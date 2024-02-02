Тур: 15. Стадион: Kayo Stadium.
1:1
Конец матча
0'
0:1
51' ГолКраев Божидар
59' Желтая карточкаJames Nikolovski
64' Желтая карточкаПеннингтон Николас
89' Желтая карточкаКраев Божидар
90' Желтая карточкаLouis Zabala
1:1
90' ГолБраун Кори
90'+8
Ход матча
38'
51'
59'
70'
89'
90'
90'
1:1
Прогноз на матч от Liveresult
27
Трюин
Кай
26
О'Ши
Джеймс
13
Хор
Генри
40
Полсен
Алекс
26
Хьюз
Исаак
10
Болл
Дэвид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Трюин КайЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 О'Ши ДжеймсПолузащитник
-
13 Хор ГенриПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Matt ActonВратарь
- Защитник
-
20 Рохас МаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
-
99 Ayom Majok
-
35 Louis Zabala
-
Главный тренер: Ben Cahn
- Основной состав
-
40 Полсен АлексВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Хьюз ИсаакЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Болл ДэвидПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Данкан ДжекВратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
23 Luke Supyk
-
-
Главный тренер: Giancarlo Italiano
История личных встреч
Брисбен Роар
Веллингтон Феникс
22 матча
77.3%
22.7%
3.5527136788005E-15%
17 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
31.8%
50%
18.2%
7 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.7%
31.8%
16 побед 7 ничьих 0 побед
19 матчей
36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед
Первый тайм
42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 15 побед
Второй тайм
36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 11 побед
41 матч
41.5%
29.3%
29.2%
17 побед 12 ничьих 12 побед
Первый тайм
17.1%
46.3%
36.6%
7 побед 19 ничьих 15 побед
Второй тайм
39%
34.1%
26.9%
16 побед 14 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
31
28
Голов в среднем за матч
1.48
1.4
Среднее время на гол
60
64
Всего голов
38
21
Голов в среднем за матч
1.9
1
Среднее время на гол
47
90
Всего голов
69
49
Голов в среднем за матч
1.68
1.2
Тотал матчей
2.5
37
Больше 90%
Меньше 10%
4
33
Больше 80%
Меньше 20%
8
24
Больше 59%
Меньше 41%
17
11
Больше 27%
Меньше 73%
30
8
Больше 20%
Меньше 80%
33
3
Больше 7%
Меньше 93%
38
2
Больше 5%
Меньше 95%
39
Среднее время на гол
53
75
Бомбардиры внутри турнира
Брисбен Роар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|О'Ши Джеймс
|6 (3)
|0.38
|Милеуснич Никола
|4
|0.25
|Хор Генри
|3
|0.19
|Беренгер Флорен
|2
|0.13
|Jonas Markovski
|2
|0.13
|Thomas Waddingham
|1
|0.06
|Хинджерт Джек
|1
|0.06
|Браун Кори
|1
|0.06
|Jez Lofthouse
|1
|0.06
|Ayom Majok
|1
|0.06
|Rylan Brownlie
|1
|0.06
|Joe Caletti
|0
|0
|Олдред Том
|0
|0
|Antonee Burke-Gilroy
|0
|0
|Трюин Кай
|0
|0
|Keegan Jelacic
|0
|0
Веллингтон Феникс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барбарусес Костас
|8
|0.53
|Краев Божидар
|5
|0.33
|Завада Оскар
|5
|0.33
|Руфер Алекс
|3 (2)
|0.2
|Пейн Тим
|2
|0.13
|Олд Бенжамин
|2
|0.13
|Болл Дэвид
|0
|0
|Пеннингтон Николас
|0
|0
|Келли-Хилд Лукас
|0
|0
|Аль-Таай Мохамед
|0
|0
|Oskar van Hattum
|0
|0
Карточки
Брисбен Роар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|О'Ши Джеймс
|3
|1
|Joe Caletti
|2
|1
|Хинджерт Джек
|3
|0
|Невилл Скотт
|3
|0
|Олдред Том
|3
|0
|Louis Zabala
|3
|0
|Jez Lofthouse
|2
|0
|Армиенто Карло
|2
|0
|Ayom Majok
|2
|0
|James Nikolovski
|2
|0
|Keegan Jelacic
|0
|1
|Браун Кори
|1
|0
|Милеуснич Никола
|1
|0
|Antonee Burke-Gilroy
|1
|0
|Фрик Мэклин
|1
|0
|Трюин Кай
|1
|0
|Alex Parson
|1
|0
|Ryan Lethlean
|1
|0
|Jonas Markovski
|1
|0
Веллингтон Феникс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Руфер Алекс
|5
|0
|Пеннингтон Николас
|5
|0
|Краев Божидар
|4
|0
|Барбарусес Костас
|3
|0
|Саттон Сэм
|3
|0
|Пейн Тим
|1
|1
|Завада Оскар
|2
|0
|Сармэн Финн
|2
|0
|Аль-Таай Мохамед
|1
|0
|Полсен Алекс
|1
|0
|Oskar van Hattum
|1
|0
|Келли-Хилд Лукас
|1
|0
Результаты матчей
Брисбен Роар
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Веллингтон Феникс
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
5
4
Брисбен Роар
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Веллингтон Феникс
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
20
3
Упущенные победы
5
11
Брисбен Роар
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
Веллингтон Феникс
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
23
7
Упущенные победы
10
15
Голы по времени матча
Забито
13
14
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
3
23%
2
14%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
1
8%
2
14%
31-45
2
15%
4
29%
46-60
3
23%
2
14%
61-75
3
23%
3
21%
76-90
Пропущено
14
12
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
1
7%
3
25%
1-15
3
21%
1
8%
16-30
1
7%
1
8%
31-45
5
36%
2
17%
46-60
1
7%
1
8%
61-75
3
21%
4
33%
76-90
Забито
10
11
