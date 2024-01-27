Тур: 14. Стадион: McDonald Jones Stadium.
1:2
Конец матча
0'
0:1
5' ПенальтиРуфер Алекс
23' Желтая карточкаСтамателопулос Апостолос
43' Желтая карточкаАль-Таай Мохамед
45' Желтая карточкаПеннингтон Николас
77' Желтая карточкаMark Natta
1:1
80' ГолБухагьяр Трент
85' Желтая карточкаРуфер Алекс
1:2
87' ГолЗавада Оскар
90'+7
Ход матча
5'
0:1
43'
77'
80'
85'
87'
1:2
Прогноз на матч от Liveresult
14
Ингем
Дэйн
33
Mark
Natta
40
Полсен
Алекс
14
Руфер
Алекс
10
Болл
Дэвид
19
Саттон
Сэм
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Ингем ДэйнЗащитник
- Защитник
-
33 Mark NattaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
29 Justin Vidic
-
Главный тренер: Robert Stanton
- Основной состав
-
40 Полсен АлексВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Руфер АлексПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Болл ДэвидПолузащитник
- Нападающий
-
19 Саттон СэмНападающий
- Запасные игроки
-
25 Данкан ДжекВратарь
-
26 Хьюз ИсаакЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
23 Luke Supyk
-
-
Главный тренер: Giancarlo Italiano
История личных встреч
Ньюкасл Джетс
Веллингтон Феникс
19 матчей
84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
73.7%
31.6%
14 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.7%
31.6%
14 побед 6 ничьих 0 побед
27 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 3 ничьи 24 победы
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 6 ничьих 20 побед
Второй тайм
29.6%
70.4%
0 побед 8 ничьих 18 побед
46 матчей
34.8%
13%
52.2%
16 побед 6 ничьих 24 победы
Первый тайм
30.4%
26.1%
43.5%
14 побед 12 ничьих 20 побед
Второй тайм
30.4%
30.4%
39.2%
14 побед 14 ничьих 18 побед
История матчей
Голы
Всего голов
46
23
Голов в среднем за матч
2.09
0.96
Среднее время на гол
43
93
Всего голов
53
30
Голов в среднем за матч
2.21
1.36
Среднее время на гол
40
66
Всего голов
99
53
Голов в среднем за матч
2.15
1.15
Тотал матчей
2.5
45
Больше 98%
Меньше 2%
1
40
Больше 87%
Меньше 13%
6
33
Больше 72%
Меньше 28%
13
21
Больше 46%
Меньше 54%
25
11
Больше 24%
Меньше 76%
35
1
Больше 2%
Меньше 98%
45
1
Больше 2%
Меньше 98%
45
Среднее время на гол
41
78
Бомбардиры внутри турнира
Ньюкасл Джетс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стамателопулос Апостолос
|10 (2)
|0.67
|Бухагьяр Трент
|4
|0.27
|Clayton Taylor
|4
|0.27
|Грозос Костандинос
|1
|0.07
|Маурагис Лукас
|1
|0.07
|Phillip Cancar
|1
|0.07
|Archie Goodwin
|1
|0.07
|Mark Natta
|1
|0.07
|Justin Vidic
|1
|0.07
|Ингем Дэйн
|0
|0
|Дженкинсон Карл
|0
|0
|Бертомье Жезон
|0
|0
|Вилмеринг Дэниэл
|0
|0
|Daniel Stynes
|0
|0
|Thomas Aquilina
|0
|0
Веллингтон Феникс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барбарусес Костас
|8
|0.57
|Завада Оскар
|5
|0.36
|Краев Божидар
|4
|0.29
|Руфер Алекс
|3 (2)
|0.21
|Пейн Тим
|2
|0.14
|Олд Бенжамин
|2
|0.14
|Болл Дэвид
|0
|0
|Пеннингтон Николас
|0
|0
|Келли-Хилд Лукас
|0
|0
|Oskar van Hattum
|0
|0
Карточки
Ньюкасл Джетс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стамателопулос Апостолос
|5
|1
|Маурагис Лукас
|3
|0
|Бухагьяр Трент
|2
|0
|Phillip Cancar
|2
|0
|Дженкинсон Карл
|1
|0
|Ингем Дэйн
|1
|0
|Грозос Костандинос
|1
|0
|Пископо Рено
|1
|0
|Daniel Stynes
|1
|0
|Thomas Aquilina
|1
|0
|Mark Natta
|1
|0
|Nathan Grimaldi
|1
|0
Веллингтон Феникс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Руфер Алекс
|5
|0
|Пеннингтон Николас
|4
|0
|Барбарусес Костас
|3
|0
|Краев Божидар
|3
|0
|Саттон Сэм
|3
|0
|Пейн Тим
|1
|1
|Завада Оскар
|2
|0
|Сармэн Финн
|2
|0
|Аль-Таай Мохамед
|1
|0
|Полсен Алекс
|1
|0
|Oskar van Hattum
|1
|0
|Келли-Хилд Лукас
|1
|0
Результаты матчей
Ньюкасл Джетс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Веллингтон Феникс
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
5
3
Ньюкасл Джетс
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Веллингтон Феникс
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
18
3
Упущенные победы
7
11
Ньюкасл Джетс
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
53% (8)
7% (1)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Веллингтон Феникс
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
19
7
Упущенные победы
12
14
Голы по времени матча
Забито
10
13
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
1
10%
2
15%
1-15
4
40%
1
8%
16-30
1
10%
2
15%
31-45
2
20%
3
23%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
2
20%
3
23%
76-90
Пропущено
9
11
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
22%
3
27%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
3
33%
2
18%
46-60
2
22%
1
9%
61-75
2
22%
3
27%
76-90
Забито
14
11
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
4
29%
1
9%
1-15
1
7%
1
9%
16-30
2
14%
1
9%
31-45
2
14%
2
18%
46-60
2
14%
2
18%
61-75
3
21%
