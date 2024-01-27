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  3. Австралия
  4. A-Лига 2023-2024
Тур: 14. Стадион: .
Централ Кост Маринерс
2:0
Конец матча
Брисбен Роар
0'
1:0
38' Гол
Miguel Di Pizio
53' Желтая карточка
Фаррелл Джекоб
55' Желтая карточка
Хинджерт Джек
77' Желтая карточка
Браун Кори
79' Желтая карточка
Уилсон Уильям
81' Желтая карточка
Трюин Кай
85' Желтая карточка
Армиенто Карло
2:0
90' Гол
Торрес Анхель
90' Желтая карточка
Олдред Том
90'+6
20
Вукович
Дэнни
2
Брито
Микаель
23
Даниель
Холл
3
Кальтак
Брайан
18
Фаррелл
Джекоб
6
Балар
Максимильен
4
Нисбет
Джошуа
7
Теохарус
Кристиан
39
Miguel
Di
Pizio
11
Торрес
Анхель
9
Куол
Алоу
1
Фрик
Мэклин
19
Хинджерт
Джек
32
James
Nikolovski
5
Олдред
Том
21
Antonee
Burke-Gilroy
27
Трюин
Кай
6
Joe
Caletti
10
Милеуснич
Никола
13
Хор
Генри
99
Ayom
Majok
8
Jonas
Markovski
Централ Кост Маринерс
Брисбен Роар

История личных встреч

Централ Кост Маринерс
Брисбен Роар

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

78.6%
71.4%
11 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
71.4%
7 побед 10 ничьих 0 побед

31 матч

16.1%
83.9%
0 побед 5 ничьих 26 побед

Первый тайм

19.4%
80.6%
0 побед 6 ничьих 18 побед

Второй тайм

22.6%
77.4%
0 побед 7 ничьих 21 победа

45 матчей

24.4%
17.8%
57.8%
11 побед 8 ничьих 26 побед

Первый тайм

24.4%
35.6%
40%
11 побед 16 ничьих 18 побед

Второй тайм

15.6%
37.8%
46.6%
7 побед 17 ничьих 21 победа

История матчей

0:3
1:2
4:1
1:2
0:2
2:1
0:0
0:4
1:0
0:1
2:0
КФ
2:2
3:5
1:1
1:1
1:0
1:2
0:0
5:1
1:2
0:1
4:0
0:1
2:1
6:1
0:2
3:3
0:2
0:1
1:0
2:2
2:1
2:3
2:0
ХАЛ
0:2
ХАЛ
1:2
ХАЛ
1:0
ХАЛ
2:2
ХАЛ
0:2
ХАЛ
3:3
ХАЛ
1:5
ХАЛ
2:0
ХАЛ
2:3
ХАЛ
0:3
ХАЛ
1:0

Голы

Всего голов

27
24

Голов в среднем за матч

1.23
1.04

Среднее время на гол

73
86

Всего голов

36
46

Голов в среднем за матч

1.57
2.09

Среднее время на гол

57
43

Всего голов

63
70

Голов в среднем за матч

1.4
1.56

Тотал матчей

2.5
43
Больше 96%
Меньше 4%
2
34
Больше 76%
Меньше 24%
11
24
Больше 53%
Меньше 47%
21
14
Больше 31%
Меньше 69%
31
9
Больше 20%
Меньше 80%
36
6
Больше 13%
Меньше 87%
39
2
Больше 4%
Меньше 96%
43
1
Больше 2%
Меньше 98%
44

Среднее время на гол

64
57

Бомбардиры внутри турнира

Централ Кост Маринерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Торрес Анхель 8 (1) 0.57
Marco Tulio1 5 (2) 0.36
Куол Алоу 4 0.29
Кальтак Брайан 2 0.14
Луаль Джинг 2 0.14
Фаррелл Джекоб 1 0.07
Роу Сторм 1 0.07
Даниель Холл 1 0.07
Теохарус Кристиан 1 0.07
Уилсон Уильям 1 0.07
Miguel Di Pizio 1 0.07
Нисбет Джошуа 0 0
Балар Максимильен 0 0
Смит Ноа 0 0
Брисбен Роар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
О'Ши Джеймс 6 (3) 0.4
Милеуснич Никола 4 0.27
Хор Генри 3 0.2
Беренгер Флорен 2 0.13
Jonas Markovski 2 0.13
Thomas Waddingham 1 0.07
Хинджерт Джек 1 0.07
Jez Lofthouse 1 0.07
Ayom Majok 1 0.07
Rylan Brownlie 1 0.07
Joe Caletti 0 0
Олдред Том 0 0
Antonee Burke-Gilroy 0 0
Трюин Кай 0 0

