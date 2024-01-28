Тур: 14. Стадион: Кэмпбеллтаун.
1:0
Первый тайм: 11'
Ход матча
9'
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.92 Победа «Макартура»
-
12
Курто
Филип
13
Вуйица
Иван
15
Беккас
Кирин
98
Жермен
Валер
37
Jed
Drew
12
Иванович
Люк
- Основной состав
-
12 Курто ФилипВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Вуйица ИванЗащитник
-
15 Беккас КиринПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
98 Жермен ВалерНападающий
-
37 Jed DrewНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
31 Lachlan Rose
-
-
-
Главный тренер: Mile Sterjovski
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Иванович ЛюкНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Остлер ТрентЗащитник
-
77 Камау БрюсПолузащитник
-
13 Cameron Cook
-
-
-
-
-
Главный тренер: Alen Stajcic
История личных встреч
Макартур
Перт Глори
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
9 матчей
55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
9
Голов в среднем за матч
2.33
1.5
Среднее время на гол
38
60
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
1
0.67
Среднее время на гол
90
135
Всего голов
13
11
Голов в среднем за матч
1.44
1.22
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
62
73
Бомбардиры внутри турнира
Макартур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Давила Улисес
|6
|0.43
|Жермен Валер
|6 (1)
|0.43
|Миллар Мэттью
|4
|0.29
|Jake Hollman
|4
|0.29
|Борджес Рафаэл
|2
|0.14
|Jed Drew
|1
|0.07
|Беккас Кирин
|1
|0.07
|Аугла Али
|1
|0.07
|Льюис Клейтон Рис
|0
|0
|Скотадис Джерри
|0
|0
|Yianni Nicolaou
|0
|0
|Kealey Adamson
|0
|0
Перт Глори
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Таггарт Адам
|8
|0.62
|Цолаковски Стефан
|5
|0.38
|David Williams III
|2
|0.15
|Сусняр Александар
|2
|0.15
|Божанич Оливер
|1
|0.08
|Хелифи Салим
|1
|0.08
|Иванович Люк
|1
|0.08
|Биверс Марк
|1
|0.08
|Карлуччо Джеррод
|1
|0.08
|Kaelan Majekodunmi
|1
|0.08
|Giordano Colli
|0
|0
|Jacob Muir
|0
|0
|Амини Мустафа
|0
|0
|Riley Warland
|0
|0
|Кутрумбис Джон
|0
|0
Карточки
Макартур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беккас Кирин
|5
|0
|Жермен Валер
|4
|0
|Аспропотамитис Джонатан
|4
|0
|Льюис Клейтон Рис
|4
|0
|Юрман Мэттью
|3
|0
|Давила Улисес
|3
|0
|Yianni Nicolaou
|3
|0
|Стерьовски Майл
|2
|0
|Ускок Томислав
|2
|0
|Борджес Рафаэл
|2
|0
|Kealey Adamson
|2
|0
|Бернардо Эспиноса
|1
|0
|Да Силва Даниэль
|1
|0
|Вуйица Иван
|1
|0
|Аугла Али
|1
|0
|Jake Hollman
|1
|0
|Isaac Hovar
|1
|0
|Oliver Jones
|1
|0
Перт Глори
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кутрумбис Джон
|5
|0
|Сусняр Александар
|3
|1
|Цолаковски Стефан
|3
|0
|Биверс Марк
|1
|1
|Камау Брюс
|1
|1
|Таггарт Адам
|2
|0
|Giordano Colli
|2
|0
|Alen Stajcic
|2
|0
|Амини Мустафа
|1
|0
|Хелифи Салим
|1
|0
|David Williams III
|1
|0
|Riley Warland
|1
|0
|Иванович Люк
|1
|0
|Остлер Трент
|1
|0
|Карлуччо Джеррод
|1
|0
|Cameron Cook
|1
|0
Результаты матчей
Макартур
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Перт Глори
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
7
9
Макартур
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Перт Глори
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
6
9
Упущенные победы
11
7
Макартур
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Перт Глори
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
9
9
Упущенные победы
18
16
Голы по времени матча
Забито
12
12
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
2
17%
4
33%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
6
50%
5
42%
76-90
Пропущено
11
14
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
2
18%
1
7%
1-15
1
9%
2
14%
16-30
2
18%
4
29%
31-45
2
18%
3
21%
46-60
3
27%
2
14%
61-75
1
9%
2
14%
76-90
Забито
14
13
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
0
0%
2
15%
1-15
4
29%
1
8%
16-30
2
14%
1
8%
31-45
3
21%
3
23%
46-60
1
7%
3
23%
61-75
4
29%
3
23%
76-90
Пропущено
12
13
3 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
2
17%
1
8%
1-15
1
8%
2
15%
16-30
0
0%
4
31%
31-45
2
17%
1
8%
46-60
2
17%
2
15%
61-75
5
42%
3
23%
76-90
Забито
26
25
10 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 6
