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  3. Австралия
  4. A-Лига 2023-2024
Тур: 15. Стадион: .
Перт Глори
1:1
Перерыв
Мельбурн Сити
0'
0:1
21' Гол в свои ворота
Сусняр Александар
1:1
45' Пенальти
Амини Мустафа
1
Сэил
Оливер
2
Кутрумбис
Джон
29
Лахман
Даррил
15
Сусняр
Александар
14
Riley
Warland
23
Daniel
Bennie
8
Амини
Мустафа
20
Giordano
Colli
77
Камау
Брюс
22
Таггарт
Адам
7
Цолаковски
Стефан
1
Янг
Джейми
2
Геллоуэй
Скотт
4
Рейш
Нуну
22
Гуд
Кёртис
38
Политидис
Харри
6
Угаркович
Стивен
17
Антонис
Терри
15
Нэббаут
Эндрю
10
Арслан
Толгай-Али
11
Нател
Лео
9
Макларен
Джейми
Перт Глори
Мельбурн Сити

История личных встреч

Перт Глори
Мельбурн Сити

21 матч

85.7%
14.3%
18 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

52.4%
47.6%
11 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

90.5%
19%
19 побед 4 ничьи 0 побед

22 матча

40.9%
59.1%
0 побед 9 ничьих 13 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 12 ничьих 10 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 8 ничьих 12 побед

43 матча

41.9%
27.9%
30.2%
18 побед 12 ничьих 13 побед

Первый тайм

25.6%
51.2%
23.2%
11 побед 22 ничьи 10 побед

Второй тайм

44.2%
27.9%
27.9%
19 побед 12 ничьих 12 побед

История матчей

1:2
2:4
4:0
2:0
2:2
1:0
1:3
1:3
2:3
0:0
0:3
2:2
0:0
1:0
2:1
0:2
1:3
0:2
5:4
3:3
2:3
2:0
3:2
2:2
5:1
КФ
3:1
3:1
0:0
0:0
1:1
2:1
3:0
1:0
2:0
1:0
2:0
3:0
ХАЛ
1:2
ХАЛ
1:2
ХАЛ
1:2
ХАЛ
1:1
ХАЛ
0:0
ХАЛ
2:2

Голы

Всего голов

38
30

Голов в среднем за матч

1.9
1.3

Среднее время на гол

47
69

Всего голов

33
28

Голов в среднем за матч

1.43
1.4

Среднее время на гол

62
64

Всего голов

71
58

Голов в среднем за матч

1.65
1.35

Тотал матчей

2.5
38
Больше 88%
Меньше 12%
5
34
Больше 79%
Меньше 21%
9
26
Больше 60%
Меньше 40%
17
17
Больше 40%
Меньше 60%
26
7
Больше 16%
Меньше 84%
36
4
Больше 9%
Меньше 91%
39
1
Больше 2%
Меньше 98%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
42

Среднее время на гол

54
66

Бомбардиры внутри турнира

Перт Глори
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Таггарт Адам 8 0.53
Цолаковски Стефан 5 0.33
David Williams III 3 0.2
Амини Мустафа 2 (2) 0.13
Сусняр Александар 2 0.13
Божанич Оливер 1 0.07
Хелифи Салим 1 0.07
Иванович Люк 1 0.07
Биверс Марк 1 0.07
Карлуччо Джеррод 1 0.07
Kaelan Majekodunmi 1 0.07
Giordano Colli 0 0
Кутрумбис Джон 0 0
Jacob Muir 0 0
Riley Warland 0 0
Мельбурн Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макларен Джейми 7 0.47
Арслан Толгай-Али 4 (1) 0.27
Антонис Терри 3 (1) 0.2
Нател Лео 2 0.13
Угаркович Стивен 2 0.13
Маццео Бенджамин 2 0.13
Яколиш Марин 1 0.07
Гуд Кёртис 1 0.07
Сахи Хамза 1 0.07
Леки Мэттью 1 0.07
Лопане Алессандро 1 0.07
Бехич Азиз 0 0
Супрайен Самуэль 0 0
Геллоуэй Скотт 0 0
Капуто Макс 0 0

