Тур: 14. Стадион: Индастри Групп Стэдиум.
2:0
Конец матча
0'
1:0
38' ГолMiguel Di Pizio
53' Желтая карточкаФаррелл Джекоб
55' Желтая карточкаХинджерт Джек
77' Желтая карточкаБраун Кори
79' Желтая карточкаУилсон Уильям
81' Желтая карточкаТрюин Кай
85' Желтая карточкаАрмиенто Карло
2:0
90' ГолТоррес Анхель
90' Желтая карточкаОлдред Том
90'+6
Ход матча
38'
53'
55'
75'
77'
79'
81'
85'
90'
2:0
90'
Прогноз на матч от Liveresult
23
Даниель
Холл
27
Трюин
Кай
13
Хор
Генри
99
Ayom
Majok
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Даниель ХоллЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
17 Луаль ДжингПолузащитник
-
33 Полл НатанПолузащитник
-
5 Смит НоаПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Джексон Марк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Трюин КайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Хор ГенриПолузащитник
-
99 Ayom MajokПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Matt ActonВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
22 Alex Parson
-
-
35 Louis Zabala
-
Главный тренер: Ben Cahn
История личных встреч
Централ Кост Маринерс
Брисбен Роар
14 матчей
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
78.6%
71.4%
11 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
71.4%
7 побед 10 ничьих 0 побед
31 матч
16.1%
83.9%
0 побед 5 ничьих 26 побед
Первый тайм
19.4%
80.6%
0 побед 6 ничьих 18 побед
Второй тайм
22.6%
77.4%
0 побед 7 ничьих 21 победа
45 матчей
24.4%
17.8%
57.8%
11 побед 8 ничьих 26 побед
Первый тайм
24.4%
35.6%
40%
11 побед 16 ничьих 18 побед
Второй тайм
15.6%
37.8%
46.6%
7 побед 17 ничьих 21 победа
История матчей
Голы
Всего голов
27
24
Голов в среднем за матч
1.23
1.04
Среднее время на гол
73
86
Всего голов
36
46
Голов в среднем за матч
1.57
2.09
Среднее время на гол
57
43
Всего голов
63
70
Голов в среднем за матч
1.4
1.56
Тотал матчей
2.5
43
Больше 96%
Меньше 4%
2
34
Больше 76%
Меньше 24%
11
24
Больше 53%
Меньше 47%
21
14
Больше 31%
Меньше 69%
31
9
Больше 20%
Меньше 80%
36
6
Больше 13%
Меньше 87%
39
2
Больше 4%
Меньше 96%
43
1
Больше 2%
Меньше 98%
44
Среднее время на гол
64
57
Бомбардиры внутри турнира
Централ Кост Маринерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Торрес Анхель
|8 (1)
|0.57
|Marco Tulio1
|5 (2)
|0.36
|Куол Алоу
|4
|0.29
|Кальтак Брайан
|2
|0.14
|Луаль Джинг
|2
|0.14
|Фаррелл Джекоб
|1
|0.07
|Роу Сторм
|1
|0.07
|Даниель Холл
|1
|0.07
|Теохарус Кристиан
|1
|0.07
|Уилсон Уильям
|1
|0.07
|Miguel Di Pizio
|1
|0.07
|Нисбет Джошуа
|0
|0
|Балар Максимильен
|0
|0
|Смит Ноа
|0
|0
Брисбен Роар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|О'Ши Джеймс
|6 (3)
|0.4
|Милеуснич Никола
|4
|0.27
|Хор Генри
|3
|0.2
|Беренгер Флорен
|2
|0.13
|Jonas Markovski
|2
|0.13
|Thomas Waddingham
|1
|0.07
|Хинджерт Джек
|1
|0.07
|Jez Lofthouse
|1
|0.07
|Ayom Majok
|1
|0.07
|Rylan Brownlie
|1
|0.07
|Joe Caletti
|0
|0
|Олдред Том
|0
|0
|Antonee Burke-Gilroy
|0
|0
|Трюин Кай
|0
|0
Карточки
Централ Кост Маринерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фаррелл Джекоб
|5
|1
|Куол Алоу
|4
|0
|Теохарус Кристиан
|3
|0
|Роу Сторм
|1
|1
|Даниель Холл
|2
|0
|Marco Tulio1
|2
|0
|Брито Микаель
|2
|0
|Балар Максимильен
|2
|0
|Уилсон Уильям
|2
|0
|Торрес Анхель
|0
|1
|Harrison Steele
|0
|1
|Вукович Дэнни
|1
|0
|Кальтак Брайан
|1
|0
|Нисбет Джошуа
|1
|0
|Смит Ноа
|1
|0
Брисбен Роар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|О'Ши Джеймс
|3
|1
|Joe Caletti
|2
|1
|Хинджерт Джек
|3
|0
|Невилл Скотт
|3
|0
|Олдред Том
|3
|0
|Jez Lofthouse
|2
|0
|Армиенто Карло
|2
|0
|Ayom Majok
|2
|0
|Louis Zabala
|2
|0
|Keegan Jelacic
|0
|1
|Браун Кори
|1
|0
|Милеуснич Никола
|1
|0
|Antonee Burke-Gilroy
|1
|0
|Фрик Мэклин
|1
|0
|Трюин Кай
|1
|0
|Alex Parson
|1
|0
|James Nikolovski
|1
|0
|Ryan Lethlean
|1
|0
|Jonas Markovski
|1
|0
Результаты матчей
Централ Кост Маринерс
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Брисбен Роар
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
5
6
Централ Кост Маринерс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Брисбен Роар
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
5
8
Упущенные победы
7
10
Централ Кост Маринерс
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Брисбен Роар
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