Карточки

Централ Кост Маринерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фаррелл Джекоб 5 1
Куол Алоу 4 0
Теохарус Кристиан 3 0
Роу Сторм 1 1
Даниель Холл 2 0
Marco Tulio1 2 0
Брито Микаель 2 0
Балар Максимильен 2 0
Уилсон Уильям 2 0
Торрес Анхель 0 1
Harrison Steele 0 1
Вукович Дэнни 1 0
Кальтак Брайан 1 0
Нисбет Джошуа 1 0
Смит Ноа 1 0
Брисбен Роар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
О'Ши Джеймс 3 1
Joe Caletti 2 1
Хинджерт Джек 3 0
Невилл Скотт 3 0
Олдред Том 3 0
Jez Lofthouse 2 0
Армиенто Карло 2 0
Ayom Majok 2 0
Louis Zabala 2 0
Keegan Jelacic 0 1
Браун Кори 1 0
Милеуснич Никола 1 0
Antonee Burke-Gilroy 1 0
Фрик Мэклин 1 0
Трюин Кай 1 0
Alex Parson 1 0
James Nikolovski 1 0
Ryan Lethlean 1 0
Jonas Markovski 1 0

Результаты матчей

Централ Кост Маринерс
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Брисбен Роар
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

5
6
Централ Кост Маринерс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Брисбен Роар
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

5
8

Упущенные победы

7
10
Централ Кост Маринерс
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Брисбен Роар
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

9
9

Упущенные победы

12
16

Голы по времени матча

Забито

20
10
10 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
5 Не забивали 8
1
5%
1
10%
1-15
3
15%
1
10%
16-30
6
30%
1
10%
31-45
2
10%
3
30%
46-60
1
5%
4
40%
61-75
7
35%
0
0%
76-90

Пропущено

11
22
5 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
0
0%
2
9%
1-15
2
18%
2
9%
16-30
3
27%
4
18%
31-45
3
27%
6
27%
46-60
0
0%
2
9%
61-75
3
27%
6
27%
76-90

Забито

7
12
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
11 Не забивали 9
0
0%
3
25%
1-15
2
29%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
3
43%
2
17%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
2
29%
2
17%
76-90

Пропущено

8
13
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
1
13%
1
8%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
1
13%
1
8%
31-45
1
13%
4
31%
46-60
2
25%
1
8%
61-75
3
38%
3
23%
76-90

Забито

27
22
12 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 7
2 Не забивали 2
1
4%
4
18%
1-15
5
19%
2
9%
16-30
6
22%
2
9%
31-45
5
19%
5
23%
46-60
1
4%
7
32%
61-75
9
33%
2
9%
76-90

Пропущено

19
35
7 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 22
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 13
1
5%
3
9%
1-15
2
11%
5
14%
16-30
4
21%
5
14%
31-45
4
21%
10
29%
46-60
2
11%
3
9%
61-75
6
32%
9
26%
76-90

Результаты последних матчей

Централ Кост Маринерс
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Централ Кост Маринерс - Мельбурн Сити 2:1 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 0:1 Централ Кост Маринерс - Перт Глори 4:2
Брисбен Роар - Централ Кост Маринерс 0:3 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 3:3 Сталлион Лагуна - Централ Кост Маринерс 0:3 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 4:0 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 2:2 Централ Кост Маринерс - Теренггану 1:1 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 3:1 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 1:2 Бали Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:2 Перт Глори - Централ Кост Маринерс 2:0 Централ Кост Маринерс - Макартур 1:2 Централ Кост Маринерс - Бали Юнайтед 6:3 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 3:0 Централ Кост Маринерс - Сталлион Лагуна 9:1 Теренггану - Централ Кост Маринерс 1:0 ФК Сидней - Централ Кост Маринерс 3:3
Брисбен Роар
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 3:1 Брисбен Роар - Макартур 1:3 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 3:2 Брисбен Роар - ФК Сидней 1:2
Мельбурн Сити - Брисбен Роар 8:1 Брисбен Роар - Централ Кост Маринерс 0:3 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 0:2 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 1:2 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 5:2 Брисбен Роар - ФК Сидней 3:0 Макартур - Брисбен Роар 1:1 ФК Сидней - Брисбен Роар 3:1 Мельбурн Найтс - Брисбен Роар 0:1 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 4:2 Сидней Юнайтед 58 - Брисбен Роар 0:5 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 2:3 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:1

