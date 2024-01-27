Тур: 14. Стадион: McDonald Jones Stadium.
0:1
Первый тайм: 13'
Ход матча
5'
0:1
Прогноз на матч от Liveresult
14
Ингем
Дэйн
33
Mark
Natta
40
Полсен
Алекс
14
Руфер
Алекс
10
Болл
Дэвид
19
Саттон
Сэм
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Ингем ДэйнЗащитник
- Защитник
-
33 Mark NattaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
29 Justin Vidic
-
Главный тренер: Robert Stanton
- Основной состав
-
40 Полсен АлексВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Руфер АлексПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Болл ДэвидПолузащитник
- Нападающий
-
19 Саттон СэмНападающий
- Запасные игроки
-
25 Данкан ДжекВратарь
-
26 Хьюз ИсаакЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
23 Luke Supyk
-
-
Главный тренер: Giancarlo Italiano
История личных встреч
Ньюкасл Джетс
Веллингтон Феникс
19 матчей
84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
73.7%
31.6%
14 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.7%
31.6%
14 побед 6 ничьих 0 побед
27 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 3 ничьи 24 победы
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 6 ничьих 20 побед
Второй тайм
29.6%
70.4%
0 побед 8 ничьих 18 побед
46 матчей
34.8%
13%
52.2%
16 побед 6 ничьих 24 победы
Первый тайм
30.4%
26.1%
43.5%
14 побед 12 ничьих 20 побед
Второй тайм
30.4%
30.4%
39.2%
14 побед 14 ничьих 18 побед
История матчей
Голы
Всего голов
46
23
Голов в среднем за матч
2.09
0.96
Среднее время на гол
43
93
Всего голов
53
30
Голов в среднем за матч
2.21
1.36
Среднее время на гол
40
66
Всего голов
99
53
Голов в среднем за матч
2.15
1.15
Тотал матчей
2.5
45
Больше 98%
Меньше 2%
1
40
Больше 87%
Меньше 13%
6
33
Больше 72%
Меньше 28%
13
21
Больше 46%
Меньше 54%
25
11
Больше 24%
Меньше 76%
35
1
Больше 2%
Меньше 98%
45
1
Больше 2%
Меньше 98%
45
Среднее время на гол
41
78
Бомбардиры внутри турнира
Ньюкасл Джетс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стамателопулос Апостолос
|10 (2)
|0.71
|Clayton Taylor
|4
|0.29
|Бухагьяр Трент
|3
|0.21
|Грозос Костандинос
|1
|0.07
|Маурагис Лукас
|1
|0.07
|Phillip Cancar
|1
|0.07
|Archie Goodwin
|1
|0.07
|Mark Natta
|1
|0.07
|Justin Vidic
|1
|0.07
|Ингем Дэйн
|0
|0
|Дженкинсон Карл
|0
|0
|Бертомье Жезон
|0
|0
|Вилмеринг Дэниэл
|0
|0
|Daniel Stynes
|0
|0
|Thomas Aquilina
|0
|0
Веллингтон Феникс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барбарусес Костас
|8
|0.62
|Краев Божидар
|4
|0.31
|Завада Оскар
|4
|0.31
|Пейн Тим
|2
|0.15
|Олд Бенжамин
|2
|0.15
|Руфер Алекс
|2 (1)
|0.15
|Болл Дэвид
|0
|0
|Пеннингтон Николас
|0
|0
|Келли-Хилд Лукас
|0
|0
|Oskar van Hattum
|0
|0
Карточки
Ньюкасл Джетс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стамателопулос Апостолос
|4
|1
|Маурагис Лукас
|3
|0
|Бухагьяр Трент
|2
|0
|Phillip Cancar
|2
|0
|Дженкинсон Карл
|1
|0
|Ингем Дэйн
|1
|0
|Грозос Костандинос
|1
|0
|Пископо Рено
|1
|0
|Daniel Stynes
|1
|0
|Thomas Aquilina
|1
|0
|Nathan Grimaldi
|1
|0
Веллингтон Феникс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Руфер Алекс
|4
|0
|Барбарусес Костас
|3
|0
|Краев Божидар
|3
|0
|Пеннингтон Николас
|3
|0
|Саттон Сэм
|3
|0
|Пейн Тим
|1
|1
|Завада Оскар
|2
|0
|Сармэн Финн
|2
|0
|Полсен Алекс
|1
|0
|Oskar van Hattum
|1
|0
|Келли-Хилд Лукас
|1
|0
Результаты матчей
Ньюкасл Джетс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Веллингтон Феникс
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
4
3
Ньюкасл Джетс
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Веллингтон Феникс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
18
3
Упущенные победы
7
11
Ньюкасл Джетс
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
57% (8)
7% (1)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Веллингтон Феникс
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
19
6
Упущенные победы
11
14
Голы по времени матча
Забито
9
11
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 8
1
11%
1
9%
1-15
4
44%
1
9%
16-30
1
11%
2
18%
31-45
2
22%
3
27%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
11%
2
18%
76-90
Пропущено
7
10
1 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
14%
3
30%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
3
43%
2
20%
46-60
2
29%
1
10%
61-75
1
14%
2
20%
76-90
Забито
14
11
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
6 Не забивали 8
4
29%
1
9%
1-15
1
7%
1
9%
16-30
2
14%
1
9%
31-45
2
14%
2
18%
46-60
2
14%
2
18%
61-75
3
21%
4
36%
76-90
Пропущено
21
7
8 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
3
14%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
24%
1
14%
31-45
2
10%
3
43%
