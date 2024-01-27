Тур: 22. Стадион: Джованни Цини.
0'
1:0
30' ГолАбрего Гонсало
59' Желтая карточкаМайер Жан
62' Желтая карточкаАбрего Гонсало
68' Желтая карточкаВаскес Франко
90'+5
Ход матча
30'
1:0
59'
62'
68'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 1
-
6 Угловые 3
-
2 Офсайды 3
-
12 Нарушения правил 24
-
3 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
555 Количество передач 275
-
67 Владение мячом, % 33
37
Майер
Жан
90
Кода
Массимо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Майер ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Кода МассимоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
31 Роккетти ЮриЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Строппа Джованни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
31 Matteo Ferro
-
-
Главный тренер: Маран Роландо
История личных встреч
Кремонезе
Брешия
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
11 матчей
45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
10
Голов в среднем за матч
1.5
1.43
Среднее время на гол
60
63
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
1
0.75
Среднее время на гол
90
120
Всего голов
13
13
Голов в среднем за матч
1.18
1.18
Тотал матчей
2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
76
76
Бомбардиры внутри турнира
Кремонезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кода Массимо
|10 (1)
|0.45
|Кастаньетти Микеле
|3
|0.14
|Пикель Шарль
|3
|0.14
|Коллоколо Микеле
|3
|0.14
|Раванелли Лука
|3
|0.14
|Гильоне Паоло
|2
|0.09
|Окереке Давид
|2
|0.09
|Васкес Франко
|1
|0.05
|Серникола Леонардо
|1
|0.05
|Дзанимачча Лука
|1
|0.05
|Антов Валентин
|1
|0.05
|Абрего Гонсало
|1
|0.05
|Тсаджут Франк
|0
|0
|Квальята Джакомо
|0
|0
Брешия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боррелли Дженнаро
|5 (1)
|0.23
|Мончини Габриэле
|5 (2)
|0.23
|Бьярнасон Биркир
|4
|0.18
|Бизоли Димитри
|2
|0.09
|Бьянки Флавио
|2
|0.09
|Галацци Николас
|1
|0.05
|Яллоу Александр
|1
|0.05
|Бертаньоли Массимо
|1
|0.05
|Дикманн Лоренцо
|0
|0
|Папетти Андреа
|0
|0
|Riccardo Fogliata
|0
|0
Карточки
Кремонезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бьянкетти Маттео
|6
|0
|Антов Валентин
|4
|1
|Васкес Франко
|5
|0
|Пикель Шарль
|5
|0
|Раванелли Лука
|3
|1
|Лочошвили Лука
|3
|1
|Квальята Джакомо
|3
|1
|Майер Жан
|4
|0
|Окереке Давид
|4
|0
|Коллоколо Микеле
|4
|0
|Кастаньетти Микеле
|3
|0
|Фалетти Сесар
|3
|0
|Бертолаччи Андреа
|2
|0
|Серникола Леонардо
|2
|0
|Туйя Алессандро
|1
|0
|Кода Массимо
|1
|0
|Дзанимачча Лука
|1
|0
|Абрего Гонсало
|1
|0
|Афена-Гьян Феликс
|1
|0
Брешия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кистана Андреа
|7
|0
|Олзер Джакомо
|5
|1
|Бизоли Димитри
|6
|0
|Дикманн Лоренцо
|6
|0
|Адорни Давиде
|4
|0
|Ван Де Лои Томми
|4
|0
|Галацци Николас
|4
|0
|Бьярнасон Биркир
|3
|0
|Пагера Фабрицио
|3
|0
|Фарес Мохамед
|3
|0
|Яллоу Александр
|2
|0
|Уар Матье
|2
|0
|Боррелли Дженнаро
|2
|0
|Бертаньоли Массимо
|2
|0
|Папетти Андреа
|2
|0
|Леццерини Лука
|1
|0
|Мончини Габриэле
|1
|0
|Андреаччи Лоренцо
|1
|0
|Мангравити Массимилиано
|1
|0
|Бьянки Флавио
|1
|0
|Riccardo Fogliata
|1
|0
|Matteo Ferro
|1
|0
Результаты матчей
Кремонезе
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Брешия
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
5
4
Кремонезе
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Брешия
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
4
8
Упущенные победы
14
9
Кремонезе
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (7)
50% (11)
18% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (4)
41% (9)
41% (9)
