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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 22. Стадион: .
Кремонезе
1:0
Второй тайм: 90+'
Брешия
0'
1:0
30' Гол
Абрего Гонсало
59' Желтая карточка
Майер Жан
62' Желтая карточка
Абрего Гонсало
68' Желтая карточка
Васкес Франко

Ход матча

11'
Абрего Гонсало
Коллоколо Микеле
 
30'
Абрего Гонсало
(Кода Массимо)
1:0
46'
 
Бьянки Флавио
Галацци Николас
59'
Майер Жан
 
62'
Абрего Гонсало
 
65'
Кастаньетти Микеле
Майер Жан
 
65'
Тсаджут Франк
Кода Массимо
 
67'
 
Олзер Джакомо
Бьярнасон Биркир
67'
 
Фарес Мохамед
Папетти Андреа
68'
Васкес Франко
 
78'
 
Бесаджо Микеле
Бизоли Димитри
79'
Квальята Джакомо
Фалетти Сесар
 
79'
Окереке Давид
Васкес Франко
 
88'
 
Matteo Ferro
Ван Де Лои Томми

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 3
  • 1 Офсайды 3
  • 10 Нарушения правил 22
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 67 Владение мячом, % 33
Лучшие коэффициенты
Кремонезе
Ничья
Брешия
1.72
7.70
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5.70
Все Коэффициенты
22
Юнгдаль
Андреас
26
Антов
Валентин
15
Бьянкетти
Маттео
44
Лочошвили
Лука
17
Серникола
Леонардо
8
Коллоколо
Микеле
37
Майер
Жан
7
Фалетти
Сесар
98
Дзанимачча
Лука
90
Кода
Массимо
20
Васкес
Франко
22
Андреаччи
Лоренцо
24
Дикманн
Лоренцо
32
Папетти
Андреа
28
Адорни
Давиде
14
Мангравити
Массимилиано
25
Бизоли
Димитри
5
Ван
Де
Лои
Томми
26
Бертаньоли
Массимо
23
Галацци
Николас
7
Бьярнасон
Биркир
11
Мончини
Габриэле
Кремонезе
3-5-2
Брешия
4-3-2-1

История личных встреч

Кремонезе
Брешия

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

11 матчей

45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы

История матчей

СB
0:3
СB
2:1
СB
1:0
СB
1:2
СB
2:2
СB
0:0
СB
3:2
СB
1:1
СB
2:0
К
0:0
К
1:2

Голы

Всего голов

6
10

Голов в среднем за матч

1.5
1.43

Среднее время на гол

60
63

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

1
0.75

Среднее время на гол

90
120

Всего голов

13
13

Голов в среднем за матч

1.18
1.18

Тотал матчей

2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

76
76

Бомбардиры внутри турнира

Кремонезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кода Массимо 10 (1) 0.45
Кастаньетти Микеле 3 0.14
Пикель Шарль 3 0.14
Коллоколо Микеле 3 0.14
Раванелли Лука 3 0.14
Гильоне Паоло 2 0.09
Окереке Давид 2 0.09
Васкес Франко 1 0.05
Серникола Леонардо 1 0.05
Дзанимачча Лука 1 0.05
Антов Валентин 1 0.05
Абрего Гонсало 1 0.05
Тсаджут Франк 0 0
Квальята Джакомо 0 0
Брешия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боррелли Дженнаро 5 (1) 0.23
Мончини Габриэле 5 (2) 0.23
Бьярнасон Биркир 4 0.18
Бизоли Димитри 2 0.09
Бьянки Флавио 2 0.09
Галацци Николас 1 0.05
Яллоу Александр 1 0.05
Бертаньоли Массимо 1 0.05
Дикманн Лоренцо 0 0
Папетти Андреа 0 0
Riccardo Fogliata 0 0

Карточки

Кремонезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бьянкетти Маттео 6 0
Антов Валентин 4 1
Васкес Франко 5 0
Пикель Шарль 5 0
Раванелли Лука 3 1
Лочошвили Лука 3 1
Квальята Джакомо 3 1
Майер Жан 4 0
Окереке Давид 4 0
Коллоколо Микеле 4 0
Кастаньетти Микеле 3 0
Фалетти Сесар 3 0
Бертолаччи Андреа 2 0
Серникола Леонардо 2 0
Туйя Алессандро 1 0
Кода Массимо 1 0
Дзанимачча Лука 1 0
Абрего Гонсало 1 0
Афена-Гьян Феликс 1 0
Брешия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кистана Андреа 7 0
Олзер Джакомо 5 1
Бизоли Димитри 6 0
Дикманн Лоренцо 6 0
Адорни Давиде 4 0
Ван Де Лои Томми 4 0
Галацци Николас 4 0
Бьярнасон Биркир 3 0
Пагера Фабрицио 3 0
Фарес Мохамед 3 0
Яллоу Александр 2 0
Уар Матье 2 0
Боррелли Дженнаро 2 0
Бертаньоли Массимо 2 0
Папетти Андреа 2 0
Леццерини Лука 1 0
Мончини Габриэле 1 0
Андреаччи Лоренцо 1 0
Мангравити Массимилиано 1 0
Бьянки Флавио 1 0
Riccardo Fogliata 1 0
Matteo Ferro 1 0