46-60
5
24%
0
0%
61-75
6
29%
1
14%
76-90
Забито
23
22
13 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 6
2 Не забивали 3
5
22%
2
9%
1-15
5
22%
2
9%
16-30
3
13%
3
14%
31-45
4
17%
5
23%
46-60
2
9%
4
18%
61-75
4
17%
6
27%
76-90
Пропущено
28
17
9 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 8
4
14%
5
29%
29%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
5
18%
2
12%
31-45
5
18%
5
29%
29%
46-60
7
25%
1
6%
61-75
7
25%
3
18%
76-90
Результаты последних матчей
Ньюкасл Джетс
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 3:1 ФК Сидней - Ньюкасл Джетс 4:0 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 3:2 Макартур - Ньюкасл Джетс 1:1
Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 2:0 Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 3:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:2 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 0:3 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 0:2 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 3:1 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 0:1 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 5:3 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 2:3 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 2:2 ФК Сидней - Ньюкасл Джетс 2:0 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 1:3 Ньюкасл Джетс - Макартур 2:1 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 3:0
Веллингтон Феникс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:1 Перт Глори - Веллингтон Феникс 3:4 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 2:2 ФК Сидней - Веллингтон Феникс 3:1
Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Макартур - Веллингтон Феникс 0:3 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 0:3 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 1:0 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 1:1 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 5:2 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 0:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 3:0 Пенинсула Пауэр - Веллингтон Феникс 1:2 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 2:0 Макартур - Веллингтон Феникс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 4:0 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 2:2 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 4:1
Результаты матчей
Ньюкасл Джетс
Веллингтон Феникс
Точный счет
2:2
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Точный счет
3:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
3:1
3 раза 21%
2:2
3 раза 21%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
0:3
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Ньюкасл Джетс
Веллингтон Феникс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
51
41
33
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
61
45
34
27
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
112
86
67
311
310
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|14
|8
|4
|2
|24 - 16
|28
|2.
|14
|6
|8
|0
|27 - 16
|26
|3.
|1:0
|14
|7
|3
|4
|22 - 14
|24
|4.
|13
|6
|3
|4
|25 - 19
|21
|5.
|14
|6
|3
|5
|25 - 21
|21
|6.
|14
|5
|6
|3
|25 - 24
|21
|7.
|14
|6
|1
|7
|25 - 25
|19
|8.
|14
|5
|3
|6
|27 - 24
|18
|9.
|14
|5
|2
|7
|22 - 33
|17
|10.
|0:1
|15
|4
|4
|7
|23 - 29
|16
|11.
|13
|3
|2
|8
|23 - 29
|11
|12.
|0:1
|13
|2
|1
|10
|11 - 29
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|4
|2
|2
|18 - 11
|14
|2.
|8
|4
|2
|2
|20 - 14
|14
|3.
|1:0
|6
|4
|1
|1
|11 - 7
|13
|4.
|1:0
|8
|4
|1
|3
|15 - 8
|13
|5.
|6
|3
|3
|0
|13 - 6
|12
|6.
|7
|4
|0
|3
|14 - 10
|12
|7.
|8
|3
|3
|2
|18 - 10
|12
|8.
|7
|3
|1
|3
|12 - 13
|10
|9.
|7
|2
|4
|1
|11 - 12
|10
|10.
|0:1
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|11.
|6
|2
|1
|3
|13 - 13
|7
|12.
|0:1
|6
|1
|0
|5
|4 - 9
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|8
|4
|3
|1
|13 - 9
|15
|2.
|8
|3
|5
|0
|14 - 10
|14
|3.
|1:0
|6
|3
|2
|1
|7 - 6
|11
|4.
|7
|3
|2
|2
|14 - 12
|11
|5.
|6
|3
|0
|3
|7 - 11
|9
|6.
|0:1
|9
|2
|2
|5
|14 - 21
|8
|7.
|5
|2
|1
|2
|7 - 8
|7
|8.
|7
|2
|1
|4
|11 - 15
|7
|9.
|7
|2
|1
|4
|10 - 20
|7
|10.
|6
|1
|1
|4
|7 - 10
|4
|11.
|7
|1
|1
|5
|10 - 16
|4
|12.
|0:1
|7
|1
|1
|5
|7 - 20
|4
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|13 (1)
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|10 (1)
|Веллингтон Феникс
|Барбарусес Костас
|8 (4)
|ФК Сидней
|Лолли Джо
|8 (4)
|Перт Глори
|Таггарт Адам
|8 (3)
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|1 5
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|6
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|1 4
|Централ Кост Маринерс
|Фаррелл Джекоб
|1 4
|Макартур
|Беккас Кирин
|5