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  4. A-Лига 2023-2024
Тур: 14. Стадион: .
Вестерн Юнайтед
0:1
Конец матча
Вестерн Сидней Уондерерс
0'
0:1
35' Гол
Брук Лаклан
63' Желтая карточка
Oscar Priestman
66' Красная карточка
Aidan Simmons
71' Желтая карточка
Nicolas Milanovic
90' Желтая карточка
Matthew Grimaldi
90'+8
1
Хьюард-Белль
Том
19
Рисдон
Джош
6
Имаи
Томоки
22
Kane
Vidmar
17
Benjamin
Garuccio
8
Уэлс
Лаклан
10
Луштица
Стивен
32
Тергейт
Ангус
11
Daniel
Penha
9
Michael
Ruhs
38
Noah
Botic
1
Маргуш
Даниэль
31
Aidan
Simmons
6
Фильо
Марсело
33
Alex
Bonetig
19
Клисби
Джек
17
Брук
Лаклан
25
Бриллант
Джошуа
36
Oscar
Priestman
14
Nicolas
Milanovic
37
Alexander
Badolato
9
Антонссон
Маркус
Вестерн Юнайтед
Вестерн Сидней Уондерерс

История личных встреч

Вестерн Юнайтед
Вестерн Сидней Уондерерс

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы

10 матчей

50%
10%
40%
5 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

10%
60%
30%
1 победа 6 ничьих 3 победы

История матчей

5:0
1:0
1:0
3:2
0:1
5:0
0:1
5:3
1:1
2:1

Голы

Всего голов

11
2

Голов в среднем за матч

2.2
0.4

Среднее время на гол

40
225

Всего голов

12
7

Голов в среднем за матч

2.4
1.4

Среднее время на гол

37
64

Всего голов

23
9

Голов в среднем за матч

2.3
0.9

Тотал матчей

2.5
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

39
100

Бомбардиры внутри турнира

Вестерн Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Daniel Penha 3 (1) 0.23
Уэлс Лаклан 2 0.15
Рисдон Джош 1 0.08
Тергейт Ангус 1 0.08
Matthew Grimaldi 1 0.08
Benjamin Garuccio 1 0.08
Michael Ruhs 1 0.08
Noah Botic 1 (1) 0.08
Наджарин Рами 0 0
Вестерн Сидней Уондерерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Антонссон Маркус 5 (1) 0.36
Nicolas Milanovic 3 0.21
Брук Лаклан 3 0.21
Пирьес Дилан 2 0.14
Юл Валентино 2 0.14
Фильо Марсело 1 0.07
Бриллант Джошуа 1 0.07
Клисби Джек 1 0.07
Aidan Simmons 1 0.07
Расселл Тэйт 1 0.07
Zachary Sapsford 1 0.07
Хендрикс Йоррит 0 0
Боррьелло Брендон 0 0
Oscar Priestman 0 0
Клеур Габриэль 0 0
Alexander Badolato 0 0
Marcus Younis 0 0

Карточки

Вестерн Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рисдон Джош 6 0
Луштица Стивен 3 0
Daniel Penha 3 0
John Aloisi 1 1
Имаи Томоки 2 0
Тратт Джейкоб 2 0
Matthew Grimaldi 2 0
Benjamin Garuccio 1 0
Тергейт Ангус 1 0
Вестерн Сидней Уондерерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nicolas Milanovic 4 0
Фильо Марсело 3 0
Oscar Priestman 3 0
Бриллант Джошуа 1 1
Нинкович Милош 2 0
Клисби Джек 2 0
Aidan Simmons 0 1
Mark Rudan 1 0
Хендрикс Йоррит 1 0
Шиклуна Дилан 1 0
Marcus Younis 1 0

Результаты матчей

Вестерн Юнайтед
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Вестерн Сидней Уондерерс
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
4
Вестерн Юнайтед
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Вестерн Сидней Уондерерс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

16
8

Упущенные победы

5
11
Вестерн Юнайтед
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Вестерн Сидней Уондерерс
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

17
8

Упущенные победы

7
15

Голы по времени матча

Забито

4
7
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
50%
2
29%
76-90

Пропущено

9
6
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
2
22%
1
17%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
2
33%
76-90

Забито

7
14
2 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
2
29%
4
29%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
1
14%
3
21%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
3
21%
76-90

Пропущено

20
9
13 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
4
20%
1
11%
1-15
3
15%
2
22%
16-30
6
30%
2
22%
31-45
2
10%
1
11%
46-60
1
5%
1
11%
61-75
4
20%
2
22%
76-90

Забито

11
21
3 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 7
7 Не забивали 4
3
27%
4
19%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
0
0%
4
19%
31-45
2
18%
4
19%
46-60
1
9%
2
10%
61-75
5
45%
5
24%
76-90

Пропущено

29
15
16 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 7
4
14%
3
20%
1-15
4
14%
3
20%
16-30
8
28%
3
20%
31-45
4
14%
1
7%
46-60
3
10%
1
7%
61-75
6
21%
4
27%
76-90