Результаты матчей

Кремонезе
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Брешия
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

5
4
Кремонезе
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Брешия
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

4
8

Упущенные победы

14
9
Кремонезе
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (6)
52% (11)
19% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (4)
38% (8)
43% (9)
Брешия
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (6)
43% (9)
29% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
38% (8)
24% (5)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

4
12

Упущенные победы

19
13

Голы по времени матча

Забито

15
11
9 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 2
12 Не забивали 13
2
13%
2
18%
1-15
5
33%
1
9%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
2
13%
2
18%
46-60
1
7%
3
27%
61-75
3
20%
3
27%
76-90

Пропущено

6
12
2 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 7
0
0%
7
58%
1-15
1
17%
1
8%
16-30
1
17%
1
8%
31-45
2
33%
1
8%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
2
17%
76-90

Забито

16
10
6 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 4
13 Не забивали 14
1
6%
2
20%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
19%
2
20%
31-45
1
6%
2
20%
46-60
4
25%
1
10%
61-75
5
31%
3
30%
76-90

Пропущено

9
12
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
1
11%
2
17%
1-15
3
33%
3
25%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
11%
1
8%
46-60
2
22%
1
8%
61-75
2
22%
4
33%
76-90

Забито

31
21
15 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 14
15 Забивали первыми 6
4 Не забивали 6
3
10%
4
19%
1-15
7
23%
1
5%
16-30
5
16%
2
10%
31-45
3
10%
4
19%
46-60
5
16%
4
19%
61-75
8
26%
6
29%
76-90

Пропущено

15
24
6 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 13
10 Не пропускали 15
1
7%
9
38%
1-15
4
27%
4
17%
16-30
1
7%
2
8%
31-45
3
20%
2
8%
46-60
3
20%
1
4%
61-75
3
20%
6
25%
76-90

Результаты последних матчей

Кремонезе
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Специя - Кремонезе 0:1 Кремонезе - Козенца 1:0 Рома - Кремонезе 2:1 Палермо - Кремонезе 3:2
Кремонезе - Модена 4:0 ФералпиСало - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Венеция 1:0 Пиза - Кремонезе 0:0 Кремонезе - Лекко 1:0 Брешия - Кремонезе 0:3 Кремонезе - Специя 3:0 Кремонезе - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Зюйдтироль 0:1 Комо - Кремонезе 1:3 Кремонезе - Парма 1:2 Козенца - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Асколи 2:2 Реджана - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Сампдория 1:1
Брешия
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Брешия - Зюйдтироль 1:1 Модена - Брешия 1:2 Брешия - Парма 0:2 Катанзаро - Брешия 2:3
Брешия - Комо 2:0 Реджана - Брешия 1:1 Брешия - Сампдория 3:1 Зюйдтироль - Брешия 1:1 Пиза - Брешия 1:1 Брешия - Беллинцона 4:0 Брешия - Кремонезе 0:3 Палермо - Брешия 1:0 Читтаделла - Брешия 3:2 Брешия - Бари 1:2 Брешия - Модена 0:1 Тернана - Брешия 0:1 Брешия - ФералпиСало 1:1 Брешия - Асколи 1:1 Специя - Брешия 0:0 Брешия - Венеция 0:0