9
9
Упущенные победы
12
16
Голы по времени матча
Забито
20
10
10 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
5 Не забивали 8
1
5%
1
10%
1-15
3
15%
1
10%
16-30
6
30%
1
10%
31-45
2
10%
3
30%
46-60
1
5%
4
40%
61-75
7
35%
0
0%
76-90
Пропущено
11
22
5 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
0
0%
2
9%
1-15
2
18%
2
9%
16-30
3
27%
4
18%
31-45
3
27%
6
27%
46-60
0
0%
2
9%
61-75
3
27%
6
27%
76-90
Забито
7
12
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
11 Не забивали 9
0
0%
3
25%
1-15
2
29%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
3
43%
2
17%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
2
29%
2
17%
76-90
Пропущено
8
13
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
1
13%
1
8%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
1
13%
1
8%
31-45
1
13%
4
31%
46-60
2
25%
1
8%
61-75
3
38%
3
23%
76-90
Забито
27
22
12 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 7
2 Не забивали 2
1
4%
4
18%
1-15
5
19%
2
9%
16-30
6
22%
2
9%
31-45
5
19%
5
23%
46-60
1
4%
7
32%
61-75
9
33%
2
9%
76-90
Пропущено
19
35
7 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 22
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 13
1
5%
3
9%
1-15
2
11%
5
14%
16-30
4
21%
5
14%
31-45
4
21%
10
29%
46-60
2
11%
3
9%
61-75
6
32%
9
26%
76-90
Результаты последних матчей
Централ Кост Маринерс
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Централ Кост Маринерс - Мельбурн Сити 2:1 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 0:1 Централ Кост Маринерс - Перт Глори 4:2
Брисбен Роар - Централ Кост Маринерс 0:3 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 3:3 Сталлион Лагуна - Централ Кост Маринерс 0:3 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 4:0 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 2:2 Централ Кост Маринерс - Теренггану 1:1 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 3:1 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 1:2 Бали Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:2 Перт Глори - Централ Кост Маринерс 2:0 Централ Кост Маринерс - Макартур 1:2 Централ Кост Маринерс - Бали Юнайтед 6:3 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 3:0 Централ Кост Маринерс - Сталлион Лагуна 9:1 Теренггану - Централ Кост Маринерс 1:0 ФК Сидней - Централ Кост Маринерс 3:3
Брисбен Роар
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 3:1 Брисбен Роар - Макартур 1:3 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 3:2 Брисбен Роар - ФК Сидней 1:2
Мельбурн Сити - Брисбен Роар 8:1 Брисбен Роар - Централ Кост Маринерс 0:3 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 0:2 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 1:2 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 5:2 Брисбен Роар - ФК Сидней 3:0 Макартур - Брисбен Роар 1:1 ФК Сидней - Брисбен Роар 3:1 Мельбурн Найтс - Брисбен Роар 0:1 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 4:2 Сидней Юнайтед 58 - Брисбен Роар 0:5 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 2:3 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:1
Результаты матчей
Централ Кост Маринерс
Брисбен Роар
Точный счет
1:2
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
4
2 раза 22%
3
1 раз 11%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
8:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%
Точный счет
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
8:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
4
2 раза 14%
1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Централ Кост Маринерс
Брисбен Роар
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
43
36
25
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
71
23
35
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
132
86
78
59
213
212
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|13 (1)
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|10 (1)
|Веллингтон Феникс
|Барбарусес Костас
|8 (4)
|ФК Сидней
|Лолли Джо
|8 (4)
|Перт Глори
|Таггарт Адам
|8 (3)
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|1 5
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|1 5
|Централ Кост Маринерс
|Фаррелл Джекоб
|1 5
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|6
|Веллингтон Феникс
|Руфер Алекс
|5