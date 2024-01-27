Тур: 14. Стадион: ААМИ Парк.
0:1
Конец матча
0'
0:1
35' ГолБрук Лаклан
63' Желтая карточкаOscar Priestman
66' Красная карточкаAidan Simmons
71' Желтая карточкаNicolas Milanovic
90' Желтая карточкаMatthew Grimaldi
90'+8
Ход матча
35'
0:1
63'
66'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
19
Рисдон
Джош
22
Kane
Vidmar
11
Daniel
Penha
38
Noah
Botic
33
Alex
Bonetig
19
Клисби
Джек
17
Брук
Лаклан
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Рисдон ДжошЗащитник
- Защитник
-
22 Kane VidmarЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Daniel PenhaПолузащитник
- Нападающий
-
38 Noah BoticНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 О'тул КоннорЗащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
34 James York
-
Главный тренер: John Aloisi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Alex BonetigЗащитник
-
19 Клисби ДжекЗащитник
-
17 Брук ЛакланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
16 Бидлинг ТомЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Юл ВалентиноПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Рудан Марк
История личных встреч
Вестерн Юнайтед
Вестерн Сидней Уондерерс
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы
10 матчей
50%
10%
40%
5 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
10%
60%
30%
1 победа 6 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
2
Голов в среднем за матч
2.2
0.4
Среднее время на гол
40
225
Всего голов
12
7
Голов в среднем за матч
2.4
1.4
Среднее время на гол
37
64
Всего голов
23
9
Голов в среднем за матч
2.3
0.9
Тотал матчей
2.5
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
39
100
Бомбардиры внутри турнира
Вестерн Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Daniel Penha
|3 (1)
|0.23
|Уэлс Лаклан
|2
|0.15
|Рисдон Джош
|1
|0.08
|Тергейт Ангус
|1
|0.08
|Matthew Grimaldi
|1
|0.08
|Benjamin Garuccio
|1
|0.08
|Michael Ruhs
|1
|0.08
|Noah Botic
|1 (1)
|0.08
|Наджарин Рами
|0
|0
Вестерн Сидней Уондерерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Антонссон Маркус
|5 (1)
|0.36
|Nicolas Milanovic
|3
|0.21
|Брук Лаклан
|3
|0.21
|Пирьес Дилан
|2
|0.14
|Юл Валентино
|2
|0.14
|Фильо Марсело
|1
|0.07
|Бриллант Джошуа
|1
|0.07
|Клисби Джек
|1
|0.07
|Aidan Simmons
|1
|0.07
|Расселл Тэйт
|1
|0.07
|Zachary Sapsford
|1
|0.07
|Хендрикс Йоррит
|0
|0
|Боррьелло Брендон
|0
|0
|Oscar Priestman
|0
|0
|Клеур Габриэль
|0
|0
|Alexander Badolato
|0
|0
|Marcus Younis
|0
|0
Карточки
Вестерн Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рисдон Джош
|6
|0
|Луштица Стивен
|3
|0
|Daniel Penha
|3
|0
|John Aloisi
|1
|1
|Имаи Томоки
|2
|0
|Тратт Джейкоб
|2
|0
|Matthew Grimaldi
|2
|0
|Benjamin Garuccio
|1
|0
|Тергейт Ангус
|1
|0
Вестерн Сидней Уондерерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nicolas Milanovic
|4
|0
|Фильо Марсело
|3
|0
|Oscar Priestman
|3
|0
|Бриллант Джошуа
|1
|1
|Нинкович Милош
|2
|0
|Клисби Джек
|2
|0
|Aidan Simmons
|0
|1
|Mark Rudan
|1
|0
|Хендрикс Йоррит
|1
|0
|Шиклуна Дилан
|1
|0
|Marcus Younis
|1
|0
Результаты матчей
Вестерн Юнайтед
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Вестерн Сидней Уондерерс
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
4
Вестерн Юнайтед
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Вестерн Сидней Уондерерс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
16
8
Упущенные победы
5
11
Вестерн Юнайтед
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Вестерн Сидней Уондерерс
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
17
8
Упущенные победы
7
15
Голы по времени матча
Забито
4
7
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
50%
2
29%
76-90
Пропущено
9
6
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
2
22%
1
17%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
2
33%
76-90
Забито
7
14
2 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
2
29%
4
29%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
1
14%
3
21%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
3
21%
76-90
Пропущено
20
9
13 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
4
20%
1
11%
1-15
3
15%
2
22%
16-30
6
30%
2
22%
31-45
2
10%
1
11%
46-60
1
5%
1
11%
61-75
4
20%
2
22%
76-90
Забито
11
21
3 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 7
7 Не забивали 4
3
27%
4
19%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
0
0%
4
19%
31-45
2
18%
4
19%
46-60
1
9%
2
10%
61-75
5
45%
5
24%
76-90
