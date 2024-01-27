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  3. Австралия
  4. A-Лига 2023-2024
Тур: 14. Стадион: .
Ньюкасл Джетс
1:2
Конец матча
Веллингтон Феникс
0'
0:1
5' Пенальти
Руфер Алекс
23' Желтая карточка
Стамателопулос Апостолос
43' Желтая карточка
Аль-Таай Мохамед
45' Желтая карточка
Пеннингтон Николас
77' Желтая карточка
Mark Natta
1:1
80' Гол
Бухагьяр Трент
85' Желтая карточка
Руфер Алекс
1:2
87' Гол
Завада Оскар
90'+7
1
Скотт
Райан
14
Ингем
Дэйн
27
Nathan
Grimaldi
33
Mark
Natta
5
Маурагис
Лукас
17
Грозос
Костандинос
19
Callum
Timmins
6
О'Нилл
Брэндон
18
Daniel
Stynes
8
Стамателопулос
Апостолос
23
Вилмеринг
Дэниэл
40
Полсен
Алекс
15
Пеннингтон
Николас
3
Сармэн
Финн
4
Вуттон
Скотт
18
Келли-Хилд
Лукас
12
Аль-Таай
Мохамед
14
Руфер
Алекс
11
Краев
Божидар
10
Болл
Дэвид
7
Барбарусес
Костас
19
Саттон
Сэм
Ньюкасл Джетс
Веллингтон Феникс

История личных встреч

Ньюкасл Джетс
Веллингтон Феникс

19 матчей

84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

73.7%
31.6%
14 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.7%
31.6%
14 побед 6 ничьих 0 побед

27 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 3 ничьи 24 победы

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 6 ничьих 20 побед

Второй тайм

29.6%
70.4%
0 побед 8 ничьих 18 побед

46 матчей

34.8%
13%
52.2%
16 побед 6 ничьих 24 победы

Первый тайм

30.4%
26.1%
43.5%
14 побед 12 ничьих 20 побед

Второй тайм

30.4%
30.4%
39.2%
14 побед 14 ничьих 18 побед

История матчей

0:3
2:1
3:1
4:0
3:2
4:0
0:2
1:2
3:0
2:1
4:1
1:1
2:1
0:1
2:3
3:0
5:0
2:2
2:0
3:2
3:1
1:2
2:2
1:3
4:1
5:0
2:3
0:0
1:2
1:1
0:3
ХАЛ
0:1
ХАЛ
5:2
ХАЛ
2:0
ХАЛ
1:0
ХАЛ
4:0
ХАЛ
1:0
ХАЛ
3:1
ХАЛ
0:1
ХАЛ
3:0
ХАЛ
3:2
ХАЛ
3:0
ХАЛ
2:0
ХАЛ
2:2
ХАЛ
2:3
ХАЛ
2:0

Голы

Всего голов

46
23

Голов в среднем за матч

2.09
0.96

Среднее время на гол

43
93

Всего голов

53
30

Голов в среднем за матч

2.21
1.36

Среднее время на гол

40
66

Всего голов

99
53

Голов в среднем за матч

2.15
1.15

Тотал матчей

2.5
45
Больше 98%
Меньше 2%
1
40
Больше 87%
Меньше 13%
6
33
Больше 72%
Меньше 28%
13
21
Больше 46%
Меньше 54%
25
11
Больше 24%
Меньше 76%
35
1
Больше 2%
Меньше 98%
45
1
Больше 2%
Меньше 98%
45

Среднее время на гол

41
78

Бомбардиры внутри турнира

Ньюкасл Джетс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стамателопулос Апостолос 10 (2) 0.67
Бухагьяр Трент 4 0.27
Clayton Taylor 4 0.27
Грозос Костандинос 1 0.07
Маурагис Лукас 1 0.07
Phillip Cancar 1 0.07
Archie Goodwin 1 0.07
Mark Natta 1 0.07
Justin Vidic 1 0.07
Ингем Дэйн 0 0
Дженкинсон Карл 0 0
Бертомье Жезон 0 0
Вилмеринг Дэниэл 0 0
Daniel Stynes 0 0
Thomas Aquilina 0 0
Веллингтон Феникс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барбарусес Костас 8 0.57
Завада Оскар 5 0.36
Краев Божидар 4 0.29
Руфер Алекс 3 (2) 0.21
Пейн Тим 2 0.14
Олд Бенжамин 2 0.14
Болл Дэвид 0 0
Пеннингтон Николас 0 0
Келли-Хилд Лукас 0 0
Oskar van Hattum 0 0

Карточки

Ньюкасл Джетс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стамателопулос Апостолос 5 1
Маурагис Лукас 3 0
Бухагьяр Трент 2 0
Phillip Cancar 2 0
Дженкинсон Карл 1 0
Ингем Дэйн 1 0
Грозос Костандинос 1 0
Пископо Рено 1 0
Daniel Stynes 1 0
Thomas Aquilina 1 0
Mark Natta 1 0
Nathan Grimaldi 1 0
Веллингтон Феникс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руфер Алекс 5 0
Пеннингтон Николас 4 0
Барбарусес Костас 3 0
Краев Божидар 3 0
Саттон Сэм 3 0
Пейн Тим 1 1
Завада Оскар 2 0
Сармэн Финн 2 0
Аль-Таай Мохамед 1 0
Полсен Алекс 1 0
Oskar van Hattum 1 0
Келли-Хилд Лукас 1 0

Результаты матчей

Ньюкасл Джетс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Веллингтон Феникс
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

5
3
Ньюкасл Джетс
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Веллингтон Феникс
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

18
3

Упущенные победы

7
11
Ньюкасл Джетс
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
53% (8)
7% (1)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Веллингтон Феникс
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

