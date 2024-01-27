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  3. Австралия
  4. A-Лига 2023-2024
Тур: 14. Стадион: .
Ньюкасл Джетс
0:1
Первый тайм: 13'
Веллингтон Феникс
0'
0:1
5' Пенальти
Руфер Алекс

Ход матча

5'
0:1
Руфер Алекс
Прогноз на матч от Liveresult
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Ньюкасл Джетс
Ничья
Веллингтон Феникс
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Скотт
Райан
14
Ингем
Дэйн
27
Nathan
Grimaldi
33
Mark
Natta
5
Маурагис
Лукас
17
Грозос
Костандинос
19
Callum
Timmins
6
О'Нилл
Брэндон
18
Daniel
Stynes
8
Стамателопулос
Апостолос
23
Вилмеринг
Дэниэл
40
Полсен
Алекс
15
Пеннингтон
Николас
3
Сармэн
Финн
4
Вуттон
Скотт
18
Келли-Хилд
Лукас
12
Аль-Таай
Мохамед
14
Руфер
Алекс
11
Краев
Божидар
10
Болл
Дэвид
7
Барбарусес
Костас
19
Саттон
Сэм
Ньюкасл Джетс
Веллингтон Феникс

История личных встреч

Ньюкасл Джетс
Веллингтон Феникс

19 матчей

84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

73.7%
31.6%
14 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.7%
31.6%
14 побед 6 ничьих 0 побед

27 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 3 ничьи 24 победы

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 6 ничьих 20 побед

Второй тайм

29.6%
70.4%
0 побед 8 ничьих 18 побед

46 матчей

34.8%
13%
52.2%
16 побед 6 ничьих 24 победы

Первый тайм

30.4%
26.1%
43.5%
14 побед 12 ничьих 20 побед

Второй тайм

30.4%
30.4%
39.2%
14 побед 14 ничьих 18 побед

История матчей

0:3
2:1
3:1
4:0
3:2
4:0
0:2
1:2
3:0
2:1
4:1
1:1
2:1
0:1
2:3
3:0
5:0
2:2
2:0
3:2
3:1
1:2
2:2
1:3
4:1
5:0
2:3
0:0
1:2
1:1
0:3
ХАЛ
0:1
ХАЛ
5:2
ХАЛ
2:0
ХАЛ
1:0
ХАЛ
4:0
ХАЛ
1:0
ХАЛ
3:1
ХАЛ
0:1
ХАЛ
3:0
ХАЛ
3:2
ХАЛ
3:0
ХАЛ
2:0
ХАЛ
2:2
ХАЛ
2:3
ХАЛ
2:0

Голы

Всего голов

46
23

Голов в среднем за матч

2.09
0.96

Среднее время на гол

43
93

Всего голов

53
30

Голов в среднем за матч

2.21
1.36

Среднее время на гол

40
66

Всего голов

99
53

Голов в среднем за матч

2.15
1.15

Тотал матчей

2.5
45
Больше 98%
Меньше 2%
1
40
Больше 87%
Меньше 13%
6
33
Больше 72%
Меньше 28%
13
21
Больше 46%
Меньше 54%
25
11
Больше 24%
Меньше 76%
35
1
Больше 2%
Меньше 98%
45
1
Больше 2%
Меньше 98%
45

Среднее время на гол

41
78

Бомбардиры внутри турнира

Ньюкасл Джетс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стамателопулос Апостолос 10 (2) 0.71
Clayton Taylor 4 0.29
Бухагьяр Трент 3 0.21
Грозос Костандинос 1 0.07
Маурагис Лукас 1 0.07
Phillip Cancar 1 0.07
Archie Goodwin 1 0.07
Mark Natta 1 0.07
Justin Vidic 1 0.07
Ингем Дэйн 0 0
Дженкинсон Карл 0 0
Бертомье Жезон 0 0
Вилмеринг Дэниэл 0 0
Daniel Stynes 0 0
Thomas Aquilina 0 0
Веллингтон Феникс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барбарусес Костас 8 0.62
Краев Божидар 4 0.31
Завада Оскар 4 0.31
Пейн Тим 2 0.15
Олд Бенжамин 2 0.15
Руфер Алекс 2 (1) 0.15
Болл Дэвид 0 0
Пеннингтон Николас 0 0
Келли-Хилд Лукас 0 0
Oskar van Hattum 0 0

Карточки

Ньюкасл Джетс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стамателопулос Апостолос 4 1
Маурагис Лукас 3 0
Бухагьяр Трент 2 0
Phillip Cancar 2 0
Дженкинсон Карл 1 0
Ингем Дэйн 1 0
Грозос Костандинос 1 0
Пископо Рено 1 0
Daniel Stynes 1 0
Thomas Aquilina 1 0
Nathan Grimaldi 1 0
Веллингтон Феникс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руфер Алекс 4 0
Барбарусес Костас 3 0
Краев Божидар 3 0
Пеннингтон Николас 3 0
Саттон Сэм 3 0
Пейн Тим 1 1
Завада Оскар 2 0
Сармэн Финн 2 0
Полсен Алекс 1 0
Oskar van Hattum 1 0
Келли-Хилд Лукас 1 0

Результаты матчей

Ньюкасл Джетс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Веллингтон Феникс
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

4
3
Ньюкасл Джетс
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Веллингтон Феникс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

18
3

Упущенные победы

7
11
Ньюкасл Джетс
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
57% (8)
7% (1)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Веллингтон Феникс
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

19
6

Упущенные победы

11
14

Голы по времени матча

Забито

9
11
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 8
1
11%
1
9%
1-15
4
44%
1
9%
16-30
1
11%
2
18%
31-45
2
22%
3
27%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
11%
2
18%
76-90

