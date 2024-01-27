Тур: 14. Стадион: Индастри Групп Стэдиум.
0:0
Первый тайм: 32'
0'
Прогноз на матч от Liveresult
23
Даниель
Холл
27
Трюин
Кай
13
Хор
Генри
99
Ayom
Majok
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Даниель ХоллЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
17 Луаль ДжингПолузащитник
-
33 Полл НатанПолузащитник
-
5 Смит НоаПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Джексон Марк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Трюин КайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Хор ГенриПолузащитник
-
99 Ayom MajokПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Matt ActonВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
22 Alex Parson
-
-
35 Louis Zabala
-
Главный тренер: Ben Cahn
История личных встреч
Централ Кост Маринерс
Брисбен Роар
14 матчей
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
78.6%
71.4%
11 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
71.4%
7 побед 10 ничьих 0 побед
31 матч
16.1%
83.9%
0 побед 5 ничьих 26 побед
Первый тайм
19.4%
80.6%
0 побед 6 ничьих 18 побед
Второй тайм
22.6%
77.4%
0 побед 7 ничьих 21 победа
45 матчей
24.4%
17.8%
57.8%
11 побед 8 ничьих 26 побед
Первый тайм
24.4%
35.6%
40%
11 побед 16 ничьих 18 побед
Второй тайм
15.6%
37.8%
46.6%
7 побед 17 ничьих 21 победа
История матчей
Голы
Всего голов
27
24
Голов в среднем за матч
1.23
1.04
Среднее время на гол
73
86
Всего голов
36
46
Голов в среднем за матч
1.57
2.09
Среднее время на гол
57
43
Всего голов
63
70
Голов в среднем за матч
1.4
1.56
Тотал матчей
2.5
43
Больше 96%
Меньше 4%
2
34
Больше 76%
Меньше 24%
11
24
Больше 53%
Меньше 47%
21
14
Больше 31%
Меньше 69%
31
9
Больше 20%
Меньше 80%
36
6
Больше 13%
Меньше 87%
39
2
Больше 4%
Меньше 96%
43
1
Больше 2%
Меньше 98%
44
Среднее время на гол
64
57
Бомбардиры внутри турнира
Централ Кост Маринерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Торрес Анхель
|7 (1)
|0.5
|Marco Tulio1
|5 (2)
|0.36
|Куол Алоу
|4
|0.29
|Кальтак Брайан
|2
|0.14
|Луаль Джинг
|2
|0.14
|Роу Сторм
|1
|0.07
|Фаррелл Джекоб
|1
|0.07
|Даниель Холл
|1
|0.07
|Теохарус Кристиан
|1
|0.07
|Уилсон Уильям
|1
|0.07
|Нисбет Джошуа
|0
|0
|Балар Максимильен
|0
|0
|Смит Ноа
|0
|0
Брисбен Роар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|О'Ши Джеймс
|6 (3)
|0.4
|Милеуснич Никола
|4
|0.27
|Хор Генри
|3
|0.2
|Беренгер Флорен
|2
|0.13
|Jonas Markovski
|2
|0.13
|Thomas Waddingham
|1
|0.07
|Хинджерт Джек
|1
|0.07
|Jez Lofthouse
|1
|0.07
|Ayom Majok
|1
|0.07
|Rylan Brownlie
|1
|0.07
|Joe Caletti
|0
|0
|Олдред Том
|0
|0
|Antonee Burke-Gilroy
|0
|0
|Трюин Кай
|0
|0
Карточки
Централ Кост Маринерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фаррелл Джекоб
|4
|1
|Куол Алоу
|4
|0
|Теохарус Кристиан
|3
|0
|Роу Сторм
|1
|1
|Даниель Холл
|2
|0
|Marco Tulio1
|2
|0
|Брито Микаель
|2
|0
|Балар Максимильен
|2
|0
|Торрес Анхель
|0
|1
|Harrison Steele
|0
|1
|Вукович Дэнни
|1
|0
|Кальтак Брайан
|1
|0
|Нисбет Джошуа
|1
|0
|Смит Ноа
|1
|0
|Уилсон Уильям
|1
|0
Брисбен Роар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|О'Ши Джеймс
|3
|1
|Joe Caletti
|2
|1
|Невилл Скотт
|3
|0
|Хинджерт Джек
|2
|0
|Олдред Том
|2
|0
|Jez Lofthouse
|2
|0
|Ayom Majok
|2
|0
|Louis Zabala
|2
|0
|Keegan Jelacic
|0
|1
|Милеуснич Никола
|1
|0
|Antonee Burke-Gilroy
|1
|0
|Армиенто Карло
|1
|0
|Фрик Мэклин
|1
|0
|Alex Parson
|1
|0
|James Nikolovski
|1
|0
|Ryan Lethlean
|1
|0
|Jonas Markovski
|1
|0
Результаты матчей
Централ Кост Маринерс
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Брисбен Роар
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
5
6
Централ Кост Маринерс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Брисбен Роар
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
5
8
Упущенные победы
7
10
Централ Кост Маринерс
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Брисбен Роар
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
9
9
Упущенные победы
12
16
Голы по времени матча
Забито
18
10
9 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
5 Не забивали 7
1
6%
1
10%
1-15
3
17%
1
10%
16-30
5
28%
1
10%
31-45
2
11%
3
30%
46-60
1
6%
4
40%
61-75
6
33%
0
0%
76-90
Пропущено
11
20
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
0
0%
2
10%
1-15
2
18%
2
10%
16-30
3
27%
3
15%
31-45
3
27%
6
30%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
3
27%
5
25%
76-90
Забито
7
12
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 8
0
0%
3
25%
1-15
2
29%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
3
43%
2
17%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
2
29%
2
17%
76-90
Пропущено
8
13
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
1
13%
1
8%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
1
13%
1
8%