Карточки

Перт Глори
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кутрумбис Джон 5 0
Сусняр Александар 3 1
Цолаковски Стефан 4 0
Alen Stajcic 3 0
Биверс Марк 1 1
Камау Брюс 1 1
Амини Мустафа 2 0
Таггарт Адам 2 0
Giordano Colli 2 0
Хелифи Салим 1 0
Сэил Оливер 1 0
David Williams III 1 0
Riley Warland 1 0
Иванович Люк 1 0
Остлер Трент 1 0
Карлуччо Джеррод 1 0
Cameron Cook 1 0
Мельбурн Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сахи Хамза 4 0
Тэлбот Каллум 4 0
Арслан Толгай-Али 3 0
Бехич Азиз 3 0
Гуд Кёртис 3 0
Янг Джейми 2 0
Антонис Терри 2 0
Угаркович Стивен 2 0
Нател Лео 2 0
Супрайен Самуэль 1 0
Яколиш Марин 1 0
Аурелио Видмар 1 0

Результаты матчей

Перт Глори
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Мельбурн Сити
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

8
2
Перт Глори
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Мельбурн Сити
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

12
3

Упущенные победы

7
17
Перт Глори
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Мельбурн Сити
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

14
5

Упущенные победы

15
19

Голы по времени матча

Забито

13
8
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
2
15%
1
13%
1-15
1
8%
1
13%
16-30
1
8%
1
13%
31-45
3
23%
2
25%
46-60
3
23%
1
13%
61-75
3
23%
2
25%
76-90

Пропущено

13
10
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
8%
2
20%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
4
31%
1
10%
31-45
1
8%
2
20%
46-60
2
15%
1
10%
61-75
3
23%
4
40%
76-90

Забито

14
18
2 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 5
7 Не забивали 8
0
0%
4
22%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
1
7%
2
11%
31-45
4
29%
4
22%
46-60
2
14%
3
17%
61-75
6
43%
5
28%
76-90

Пропущено

16
10
8 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
1
10%
16-30
4
25%
0
0%
31-45
3
19%
3
30%
46-60
2
13%
2
20%
61-75
3
19%
4
40%
76-90

Забито

27
26
6 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 7
1 Не забивали 3
2
7%
5
19%
1-15
2
7%
1
4%
16-30
2
7%
3
12%
31-45
7
26%
6
23%
46-60
5
19%
4
15%
61-75
9
33%
7
27%
76-90

Пропущено

29
20
15 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 10
3
10%
2
10%
1-15
4
14%
1
5%
16-30
8
28%
1
5%
31-45
4
14%
5
25%
46-60
4
14%
3
15%
61-75
6
21%
8
40%
76-90

Результаты последних матчей

Перт Глори
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Макартур - Перт Глори 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:2 Перт Глори - Веллингтон Феникс 3:4 Перт Глори - Мельбурн Виктори 2:3
Централ Кост Маринерс - Перт Глори 4:2 Перт Глори - Макартур 3:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:2 Перт Глори - Мельбурн Сити 1:2 ФК Сидней - Перт Глори 3:2 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 2:0 Перт Глори - Централ Кост Маринерс 2:0 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:1 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Перт Глори - Мельбурн Виктори 0:4 Перт Глори - Макартур 0:4 Вест Хэм - Перт Глори 6:2 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 1:2 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 4:4 ФК Сидней - Перт Глори 4:1
Мельбурн Сити
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 1:0 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Сити 2:1 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:2
Мельбурн Сити - Брисбен Роар 8:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 3:3 Мельбурн Сити - Чжэцзян Профессионал 1:1 Перт Глори - Мельбурн Сити 1:2 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 0:2 Вентфорет Кофу - Мельбурн Сити 3:3 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 1:0 Мельбурн Сити - Макартур 3:3 Мельбурн Сити - Бурирам Юнайтед 0:1 Мельбурн Сити - ФК Сидней 2:0 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 6:0 Бурирам Юнайтед - Мельбурн Сити 0:2 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 1:2 Чжэцзян Профессионал - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - ФК Сидней 1:2

