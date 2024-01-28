Тур: 14. Стадион: Кэмпбеллтаун.
2:2
Конец матча
0'
1:0
9' ГолДавила Улисес
48' Желтая карточкаЦолаковски Стефан
61' Желтая карточкаБорджес Рафаэл
63' Желтая карточкаАмини Мустафа
1:1
72' ПенальтиАмини Мустафа
81' Желтая карточкаAlen Stajcic
2:1
82' ПенальтиЖермен Валер
82' Желтая карточкаСэил Оливер
2:2
90' ГолDavid Williams III
90'+6
Ход матча
9'
1:0
61'
63'
72'
1:1
81'
82'
2:1
82'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
12
Курто
Филип
13
Вуйица
Иван
15
Беккас
Кирин
98
Жермен
Валер
37
Jed
Drew
12
Иванович
Люк
- Основной состав
-
12 Курто ФилипВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Вуйица ИванЗащитник
-
15 Беккас КиринПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
98 Жермен ВалерНападающий
-
37 Jed DrewНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
31 Lachlan Rose
-
-
-
Главный тренер: Mile Sterjovski
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Иванович ЛюкНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Остлер ТрентЗащитник
-
77 Камау БрюсПолузащитник
-
13 Cameron Cook
-
-
-
-
-
Главный тренер: Alen Stajcic
История личных встреч
Макартур
Перт Глори
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
9 матчей
55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
9
Голов в среднем за матч
2.33
1.5
Среднее время на гол
38
60
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
1
0.67
Среднее время на гол
90
135
Всего голов
13
11
Голов в среднем за матч
1.44
1.22
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
62
73
Бомбардиры внутри турнира
Макартур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Давила Улисес
|7
|0.47
|Жермен Валер
|7 (2)
|0.47
|Миллар Мэттью
|4
|0.27
|Jake Hollman
|4
|0.27
|Борджес Рафаэл
|2
|0.13
|Jed Drew
|1
|0.07
|Беккас Кирин
|1
|0.07
|Аугла Али
|1
|0.07
|Льюис Клейтон Рис
|0
|0
|Скотадис Джерри
|0
|0
|Yianni Nicolaou
|0
|0
|Kealey Adamson
|0
|0
Перт Глори
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Таггарт Адам
|8
|0.57
|Цолаковски Стефан
|5
|0.36
|David Williams III
|3
|0.21
|Сусняр Александар
|2
|0.14
|Божанич Оливер
|1
|0.07
|Хелифи Салим
|1
|0.07
|Иванович Люк
|1
|0.07
|Амини Мустафа
|1 (1)
|0.07
|Биверс Марк
|1
|0.07
|Карлуччо Джеррод
|1
|0.07
|Kaelan Majekodunmi
|1
|0.07
|Giordano Colli
|0
|0
|Кутрумбис Джон
|0
|0
|Jacob Muir
|0
|0
|Riley Warland
|0
|0
Карточки
Макартур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беккас Кирин
|5
|0
|Жермен Валер
|4
|0
|Аспропотамитис Джонатан
|4
|0
|Льюис Клейтон Рис
|4
|0
|Юрман Мэттью
|3
|0
|Давила Улисес
|3
|0
|Борджес Рафаэл
|3
|0
|Yianni Nicolaou
|3
|0
|Стерьовски Майл
|2
|0
|Ускок Томислав
|2
|0
|Kealey Adamson
|2
|0
|Бернардо Эспиноса
|1
|0
|Да Силва Даниэль
|1
|0
|Вуйица Иван
|1
|0
|Аугла Али
|1
|0
|Jake Hollman
|1
|0
|Isaac Hovar
|1
|0
|Oliver Jones
|1
|0
Перт Глори
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кутрумбис Джон
|5
|0
|Сусняр Александар
|3
|1
|Цолаковски Стефан
|4
|0
|Alen Stajcic
|3
|0
|Биверс Марк
|1
|1
|Камау Брюс
|1
|1
|Амини Мустафа
|2
|0
|Таггарт Адам
|2
|0
|Giordano Colli
|2
|0
|Хелифи Салим
|1
|0
|Сэил Оливер
|1
|0
|David Williams III
|1
|0
|Riley Warland
|1
|0
|Иванович Люк
|1
|0
|Остлер Трент
|1
|0
|Карлуччо Джеррод
|1
|0
|Cameron Cook
|1
|0
Результаты матчей
Макартур
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Перт Глори
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
9
11
Макартур
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Перт Глори
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
6
9
Упущенные победы
11
7
Макартур
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Перт Глори
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
9
9
Упущенные победы
20
18
Голы по времени матча
Забито
14
14
5 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
3
21%
0
0%
1-15
1
7%
1
7%
