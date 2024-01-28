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  4. A-Лига 2023-2024
Тур: 14. Стадион: .
Макартур
1:0
Первый тайм: 11'
Перт Глори
0'
1:0
9' Гол
Давила Улисес

Ход матча

9'
Давила Улисес
(Жермен Валер)
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Макартур
Ничья
Перт Глори
1.91
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Курто
Филип
22
Yianni
Nicolaou
6
Ускок
Томислав
4
Юрман
Мэттью
13
Вуйица
Иван
15
Беккас
Кирин
10
Давила
Улисес
8
Jake
Hollman
17
Борджес
Рафаэл
98
Жермен
Валер
37
Jed
Drew
1
Сэил
Оливер
2
Кутрумбис
Джон
29
Лахман
Даррил
15
Сусняр
Александар
14
Riley
Warland
23
Daniel
Bennie
8
Амини
Мустафа
20
Giordano
Colli
17
Карлуччо
Джеррод
12
Иванович
Люк
7
Цолаковски
Стефан
Макартур
Перт Глори

История личных встреч

Макартур
Перт Глори

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

9 матчей

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

3:2
К
0:4
2:1
1:0
4:2
0:1
1:1
0:0
2:0

Голы

Всего голов

7
9

Голов в среднем за матч

2.33
1.5

Среднее время на гол

38
60

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

1
0.67

Среднее время на гол

90
135

Всего голов

13
11

Голов в среднем за матч

1.44
1.22

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

62
73

Бомбардиры внутри турнира

Макартур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Давила Улисес 6 0.43
Жермен Валер 6 (1) 0.43
Миллар Мэттью 4 0.29
Jake Hollman 4 0.29
Борджес Рафаэл 2 0.14
Jed Drew 1 0.07
Беккас Кирин 1 0.07
Аугла Али 1 0.07
Льюис Клейтон Рис 0 0
Скотадис Джерри 0 0
Yianni Nicolaou 0 0
Kealey Adamson 0 0
Перт Глори
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Таггарт Адам 8 0.62
Цолаковски Стефан 5 0.38
David Williams III 2 0.15
Сусняр Александар 2 0.15
Божанич Оливер 1 0.08
Хелифи Салим 1 0.08
Иванович Люк 1 0.08
Биверс Марк 1 0.08
Карлуччо Джеррод 1 0.08
Kaelan Majekodunmi 1 0.08
Giordano Colli 0 0
Jacob Muir 0 0
Амини Мустафа 0 0
Riley Warland 0 0
Кутрумбис Джон 0 0

Карточки

Макартур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беккас Кирин 5 0
Жермен Валер 4 0
Аспропотамитис Джонатан 4 0
Льюис Клейтон Рис 4 0
Юрман Мэттью 3 0
Давила Улисес 3 0
Yianni Nicolaou 3 0
Стерьовски Майл 2 0
Ускок Томислав 2 0
Борджес Рафаэл 2 0
Kealey Adamson 2 0
Бернардо Эспиноса 1 0
Да Силва Даниэль 1 0
Вуйица Иван 1 0
Аугла Али 1 0
Jake Hollman 1 0
Isaac Hovar 1 0
Oliver Jones 1 0
Перт Глори
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кутрумбис Джон 5 0
Сусняр Александар 3 1
Цолаковски Стефан 3 0
Биверс Марк 1 1
Камау Брюс 1 1
Таггарт Адам 2 0
Giordano Colli 2 0
Alen Stajcic 2 0
Амини Мустафа 1 0
Хелифи Салим 1 0
David Williams III 1 0
Riley Warland 1 0
Иванович Люк 1 0
Остлер Трент 1 0
Карлуччо Джеррод 1 0
Cameron Cook 1 0

Результаты матчей

Макартур
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Перт Глори
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

7
9
Макартур
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Перт Глори
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
9

Упущенные победы

11
7
Макартур
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Перт Глори
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

9
9

Упущенные победы

18
16

Голы по времени матча

Забито

12
12
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
2
17%
4
33%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
6
50%
5
42%
76-90

Пропущено

11
14
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
2
18%
1
7%
1-15
1
9%
2
14%
16-30
2
18%
4
29%
31-45
2
18%
3
21%
46-60
3
27%
2
14%
61-75
1
9%
2
14%
76-90

Забито

14
13
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
0
0%
2
15%
1-15
4
29%
1
8%
16-30
2
14%
1
8%
31-45
3
21%
3
23%
46-60
1
7%
3
23%
61-75
4
29%
3
23%
76-90

Пропущено

12
13
3 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
2
17%
1
8%
1-15
1
8%
2
15%
16-30
0
0%
4
31%
31-45
2
17%
1
8%
46-60
2
17%
2
15%
61-75
5
42%
3
23%
76-90

Забито

26
25
10 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 6
1 Не забивали 1
2
8%
2
8%
1-15
5
19%
2
8%
16-30
3
12%
2
8%
31-45
5
19%
7
28%
46-60
1
4%
4
16%
61-75
10
38%
8
32%
76-90