Результаты последних матчей

Вестерн Юнайтед
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Макартур - Вестерн Юнайтед 3:3 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:2 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 2:0 ФК Сидней - Вестерн Юнайтед 4:2
Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 2:1 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 4:0 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:1 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 1:3 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 0:1 Макартур - Вестерн Юнайтед 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 5:0 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 1:2 ФК Сидней - Вестерн Юнайтед 3:0 Голд-Кост Найтс - Вестерн Юнайтед 0:2 Эджворт Иглз - Вестерн Юнайтед 0:4 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 1:2 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:3 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 0:1 Вестерн Юнайтед - Централ Кост Маринерс 0:3 ФК Сидней - Вестерн Юнайтед 3:3
Вестерн Сидней Уондерерс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:2 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 3:1
Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 3:4 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 ФК Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 2:0 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 5:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 0:0 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 4:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 5:1 Флорит Афина - Вестерн Сидней Уондерерс 1:6 Вестерн Сидней Уондерерс - ФК Сидней 1:2 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 4:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 2:1

Результаты матчей

Вестерн Юнайтед
Вестерн Сидней Уондерерс

Точный счет

0:1
3 раза 50%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
0:1
3 раза 50%
2:2
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Точный счет

0:1
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
0:1
4 раза 29%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 54%
2
3 раза 23%
1
2 раза 15%
3
1 раз 8%
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Вестерн Юнайтед
Вестерн Сидней Уондерерс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
6
2
1
5
1.5
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
5
1
3
4
1.5
2
4
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
7
0.5
Больше Меньше
11
3
4
9
1.5
6
8
1
12
2.5
3
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 14 8 4 2 25 - 17 28
2.
Мельбурн Виктори
 14 6 8 0 27 - 16 26
3.
Вестерн Сидней Уондерерс
 14 7 3 4 22 - 14 24
4.
Централ Кост Маринерс
 1:0 14 7 3 4 26 - 19 24
5.
Мельбурн Сити
 14 6 3 5 25 - 21 21
6.
Макартур
 14 5 6 3 25 - 24 21
7.
ФК Сидней
 14 6 1 7 25 - 25 19
8.
Аделаида Юнайтед
 14 5 3 6 27 - 24 18
9.
Брисбен Роар
 0:1 15 5 2 8 22 - 34 17
10.
Ньюкасл Джетс
 15 4 4 7 24 - 30 16
11.
Перт Глори
 13 3 2 8 23 - 29 11
12.
Вестерн Юнайтед
 13 2 1 10 11 - 29 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Централ Кост Маринерс
 1:0 9 5 2 2 19 - 11 17
2.
Аделаида Юнайтед
 8 4 2 2 20 - 14 14
3.
Веллингтон Феникс
 6 4 1 1 11 - 7 13
4.
Вестерн Сидней Уондерерс
 8 4 1 3 15 - 8 13
5.
Мельбурн Виктори
 6 3 3 0 13 - 6 12
6.
ФК Сидней
 7 4 0 3 14 - 10 12
7.
Мельбурн Сити
 8 3 3 2 18 - 10 12
8.
Брисбен Роар
 0:1 7 3 1 3 12 - 13 10
9.
Макартур
 7 2 4 1 11 - 12 10
10.
Ньюкасл Джетс
 6 2 2 2 10 - 9 8
11.
Перт Глори
 6 2 1 3 13 - 13 7
12.
Вестерн Юнайтед
 6 1 0 5 4 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 8 4 3 1 14 - 10 15
2.
Мельбурн Виктори
 8 3 5 0 14 - 10 14
3.
Вестерн Сидней Уондерерс
 6 3 2 1 7 - 6 11
4.
Макартур
 7 3 2 2 14 - 12 11
5.
Мельбурн Сити
 6 3 0 3 7 - 11 9
6.
Ньюкасл Джетс
 9 2 2 5 14 - 21 8
7.
Централ Кост Маринерс
 1:0 5 2 1 2 7 - 8 7
8.
ФК Сидней
 7 2 1 4 11 - 15 7
9.
Брисбен Роар
 0:1 8 2 1 5 10 - 21 7
10.
Аделаида Юнайтед
 6 1 1 4 7 - 10 4
11.
Перт Глори
 7 1 1 5 10 - 16 4
12.
Вестерн Юнайтед
 7 1 1 5 7 - 20 4
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мельбурн Виктори Форнароли Бруно 13 (1)
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 10 (1)
Веллингтон Феникс Барбарусес Костас 8 (4)
ФК Сидней Лолли Джо 8 (4)
Перт Глори Таггарт Адам 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Мельбурн Виктори Родерик Миранда 1 5
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 1 5
Централ Кост Маринерс Фаррелл Джекоб 1 5
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 6
Веллингтон Феникс Руфер Алекс 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 35'
    Антонссон Маркус сделал результативную передачу.
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