Брешия
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (6)
41% (9)
32% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
41% (9)
23% (5)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
4
12
Упущенные победы
19
13
Голы по времени матча
Забито
16
11
10 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 2
12 Не забивали 14
2
13%
2
18%
1-15
6
38%
1
9%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
2
13%
2
18%
46-60
1
6%
3
27%
61-75
3
19%
3
27%
76-90
Пропущено
6
13
2 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 8
4 Не пропускали 8
0
0%
7
54%
1-15
1
17%
2
15%
16-30
1
17%
1
8%
31-45
2
33%
1
8%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
2
15%
76-90
Забито
16
10
6 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 4
14 Не забивали 15
1
6%
2
20%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
19%
2
20%
31-45
1
6%
2
20%
46-60
4
25%
1
10%
61-75
5
31%
3
30%
76-90
Пропущено
9
12
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
1
11%
2
17%
1-15
3
33%
3
25%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
11%
1
8%
46-60
2
22%
1
8%
61-75
2
22%
4
33%
76-90
Забито
32
21
16 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 14
16 Забивали первыми 6
4 Не забивали 7
3
9%
4
19%
1-15
8
25%
1
5%
16-30
5
16%
2
10%
31-45
3
9%
4
19%
46-60
5
16%
4
19%
61-75
8
25%
6
29%
76-90
Пропущено
15
25
6 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 14
10 Не пропускали 16
1
7%
9
36%
1-15
4
27%
5
20%
16-30
1
7%
2
8%
31-45
3
20%
2
8%
46-60
3
20%
1
4%
61-75
3
20%
6
24%
76-90
Результаты последних матчей
Кремонезе
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Специя - Кремонезе 0:1 Кремонезе - Козенца 1:0 Рома - Кремонезе 2:1 Палермо - Кремонезе 3:2
Кремонезе - Модена 4:0 ФералпиСало - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Венеция 1:0 Пиза - Кремонезе 0:0 Кремонезе - Лекко 1:0 Брешия - Кремонезе 0:3 Кремонезе - Специя 3:0 Кремонезе - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Зюйдтироль 0:1 Комо - Кремонезе 1:3 Кремонезе - Парма 1:2 Козенца - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Асколи 2:2 Реджана - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Сампдория 1:1
Брешия
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Брешия - Зюйдтироль 1:1 Модена - Брешия 1:2 Брешия - Парма 0:2 Катанзаро - Брешия 2:3
Брешия - Комо 2:0 Реджана - Брешия 1:1 Брешия - Сампдория 3:1 Зюйдтироль - Брешия 1:1 Пиза - Брешия 1:1 Брешия - Беллинцона 4:0 Брешия - Кремонезе 0:3 Палермо - Брешия 1:0 Читтаделла - Брешия 3:2 Брешия - Бари 1:2 Брешия - Модена 0:1 Тернана - Брешия 0:1 Брешия - ФералпиСало 1:1 Брешия - Асколи 1:1 Специя - Брешия 0:0 Брешия - Венеция 0:0
Результаты матчей
Кремонезе
Брешия
Точный счет
1:0
4 раза 33%
0:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Точный счет
0:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
Точный счет
1:0
5 раз 23%
0:1
4 раза 18%
1:2
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:1
6 раз 27%
1:0
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
0:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 36%
0
5 раз 23%
2
5 раз 23%
3
3 раза 14%
4
1 раз 5%
1
9 раз 41%
0
7 раз 32%
2
4 раза 18%
3
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
Кремонезе
Брешия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
74
39
29
210
110
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
83
64
47
28
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
175
Больше Меньше
157
913
616
418
220
121
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|22
|13
|6
|3
|41 - 21
|45
|2.
|22
|12
|5
|5
|31 - 16
|41
|3.
|22
|12
|5
|5
|39 - 27
|41
|4.
|22
|11
|6
|5
|31 - 25
|39
|5.
