  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австралия
  4. A-Лига 2023-2024
Тур: 15. Стадион: .
Брисбен Роар
0:0
Перерыв
Веллингтон Феникс
0'
1
Фрик
Мэклин
19
Хинджерт
Джек
32
James
Nikolovski
27
Трюин
Кай
21
Antonee
Burke-Gilroy
10
Милеуснич
Никола
6
Joe
Caletti
26
О'Ши
Джеймс
13
Хор
Генри
16
Thomas
Waddingham
23
Keegan
Jelacic
40
Полсен
Алекс
3
Сармэн
Финн
4
Вуттон
Скотт
26
Хьюз
Исаак
12
Аль-Таай
Мохамед
18
Келли-Хилд
Лукас
24
Oskar
van
Hattum
15
Пеннингтон
Николас
11
Краев
Божидар
10
Болл
Дэвид
7
Барбарусес
Костас
Брисбен Роар
Веллингтон Феникс

История личных встреч

Брисбен Роар
Веллингтон Феникс

22 матча

77.3%
22.7%
3.5527136788005E-15%
17 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

31.8%
50%
18.2%
7 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.7%
31.8%
16 побед 7 ничьих 0 побед

19 матчей

36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед

Первый тайм

42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 15 побед

Второй тайм

36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 11 побед

41 матч

41.5%
29.3%
29.2%
17 побед 12 ничьих 12 побед

Первый тайм

17.1%
46.3%
36.6%
7 побед 19 ничьих 15 побед

Второй тайм

39%
34.1%
26.9%
16 побед 14 ничьих 11 побед

История матчей

5:2
2:2
0:1
0:3
2:1
3:0
0:0
1:1
1:1
1:0
2:1
2:1
4:1
0:0
2:2
0:0
3:3
4:3
1:2
0:1
0:0
2:1
3:2
1:2
3:2
3:0
2:1
1:2
1:2
2:0
2:1
1:1
ХАЛ
0:2
ХАЛ
2:0
ХАЛ
1:1
ХАЛ
2:0
ХАЛ
1:4
ХАЛ
1:0
ХАЛ
3:1
ХАЛ
4:1
ХАЛ
1:1

Голы

Всего голов

31
28

Голов в среднем за матч

1.48
1.4

Среднее время на гол

60
64

Всего голов

38
21

Голов в среднем за матч

1.9
1

Среднее время на гол

47
90

Всего голов

69
49

Голов в среднем за матч

1.68
1.2

Тотал матчей

2.5
37
Больше 90%
Меньше 10%
4
33
Больше 80%
Меньше 20%
8
24
Больше 59%
Меньше 41%
17
11
Больше 27%
Меньше 73%
30
8
Больше 20%
Меньше 80%
33
3
Больше 7%
Меньше 93%
38
2
Больше 5%
Меньше 95%
39

Среднее время на гол

53
75

Бомбардиры внутри турнира

Брисбен Роар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
О'Ши Джеймс 6 (3) 0.38
Милеуснич Никола 4 0.25
Хор Генри 3 0.19
Беренгер Флорен 2 0.13
Jonas Markovski 2 0.13
Thomas Waddingham 1 0.06
Хинджерт Джек 1 0.06
Jez Lofthouse 1 0.06
Ayom Majok 1 0.06
Rylan Brownlie 1 0.06
Joe Caletti 0 0
Олдред Том 0 0
Antonee Burke-Gilroy 0 0
Трюин Кай 0 0
Веллингтон Феникс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барбарусес Костас 8 0.53
Завада Оскар 5 0.33
Краев Божидар 4 0.27
Руфер Алекс 3 (2) 0.2
Пейн Тим 2 0.13
Олд Бенжамин 2 0.13
Болл Дэвид 0 0
Пеннингтон Николас 0 0
Келли-Хилд Лукас 0 0
Oskar van Hattum 0 0

