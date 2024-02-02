  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австралия
  4. A-Лига 2023-2024
Тур: 15. Стадион: .
Брисбен Роар
1:1
Конец матча
Веллингтон Феникс
0'
0:1
51' Гол
Краев Божидар
59' Желтая карточка
James Nikolovski
64' Желтая карточка
Пеннингтон Николас
89' Желтая карточка
Краев Божидар
90' Желтая карточка
Louis Zabala
1:1
90' Гол
Браун Кори
90'+8
1
Фрик
Мэклин
19
Хинджерт
Джек
32
James
Nikolovski
27
Трюин
Кай
21
Antonee
Burke-Gilroy
10
Милеуснич
Никола
6
Joe
Caletti
26
О'Ши
Джеймс
13
Хор
Генри
16
Thomas
Waddingham
23
Keegan
Jelacic
40
Полсен
Алекс
3
Сармэн
Финн
4
Вуттон
Скотт
26
Хьюз
Исаак
12
Аль-Таай
Мохамед
18
Келли-Хилд
Лукас
24
Oskar
van
Hattum
15
Пеннингтон
Николас
11
Краев
Божидар
10
Болл
Дэвид
7
Барбарусес
Костас
Брисбен Роар
Веллингтон Феникс

История личных встреч

Брисбен Роар
Веллингтон Феникс

22 матча

77.3%
22.7%
3.5527136788005E-15%
17 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

31.8%
50%
18.2%
7 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.7%
31.8%
16 побед 7 ничьих 0 побед

19 матчей

36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед

Первый тайм

42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 15 побед

Второй тайм

36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 11 побед

41 матч

41.5%
29.3%
29.2%
17 побед 12 ничьих 12 побед

Первый тайм

17.1%
46.3%
36.6%
7 побед 19 ничьих 15 побед

Второй тайм

39%
34.1%
26.9%
16 побед 14 ничьих 11 побед

История матчей

5:2
2:2
0:1
0:3
2:1
3:0
0:0
1:1
1:1
1:0
2:1
2:1
4:1
0:0
2:2
0:0
3:3
4:3
1:2
0:1
0:0
2:1
3:2
1:2
3:2
3:0
2:1
1:2
1:2
2:0
2:1
1:1
ХАЛ
0:2
ХАЛ
2:0
ХАЛ
1:1
ХАЛ
2:0
ХАЛ
1:4
ХАЛ
1:0
ХАЛ
3:1
ХАЛ
4:1
ХАЛ
1:1

Голы

Всего голов

31
28

Голов в среднем за матч

1.48
1.4

Среднее время на гол

60
64

Всего голов

38
21

Голов в среднем за матч

1.9
1

Среднее время на гол

47
90

Всего голов

69
49

Голов в среднем за матч

1.68
1.2

Тотал матчей

2.5
37
Больше 90%
Меньше 10%
4
33
Больше 80%
Меньше 20%
8
24
Больше 59%
Меньше 41%
17
11
Больше 27%
Меньше 73%
30
8
Больше 20%
Меньше 80%
33
3
Больше 7%
Меньше 93%
38
2
Больше 5%
Меньше 95%
39

Среднее время на гол

53
75

Бомбардиры внутри турнира

Брисбен Роар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
О'Ши Джеймс 6 (3) 0.38
Милеуснич Никола 4 0.25
Хор Генри 3 0.19
Беренгер Флорен 2 0.13
Jonas Markovski 2 0.13
Thomas Waddingham 1 0.06
Хинджерт Джек 1 0.06
Браун Кори 1 0.06
Jez Lofthouse 1 0.06
Ayom Majok 1 0.06
Rylan Brownlie 1 0.06
Joe Caletti 0 0
Олдред Том 0 0
Antonee Burke-Gilroy 0 0
Трюин Кай 0 0
Keegan Jelacic 0 0
Веллингтон Феникс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барбарусес Костас 8 0.53
Краев Божидар 5 0.33
Завада Оскар 5 0.33
Руфер Алекс 3 (2) 0.2
Пейн Тим 2 0.13
Олд Бенжамин 2 0.13
Болл Дэвид 0 0
Пеннингтон Николас 0 0
Келли-Хилд Лукас 0 0
Аль-Таай Мохамед 0 0
Oskar van Hattum 0 0