|21
|10
|6
|5
|28 - 23
|36
|6.
|22
|10
|6
|6
|37 - 28
|36
|7.
|22
|10
|4
|8
|34 - 31
|34
|8.
|22
|8
|7
|7
|25 - 28
|31
|9.
|22
|7
|8
|7
|23 - 23
|29
|10.
|2:0
|22
|6
|10
|6
|27 - 28
|28
|11.
|22
|7
|6
|9
|24 - 24
|27
|12.
|0:2
|22
|5
|12
|5
|23 - 25
|27
|13.
|2:3
|22
|6
|8
|8
|25 - 27
|26
|14.
|21
|7
|4
|10
|27 - 33
|25
|15.
|22
|6
|6
|10
|28 - 30
|24
|16.
|22
|5
|7
|10
|22 - 27
|22
|17.
|22
|5
|6
|11
|27 - 32
|21
|18.
|4:1
|22
|5
|5
|12
|24 - 37
|20
|19.
|1:4
|22
|5
|5
|12
|25 - 41
|20
|20.
|3:2
|22
|4
|8
|10
|19 - 34
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|2
|2
|26 - 17
|26
|2.
|11
|7
|2
|2
|19 - 12
|23
|3.
|11
|6
|5
|0
|19 - 9
|23
|4.
|11
|6
|3
|2
|18 - 13
|21
|5.
|12
|6
|3
|3
|15 - 7
|21
|6.
|11
|6
|2
|3
|22 - 16
|20
|7.
|11
|6
|1
|4
|20 - 15
|19
|8.
|11
|5
|2
|4
|13 - 12
|17
|9.
|11
|4
|3
|4
|19 - 14
|15
|10.
|0:2
|11
|3
|6
|2
|11 - 12
|15
|11.
|11
|4
|1
|6
|13 - 16
|13
|12.
|11
|3
|4
|4
|12 - 10
|13
|13.
|11
|3
|4
|4
|10 - 12
|13
|14.
|2:0
|11
|2
|7
|2
|12 - 13
|13
|15.
|10
|3
|3
|4
|11 - 10
|12
|16.
|11
|3
|3
|5
|14 - 14
|12
|17.
|4:1
|11
|3
|3
|5
|15 - 16
|12
|18.
|2:3
|11
|2
|5
|4
|13 - 15
|11
|19.
|1:4
|10
|3
|1
|6
|13 - 19
|10
|20.
|3:2
|10
|1
|5
|4
|5 - 8
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|1
|3
|22 - 12
|22
|2.
|10
|6
|2
|2
|16 - 9
|20
|3.
|11
|5
|3
|3
|13 - 12
|18
|4.
|11
|4
|5
|2
|17 - 13
|17
|5.
|11
|4
|4
|3
|13 - 11
|16
|6.
|10
|4
|3
|3
|13 - 10
|15
|7.
|2:3
|11
|4
|3
|4
|12 - 12
|15
|8.
|2:0
|11
|4
|3
|4
|15 - 15
|15
|9.
|11
|4
|2
|5
|12 - 15
|14
|10.
|11
|3
|5
|3
|12 - 16
|14
|11.
|10
|3
|4
|3
|9 - 11
|13
|12.
|10
|3
|3
|4
|14 - 17
|12
|13.
|11
|3
|3
|5
|14 - 16
|12
|14.
|11
|3
|3
|5
|5 - 10
|12
|15.
|0:2
|11
|2
|6
|3
|12 - 13
|12
|16.
|3:2
|12
|3
|3
|6
|14 - 26
|12
|17.
|12
|2
|4
|6
|11 - 17
|10
|18.
|1:4
|12
|2
|4
|6
|12 - 22
|10
|19.
|11
|2
|2
|7
|15 - 22
|8
|20.
|4:1
|11
|2
|2
|7
|9 - 21
|8
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|12 (4)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|10 (2)
|Асколи
|Мендеш Педру
|10 (2)
|Парма
|Ман Деннис
|9 (5)
|Комо
|Кутроне Патрик
|9 (2)
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|2 9
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 10
|Бьянко Алессандро
|11
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|10
|Пиза
|Марин Мариус
|1 8