31-45
1
13%
4
31%
46-60
2
25%
1
8%
61-75
3
38%
3
23%
76-90
Забито
25
22
11 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 7
2 Не забивали 1
1
4%
4
18%
1-15
5
20%
2
9%
16-30
5
20%
2
9%
31-45
5
20%
5
23%
46-60
1
4%
7
32%
61-75
8
32%
2
9%
76-90
Пропущено
19
33
7 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 21
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 12
1
5%
3
9%
1-15
2
11%
5
15%
16-30
4
21%
4
12%
31-45
4
21%
10
30%
46-60
2
11%
3
9%
61-75
6
32%
8
24%
76-90
Результаты последних матчей
Централ Кост Маринерс
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Централ Кост Маринерс - Мельбурн Сити 2:1 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 0:1 Централ Кост Маринерс - Перт Глори 4:2
Брисбен Роар - Централ Кост Маринерс 0:3 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 3:3 Сталлион Лагуна - Централ Кост Маринерс 0:3 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 4:0 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 2:2 Централ Кост Маринерс - Теренггану 1:1 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 3:1 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 1:2 Бали Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:2 Перт Глори - Централ Кост Маринерс 2:0 Централ Кост Маринерс - Макартур 1:2 Централ Кост Маринерс - Бали Юнайтед 6:3 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 3:0 Централ Кост Маринерс - Сталлион Лагуна 9:1 Теренггану - Централ Кост Маринерс 1:0 ФК Сидней - Централ Кост Маринерс 3:3
Брисбен Роар
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 3:1 Брисбен Роар - Макартур 1:3 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 3:2 Брисбен Роар - ФК Сидней 1:2
Мельбурн Сити - Брисбен Роар 8:1 Брисбен Роар - Централ Кост Маринерс 0:3 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 0:2 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 1:2 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 5:2 Брисбен Роар - ФК Сидней 3:0 Макартур - Брисбен Роар 1:1 ФК Сидней - Брисбен Роар 3:1 Мельбурн Найтс - Брисбен Роар 0:1 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 4:2 Сидней Юнайтед 58 - Брисбен Роар 0:5 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 2:3 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:1
Результаты матчей
Централ Кост Маринерс
Брисбен Роар
Точный счет
1:2
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
4
2 раза 25%
3
1 раз 13%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
8:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
1
4 раза 57%
2
3 раза 43%
Точный счет
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
8:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
4 раза 31%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
4
2 раза 15%
1
6 раз 43%
2
5 раз 36%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Централ Кост Маринерс
Брисбен Роар
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
43
35
25
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
34
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
131
76
77
58
212
211
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|8
|4
|2
|25 - 17
|28
|2.
|14
|6
|8
|0
|27 - 16
|26
|3.
|14
|7
|3
|4
|22 - 14
|24
|4.
|0:0
|14
|6
|4
|4
|25 - 19
|22
|5.
|14
|6
|3
|5
|25 - 21
|21
|6.
|14
|5
|6
|3
|25 - 24
|21
|7.
|14
|6
|1
|7
|25 - 25
|19
|8.
|14
|5
|3
|6
|27 - 24
|18
|9.
|0:0
|15
|5
|3
|7
|22 - 33
|18
|10.
|15
|4
|4
|7
|24 - 30
|16
|11.
|13
|3
|2
|8
|23 - 29
|11
|12.
|13
|2
|1
|10
|11 - 29
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|9
|4
|3
|2
|18 - 11
|15
|2.
|8
|4
|2
|2
|20 - 14
|14
|3.
|6
|4
|1
|1
|11 - 7
|13
|4.
|8
|4
|1
|3
|15 - 8
|13
|5.
|6
|3
|3
|0
|13 - 6
|12
|6.
|7
|4
|0
|3
|14 - 10
|12
|7.
|8
|3
|3
|2
|18 - 10
|12
|8.
|0:0
|7
|3
|1
|3
|12 - 13
|10
|9.
|7
|2
|4
|1
|11 - 12
|10
|10.
|6
|2
|2
|2
|10 - 9
|8
|11.
|6
|2
|1
|3
|13 - 13
|7
|12.
|6
|1
|0
|5
|4 - 9
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|4
|3
|1
|14 - 10
|15
|2.
|8
|3
|5
|0
|14 - 10
|14
|3.
|6
|3
|2
|1
|7 - 6
|11
|4.
|7
|3
|2
|2
|14 - 12
|11
|5.
|6
|3
|0
|3
|7 - 11
|9
|6.
|0:0
|8
|2
|2
|4
|10 - 20
|8
|7.
|9
|2
|2
|5
|14 - 21
|8
|8.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|7 - 8
|7
|9.
|7
|2
|1
|4
|11 - 15
|7
|10.
|6
|1
|1
|4
|7 - 10
|4
|11.
|7
|1
|1
|5
|10 - 16
|4
|12.
|7
|1
|1
|5
|7 - 20
|4
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|13 (1)
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|10 (1)
|Веллингтон Феникс
|Барбарусес Костас
|8 (4)
|ФК Сидней
|Лолли Джо
|8 (4)
|Перт Глори
|Таггарт Адам
|8 (3)
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|1 5
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|1 5
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|6
|Централ Кост Маринерс
|Фаррелл Джекоб
|1 4
|Веллингтон Феникс
|Руфер Алекс
|5