Карточки

Брисбен Роар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
О'Ши Джеймс 3 1
Joe Caletti 2 1
Хинджерт Джек 3 0
Невилл Скотт 3 0
Олдред Том 3 0
Jez Lofthouse 2 0
Армиенто Карло 2 0
Ayom Majok 2 0
Louis Zabala 2 0
Keegan Jelacic 0 1
Браун Кори 1 0
Милеуснич Никола 1 0
Antonee Burke-Gilroy 1 0
Фрик Мэклин 1 0
Трюин Кай 1 0
Alex Parson 1 0
James Nikolovski 1 0
Ryan Lethlean 1 0
Jonas Markovski 1 0
Веллингтон Феникс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руфер Алекс 5 0
Пеннингтон Николас 4 0
Барбарусес Костас 3 0
Краев Божидар 3 0
Саттон Сэм 3 0
Пейн Тим 1 1
Завада Оскар 2 0
Сармэн Финн 2 0
Аль-Таай Мохамед 1 0
Полсен Алекс 1 0
Oskar van Hattum 1 0
Келли-Хилд Лукас 1 0

Результаты матчей

Брисбен Роар
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Веллингтон Феникс
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

4
3
Брисбен Роар
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Веллингтон Феникс
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

20
3

Упущенные победы

5
11
Брисбен Роар
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
Веллингтон Феникс
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

23
7

Упущенные победы

9
14

Голы по времени матча

Забито

12
13
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
3
25%
2
15%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
1
8%
2
15%
31-45
2
17%
3
23%
46-60
3
25%
2
15%
61-75
2
17%
3
23%
76-90

Пропущено

13
11
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
8%
3
27%
1-15
3
23%
1
9%
16-30
1
8%
1
9%
31-45
4
31%
2
18%
46-60
1
8%
1
9%
61-75
3
23%
3
27%
76-90

Забито

10
11
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
1
10%
1
9%
1-15
1
10%
1
9%
16-30
1
10%
1
9%
31-45
3
30%
2
18%
46-60
4
40%
2
18%
61-75
0
0%
4
36%
76-90

Пропущено

22
7
8 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
2
9%
2
29%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
4
18%
1
14%
31-45
6
27%
3
43%
46-60
2
9%
0
0%
61-75
6
27%
1
14%
76-90

Забито

22
24
8 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 7
2 Не забивали 3
4
18%
3
13%
1-15
2
9%
2
8%
16-30
2
9%
3
13%
31-45
5
23%
5
21%
46-60
7
32%
4
17%
61-75
2
9%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

35
18
13 В 1-м тайме 8
22 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 9
3
9%
5
28%
1-15
5
14%
1
6%
16-30
5
14%
2
11%
31-45
10
29%
5
28%
46-60
3
9%
1
6%
61-75
9
26%
4
22%
76-90

Результаты последних матчей

Брисбен Роар
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 2:0 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 3:1 Брисбен Роар - Макартур 1:3 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 3:2
Брисбен Роар - ФК Сидней 1:2 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 8:1 Брисбен Роар - Централ Кост Маринерс 0:3 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 0:2 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 1:2 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 5:2 Брисбен Роар - ФК Сидней 3:0 Макартур - Брисбен Роар 1:1 ФК Сидней - Брисбен Роар 3:1 Мельбурн Найтс - Брисбен Роар 0:1 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 4:2 Сидней Юнайтед 58 - Брисбен Роар 0:5 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 2:3
Веллингтон Феникс
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 1:2 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:1 Перт Глори - Веллингтон Феникс 3:4 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 2:2
ФК Сидней - Веллингтон Феникс 3:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Макартур - Веллингтон Феникс 0:3 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 0:3 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 1:0 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 1:1 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 5:2 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 0:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 3:0 Пенинсула Пауэр - Веллингтон Феникс 1:2 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 2:0 Макартур - Веллингтон Феникс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 4:0 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 2:2

Результаты матчей

Брисбен Роар
Веллингтон Феникс

Точный счет

0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
8:1
1 раз 13%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

2:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
8:1
1 раз 7%
0:3
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Брисбен Роар
Веллингтон Феникс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
1
4
3
1.5
3
3
2
5
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
7
1
3
5
1.5
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
12
2
7
8
1.5
7
7
2
13
2.5
3
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 0:0 15 8 5 2 25 - 17 29
2.
Мельбурн Виктори
 14 6 8 0 27 - 16 26
3.
Централ Кост Маринерс
 14 7 3 4 27 - 19 24
4.
Вестерн Сидней Уондерерс
 14 7 3 4 22 - 14 24
5.
Макартур
 15 5 7 3 27 - 26 22
6.
Мельбурн Сити
 14 6 3 5 25 - 21 21
7.
ФК Сидней
 14 6 1 7 25 - 25 19
8.
Аделаида Юнайтед
 14 5 3 6 27 - 24 18
9.
Брисбен Роар
 0:0 16 5 3 8 22 - 35 18
10.
Ньюкасл Джетс
 15 4 4 7 24 - 30 16
11.
Перт Глори
 14 3 3 8 25 - 31 12
12.
Вестерн Юнайтед
 13 2 1 10 11 - 29 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Централ Кост Маринерс
 9 5 2 2 20 - 11 17
2.
Аделаида Юнайтед
 8 4 2 2 20 - 14 14
3.
Веллингтон Феникс
 0:0 6 4 1 1 11 - 7 13
4.
Вестерн Сидней Уондерерс
 8 4 1 3 15 - 8 13
5.
Мельбурн Виктори
 6 3 3 0 13 - 6 12
6.
ФК Сидней
 7 4 0 3 14 - 10 12
7.
Мельбурн Сити
 8 3 3 2 18 - 10 12
8.
Брисбен Роар
 0:0 8 3 2 3 12 - 13 11
9.
Макартур
 8 2 5 1 13 - 14 11
10.
Ньюкасл Джетс
 6 2 2 2 10 - 9 8
11.
Перт Глори
 6 2 1 3 13 - 13 7
12.
Вестерн Юнайтед
 6 1 0 5 4 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 0:0 9 4 4 1 14 - 10 16
2.
Мельбурн Виктори
 8 3 5 0 14 - 10 14
3.
Вестерн Сидней Уондерерс
 6 3 2 1 7 - 6 11
4.
Макартур
 7 3 2 2 14 - 12 11
5.
Мельбурн Сити
 6 3 0 3 7 - 11 9
6.
Ньюкасл Джетс
 9 2 2 5 14 - 21 8
7.
Централ Кост Маринерс
 5 2 1 2 7 - 8 7
8.
ФК Сидней
 7 2 1 4 11 - 15 7
9.
Брисбен Роар
 0:0 8 2 1 5 10 - 22 7
10.
Перт Глори
 8 1 2 5 12 - 18 5
11.
Аделаида Юнайтед
 6 1 1 4 7 - 10 4
12.
Вестерн Юнайтед
 7 1 1 5 7 - 20 4
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мельбурн Виктори Форнароли Бруно 13 (1)
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 10 (1)
Веллингтон Феникс Барбарусес Костас 8 (4)
ФК Сидней Лолли Джо 8 (4)
Перт Глори Таггарт Адам 8 (3)
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Топ нарушителей
Мельбурн Виктори Родерик Миранда 1 5
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 1 5
Централ Кост Маринерс Фаррелл Джекоб 1 5
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 6
Веллингтон Феникс Руфер Алекс 5
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  • Первый тайм
  • 52'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 41'
    Хинджерт Джек уходит с поля. Браун Кори выходит вместо него
  • 38'
    Хор Генри уходит с поля. Ayom Majok выходит вместо него
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 46% завершится победой Брисбен Роар.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 2.16. Новички получат приятный бонус!
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Прогноз на матч от Liveresult
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Брисбен Роар
Ничья
Веллингтон Феникс
2.60
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4.06
3.95
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Брисбен Роар 0:0 Веллингтон Феникс онлайн

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