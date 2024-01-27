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  4. A-Лига 2023-2024
Тур: 14. Стадион: .
Централ Кост Маринерс
0:0
Первый тайм: 32'
Брисбен Роар
0'
Прогноз на матч от Liveresult
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Централ Кост Маринерс
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
20
Вукович
Дэнни
2
Брито
Микаель
23
Даниель
Холл
3
Кальтак
Брайан
18
Фаррелл
Джекоб
6
Балар
Максимильен
4
Нисбет
Джошуа
7
Теохарус
Кристиан
39
Miguel
Di
Pizio
11
Торрес
Анхель
9
Куол
Алоу
1
Фрик
Мэклин
19
Хинджерт
Джек
32
James
Nikolovski
5
Олдред
Том
21
Antonee
Burke-Gilroy
27
Трюин
Кай
6
Joe
Caletti
10
Милеуснич
Никола
13
Хор
Генри
99
Ayom
Majok
8
Jonas
Markovski
Централ Кост Маринерс
Брисбен Роар

История личных встреч

Централ Кост Маринерс
Брисбен Роар

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

78.6%
71.4%
11 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
71.4%
7 побед 10 ничьих 0 побед

31 матч

16.1%
83.9%
0 побед 5 ничьих 26 побед

Первый тайм

19.4%
80.6%
0 побед 6 ничьих 18 побед

Второй тайм

22.6%
77.4%
0 побед 7 ничьих 21 победа

45 матчей

24.4%
17.8%
57.8%
11 побед 8 ничьих 26 побед

Первый тайм

24.4%
35.6%
40%
11 побед 16 ничьих 18 побед

Второй тайм

15.6%
37.8%
46.6%
7 побед 17 ничьих 21 победа

История матчей

0:3
1:2
4:1
1:2
0:2
2:1
0:0
0:4
1:0
0:1
2:0
КФ
2:2
3:5
1:1
1:1
1:0
1:2
0:0
5:1
1:2
0:1
4:0
0:1
2:1
6:1
0:2
3:3
0:2
0:1
1:0
2:2
2:1
2:3
2:0
ХАЛ
0:2
ХАЛ
1:2
ХАЛ
1:0
ХАЛ
2:2
ХАЛ
0:2
ХАЛ
3:3
ХАЛ
1:5
ХАЛ
2:0
ХАЛ
2:3
ХАЛ
0:3
ХАЛ
1:0

Голы

Всего голов

27
24

Голов в среднем за матч

1.23
1.04

Среднее время на гол

73
86

Всего голов

36
46

Голов в среднем за матч

1.57
2.09

Среднее время на гол

57
43

Всего голов

63
70

Голов в среднем за матч

1.4
1.56

Тотал матчей

2.5
43
Больше 96%
Меньше 4%
2
34
Больше 76%
Меньше 24%
11
24
Больше 53%
Меньше 47%
21
14
Больше 31%
Меньше 69%
31
9
Больше 20%
Меньше 80%
36
6
Больше 13%
Меньше 87%
39
2
Больше 4%
Меньше 96%
43
1
Больше 2%
Меньше 98%
44

Среднее время на гол

64
57

Бомбардиры внутри турнира

Централ Кост Маринерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Торрес Анхель 7 (1) 0.5
Marco Tulio1 5 (2) 0.36
Куол Алоу 4 0.29
Кальтак Брайан 2 0.14
Луаль Джинг 2 0.14
Роу Сторм 1 0.07
Фаррелл Джекоб 1 0.07
Даниель Холл 1 0.07
Теохарус Кристиан 1 0.07
Уилсон Уильям 1 0.07
Нисбет Джошуа 0 0
Балар Максимильен 0 0
Смит Ноа 0 0
Брисбен Роар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
О'Ши Джеймс 6 (3) 0.4
Милеуснич Никола 4 0.27
Хор Генри 3 0.2
Беренгер Флорен 2 0.13
Jonas Markovski 2 0.13
Thomas Waddingham 1 0.07
Хинджерт Джек 1 0.07
Jez Lofthouse 1 0.07
Ayom Majok 1 0.07
Rylan Brownlie 1 0.07
Joe Caletti 0 0
Олдред Том 0 0
Antonee Burke-Gilroy 0 0
Трюин Кай 0 0

