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  4. A-Лига 2023-2024
Тур: 15. Стадион: .
Вестерн Юнайтед
0:0
Первый тайм: 30'
ФК Сидней
0'
3' Желтая карточка
Габриэл Барбоза
10' Желтая карточка
Рисдон Джош

Ход матча

3'
 
Габриэл Барбоза
10'
Рисдон Джош
 
Прогноз на матч от Liveresult
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Ничья
ФК Сидней
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1
Хьюард-Белль
Том
19
Рисдон
Джош
6
Имаи
Томоки
22
Kane
Vidmar
17
Benjamin
Garuccio
11
Daniel
Penha
21
Паскуали
Себастьян
32
Тергейт
Ангус
8
Уэлс
Лаклан
9
Michael
Ruhs
38
Noah
Botic
1
Рэдмейн
Эндрю
23
Грант
Райан
8
Гирдвуд-Райх
Джейк
15
Габриэл
Барбоза
4
Кортни-Перкинс
Джордан
12
Corey
Hollman
26
Брэттан
Люк
10
Лолли
Джо
17
Касерес
Энтони
22
Берджесс
Макс
9
Fabio
da
Silva2
Вестерн Юнайтед
ФК Сидней

История личных встреч

Вестерн Юнайтед
ФК Сидней

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

12 матчей

25%
16.7%
58.3%
3 победы 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

16.7%
33.3%
50%
2 победы 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

16.7%
25%
58.3%
2 победы 3 ничьи 7 побед

История матчей

4:2
К
3:0
3:3
1:0
1:3
3:0
1:0
1:1
0:1
2:0
1:2
0:2

Голы

Всего голов

3
8

Голов в среднем за матч

0.6
1.14

Среднее время на гол

150
78

Всего голов

17
6

Голов в среднем за матч

2.43
1.2

Среднее время на гол

37
75

Всего голов

20
14

Голов в среднем за матч

1.67
1.17

Тотал матчей

2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
2
Больше 17%
Меньше 83%
10

Среднее время на гол

54
77

Бомбардиры внутри турнира

Вестерн Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Daniel Penha 3 (1) 0.21
Уэлс Лаклан 2 0.14
Рисдон Джош 1 0.07
Тергейт Ангус 1 0.07
Matthew Grimaldi 1 0.07
Benjamin Garuccio 1 0.07
Michael Ruhs 1 0.07
Noah Botic 1 (1) 0.07
Наджарин Рами 0 0
ФК Сидней
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лолли Джо 8 0.53
Fabio da Silva2 5 0.33
Кучарски Джейден 2 0.13
Берджесс Макс 2 0.13
Мак Роберт 2 0.13
Вуд Патрик 1 0.07
Грант Райан 1 0.07
Кортни-Перкинс Джордан 1 0.07
Родуэлл Джек 1 0.07
Касерес Энтони 1 0.07
Брэттан Люк 0 0
Гирдвуд-Райх Джейк 0 0

Карточки

Вестерн Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рисдон Джош 7 0
Луштица Стивен 3 0
Daniel Penha 3 0
John Aloisi 1 1
Имаи Томоки 2 0
Тратт Джейкоб 2 0
Matthew Grimaldi 2 0
Benjamin Garuccio 1 0
Тергейт Ангус 1 0
ФК Сидней
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вуд Патрик 3 1
Брэттан Люк 4 0
Кинг Джоэл 3 0
Гирдвуд-Райх Джейк 3 0
Грант Райан 2 0
Берджесс Макс 2 0
Габриэл Барбоза 2 0
Рэдмейн Эндрю 0 1
Стив Корика 1 0
Родуэлл Джек 1 0
Мак Роберт 1 0
Fabio da Silva2 1 0
Кортни-Перкинс Джордан 1 0
Кучарски Джейден 1 0
Nathan Amanatidis 1 0

Результаты матчей

Вестерн Юнайтед
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
ФК Сидней
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

2
4
Вестерн Юнайтед
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
ФК Сидней
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

16
5

Упущенные победы

5
13
Вестерн Юнайтед
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
ФК Сидней
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

17
7

Упущенные победы

7
17

Голы по времени матча

Забито

4
11
1 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
1
25%
5
45%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
1
25%
1
9%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
18%
76-90

Пропущено

9
15
3 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
0
0%
1
7%
1-15
1
11%
5
33%
16-30
2
22%
4
27%
31-45
2
22%
3
20%
46-60
2
22%
2
13%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Забито

7
13
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
2
29%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
4
31%
31-45
1
14%
1
8%
46-60
1
14%
1
8%
61-75
3
43%
5
38%
76-90

Пропущено

20
11
13 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
4
20%
1
9%
1-15
3
15%
1
9%
16-30
6
30%
0
0%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
1
5%
3
27%
61-75
4
20%
6
55%
76-90

Забито

11
24
3 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 7
7 Не забивали 6
3
27%
6
25%
1-15
0
0%
1
4%
16-30
0
0%
7
29%
29%
31-45
2
18%
2
8%
46-60
1
9%
1
4%
61-75
5
45%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

29
26
16 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 13
4
14%
2
8%
1-15
4
14%
6
23%
16-30
8
28%
4
15%
31-45
4
14%
3
12%
46-60
3
10%
5
19%
61-75
6
21%
6
23%
76-90