19
7

Упущенные победы

12
14

Голы по времени матча

Забито

10
13
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
1
10%
2
15%
1-15
4
40%
1
8%
16-30
1
10%
2
15%
31-45
2
20%
3
23%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
2
20%
3
23%
76-90

Пропущено

9
11
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
22%
3
27%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
3
33%
2
18%
46-60
2
22%
1
9%
61-75
2
22%
3
27%
76-90

Забито

14
11
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
4
29%
1
9%
1-15
1
7%
1
9%
16-30
2
14%
1
9%
31-45
2
14%
2
18%
46-60
2
14%
2
18%
61-75
3
21%
4
36%
76-90

Пропущено

21
7
8 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
3
14%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
24%
1
14%
31-45
2
10%
3
43%
46-60
5
24%
0
0%
61-75
6
29%
1
14%
76-90

Забито

24
24
13 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 7
2 Не забивали 3
5
21%
3
13%
1-15
5
21%
2
8%
16-30
3
13%
3
13%
31-45
4
17%
5
21%
46-60
2
8%
4
17%
61-75
5
21%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

30
18
10 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
5
17%
5
28%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
5
17%
2
11%
31-45
5
17%
5
28%
46-60
7
23%
1
6%
61-75
8
27%
4
22%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюкасл Джетс
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 3:1 ФК Сидней - Ньюкасл Джетс 4:0 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 3:2 Макартур - Ньюкасл Джетс 1:1
Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 2:0 Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 3:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:2 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 0:3 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 0:2 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 3:1 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 0:1 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 5:3 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 2:3 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 2:2 ФК Сидней - Ньюкасл Джетс 2:0 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 1:3 Ньюкасл Джетс - Макартур 2:1 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 3:0
Веллингтон Феникс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:1 Перт Глори - Веллингтон Феникс 3:4 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 2:2 ФК Сидней - Веллингтон Феникс 3:1
Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Макартур - Веллингтон Феникс 0:3 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 0:3 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 1:0 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 1:1 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 5:2 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 0:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 3:0 Пенинсула Пауэр - Веллингтон Феникс 1:2 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 2:0 Макартур - Веллингтон Феникс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 4:0 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 2:2 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 4:1

Результаты матчей

Ньюкасл Джетс
Веллингтон Феникс

Точный счет

2:2
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

3:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

2:2
3 раза 20%
3:1
3 раза 20%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
0:3
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Ньюкасл Джетс
Веллингтон Феникс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
4
2
1.5
3
3
1
5
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
7
1
4
5
1.5
4
4
2
7
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
12
2
8
7
1.5
7
7
3
12
2.5
3
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 14 8 4 2 25 - 17 28
2.
Мельбурн Виктори
 14 6 8 0 27 - 16 26
3.
Вестерн Сидней Уондерерс
 14 7 3 4 22 - 14 24
4.
Централ Кост Маринерс
 1:0 14 7 3 4 26 - 19 24
5.
Мельбурн Сити
 14 6 3 5 25 - 21 21
6.
Макартур
 14 5 6 3 25 - 24 21
7.
ФК Сидней
 14 6 1 7 25 - 25 19
8.
Аделаида Юнайтед
 14 5 3 6 27 - 24 18
9.
Брисбен Роар
 0:1 15 5 2 8 22 - 34 17
10.
Ньюкасл Джетс
 15 4 4 7 24 - 30 16
11.
Перт Глори
 13 3 2 8 23 - 29 11
12.
Вестерн Юнайтед
 13 2 1 10 11 - 29 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Централ Кост Маринерс
 1:0 9 5 2 2 19 - 11 17
2.
Аделаида Юнайтед
 8 4 2 2 20 - 14 14
3.
Веллингтон Феникс
 6 4 1 1 11 - 7 13
4.
Вестерн Сидней Уондерерс
 8 4 1 3 15 - 8 13
5.
Мельбурн Виктори
 6 3 3 0 13 - 6 12
6.
ФК Сидней
 7 4 0 3 14 - 10 12
7.
Мельбурн Сити
 8 3 3 2 18 - 10 12
8.
Брисбен Роар
 0:1 7 3 1 3 12 - 13 10
9.
Макартур
 7 2 4 1 11 - 12 10
10.
Ньюкасл Джетс
 6 2 2 2 10 - 9 8
11.
Перт Глори
 6 2 1 3 13 - 13 7
12.
Вестерн Юнайтед
 6 1 0 5 4 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 8 4 3 1 14 - 10 15
2.
Мельбурн Виктори
 8 3 5 0 14 - 10 14
3.
Вестерн Сидней Уондерерс
 6 3 2 1 7 - 6 11
4.
Макартур
 7 3 2 2 14 - 12 11
5.
Мельбурн Сити
 6 3 0 3 7 - 11 9
6.
Ньюкасл Джетс
 9 2 2 5 14 - 21 8
7.
Централ Кост Маринерс
 1:0 5 2 1 2 7 - 8 7
8.
ФК Сидней
 7 2 1 4 11 - 15 7
9.
Брисбен Роар
 0:1 8 2 1 5 10 - 21 7
10.
Аделаида Юнайтед
 6 1 1 4 7 - 10 4
11.
Перт Глори
 7 1 1 5 10 - 16 4
12.
Вестерн Юнайтед
 7 1 1 5 7 - 20 4
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мельбурн Виктори Форнароли Бруно 13 (1)
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 10 (1)
Веллингтон Феникс Барбарусес Костас 8 (4)
ФК Сидней Лолли Джо 8 (4)
Перт Глори Таггарт Адам 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Мельбурн Виктори Родерик Миранда 1 5
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 1 5
Централ Кост Маринерс Фаррелл Джекоб 1 5
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 6
Веллингтон Феникс Руфер Алекс 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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