
-
28 Franco Lino
-
Главный тренер: Попович Энтони
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Грант РайанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Брэттан ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Лолли ДжоПолузащитник
-
13 Вуд ПатрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
11 Мак РобертПолузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Уфук Талай
История личных встреч
Мельбурн Виктори
ФК Сидней
24 матча
66.7%
33.3%
16 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
58.3%
62.5%
14 побед 15 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
41.7%
16 побед 10 ничьих 0 побед
30 матчей
23.3%
76.7%
0 побед 7 ничьих 23 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 10 ничьих 15 побед
Второй тайм
23.3%
76.7%
0 побед 7 ничьих 21 победа
54 матча
29.6%
27.8%
42.6%
16 побед 15 ничьих 23 победы
Первый тайм
25.9%
46.3%
27.8%
14 побед 25 ничьих 15 побед
Второй тайм
29.6%
31.5%
38.9%
16 побед 17 ничьих 21 победа
История матчей
Голы
Всего голов
36
40
Голов в среднем за матч
1.29
1.54
Среднее время на гол
70
58
Всего голов
46
44
Голов в среднем за матч
1.77
1.57
Среднее время на гол
50
57
Всего голов
82
84
Голов в среднем за матч
1.52
1.56
Тотал матчей
2.5
50
Больше 93%
Меньше 7%
4
44
Больше 81%
Меньше 19%
10
34
Больше 63%
Меньше 37%
20
19
Больше 35%
Меньше 65%
35
13
Больше 24%
Меньше 76%
41
5
Больше 9%
Меньше 91%
49
1
Больше 2%
Меньше 98%
53
Среднее время на гол
59
57
Бомбардиры внутри турнира
Мельбурн Виктори
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Форнароли Бруно
|13 (2)
|0.93
|Машаш Зинедин
|5
|0.36
|Nishan Velupillay
|2
|0.14
|Арзани Дэниел
|2 (1)
|0.14
|Чапман Коннор
|1
|0.07
|Фолами Бен
|1
|0.07
|Тиг Райан
|1
|0.07
|Eli Adams
|1
|0.07
|Траоре Адама III
|0
|0
|Бриммер Джейк
|0
|0
|Герия Джейсон
|0
|0
|Jordi Valadon
|0
|0
ФК Сидней
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лолли Джо
|8
|0.57
|Fabio da Silva2
|5
|0.36
|Кучарски Джейден
|2
|0.14
|Берджесс Макс
|2
|0.14
|Мак Роберт
|2
|0.14
|Вуд Патрик
|1
|0.07
|Грант Райан
|1
|0.07
|Кортни-Перкинс Джордан
|1
|0.07
|Родуэлл Джек
|1
|0.07
|Касерес Энтони
|1
|0.07
|Брэттан Люк
|0
|0
|Гирдвуд-Райх Джейк
|0
|0
Карточки
Мельбурн Виктори
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родерик Миранда
|5
|1
|Траоре Адама III
|3
|1
|Машаш Зинедин
|3
|0
|Rai IV
|3
|0
|Форнароли Бруно
|2
|0
|Да Сильва Дамьен
|2
|0
|Чапман Коннор
|1
|0
|Герия Джейсон
|1
|0
|Икономидис Крис
|1
|0
|Арзани Дэниел
|1
|0
|Фолами Бен
|1
|0
|Бриммер Джейк
|1
|0
|Монге Фабиан
|1
|0
|Nishan Velupillay
|1
|0
|Eli Adams
|1
|0
ФК Сидней
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вуд Патрик
|3
|1
|Брэттан Люк
|4
|0
|Кинг Джоэл
|3
|0
|Гирдвуд-Райх Джейк
|3
|0
|Грант Райан
|2
|0
|Берджесс Макс
|2
|0
|Рэдмейн Эндрю
|0
|1
|Стив Корика
|1
|0
|Родуэлл Джек
|1
|0
|Мак Роберт
|1
|0
|Габриэл Барбоза
|1
|0
|Fabio da Silva2
|1
|0
|Кортни-Перкинс Джордан
|1
|0
|Кучарски Джейден
|1
|0
|Nathan Amanatidis
|1
|0
Результаты матчей
Мельбурн Виктори
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
ФК Сидней
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
4
4
Мельбурн Виктори
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
ФК Сидней
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
13
13
Мельбурн Виктори
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
ФК Сидней
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
3
7
Упущенные победы
17
17
Голы по времени матча
Забито
14
11
10 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 10
2
14%
5
45%
1-15
4
29%
0
0%
16-30
4
29%
3
27%
31-45
2
14%
1
9%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
1
7%
2
18%
76-90
Пропущено
5
15
2 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 7
2
40%
1
7%
1-15
0
0%
5
33%
16-30
0
0%
4
27%
31-45
2
40%
3
20%
46-60
1
20%
2
13%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