Карточки

Брисбен Роар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
О'Ши Джеймс 3 1
Joe Caletti 2 1
Хинджерт Джек 3 0
Невилл Скотт 3 0
Олдред Том 3 0
Louis Zabala 3 0
Jez Lofthouse 2 0
Армиенто Карло 2 0
Ayom Majok 2 0
James Nikolovski 2 0
Keegan Jelacic 0 1
Браун Кори 1 0
Милеуснич Никола 1 0
Antonee Burke-Gilroy 1 0
Фрик Мэклин 1 0
Трюин Кай 1 0
Alex Parson 1 0
Ryan Lethlean 1 0
Jonas Markovski 1 0
Веллингтон Феникс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руфер Алекс 5 0
Пеннингтон Николас 5 0
Краев Божидар 4 0
Барбарусес Костас 3 0
Саттон Сэм 3 0
Пейн Тим 1 1
Завада Оскар 2 0
Сармэн Финн 2 0
Аль-Таай Мохамед 1 0
Полсен Алекс 1 0
Oskar van Hattum 1 0
Келли-Хилд Лукас 1 0

Результаты матчей

Брисбен Роар
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Веллингтон Феникс
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

5
4
Брисбен Роар
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Веллингтон Феникс
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

20
3

Упущенные победы

5
11
Брисбен Роар
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
Веллингтон Феникс
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

23
7

Упущенные победы

10
15

Голы по времени матча

Забито

13
14
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
3
23%
2
14%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
1
8%
2
14%
31-45
2
15%
4
29%
46-60
3
23%
2
14%
61-75
3
23%
3
21%
76-90

Пропущено

14
12
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
1
7%
3
25%
1-15
3
21%
1
8%
16-30
1
7%
1
8%
31-45
5
36%
2
17%
46-60
1
7%
1
8%
61-75
3
21%
4
33%
76-90

Забито

10
11
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
1
10%
1
9%
1-15
1
10%
1
9%
16-30
1
10%
1
9%
31-45
3
30%
2
18%
46-60
4
40%
2
18%
61-75
0
0%
4
36%
76-90

Пропущено

22
7
8 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
2
9%
2
29%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
4
18%
1
14%
31-45
6
27%
3
43%
46-60
2
9%
0
0%
61-75
6
27%
1
14%
76-90

Забито

23
25
8 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 8
2 Не забивали 3
4
17%
3
12%
1-15
2
9%
2
8%
16-30
2
9%
3
12%
31-45
5
22%
6
24%
46-60
7
30%
4
16%
61-75
3
13%
7
28%
76-90

Пропущено

36
19
13 В 1-м тайме 8
23 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 10
3
8%
5
26%
1-15
5
14%
1
5%
16-30
5
14%
2
11%
31-45
11
31%
5
26%
46-60
3
8%
1
5%
61-75
9
25%
5
26%
76-90

Результаты последних матчей

Брисбен Роар
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 2:0 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 3:1 Брисбен Роар - Макартур 1:3 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 3:2
Брисбен Роар - ФК Сидней 1:2 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 8:1 Брисбен Роар - Централ Кост Маринерс 0:3 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 0:2 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 1:2 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 5:2 Брисбен Роар - ФК Сидней 3:0 Макартур - Брисбен Роар 1:1 ФК Сидней - Брисбен Роар 3:1 Мельбурн Найтс - Брисбен Роар 0:1 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 4:2 Сидней Юнайтед 58 - Брисбен Роар 0:5 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 2:3
Веллингтон Феникс
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 1:2 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:1 Перт Глори - Веллингтон Феникс 3:4 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 2:2
ФК Сидней - Веллингтон Феникс 3:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Макартур - Веллингтон Феникс 0:3 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 0:3 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 1:0 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 1:1 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 5:2 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 0:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 3:0 Пенинсула Пауэр - Веллингтон Феникс 1:2 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 2:0 Макартур - Веллингтон Феникс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 4:0 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 2:2