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
1
10%
1
9%
1-15
1
10%
1
9%
16-30
1
10%
1
9%
31-45
3
30%
2
18%
46-60
4
40%
2
18%
61-75
0
0%
4
36%
76-90
Пропущено
22
7
8 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
2
9%
2
29%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
4
18%
1
14%
31-45
6
27%
3
43%
46-60
2
9%
0
0%
61-75
6
27%
1
14%
76-90
Забито
23
25
8 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 8
2 Не забивали 3
4
17%
3
12%
1-15
2
9%
2
8%
16-30
2
9%
3
12%
31-45
5
22%
6
24%
46-60
7
30%
4
16%
61-75
3
13%
7
28%
76-90
Пропущено
36
19
13 В 1-м тайме 8
23 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 10
3
8%
5
26%
1-15
5
14%
1
5%
16-30
5
14%
2
11%
31-45
11
31%
5
26%
46-60
3
8%
1
5%
61-75
9
25%
5
26%
76-90
Результаты последних матчей
Брисбен Роар
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 2:0 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 3:1 Брисбен Роар - Макартур 1:3 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 3:2
Брисбен Роар - ФК Сидней 1:2 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 8:1 Брисбен Роар - Централ Кост Маринерс 0:3 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 0:2 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 1:2 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 5:2 Брисбен Роар - ФК Сидней 3:0 Макартур - Брисбен Роар 1:1 ФК Сидней - Брисбен Роар 3:1 Мельбурн Найтс - Брисбен Роар 0:1 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 4:2 Сидней Юнайтед 58 - Брисбен Роар 0:5 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 2:3
Веллингтон Феникс
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 1:2 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:1 Перт Глори - Веллингтон Феникс 3:4 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 2:2
ФК Сидней - Веллингтон Феникс 3:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Макартур - Веллингтон Феникс 0:3 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 0:3 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 1:0 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 1:1 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 5:2 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 0:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 3:0 Пенинсула Пауэр - Веллингтон Феникс 1:2 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 2:0 Макартур - Веллингтон Феникс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 4:0 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 2:2
Результаты матчей
Брисбен Роар
Веллингтон Феникс
Точный счет
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Точный счет
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
8:1
1 раз 13%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
8:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 20%
0:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
2
5 раз 31%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Брисбен Роар
Веллингтон Феникс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
51
44
33
26
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
81
35
45
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
132
79
78
214
312
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|8
|5
|2
|26 - 18
|29
|2.
|14
|6
|8
|0
|27 - 16
|26
|3.
|14
|7
|3
|4
|27 - 19
|24
|4.
|14
|7
|3
|4
|22 - 14
|24
|5.
|1:1
|15
|6
|4
|5
|26 - 22
|22
|6.
|15
|5
|7
|3
|27 - 26
|22
|7.
|14
|6
|1
|7
|25 - 25
|19
|8.
|14
|5
|3
|6
|27 - 24
|18
|9.
|16
|5
|3
|8
|23 - 36
|18
|10.
|15
|4
|4
|7
|24 - 30
|16
|11.
|1:1
|15
|3
|4
|8
|26 - 32
|13
|12.
|13
|2
|1
|10
|11 - 29
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|5
|2
|2
|20 - 11
|17
|2.
|8
|4
|2
|2
|20 - 14
|14
|3.
|6
|4
|1
|1
|11 - 7
|13
|4.
|8
|4
|1
|3
|15 - 8
|13
|5.
|6
|3
|3
|0
|13 - 6
|12
|6.
|7
|4
|0
|3
|14 - 10
|12
|7.
|1:1
|8
|3
|3
|2
|18 - 10
|12
|8.
|8
|3
|2
|3
|13 - 14
|11
|9.
|8
|2
|5
|1
|13 - 14
|11
|10.
|6
|2
|2
|2
|10 - 9
|8
|11.
|1:1
|7
|2
|2
|3
|14 - 14
|8
|12.
|6
|1
|0
|5
|4 - 9
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|4
|4
|1
|15 - 11
|16
|2.
|8
|3
|5
|0
|14 - 10
|14
|3.
|6
|3
|2
|1
|7 - 6
|11
|4.
|7
|3
|2
|2
|14 - 12
|11
|5.
|1:1
|7
|3
|1
|3
|8 - 12
|10
|6.
|9
|2
|2
|5
|14 - 21
|8
|7.
|5
|2
|1
|2
|7 - 8
|7
|8.
|7
|2
|1
|4
|11 - 15
|7
|9.
|8
|2
|1
|5
|10 - 22
|7
|10.
|1:1
|8
|1
|2
|5
|12 - 18
|5
|11.
|6
|1
|1
|4
|7 - 10
|4
|12.
|7
|1
|1
|5
|7 - 20
|4
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|13 (1)
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|10 (1)
|Веллингтон Феникс
|Барбарусес Костас
|8 (4)
|ФК Сидней
|Лолли Джо
|8 (4)
|Перт Глори
|Таггарт Адам
|8 (3)
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|1 5
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|1 5
|Централ Кост Маринерс
|Фаррелл Джекоб
|1 5
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|6
|Веллингтон Феникс
|Руфер Алекс
|5