Пропущено
29
15
16 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 7
4
14%
3
20%
1-15
4
14%
3
20%
16-30
8
28%
3
20%
31-45
4
14%
1
7%
46-60
3
10%
1
7%
61-75
6
21%
4
27%
76-90
Результаты последних матчей
Вестерн Юнайтед
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Макартур - Вестерн Юнайтед 3:3 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:2 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 2:0 ФК Сидней - Вестерн Юнайтед 4:2
Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 2:1 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 4:0 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:1 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 1:3 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 0:1 Макартур - Вестерн Юнайтед 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 5:0 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 1:2 ФК Сидней - Вестерн Юнайтед 3:0 Голд-Кост Найтс - Вестерн Юнайтед 0:2 Эджворт Иглз - Вестерн Юнайтед 0:4 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 1:2 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:3 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 0:1 Вестерн Юнайтед - Централ Кост Маринерс 0:3 ФК Сидней - Вестерн Юнайтед 3:3
Вестерн Сидней Уондерерс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:2 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 3:1
Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 3:4 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 ФК Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 2:0 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 5:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 0:0 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 4:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 5:1 Флорит Афина - Вестерн Сидней Уондерерс 1:6 Вестерн Сидней Уондерерс - ФК Сидней 1:2 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 4:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 2:1
Результаты матчей
Вестерн Юнайтед
Вестерн Сидней Уондерерс
Точный счет
0:1
3 раза 50%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Точный счет
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
0:1
3 раза 50%
2:2
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Точный счет
0:1
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
0:1
4 раза 29%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 54%
2
3 раза 23%
1
2 раза 15%
3
1 раз 8%
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
5
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Вестерн Юнайтед
Вестерн Сидней Уондерерс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
62
15
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
51
34
24
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
67
Больше Меньше
113
49
68
112
311
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|8
|4
|2
|25 - 17
|28
|2.
|14
|6
|8
|0
|27 - 16
|26
|3.
|14
|7
|3
|4
|22 - 14
|24
|4.
|1:0
|14
|7
|3
|4
|26 - 19
|24
|5.
|14
|6
|3
|5
|25 - 21
|21
|6.
|14
|5
|6
|3
|25 - 24
|21
|7.
|14
|6
|1
|7
|25 - 25
|19
|8.
|14
|5
|3
|6
|27 - 24
|18
|9.
|0:1
|15
|5
|2
|8
|22 - 34
|17
|10.
|15
|4
|4
|7
|24 - 30
|16
|11.
|13
|3
|2
|8
|23 - 29
|11
|12.
|13
|2
|1
|10
|11 - 29
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|9
|5
|2
|2
|19 - 11
|17
|2.
|8
|4
|2
|2
|20 - 14
|14
|3.
|6
|4
|1
|1
|11 - 7
|13
|4.
|8
|4
|1
|3
|15 - 8
|13
|5.
|6
|3
|3
|0
|13 - 6
|12
|6.
|7
|4
|0
|3
|14 - 10
|12
|7.
|8
|3
|3
|2
|18 - 10
|12
|8.
|0:1
|7
|3
|1
|3
|12 - 13
|10
|9.
|7
|2
|4
|1
|11 - 12
|10
|10.
|6
|2
|2
|2
|10 - 9
|8
|11.
|6
|2
|1
|3
|13 - 13
|7
|12.
|6
|1
|0
|5
|4 - 9
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|4
|3
|1
|14 - 10
|15
|2.
|8
|3
|5
|0
|14 - 10
|14
|3.
|6
|3
|2
|1
|7 - 6
|11
|4.
|7
|3
|2
|2
|14 - 12
|11
|5.
|6
|3
|0
|3
|7 - 11
|9
|6.
|9
|2
|2
|5
|14 - 21
|8
|7.
|1:0
|5
|2
|1
|2
|7 - 8
|7
|8.
|7
|2
|1
|4
|11 - 15
|7
|9.
|0:1
|8
|2
|1
|5
|10 - 21
|7
|10.
|6
|1
|1
|4
|7 - 10
|4
|11.
|7
|1
|1
|5
|10 - 16
|4
|12.
|7
|1
|1
|5
|7 - 20
|4
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|13 (1)
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|10 (1)
|Веллингтон Феникс
|Барбарусес Костас
|8 (4)
|ФК Сидней
|Лолли Джо
|8 (4)
|Перт Глори
|Таггарт Адам
|8 (3)
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|1 5
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|1 5
|Централ Кост Маринерс
|Фаррелл Джекоб
|1 5
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|6
|Веллингтон Феникс
|Руфер Алекс
|5