Пропущено

7
10
1 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
14%
3
30%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
3
43%
2
20%
46-60
2
29%
1
10%
61-75
1
14%
2
20%
76-90

Забито

14
11
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
6 Не забивали 8
4
29%
1
9%
1-15
1
7%
1
9%
16-30
2
14%
1
9%
31-45
2
14%
2
18%
46-60
2
14%
2
18%
61-75
3
21%
4
36%
76-90

Пропущено

21
7
8 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
3
14%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
24%
1
14%
31-45
2
10%
3
43%
46-60
5
24%
0
0%
61-75
6
29%
1
14%
76-90

Забито

23
22
13 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 6
2 Не забивали 3
5
22%
2
9%
1-15
5
22%
2
9%
16-30
3
13%
3
14%
31-45
4
17%
5
23%
46-60
2
9%
4
18%
61-75
4
17%
6
27%
76-90

Пропущено

28
17
9 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 8
4
14%
5
29%
29%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
5
18%
2
12%
31-45
5
18%
5
29%
29%
46-60
7
25%
1
6%
61-75
7
25%
3
18%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюкасл Джетс
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 3:1 ФК Сидней - Ньюкасл Джетс 4:0 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 3:2 Макартур - Ньюкасл Джетс 1:1
Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 2:0 Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 3:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:2 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 0:3 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 0:2 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 3:1 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 0:1 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 5:3 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 2:3 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 2:2 ФК Сидней - Ньюкасл Джетс 2:0 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 1:3 Ньюкасл Джетс - Макартур 2:1 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 3:0
Веллингтон Феникс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:1 Перт Глори - Веллингтон Феникс 3:4 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 2:2 ФК Сидней - Веллингтон Феникс 3:1
Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Макартур - Веллингтон Феникс 0:3 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 0:3 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 1:0 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 1:1 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 5:2 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 0:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 3:0 Пенинсула Пауэр - Веллингтон Феникс 1:2 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 2:0 Макартур - Веллингтон Феникс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 4:0 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 2:2 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 4:1

Результаты матчей

Ньюкасл Джетс
Веллингтон Феникс

Точный счет

2:2
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

3:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

3:1
3 раза 21%
2:2
3 раза 21%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
0:3
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Ньюкасл Джетс
Веллингтон Феникс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
5
1
4
1
1.5
3
3
1
4
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
6
1
4
5
1.5
3
4
2
7
2.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
11
2
8
6
1.5
6
7
3
11
2.5
3
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 1:0 14 8 4 2 24 - 16 28
2.
Мельбурн Виктори
 14 6 8 0 27 - 16 26
3.
Вестерн Сидней Уондерерс
 1:0 14 7 3 4 22 - 14 24
4.
Централ Кост Маринерс
 13 6 3 4 25 - 19 21
5.
Мельбурн Сити
 14 6 3 5 25 - 21 21
6.
Макартур
 14 5 6 3 25 - 24 21
7.
ФК Сидней
 14 6 1 7 25 - 25 19
8.
Аделаида Юнайтед
 14 5 3 6 27 - 24 18
9.
Брисбен Роар
 14 5 2 7 22 - 33 17
10.
Ньюкасл Джетс
 0:1 15 4 4 7 23 - 29 16
11.
Перт Глори
 13 3 2 8 23 - 29 11
12.
Вестерн Юнайтед
 0:1 13 2 1 10 11 - 29 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Централ Кост Маринерс
 8 4 2 2 18 - 11 14
2.
Аделаида Юнайтед
 8 4 2 2 20 - 14 14
3.
Веллингтон Феникс
 1:0 6 4 1 1 11 - 7 13
4.
Вестерн Сидней Уондерерс
 1:0 8 4 1 3 15 - 8 13
5.
Мельбурн Виктори
 6 3 3 0 13 - 6 12
6.
ФК Сидней
 7 4 0 3 14 - 10 12
7.
Мельбурн Сити
 8 3 3 2 18 - 10 12
8.
Брисбен Роар
 7 3 1 3 12 - 13 10
9.
Макартур
 7 2 4 1 11 - 12 10
10.
Ньюкасл Джетс
 0:1 6 2 2 2 9 - 8 8
11.
Перт Глори
 6 2 1 3 13 - 13 7
12.
Вестерн Юнайтед
 0:1 6 1 0 5 4 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 1:0 8 4 3 1 13 - 9 15
2.
Мельбурн Виктори
 8 3 5 0 14 - 10 14
3.
Вестерн Сидней Уондерерс
 1:0 6 3 2 1 7 - 6 11
4.
Макартур
 7 3 2 2 14 - 12 11
5.
Мельбурн Сити
 6 3 0 3 7 - 11 9
6.
Ньюкасл Джетс
 0:1 9 2 2 5 14 - 21 8
7.
Централ Кост Маринерс
 5 2 1 2 7 - 8 7
8.
ФК Сидней
 7 2 1 4 11 - 15 7
9.
Брисбен Роар
 7 2 1 4 10 - 20 7
10.
Аделаида Юнайтед
 6 1 1 4 7 - 10 4
11.
Перт Глори
 7 1 1 5 10 - 16 4
12.
Вестерн Юнайтед
 0:1 7 1 1 5 7 - 20 4
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мельбурн Виктори Форнароли Бруно 13 (1)
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 10 (1)
Веллингтон Феникс Барбарусес Костас 8 (4)
ФК Сидней Лолли Джо 8 (4)
Перт Глори Таггарт Адам 8 (3)
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Топ нарушителей
Мельбурн Виктори Родерик Миранда 1 5
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 6
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 1 4
Централ Кост Маринерс Фаррелл Джекоб 1 4
Макартур Беккас Кирин 5
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ньюкасл Джетс
Ничья
Веллингтон Феникс
3.30
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4.70
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3.80
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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