Результаты последних матчей

Вестерн Юнайтед
(20 матчей)
30%
5%
65%
6 побед 1 ничья 13 поражений
Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Макартур - Вестерн Юнайтед 3:3 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:2 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 2:0
ФК Сидней - Вестерн Юнайтед 4:2 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 2:1 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 4:0 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:1 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 1:3 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 0:1 Макартур - Вестерн Юнайтед 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 5:0 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 1:2 ФК Сидней - Вестерн Юнайтед 3:0 Голд-Кост Найтс - Вестерн Юнайтед 0:2 Эджворт Иглз - Вестерн Юнайтед 0:4 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 1:2 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:3 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 0:1 Вестерн Юнайтед - Централ Кост Маринерс 0:3
ФК Сидней
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Мельбурн Виктори - ФК Сидней 1:1 ФК Сидней - Ньюкасл Джетс 4:0 Аделаида Юнайтед - ФК Сидней 4:3 Брисбен Роар - ФК Сидней 1:2
ФК Сидней - Веллингтон Феникс 3:1 ФК Сидней - Вестерн Юнайтед 4:2 Мельбурн Виктори - ФК Сидней 3:0 ФК Сидней - Макартур 0:2 ФК Сидней - Перт Глори 3:2 ФК Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Аделаида Юнайтед - ФК Сидней 1:5 Мельбурн Сити - ФК Сидней 2:0 Брисбен Роар - ФК Сидней 3:0 ФК Сидней - Мельбурн Виктори 0:2 ФК Сидней - Брисбен Роар 3:1 Мельбурн Сити - ФК Сидней 1:2 ФК Сидней - Вестерн Юнайтед 3:0 АПИА Лейхардт Тайгерз - ФК Сидней 0:2 ФК Сидней - Централ Кост Маринерс 3:3 Мельбурн Сити - ФК Сидней 4:0

Результаты матчей

Вестерн Юнайтед
ФК Сидней

Точный счет

0:1
3 раза 50%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
3 раза 43%
3
2 раза 29%
4
2 раза 29%

Точный счет

1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
3:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

0:1
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
3:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 54%
2
3 раза 23%
1
2 раза 15%
3
1 раз 8%
0
6 раз 43%
3
3 раза 21%
4
2 раза 14%
1
1 раз 7%
2
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Вестерн Юнайтед
ФК Сидней

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
4
3
1
5
1.5
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
4
3
3
4
1.5
3
4
1
6
2.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
7
0.5
Больше Меньше
8
6
4
9
1.5
7
7
1
12
2.5
6
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 15 8 5 2 26 - 18 29
2.
Мельбурн Виктори
 14 6 8 0 27 - 16 26
3.
Централ Кост Маринерс
 14 7 3 4 27 - 19 24
4.
Вестерн Сидней Уондерерс
 14 7 3 4 22 - 14 24
5.
Макартур
 15 5 7 3 27 - 26 22
6.
Мельбурн Сити
 15 6 3 6 27 - 25 21
7.
ФК Сидней
 0:0 15 6 2 7 25 - 25 20
8.
Аделаида Юнайтед
 14 5 3 6 27 - 24 18
9.
Брисбен Роар
 16 5 3 8 23 - 36 18
10.
Ньюкасл Джетс
 15 4 4 7 24 - 30 16
11.
Перт Глори
 15 4 3 8 29 - 33 15
12.
Вестерн Юнайтед
 0:0 14 2 2 10 11 - 29 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Централ Кост Маринерс
 9 5 2 2 20 - 11 17
2.
Аделаида Юнайтед
 8 4 2 2 20 - 14 14
3.
Веллингтон Феникс
 6 4 1 1 11 - 7 13
4.
Вестерн Сидней Уондерерс
 8 4 1 3 15 - 8 13
5.
Мельбурн Виктори
 6 3 3 0 13 - 6 12
6.
ФК Сидней
 0:0 7 4 0 3 14 - 10 12
7.
Мельбурн Сити
 8 3 3 2 18 - 10 12
8.
Брисбен Роар
 8 3 2 3 13 - 14 11
9.
Макартур
 8 2 5 1 13 - 14 11
10.
Перт Глори
 7 3 1 3 17 - 15 10
11.
Ньюкасл Джетс
 6 2 2 2 10 - 9 8
12.
Вестерн Юнайтед
 0:0 7 1 1 5 4 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 9 4 4 1 15 - 11 16
2.
Мельбурн Виктори
 8 3 5 0 14 - 10 14
3.
Вестерн Сидней Уондерерс
 6 3 2 1 7 - 6 11
4.
Макартур
 7 3 2 2 14 - 12 11
5.
Мельбурн Сити
 7 3 0 4 9 - 15 9
6.
ФК Сидней
 0:0 8 2 2 4 11 - 15 8
7.
Ньюкасл Джетс
 9 2 2 5 14 - 21 8
8.
Централ Кост Маринерс
 5 2 1 2 7 - 8 7
9.
Брисбен Роар
 8 2 1 5 10 - 22 7
10.
Перт Глори
 8 1 2 5 12 - 18 5
11.
Аделаида Юнайтед
 6 1 1 4 7 - 10 4
12.
Вестерн Юнайтед
 0:0 7 1 1 5 7 - 20 4
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мельбурн Виктори Форнароли Бруно 13 (1)
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 10 (1)
Перт Глори Таггарт Адам 9 (3)
Веллингтон Феникс Барбарусес Костас 8 (4)
ФК Сидней Лолли Джо 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 7
Мельбурн Виктори Родерик Миранда 1 5
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 1 5
Централ Кост Маринерс Фаррелл Джекоб 1 5
Веллингтон Феникс Руфер Алекс 5
Весь список
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