Результаты матчей

Централ Кост Маринерс
Брисбен Роар

Точный счет

1:2
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
4
2 раза 22%
3
1 раз 11%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
8:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%

Точный счет

1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
8:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
4
2 раза 14%
1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Централ Кост Маринерс
Брисбен Роар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
1.5
Больше Меньше
4
3
3
6
2.5
2
5
2
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
7
1
2
3
1.5
3
5
2
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
13
2
8
6
1.5
7
8
5
9
2.5
2
13
2
12
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 14 8 4 2 25 - 17 28
2.
Мельбурн Виктори
 14 6 8 0 27 - 16 26
3.
Централ Кост Маринерс
 14 7 3 4 27 - 19 24
4.
Вестерн Сидней Уондерерс
 14 7 3 4 22 - 14 24
5.
Мельбурн Сити
 14 6 3 5 25 - 21 21
6.
Макартур
 14 5 6 3 25 - 24 21
7.
ФК Сидней
 14 6 1 7 25 - 25 19
8.
Аделаида Юнайтед
 14 5 3 6 27 - 24 18
9.
Брисбен Роар
 15 5 2 8 22 - 35 17
10.
Ньюкасл Джетс
 15 4 4 7 24 - 30 16
11.
Перт Глори
 13 3 2 8 23 - 29 11
12.
Вестерн Юнайтед
 13 2 1 10 11 - 29 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Централ Кост Маринерс
 9 5 2 2 20 - 11 17
2.
Аделаида Юнайтед
 8 4 2 2 20 - 14 14
3.
Веллингтон Феникс
 6 4 1 1 11 - 7 13
4.
Вестерн Сидней Уондерерс
 8 4 1 3 15 - 8 13
5.
Мельбурн Виктори
 6 3 3 0 13 - 6 12
6.
ФК Сидней
 7 4 0 3 14 - 10 12
7.
Мельбурн Сити
 8 3 3 2 18 - 10 12
8.
Брисбен Роар
 7 3 1 3 12 - 13 10
9.
Макартур
 7 2 4 1 11 - 12 10
10.
Ньюкасл Джетс
 6 2 2 2 10 - 9 8
11.
Перт Глори
 6 2 1 3 13 - 13 7
12.
Вестерн Юнайтед
 6 1 0 5 4 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 8 4 3 1 14 - 10 15
2.
Мельбурн Виктори
 8 3 5 0 14 - 10 14
3.
Вестерн Сидней Уондерерс
 6 3 2 1 7 - 6 11
4.
Макартур
 7 3 2 2 14 - 12 11
5.
Мельбурн Сити
 6 3 0 3 7 - 11 9
6.
Ньюкасл Джетс
 9 2 2 5 14 - 21 8
7.
Централ Кост Маринерс
 5 2 1 2 7 - 8 7
8.
ФК Сидней
 7 2 1 4 11 - 15 7
9.
Брисбен Роар
 8 2 1 5 10 - 22 7
10.
Аделаида Юнайтед
 6 1 1 4 7 - 10 4
11.
Перт Глори
 7 1 1 5 10 - 16 4
12.
Вестерн Юнайтед
 7 1 1 5 7 - 20 4
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мельбурн Виктори Форнароли Бруно 13 (1)
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 10 (1)
Веллингтон Феникс Барбарусес Костас 8 (4)
ФК Сидней Лолли Джо 8 (4)
Перт Глори Таггарт Адам 8 (3)
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Топ нарушителей
Мельбурн Виктори Родерик Миранда 1 5
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 1 5
Централ Кост Маринерс Фаррелл Джекоб 1 5
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 6
Веллингтон Феникс Руфер Алекс 5
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    • 58'
      Ayom Majok уходит с поля. Thomas Waddingham выходит вместо него
    • 55'
      Хинджерт Джек получил желтую карточку от судьи
    • 53'
      Фаррелл Джекоб получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 38'
      Фаррелл Джекоб сделал результативную передачу.
    • 38'
      Г О О О О Л - Miguel Di Pizio бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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