Пропущено

23
27
8 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
4
17%
2
7%
1-15
2
9%
4
15%
16-30
2
9%
8
30%
30%
31-45
4
17%
4
15%
46-60
5
22%
4
15%
61-75
6
26%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Макартур
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Брисбен Роар - Макартур 1:3 Макартур - Вестерн Юнайтед 3:3 Аделаида Юнайтед - Макартур 1:1 Макартур - Ньюкасл Джетс 1:1
Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 3:1 Перт Глори - Макартур 3:2 Макартур - Веллингтон Феникс 0:3 Себу ФК - Макартур 0:3 ФК Сидней - Макартур 0:2 Макартур - Аделаида Юнайтед 4:3 Макартур - Шан Юнайтед 4:0 Макартур - Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Сити - Макартур 3:3 Макартур - Пном Пень 5:0 Макартур - Вестерн Юнайтед 1:0 Централ Кост Маринерс - Макартур 1:2 Пном Пень - Макартур 3:0 Макартур - Брисбен Роар 1:1 Макартур - Себу ФК 8:2 Шан Юнайтед - Макартур 0:3
Перт Глори
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:2 Перт Глори - Веллингтон Феникс 3:4 Перт Глори - Мельбурн Виктори 2:3 Централ Кост Маринерс - Перт Глори 4:2
Перт Глори - Макартур 3:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:2 Перт Глори - Мельбурн Сити 1:2 ФК Сидней - Перт Глори 3:2 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 2:0 Перт Глори - Централ Кост Маринерс 2:0 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:1 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Перт Глори - Мельбурн Виктори 0:4 Перт Глори - Макартур 0:4 Вест Хэм - Перт Глори 6:2 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 1:2 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 4:4 ФК Сидней - Перт Глори 4:1 Мельбурн Виктори - Перт Глори 0:0

Результаты матчей

Макартур
Перт Глори

Точный счет

1:1
3 раза 43%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
2
3 раза 50%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Точный счет

0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Точный счет

1:1
4 раза 29%
3:3
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
2:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
7 раз 54%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Макартур
Перт Глори

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
2
5
1.5
5
1
2
5
2.5
2
4
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
1.5
Больше Меньше
4
3
2
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
12
1
7
7
1.5
9
4
4
10
2.5
2
11
1
13
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 14 8 4 2 25 - 17 28
2.
Мельбурн Виктори
 14 6 8 0 27 - 16 26
3.
Централ Кост Маринерс
 14 7 3 4 27 - 19 24
4.
Вестерн Сидней Уондерерс
 14 7 3 4 22 - 14 24
5.
Макартур
 1:0 15 6 6 3 26 - 24 24
6.
Мельбурн Сити
 14 6 3 5 25 - 21 21
7.
ФК Сидней
 14 6 1 7 25 - 25 19
8.
Аделаида Юнайтед
 14 5 3 6 27 - 24 18
9.
Брисбен Роар
 15 5 2 8 22 - 35 17
10.
Ньюкасл Джетс
 15 4 4 7 24 - 30 16
11.
Перт Глори
 0:1 14 3 2 9 23 - 30 11
12.
Вестерн Юнайтед
 13 2 1 10 11 - 29 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Централ Кост Маринерс
 9 5 2 2 20 - 11 17
2.
Аделаида Юнайтед
 8 4 2 2 20 - 14 14
3.
Веллингтон Феникс
 6 4 1 1 11 - 7 13
4.
Вестерн Сидней Уондерерс
 8 4 1 3 15 - 8 13
5.
Макартур
 1:0 8 3 4 1 12 - 12 13
6.
Мельбурн Виктори
 6 3 3 0 13 - 6 12
7.
ФК Сидней
 7 4 0 3 14 - 10 12
8.
Мельбурн Сити
 8 3 3 2 18 - 10 12
9.
Брисбен Роар
 7 3 1 3 12 - 13 10
10.
Ньюкасл Джетс
 6 2 2 2 10 - 9 8
11.
Перт Глори
 0:1 6 2 1 3 13 - 13 7
12.
Вестерн Юнайтед
 6 1 0 5 4 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 8 4 3 1 14 - 10 15
2.
Мельбурн Виктори
 8 3 5 0 14 - 10 14
3.
Вестерн Сидней Уондерерс
 6 3 2 1 7 - 6 11
4.
Макартур
 1:0 7 3 2 2 14 - 12 11
5.
Мельбурн Сити
 6 3 0 3 7 - 11 9
6.
Ньюкасл Джетс
 9 2 2 5 14 - 21 8
7.
Централ Кост Маринерс
 5 2 1 2 7 - 8 7
8.
ФК Сидней
 7 2 1 4 11 - 15 7
9.
Брисбен Роар
 8 2 1 5 10 - 22 7
10.
Аделаида Юнайтед
 6 1 1 4 7 - 10 4
11.
Вестерн Юнайтед
 7 1 1 5 7 - 20 4
12.
Перт Глори
 0:1 8 1 1 6 10 - 17 4
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мельбурн Виктори Форнароли Бруно 13 (1)
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 10 (1)
Веллингтон Феникс Барбарусес Костас 8 (4)
ФК Сидней Лолли Джо 8 (4)
Перт Глори Таггарт Адам 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Мельбурн Виктори Родерик Миранда 1 5
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 1 5
Централ Кост Маринерс Фаррелл Джекоб 1 5
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 6
Веллингтон Феникс Руфер Алекс 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 9'
    Жермен Валер сделал результативную передачу.
  • 9'
    Г О О О О Л - Давила Улисес бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 52% завершится победой Макартур.
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