4
36%
76-90
Пропущено
21
7
8 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
3
14%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
24%
1
14%
31-45
2
10%
3
43%
46-60
5
24%
0
0%
61-75
6
29%
1
14%
76-90
Забито
24
24
13 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 7
2 Не забивали 3
5
21%
3
13%
1-15
5
21%
2
8%
16-30
3
13%
3
13%
31-45
4
17%
5
21%
46-60
2
8%
4
17%
61-75
5
21%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
30
18
10 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
5
17%
5
28%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
5
17%
2
11%
31-45
5
17%
5
28%
46-60
7
23%
1
6%
61-75
8
27%
4
22%
76-90
Результаты последних матчей
Ньюкасл Джетс
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 3:1 ФК Сидней - Ньюкасл Джетс 4:0 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 3:2 Макартур - Ньюкасл Джетс 1:1
Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 2:0 Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 3:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:2 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 0:3 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 0:2 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 3:1 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 0:1 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 5:3 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 2:3 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 2:2 ФК Сидней - Ньюкасл Джетс 2:0 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 1:3 Ньюкасл Джетс - Макартур 2:1 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 3:0
Веллингтон Феникс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:1 Перт Глори - Веллингтон Феникс 3:4 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 2:2 ФК Сидней - Веллингтон Феникс 3:1
Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Макартур - Веллингтон Феникс 0:3 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 0:3 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 1:0 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 1:1 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 5:2 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 0:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 3:0 Пенинсула Пауэр - Веллингтон Феникс 1:2 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 2:0 Макартур - Веллингтон Феникс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 4:0 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 2:2 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 4:1
Результаты матчей
Ньюкасл Джетс
Веллингтон Феникс
Точный счет
2:2
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Точный счет
3:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
2:2
3 раза 20%
3:1
3 раза 20%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
0:3
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Ньюкасл Джетс
Веллингтон Феникс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
42
33
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
71
45
44
27
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
122
87
77
312
311
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|8
|4
|2
|25 - 17
|28
|2.
|14
|6
|8
|0
|27 - 16
|26
|3.
|14
|7
|3
|4
|22 - 14
|24
|4.
|1:0
|14
|7
|3
|4
|26 - 19
|24
|5.
|14
|6
|3
|5
|25 - 21
|21
|6.
|14
|5
|6
|3
|25 - 24
|21
|7.
|14
|6
|1
|7
|25 - 25
|19
|8.
|14
|5
|3
|6
|27 - 24
|18
|9.
|0:1
|15
|5
|2
|8
|22 - 34
|17
|10.
|15
|4
|4
|7
|24 - 30
|16
|11.
|13
|3
|2
|8
|23 - 29
|11
|12.
|13
|2
|1
|10
|11 - 29
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|9
|5
|2
|2
|19 - 11
|17
|2.
|8
|4
|2
|2
|20 - 14
|14
|3.
|6
|4
|1
|1
|11 - 7
|13
|4.
|8
|4
|1
|3
|15 - 8
|13
|5.
|6
|3
|3
|0
|13 - 6
|12
|6.
|7
|4
|0
|3
|14 - 10
|12
|7.
|8
|3
|3
|2
|18 - 10
|12
|8.
|0:1
|7
|3
|1
|3
|12 - 13
|10
|9.
|7
|2
|4
|1
|11 - 12
|10
|10.
|6
|2
|2
|2
|10 - 9
|8
|11.
|6
|2
|1
|3
|13 - 13
|7
|12.
|6
|1
|0
|5
|4 - 9
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|4
|3
|1
|14 - 10
|15
|2.
|8
|3
|5
|0
|14 - 10
|14
|3.
|6
|3
|2
|1
|7 - 6
|11
|4.
|7
|3
|2
|2
|14 - 12
|11
|5.
|6
|3
|0
|3
|7 - 11
|9
|6.
|9
|2
|2
|5
|14 - 21
|8
|7.
|1:0
|5
|2
|1
|2
|7 - 8
|7
|8.
|7
|2
|1
|4
|11 - 15
|7
|9.
|0:1
|8
|2
|1
|5
|10 - 21
|7
|10.
|6
|1
|1
|4
|7 - 10
|4
|11.
|7
|1
|1
|5
|10 - 16
|4
|12.
|7
|1
|1
|5
|7 - 20
|4
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|13 (1)
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|10 (1)
|Веллингтон Феникс
|Барбарусес Костас
|8 (4)
|ФК Сидней
|Лолли Джо
|8 (4)
|Перт Глори
|Таггарт Адам
|8 (3)
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|1 5
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|1 5
|Централ Кост Маринерс
|Фаррелл Джекоб
|1 5
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|6
|Веллингтон Феникс
|Руфер Алекс
|5