13
13
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
1
8%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
4
31%
4
31%
31-45
2
15%
1
8%
46-60
2
15%
1
8%
61-75
4
31%
5
38%
76-90
Пропущено
11
11
3 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
9%
1
9%
1-15
2
18%
1
9%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
3
27%
61-75
6
55%
6
55%
76-90
Забито
27
24
15 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 7
2 Не забивали 6
3
11%
6
25%
1-15
4
15%
1
4%
16-30
8
30%
30%
7
29%
29%
31-45
4
15%
2
8%
46-60
3
11%
1
4%
61-75
5
19%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
16
26
5 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 13
3
19%
2
8%
1-15
2
13%
6
23%
16-30
0
0%
4
15%
31-45
3
19%
3
12%
46-60
2
13%
5
19%
61-75
6
38%
6
23%
76-90
Результаты последних матчей
Мельбурн Виктори
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:1 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 1:1 Перт Глори - Мельбурн Виктори 2:3 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 2:0
Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Виктори - ФК Сидней 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 3:4 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 2:2 Макартур - Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 1:1 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 5:3 ФК Сидней - Мельбурн Виктори 0:2 Перт Глори - Мельбурн Виктори 0:4 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 2:2 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:1 Мельбурн Виктори - Макартур 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 2:1 Мельбурн Виктори - Перт Глори 0:0 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 2:1
ФК Сидней
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
ФК Сидней - Ньюкасл Джетс 4:0 Аделаида Юнайтед - ФК Сидней 4:3 Брисбен Роар - ФК Сидней 1:2 ФК Сидней - Веллингтон Феникс 3:1
ФК Сидней - Вестерн Юнайтед 4:2 Мельбурн Виктори - ФК Сидней 3:0 ФК Сидней - Макартур 0:2 ФК Сидней - Перт Глори 3:2 ФК Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Аделаида Юнайтед - ФК Сидней 1:5 Мельбурн Сити - ФК Сидней 2:0 Брисбен Роар - ФК Сидней 3:0 ФК Сидней - Мельбурн Виктори 0:2 ФК Сидней - Брисбен Роар 3:1 Мельбурн Сити - ФК Сидней 1:2 ФК Сидней - Вестерн Юнайтед 3:0 АПИА Лейхардт Тайгерз - ФК Сидней 0:2 ФК Сидней - Централ Кост Маринерс 3:3 Мельбурн Сити - ФК Сидней 4:0 ФК Сидней - Мельбурн Сити 1:1
Результаты матчей
Мельбурн Виктори
ФК Сидней
Точный счет
1:1
3 раза 50%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:3
1 раз 17%
0:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
0
3 раза 43%
3
2 раза 29%
4
2 раза 29%
Точный счет
1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
3:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
3 раза 43%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Точный счет
1:1
6 раз 43%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
3:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
6 раз 43%
3
3 раза 21%
4
2 раза 14%
1
1 раз 7%
2
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Мельбурн Виктори
ФК Сидней
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
43
24
43
15
25
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
43
44
34
26
25
17
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
86
77
77
410
68
212
311
113
113
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|13 (1)
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|10 (1)
|Веллингтон Феникс
|Барбарусес Костас
|8 (4)
|ФК Сидней
|Лолли Джо
|8 (4)
|Перт Глори
|Таггарт Адам
|8 (3)
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|1 5
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|6
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|1 4
|Централ Кост Маринерс
|Фаррелл Джекоб
|1 4
|Макартур
|Беккас Кирин
|5