Результаты матчей

Перт Глори
Мельбурн Сити

Точный счет

1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
3:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
8:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
8
1 раз 13%

Точный счет

2:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
1:2
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
6:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
5 раз 63%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Точный счет

2:2
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
2:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:2
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
3:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
8:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
8 раз 57%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%
8
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Перт Глори
Мельбурн Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
1.5
Больше Меньше
4
4
2
4
2.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
4
2
5
3
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
10
4
10
4
1.5
7
7
2
12
2.5
3
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 15 8 5 2 26 - 18 29
2.
Мельбурн Виктори
 14 6 8 0 27 - 16 26
3.
Централ Кост Маринерс
 14 7 3 4 27 - 19 24
4.
Вестерн Сидней Уондерерс
 14 7 3 4 22 - 14 24
5.
Мельбурн Сити
 1:1 15 6 4 5 26 - 22 22
6.
Макартур
 15 5 7 3 27 - 26 22
7.
ФК Сидней
 14 6 1 7 25 - 25 19
8.
Аделаида Юнайтед
 14 5 3 6 27 - 24 18
9.
Брисбен Роар
 16 5 3 8 23 - 36 18
10.
Ньюкасл Джетс
 15 4 4 7 24 - 30 16
11.
Перт Глори
 1:1 15 3 4 8 26 - 32 13
12.
Вестерн Юнайтед
 13 2 1 10 11 - 29 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Централ Кост Маринерс
 9 5 2 2 20 - 11 17
2.
Аделаида Юнайтед
 8 4 2 2 20 - 14 14
3.
Веллингтон Феникс
 6 4 1 1 11 - 7 13
4.
Вестерн Сидней Уондерерс
 8 4 1 3 15 - 8 13
5.
Мельбурн Виктори
 6 3 3 0 13 - 6 12
6.
ФК Сидней
 7 4 0 3 14 - 10 12
7.
Мельбурн Сити
 1:1 8 3 3 2 18 - 10 12
8.
Брисбен Роар
 8 3 2 3 13 - 14 11
9.
Макартур
 8 2 5 1 13 - 14 11
10.
Ньюкасл Джетс
 6 2 2 2 10 - 9 8
11.
Перт Глори
 1:1 7 2 2 3 14 - 14 8
12.
Вестерн Юнайтед
 6 1 0 5 4 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 9 4 4 1 15 - 11 16
2.
Мельбурн Виктори
 8 3 5 0 14 - 10 14
3.
Вестерн Сидней Уондерерс
 6 3 2 1 7 - 6 11
4.
Макартур
 7 3 2 2 14 - 12 11
5.
Мельбурн Сити
 1:1 7 3 1 3 8 - 12 10
6.
Ньюкасл Джетс
 9 2 2 5 14 - 21 8
7.
Централ Кост Маринерс
 5 2 1 2 7 - 8 7
8.
ФК Сидней
 7 2 1 4 11 - 15 7
9.
Брисбен Роар
 8 2 1 5 10 - 22 7
10.
Перт Глори
 1:1 8 1 2 5 12 - 18 5
11.
Аделаида Юнайтед
 6 1 1 4 7 - 10 4
12.
Вестерн Юнайтед
 7 1 1 5 7 - 20 4
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мельбурн Виктори Форнароли Бруно 13 (1)
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 10 (1)
Веллингтон Феникс Барбарусес Костас 8 (4)
ФК Сидней Лолли Джо 8 (4)
Перт Глори Таггарт Адам 8 (3)
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Топ нарушителей
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Перт Глори
Ничья
Мельбурн Сити
6.60
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4.35
3.65
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Перт Глори 1:1 Мельбурн Сити онлайн

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Перт Глори
Мельбурн Сити
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