Результаты матчей

Брисбен Роар
Веллингтон Феникс

Точный счет

0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
8:1
1 раз 13%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
8:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 20%
0:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
2
5 раз 31%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Брисбен Роар
Веллингтон Феникс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
5
1
4
4
1.5
3
3
2
6
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
8
1
3
5
1.5
4
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
13
2
7
9
1.5
7
8
2
14
2.5
3
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 15 8 5 2 26 - 18 29
2.
Мельбурн Виктори
 14 6 8 0 27 - 16 26
3.
Централ Кост Маринерс
 14 7 3 4 27 - 19 24
4.
Вестерн Сидней Уондерерс
 14 7 3 4 22 - 14 24
5.
Мельбурн Сити
 1:1 15 6 4 5 26 - 22 22
6.
Макартур
 15 5 7 3 27 - 26 22
7.
ФК Сидней
 14 6 1 7 25 - 25 19
8.
Аделаида Юнайтед
 14 5 3 6 27 - 24 18
9.
Брисбен Роар
 16 5 3 8 23 - 36 18
10.
Ньюкасл Джетс
 15 4 4 7 24 - 30 16
11.
Перт Глори
 1:1 15 3 4 8 26 - 32 13
12.
Вестерн Юнайтед
 13 2 1 10 11 - 29 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Централ Кост Маринерс
 9 5 2 2 20 - 11 17
2.
Аделаида Юнайтед
 8 4 2 2 20 - 14 14
3.
Веллингтон Феникс
 6 4 1 1 11 - 7 13
4.
Вестерн Сидней Уондерерс
 8 4 1 3 15 - 8 13
5.
Мельбурн Виктори
 6 3 3 0 13 - 6 12
6.
ФК Сидней
 7 4 0 3 14 - 10 12
7.
Мельбурн Сити
 1:1 8 3 3 2 18 - 10 12
8.
Брисбен Роар
 8 3 2 3 13 - 14 11
9.
Макартур
 8 2 5 1 13 - 14 11
10.
Ньюкасл Джетс
 6 2 2 2 10 - 9 8
11.
Перт Глори
 1:1 7 2 2 3 14 - 14 8
12.
Вестерн Юнайтед
 6 1 0 5 4 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 9 4 4 1 15 - 11 16
2.
Мельбурн Виктори
 8 3 5 0 14 - 10 14
3.
Вестерн Сидней Уондерерс
 6 3 2 1 7 - 6 11
4.
Макартур
 7 3 2 2 14 - 12 11
5.
Мельбурн Сити
 1:1 7 3 1 3 8 - 12 10
6.
Ньюкасл Джетс
 9 2 2 5 14 - 21 8
7.
Централ Кост Маринерс
 5 2 1 2 7 - 8 7
8.
ФК Сидней
 7 2 1 4 11 - 15 7
9.
Брисбен Роар
 8 2 1 5 10 - 22 7
10.
Перт Глори
 1:1 8 1 2 5 12 - 18 5
11.
Аделаида Юнайтед
 6 1 1 4 7 - 10 4
12.
Вестерн Юнайтед
 7 1 1 5 7 - 20 4
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мельбурн Виктори Форнароли Бруно 13 (1)
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 10 (1)
Веллингтон Феникс Барбарусес Костас 8 (4)
ФК Сидней Лолли Джо 8 (4)
Перт Глори Таггарт Адам 8 (3)
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Топ нарушителей
Мельбурн Виктори Родерик Миранда 1 5
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 1 5
Централ Кост Маринерс Фаррелл Джекоб 1 5
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 6
Веллингтон Феникс Руфер Алекс 5
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    • 51'
      Аль-Таай Мохамед сделал результативную передачу.
    • 51'
      Г О О О О Л - Краев Божидар бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 52'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 41'
      Хинджерт Джек уходит с поля. Браун Кори выходит вместо него
    • 38'
      Хор Генри уходит с поля. Ayom Majok выходит вместо него
    • Судья начинает матч
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