16-30
1
7%
1
7%
31-45
2
14%
4
29%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
7
50%
6
43%
76-90
Пропущено
13
16
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
2
15%
2
13%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
2
15%
4
25%
31-45
2
15%
3
19%
46-60
4
31%
2
13%
61-75
2
15%
3
19%
76-90
Забито
14
13
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
0
0%
2
15%
1-15
4
29%
1
8%
16-30
2
14%
1
8%
31-45
3
21%
3
23%
46-60
1
7%
3
23%
61-75
4
29%
3
23%
76-90
Пропущено
12
13
3 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
2
17%
1
8%
1-15
1
8%
2
15%
16-30
0
0%
4
31%
31-45
2
17%
1
8%
46-60
2
17%
2
15%
61-75
5
42%
3
23%
76-90
Забито
28
27
11 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 21
9 Забивали первыми 6
1 Не забивали 1
3
11%
2
7%
1-15
5
18%
2
7%
16-30
3
11%
2
7%
31-45
5
18%
7
26%
46-60
1
4%
5
19%
61-75
11
39%
9
33%
76-90
Пропущено
25
29
8 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
4
16%
3
10%
1-15
2
8%
4
14%
16-30
2
8%
8
28%
31-45
4
16%
4
14%
46-60
6
24%
4
14%
61-75
7
28%
6
21%
76-90
Результаты последних матчей
Макартур
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Брисбен Роар - Макартур 1:3 Макартур - Вестерн Юнайтед 3:3 Аделаида Юнайтед - Макартур 1:1 Макартур - Ньюкасл Джетс 1:1
Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 3:1 Перт Глори - Макартур 3:2 Макартур - Веллингтон Феникс 0:3 Себу ФК - Макартур 0:3 ФК Сидней - Макартур 0:2 Макартур - Аделаида Юнайтед 4:3 Макартур - Шан Юнайтед 4:0 Макартур - Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Сити - Макартур 3:3 Макартур - Пном Пень 5:0 Макартур - Вестерн Юнайтед 1:0 Централ Кост Маринерс - Макартур 1:2 Пном Пень - Макартур 3:0 Макартур - Брисбен Роар 1:1 Макартур - Себу ФК 8:2 Шан Юнайтед - Макартур 0:3
Перт Глори
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:2 Перт Глори - Веллингтон Феникс 3:4 Перт Глори - Мельбурн Виктори 2:3 Централ Кост Маринерс - Перт Глори 4:2
Перт Глори - Макартур 3:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:2 Перт Глори - Мельбурн Сити 1:2 ФК Сидней - Перт Глори 3:2 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 2:0 Перт Глори - Централ Кост Маринерс 2:0 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:1 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Перт Глори - Мельбурн Виктори 0:4 Перт Глори - Макартур 0:4 Вест Хэм - Перт Глори 6:2 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 1:2 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 4:4 ФК Сидней - Перт Глори 4:1 Мельбурн Виктори - Перт Глори 0:0
Результаты матчей
Макартур
Перт Глори
Точный счет
1:1
3 раза 38%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
2
3 раза 50%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
Точный счет
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
2:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
5 раз 63%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
Точный счет
1:1
4 раза 27%
3:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
2:2
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
2:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
8 раз 57%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Макартур
Перт Глори
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
35
51
26
24
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
53
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
131
87
104
411
212
114
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|13 (1)
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|10 (1)
|Веллингтон Феникс
|Барбарусес Костас
|8 (4)
|ФК Сидней
|Лолли Джо
|8 (4)
|Перт Глори
|Таггарт Адам
|8 (3)
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|1 5
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|1 5
|Централ Кост Маринерс
|Фаррелл Джекоб
|1 5
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|6
|Веллингтон Феникс
|Руфер Алекс
|5