Результаты матчей

Кремонезе
Брешия

Точный счет

1:0
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Точный счет

0:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

0:1
4 раза 19%
1:0
4 раза 19%
1:2
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:1
6 раз 29%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 33%
0
5 раз 24%
2
5 раз 24%
3
3 раза 14%
4
1 раз 5%
1
9 раз 43%
0
6 раз 29%
2
4 раза 19%
3
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Кремонезе
Брешия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
7
4
3
8
1.5
2
9
2
9
2.5
1
10
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
8
2
6
4
1.5
4
6
2
8
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
5
0.5
Больше Меньше
15
6
9
12
1.5
6
15
4
17
2.5
2
19
1
20
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 22 13 6 3 41 - 21 45
2.
Кремонезе
 1:0 22 12 5 5 31 - 16 41
3.
Венеция
 22 12 5 5 39 - 27 41
4.
Комо
 0:2 22 11 6 5 31 - 25 39
5.
Читтаделла
 21 10 6 5 28 - 23 36
6.
Палермо
 22 10 6 6 37 - 28 36
7.
Катанзаро
 22 10 4 8 34 - 31 34
8.
Модена
 22 8 7 7 25 - 28 31
9.
Брешия
 0:1 22 7 8 7 23 - 23 29
10.
Бари
 21 5 12 4 23 - 23 27
11.
Козенца
 1:0 22 7 6 9 24 - 24 27
12.
Пиза
 21 6 8 7 23 - 24 26
13.
Сампдория
 21 7 4 10 27 - 33 25
14.
Реджана
 21 5 10 6 25 - 28 25
15.
Зюйдтироль
 0:1 22 6 6 10 28 - 30 24
16.
Асколи
 2:0 22 5 7 10 22 - 27 22
17.
Тернана
 22 5 6 11 27 - 32 21
18.
Лекко
 21 5 5 11 24 - 37 20
19.
ФералпиСало
 21 4 5 12 20 - 36 17
20.
Специя
 21 3 8 10 16 - 32 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 12 8 2 2 26 - 17 26
2.
Читтаделла
 11 7 2 2 19 - 12 23
3.
Парма
 11 6 5 0 19 - 9 23
4.
Комо
 0:2 11 6 3 2 18 - 13 21
5.
Кремонезе
 1:0 12 6 3 3 15 - 7 21
6.
Катанзаро
 11 6 2 3 22 - 16 20
7.
Палермо
 11 6 1 4 20 - 15 19
8.
Модена
 11 5 2 4 13 - 12 17
9.
Бари
 10 3 6 1 11 - 10 15
10.
Козенца
 1:0 11 4 3 4 19 - 14 15
11.
Сампдория
 11 4 1 6 13 - 16 13
12.
Тернана
 11 3 4 4 12 - 10 13
13.
Брешия
 0:1 11 3 4 4 10 - 12 13
14.
Реджана
 11 2 7 2 12 - 13 13
15.
Асколи
 2:0 10 3 3 4 11 - 10 12
16.
Зюйдтироль
 0:1 11 3 3 5 14 - 14 12
17.
Пиза
 10 2 5 3 11 - 12 11
18.
Лекко
 10 3 1 6 13 - 19 10
19.
ФералпиСало
 10 2 3 5 11 - 15 9
20.
Специя
 10 1 5 4 5 - 8 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 11 7 1 3 22 - 12 22
2.
Кремонезе
 1:0 10 6 2 2 16 - 9 20
3.
Комо
 0:2 11 5 3 3 13 - 12 18
4.
Палермо
 11 4 5 2 17 - 13 17
5.
Брешия
 0:1 11 4 4 3 13 - 11 16
6.
Венеция
 10 4 3 3 13 - 10 15
7.
Пиза
 11 4 3 4 12 - 12 15
8.
Катанзаро
 11 4 2 5 12 - 15 14
9.
Модена
 11 3 5 3 12 - 16 14
10.
Читтаделла
 10 3 4 3 9 - 11 13
11.
Реджана
 10 3 3 4 13 - 15 12
12.
Сампдория
 10 3 3 4 14 - 17 12
13.
Зюйдтироль
 0:1 11 3 3 5 14 - 16 12
14.
Козенца
 1:0 11 3 3 5 5 - 10 12
15.
Бари
 11 2 6 3 12 - 13 12
16.
Лекко
 11 2 4 5 11 - 18 10
17.
Асколи
 2:0 12 2 4 6 11 - 17 10
18.
Специя
 11 2 3 6 11 - 24 9
19.
Тернана
 11 2 2 7 15 - 22 8
20.
ФералпиСало
 11 2 2 7 9 - 21 8
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 12 (4)
Кремонезе Кода Массимо 10 (2)
Асколи Мендеш Педру 10 (2)
Парма Ман Деннис 9 (5)
Комо Кутроне Патрик 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Асколи Беллучи Джузеппе 2 9
Бари Ди Чезаре Валерио 1 10
Читтаделла Бранка Симоне 10
Бьянко Алессандро 10
Пиза Марин Мариус 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 54'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 30'
    Кода Массимо сделал результативную передачу.
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    Кремонезе
    Ничья
    Брешия
    1.72
    7.70
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    5.70
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