1 Не забивали 1
2
8%
2
8%
1-15
5
19%
2
8%
16-30
3
12%
2
8%
31-45
5
19%
7
28%
46-60
1
4%
4
16%
61-75
10
38%
8
32%
76-90
Пропущено
23
27
8 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
4
17%
2
7%
1-15
2
9%
4
15%
16-30
2
9%
8
30%
30%
31-45
4
17%
4
15%
46-60
5
22%
4
15%
61-75
6
26%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
Макартур
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Брисбен Роар - Макартур 1:3 Макартур - Вестерн Юнайтед 3:3 Аделаида Юнайтед - Макартур 1:1 Макартур - Ньюкасл Джетс 1:1
Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 3:1 Перт Глори - Макартур 3:2 Макартур - Веллингтон Феникс 0:3 Себу ФК - Макартур 0:3 ФК Сидней - Макартур 0:2 Макартур - Аделаида Юнайтед 4:3 Макартур - Шан Юнайтед 4:0 Макартур - Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Сити - Макартур 3:3 Макартур - Пном Пень 5:0 Макартур - Вестерн Юнайтед 1:0 Централ Кост Маринерс - Макартур 1:2 Пном Пень - Макартур 3:0 Макартур - Брисбен Роар 1:1 Макартур - Себу ФК 8:2 Шан Юнайтед - Макартур 0:3
Перт Глори
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:2 Перт Глори - Веллингтон Феникс 3:4 Перт Глори - Мельбурн Виктори 2:3 Централ Кост Маринерс - Перт Глори 4:2
Перт Глори - Макартур 3:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:2 Перт Глори - Мельбурн Сити 1:2 ФК Сидней - Перт Глори 3:2 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 2:0 Перт Глори - Централ Кост Маринерс 2:0 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:1 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Перт Глори - Мельбурн Виктори 0:4 Перт Глори - Макартур 0:4 Вест Хэм - Перт Глори 6:2 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 1:2 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 4:4 ФК Сидней - Перт Глори 4:1 Мельбурн Виктори - Перт Глори 0:0
Результаты матчей
Макартур
Перт Глори
Точный счет
1:1
3 раза 43%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
2
3 раза 50%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
Точный счет
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Точный счет
1:1
4 раза 29%
3:3
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
2:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
7 раз 54%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Макартур
Перт Глори
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
25
51
25
24
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
43
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
121
77
94
410
211
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|8
|4
|2
|25 - 17
|28
|2.
|14
|6
|8
|0
|27 - 16
|26
|3.
|14
|7
|3
|4
|27 - 19
|24
|4.
|14
|7
|3
|4
|22 - 14
|24
|5.
|1:0
|15
|6
|6
|3
|26 - 24
|24
|6.
|14
|6
|3
|5
|25 - 21
|21
|7.
|14
|6
|1
|7
|25 - 25
|19
|8.
|14
|5
|3
|6
|27 - 24
|18
|9.
|15
|5
|2
|8
|22 - 35
|17
|10.
|15
|4
|4
|7
|24 - 30
|16
|11.
|0:1
|14
|3
|2
|9
|23 - 30
|11
|12.
|13
|2
|1
|10
|11 - 29
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|5
|2
|2
|20 - 11
|17
|2.
|8
|4
|2
|2
|20 - 14
|14
|3.
|6
|4
|1
|1
|11 - 7
|13
|4.
|8
|4
|1
|3
|15 - 8
|13
|5.
|1:0
|8
|3
|4
|1
|12 - 12
|13
|6.
|6
|3
|3
|0
|13 - 6
|12
|7.
|7
|4
|0
|3
|14 - 10
|12
|8.
|8
|3
|3
|2
|18 - 10
|12
|9.
|7
|3
|1
|3
|12 - 13
|10
|10.
|6
|2
|2
|2
|10 - 9
|8
|11.
|0:1
|6
|2
|1
|3
|13 - 13
|7
|12.
|6
|1
|0
|5
|4 - 9
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|4
|3
|1
|14 - 10
|15
|2.
|8
|3
|5
|0
|14 - 10
|14
|3.
|6
|3
|2
|1
|7 - 6
|11
|4.
|1:0
|7
|3
|2
|2
|14 - 12
|11
|5.
|6
|3
|0
|3
|7 - 11
|9
|6.
|9
|2
|2
|5
|14 - 21
|8
|7.
|5
|2
|1
|2
|7 - 8
|7
|8.
|7
|2
|1
|4
|11 - 15
|7
|9.
|8
|2
|1
|5
|10 - 22
|7
|10.
|6
|1
|1
|4
|7 - 10
|4
|11.
|7
|1
|1
|5
|7 - 20
|4
|12.
|0:1
|8
|1
|1
|6
|10 - 17
|4
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|13 (1)
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|10 (1)
|Веллингтон Феникс
|Барбарусес Костас
|8 (4)
|ФК Сидней
|Лолли Джо
|8 (4)
|Перт Глори
|Таггарт Адам
|8 (3)
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|1 5
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|1 5
|Централ Кост Маринерс
|Фаррелл Джекоб
|1 5
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|6
|Веллингтон Феникс
|Руфер Алекс
|5