Карточки

Централ Кост Маринерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фаррелл Джекоб 4 1
Куол Алоу 4 0
Теохарус Кристиан 3 0
Роу Сторм 1 1
Даниель Холл 2 0
Marco Tulio1 2 0
Брито Микаель 2 0
Балар Максимильен 2 0
Торрес Анхель 0 1
Harrison Steele 0 1
Вукович Дэнни 1 0
Кальтак Брайан 1 0
Нисбет Джошуа 1 0
Смит Ноа 1 0
Уилсон Уильям 1 0
Брисбен Роар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
О'Ши Джеймс 3 1
Joe Caletti 2 1
Невилл Скотт 3 0
Хинджерт Джек 2 0
Олдред Том 2 0
Jez Lofthouse 2 0
Ayom Majok 2 0
Louis Zabala 2 0
Keegan Jelacic 0 1
Милеуснич Никола 1 0
Antonee Burke-Gilroy 1 0
Армиенто Карло 1 0
Фрик Мэклин 1 0
Alex Parson 1 0
James Nikolovski 1 0
Ryan Lethlean 1 0
Jonas Markovski 1 0

Результаты матчей

Централ Кост Маринерс
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Брисбен Роар
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

5
6
Централ Кост Маринерс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Брисбен Роар
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

5
8

Упущенные победы

7
10
Централ Кост Маринерс
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Брисбен Роар
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

9
9

Упущенные победы

12
16

Голы по времени матча

Забито

18
10
9 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
5 Не забивали 7
1
6%
1
10%
1-15
3
17%
1
10%
16-30
5
28%
1
10%
31-45
2
11%
3
30%
46-60
1
6%
4
40%
61-75
6
33%
0
0%
76-90

Пропущено

11
20
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
0
0%
2
10%
1-15
2
18%
2
10%
16-30
3
27%
3
15%
31-45
3
27%
6
30%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
3
27%
5
25%
76-90

Забито

7
12
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 8
0
0%
3
25%
1-15
2
29%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
3
43%
2
17%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
2
29%
2
17%
76-90

Пропущено

8
13
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
1
13%
1
8%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
1
13%
1
8%
31-45
1
13%
4
31%
46-60
2
25%
1
8%
61-75
3
38%
3
23%
76-90

Забито

25
22
11 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 7
2 Не забивали 1
1
4%
4
18%
1-15
5
20%
2
9%
16-30
5
20%
2
9%
31-45
5
20%
5
23%
46-60
1
4%
7
32%
61-75
8
32%
2
9%
76-90

Пропущено

19
33
7 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 21
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 12
1
5%
3
9%
1-15
2
11%
5
15%
16-30
4
21%
4
12%
31-45
4
21%
10
30%
46-60
2
11%
3
9%
61-75
6
32%
8
24%
76-90

Результаты последних матчей

Централ Кост Маринерс
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Централ Кост Маринерс - Мельбурн Сити 2:1 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 0:1 Централ Кост Маринерс - Перт Глори 4:2
Брисбен Роар - Централ Кост Маринерс 0:3 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 3:3 Сталлион Лагуна - Централ Кост Маринерс 0:3 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 4:0 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 2:2 Централ Кост Маринерс - Теренггану 1:1 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 3:1 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 1:2 Бали Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:2 Перт Глори - Централ Кост Маринерс 2:0 Централ Кост Маринерс - Макартур 1:2 Централ Кост Маринерс - Бали Юнайтед 6:3 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 3:0 Централ Кост Маринерс - Сталлион Лагуна 9:1 Теренггану - Централ Кост Маринерс 1:0 ФК Сидней - Централ Кост Маринерс 3:3
Брисбен Роар
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 3:1 Брисбен Роар - Макартур 1:3 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 3:2 Брисбен Роар - ФК Сидней 1:2
Мельбурн Сити - Брисбен Роар 8:1 Брисбен Роар - Централ Кост Маринерс 0:3 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 0:2 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 1:2 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 5:2 Брисбен Роар - ФК Сидней 3:0 Макартур - Брисбен Роар 1:1 ФК Сидней - Брисбен Роар 3:1 Мельбурн Найтс - Брисбен Роар 0:1 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 4:2 Сидней Юнайтед 58 - Брисбен Роар 0:5 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 2:3 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:1

Результаты матчей

Централ Кост Маринерс
Брисбен Роар

Точный счет

1:2
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
4
2 раза 25%
3
1 раз 13%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
8:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
1
4 раза 57%
2
3 раза 43%

Точный счет

1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
8:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
4 раза 31%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
4
2 раза 15%
1
6 раз 43%
2
5 раз 36%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Централ Кост Маринерс
Брисбен Роар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
1.5
Больше Меньше
4
3
3
5
2.5
2
5
2
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
3
4
2
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
13
1
7
6
1.5
7
7
5
8
2.5
2
12
2
11
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 14 8 4 2 25 - 17 28
2.
Мельбурн Виктори
 14 6 8 0 27 - 16 26
3.
Вестерн Сидней Уондерерс
 14 7 3 4 22 - 14 24
4.
Централ Кост Маринерс
 0:0 14 6 4 4 25 - 19 22
5.
Мельбурн Сити
 14 6 3 5 25 - 21 21
6.
Макартур
 14 5 6 3 25 - 24 21
7.
ФК Сидней
 14 6 1 7 25 - 25 19
8.
Аделаида Юнайтед
 14 5 3 6 27 - 24 18
9.
Брисбен Роар
 0:0 15 5 3 7 22 - 33 18
10.
Ньюкасл Джетс
 15 4 4 7 24 - 30 16
11.
Перт Глори
 13 3 2 8 23 - 29 11
12.
Вестерн Юнайтед
 13 2 1 10 11 - 29 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Централ Кост Маринерс
 0:0 9 4 3 2 18 - 11 15
2.
Аделаида Юнайтед
 8 4 2 2 20 - 14 14
3.
Веллингтон Феникс
 6 4 1 1 11 - 7 13
4.
Вестерн Сидней Уондерерс
 8 4 1 3 15 - 8 13
5.
Мельбурн Виктори
 6 3 3 0 13 - 6 12
6.
ФК Сидней
 7 4 0 3 14 - 10 12
7.
Мельбурн Сити
 8 3 3 2 18 - 10 12
8.
Брисбен Роар
 0:0 7 3 1 3 12 - 13 10
9.
Макартур
 7 2 4 1 11 - 12 10
10.
Ньюкасл Джетс
 6 2 2 2 10 - 9 8
11.
Перт Глори
 6 2 1 3 13 - 13 7
12.
Вестерн Юнайтед
 6 1 0 5 4 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 8 4 3 1 14 - 10 15
2.
Мельбурн Виктори
 8 3 5 0 14 - 10 14
3.
Вестерн Сидней Уондерерс
 6 3 2 1 7 - 6 11
4.
Макартур
 7 3 2 2 14 - 12 11
5.
Мельбурн Сити
 6 3 0 3 7 - 11 9
6.
Брисбен Роар
 0:0 8 2 2 4 10 - 20 8
7.
Ньюкасл Джетс
 9 2 2 5 14 - 21 8
8.
Централ Кост Маринерс
 0:0 5 2 1 2 7 - 8 7
9.
ФК Сидней
 7 2 1 4 11 - 15 7
10.
Аделаида Юнайтед
 6 1 1 4 7 - 10 4
11.
Перт Глори
 7 1 1 5 10 - 16 4
12.
Вестерн Юнайтед
 7 1 1 5 7 - 20 4
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мельбурн Виктори Форнароли Бруно 13 (1)
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 10 (1)
Веллингтон Феникс Барбарусес Костас 8 (4)
ФК Сидней Лолли Джо 8 (4)
Перт Глори Таггарт Адам 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Мельбурн Виктори Родерик Миранда 1 5
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 1 5
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 6
Централ Кост Маринерс Фаррелл Джекоб 1 4
Веллингтон Феникс Руфер Алекс 5
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Централ Кост Маринерс
Ничья
Брисбен Роар
1.50
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6.80
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7.10
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